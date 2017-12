Sport-News

Ammann verpasst Top 10 bei Windlotterie +++ Laurien van der Graaff siegt sensationell

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Simon Ammann verpasst Top Ten deutlich

Simon Ammann verpasst seinen ersten Top-Ten-Platz seit fast zwei Jahren auch in Oberstdorf. Zum Auftakt der Vierschanzentournee in belegt der vierfache Olympiasieger nach Sprüngen auf 120 und 114,5 m nur den 18. Platz. Nach dem ersten Durchgang hatte Ammann als 13. noch auf einen Sprung nach vorne hoffen dürfen, er hatte aber auch wenig Glück mit dem Wind. Als zweiter Schweizer holte im strömenden Regen und bei schwierigen Rückenwind-Verhältnissen Gregor Deschwanden als 22. Weltcup-Punkte.

Den Sieg bei der Windlotterie holte sich der Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen. Er siegt vor Richard Freitag und Landsmann Dawid Kubacki. Stefan Kraft auf Rang 4 weist schon 17 Punkte Rückstand auf. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Auch Berner hat in Kloten gekündigt

Der EHC Kloten macht auch neben dem Eis schwierige Zeiten durch. Nun meldet die Onlineausgabe des «Blick», dass auch CEO Matthias Berner beim Zürcher Klub per Ende März nach fünf Jahren die Kündigung eingereicht habe. Erst am Freitag hatte der Blick berichtet, dass Peter Lüthi die Klotener am Ende der Saison verlassen werde. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Serena Williams verliert bei Comeback

Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter meldet sich Tennis-Star Serena Williams auf dem Court zurück. Auf Anhieb gelingt aber auch der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin nicht alles.

Nach ihrer Babypause befindet sich Williams noch nicht in Topform. In einem ersten Showmatch unterlag die ehemalige Nummer eins in Abu Dhabi der French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 2:6, 6:3, 5:10. Die 36-jährige Amerikanerin wirkte beim Einladungsturnier gegen die Lettin unsicher und offenbarte verständlicherweise Schwächen bei der Fitness. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Remis im Glasgower Derby

Das Glasgower Derby Old Firm endete zum Jahresausklang mit einem torlosen Remis. Es war im achten Pflichtspiel seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2016 erst das zweite Mal, dass die Rangers gegen den übermächtigen Stadtrivalen Celtic nicht verloren. Der Vorsprung von Leader Celtic auf die drittklassierten Rangers beträgt damit weiterhin elf Punkte.

Zwischen den beiden Glasgower Klubs ist der frühere Europacup-Sieger Aberdeen klassiert, der sich in den letzten Jahren (sportlich) zur Nummer 2 von Schottland gemausert hat. (fox/sda)

1. Weltcupsieg für Van der Graaff

Wer hätte das gedacht! Laurien van der Graaff siegt erstmals in ihrer Karriere – und dies beim Heimwettkampf in Lenzerheide. Die Schweizerin schlägt im Sprint zum Auftakt der Tour de Ski die gesamte Weltelite auf der 1,5 Kilometer kurzen Strecke souverän. Auf den letzten Metern hängt sie die Amerikanerin Sophie Caldwell und die Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla ab. Den zuvor einzigen Sieg hatte Evi Kratzer 1987 in Calgary über 10 km klassisch geschafft.

Bild: EPA/KEYSTONE

«Hier zu gewinnen ist einfach nur verrückt», so die 30-Jährige. «Ich konnte hier einige Male trainieren in den letzten Tagen und wusste, wie ich laufen musste. Aber ich freue mich riesig, dass ich es umsetzen konnte.» Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal und Biathletin Selina Gasparin scheiterten alle in den Viertelfinals.

Bei den Männern scheiterten Jovin Hediger und Roman Schaad im Halbfinal. Dario Cologna (Rang 14) schied im Viertelfinal um wenige Zentimeter gegen Schaad aus. Gewonnen hat Sergej Ustiugov. Damit liegt der russische Mitfavorit schon einige (Bonus-)Sekunden vor Cologna in der Gesamtwertung. (fox)

Bild: AP/Keystone

44'500 Fans beim Outdoor-Spiel USA - Kanada

Die Partie zwischen Gastgeber USA und Kanada an der U20-WM in Buffalo sorgte für einen Zuschauerrekord für ein Juniorenspiel. 44'592 Fans fanden am Freitag den Weg ins Football-Stadion der Buffalo Bills. Im Schneegestöber setzten sich die Amerikaner nach einem 0:2- und 1:3-Rückstand 4:3 im Penaltyschiessen durch. Trotz der Niederlage erreichte Kanada als erstes Team der Gruppe A die Viertelfinals. (fox/sda)

Outdoorspektakel sorgt für Zuschauerrekord bei Juniorenspiel

Acht Schweizer in den Sprint-Viertelfinals

Die Schweizer Langläufer präsentieren sich zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide sehr stark. Im Prolog zum Skating-Sprint erreichen je vier Schweizerinnen und Schweizer die Viertelfinals

Der Urner Roman Furger verlor als Vierter nur 2,01 Sekunden auf den Qualifikationsschnellsten Sergej Ustjugow. Auch Jovian Hediger (7.) und Dario Cologna (9.) liefen in die Top Ten und können so für die Viertelfinals ihre Heats früh auswählen. Cologna wird damit viele Bonifikationssekunden für das Gesamtklassement sammeln können. Auch Roman Schaad (19.) schaffte die Qualifikation souverän.

Bei den Frauen schafften vier von fünf gestarteten Schweizerinnen den Sprung in die Viertelfinals. Einen äusserst überzeugenden Eindruck hinterliessen im Prolog Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich. Als Vierte und Fünfte verloren die beiden nur knapp respektive gut drei Sekunden auf die Qualifikationsschnellste Ingvild Flugstad Östberg.

Sehr stark präsentierte sich auch Biathletin Selina Gasparin. Mit einem 24. Platz qualifizierte sich die Olympia-Zweite von 2014 bei ihrem Ausflug zu den Langläuferinnen souverän für die Viertelfinals. Als 26. gelang dies auch Nathalie von Siebenthal, die damit wertvolle Bonussekunden für das Gesamtklassement auf sicher hat. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston verliert erneut ohne Capela

Die Houston Rockets kassieren in der NBA eine weitere Niederlage. Bei den Washington Wizards setzt es ohne Clint Capela eine 103:121-Pleite ab.

Clint Capelas Wert für die Houston Rockets offenbart sich immer deutlicher. Die Rockets, bis vor kurzem die statistisch beste NBA-Franchise, erleben ohne den verletzten Genfer Allrounder einen veritablen Einbruch. Nach zuvor vier Niederlagen in 34 Spielen verloren sie in der Nacht auf Samstag zum fünften Mal in Folge. Eine ähnlich lange Negativserie verzeichneten die Rockets letztmals vor fünf Jahren.

Capelas Absenz wiege schwer, befinden amerikanische Analysten. Der 21-Jährige, der seine statistischen Werte in dieser Saison in praktisch allen relevanten Sparten auf ein neues Niveau hob, sei ein ernsthafter Kandidat für das Allstar-Team. Wie lange Capela wegen einer Verletzung an der Augenhöhle noch ausfällt, ist unklar. (fox/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Djokovic sagt auch für Doha ab

Novak Djokovic muss sein Comeback weiter verschieben. Der Serbe sagt auch seine Teilnahme am ersten ATP-Turnier des Jahres in Doha ab. Er habe immer noch Schmerzen im Ellbogen, teilte Djokovic in den sozialen Medien mit. Er müsse deshalb auch für das ATP-250-Turnier in Doha (1. bis 6. Januar 2018) Forfait geben.

Unfortunately the situation with the elbow has not changed for better since yesterday. I still feel the pain. Therefore, I will have to withdraw from ATP tournament in Doha https://t.co/iD0bOR5xkT — Novak Djokovic (@DjokerNole) 30. Dezember 2017

Einen Tag zuvor hatte der 30-Jährige bereits seine Teilnahme am Show-Event von Abu Dhabi abgesagt. Ob Djokovic für das Australian Open noch fit wird, ist weiterhin offen. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 15. Januar in Melbourne

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

