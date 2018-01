Sport-News

Murray muss Comeback verschieben

Die Rückkehr von Andy Murray auf die ATP-Tour verzögert sich. Der 30-jährige Schotte musste seine Teilnahme am 250er-Turnier in Brisbane von dieser Woche wegen anhaltender Hüftprobleme kurzfristig absagen.

Im November trat er in Glasgow in einem Show-Match gegen Roger Federer an. Vergangene Woche legte er auf dem Weg nach Australien einen Zwischenstopp in Abu Dhabi ein, konnte beim Show-Event in den Vereinigten Emiraten seinen Trainingsrückstand jedoch nicht kaschieren. Die auf ein Satzgewinn angesetzte Partie gegen den Spanier Roberto Bautista-Agut verlor Murray klar mit 2:6. Eine Teilnahme bei den am 15. Januar beginnenden Australian Open ist noch offen.

Seinen letzten Ernstkampf hat Murray vor einem halben Jahr in Wimbledon bestritten, als er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Mittlerweile ist die frühere Weltnummer 1 im Ranking auf Position 16 zurückgefallen. (fox/sda)

World Matchplay heisst jetzt «Phil Taylor Trophy»

Die Profivereinigung PDC hat den zurückgetretenen Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor mit einer spezielle Geste geehrt. Wenige Minuten nach dem verlorenen WM-Final gegen den entfesselt aufspielenden Tour-Rookie Rob Cross und seinem damit verbundenen Karriereende gab die PDC (Professional Darts Corporation) bekannt, das World Matchplay in «Phil Taylor Trophy» umzubenennen.

«The Power» ist mit 16 Siegen beim seit 1994 ausgespielten Major-Turnier der unangefochtene Rekordsieger. Der letzte Turniersieg gelang dem 57-jährigen Engländer Ende Juli in Blackpool, als er Peter Wright im Endspiel beim 18:8-Sieg eine Lehrstunde erteilte. (fox/sda)

Zwei Wochen Pause für NBA-Topskorer Harden

Die Houston Rockets mit dem Schweizer NBA-Profi Clint Capela müssen in den nächsten Spielen ohne ihren wichtigsten Spieler auskommen. Superstar James Harden zog sich am Sonntag beim spektakulären 148:142-Sieg gegen die Los Angeles Lakers eine Zerrung am Oberschenkel zu und fällt mindestens zwei Wochen aus. Harden ist mit 32,3 Punkten pro Match aktuell der treffsicherste Spieler der Liga. (fox/sda)

Rangers gewinnen Winter Classic

Die New York Rangers gewinnen das New Yorker Duell der «NHL Winter Classic» gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung. J.T. Miller erzielt das Siegtor.

Die Partie wurde vor 41'821 Zuschauern im Citi Field ausgetragen, der Heimspiel-Arena des Baseball-Teams New York Mets. Der Rekord für eine Winter Classic stammt von 2014, als 105'591 Fans den Sieg der Toronto Maple Leafs über die Detroit Red Wings im Michigan Stadium von Ann Arbor miterlebten. (ram/sda)

Kreuzbandriss bei Ganong

Skirennfahrer Travis Ganong verletzte sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Bormio schlimmer als vorerst angenommen. Der Amerikaner erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Den Befund lieferten genauere Untersuchungen in der Heimat Ganongs.

Ganong kann die Verletzung an der Seite seiner Freundin Marie-Michèle Gagnon ausheilen lassen. Die Kanadierin war Ende November im Training zu den Weltcup-Abfahrten in Lake Louise zu Fall gekommen und hatte sich ebenfalls einen Kreuzbandriss im rechten Knie sowie eine Luxation der linken Schulter zugezogen. (ram/sda)

Cross neu in der Premier League

Nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels ist Rob Cross natürlich auch in der Premier League gesetzt. Insgesamt zehn Spieler qualifizieren sich dafür oder werden vom Verband PDC nominiert. (ram)

💚 Michael van Gerwen

✈️ Gary Anderson

🐍 Peter Wright

🧑🏻 Daryl Gurney

🐯 Raymond van Barneveld

🇦🇹 Mensur Suljović

🌩 Rob Cross

💪 Gerwyn Price

🐂 Michael Smith

🧙‍♂️ Simon Whitlock#Unibet180 — Unibet (@unibet) 1. Januar 2018

Koistinen verlässt die SCL Tigers

Der Finne Ville Koistinen verlässt die SCL Tigers per sofort aus privaten Gründen. Die Emmentaler stimmten einer Auflösung des noch bis Saisonende gültigen Vertrages zu. Der 35-jährige Verteidiger realisierte in dieser Saison sieben Tore und 18 Skorerpunkte in 30 Meisterschaftsspielen. (ram/sda)

Stoch doppelt nach

Der Pole Kamil Stoch gewann das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Der Doppel-Olympiasieger holte an der zweiten Station der Vierschanzentournee auch den zweiten Tagessieg. Somit kann der 30-Jährige weiterhin den Rekord von Sven Hannawald angreifen – der Deutsche gewann vor 16 Jahren als bislang Einziger alle vier Springen.

Wie bereits in Oberstdorf gewann Stoch vor Weltcup-Leader Richard Freitag. Somit ist der Kampf um den Tournee-Gesamtsieg zu einem Duell zwischen dem Polen und dem Deutschen geworden. Denn Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft verpasste überraschend den Finaldurchgang, und auch der Deutsche Andreas Wellinger kam nicht über den 11. Rang hinaus. Tournee-Titelverteidiger Stoch führt mit umgerechnet 6,5 Metern Vorsprung auf Freitag. Gregor Deschwanden, einziger qualifizierter Schweizer, wurde 30. (ram/sda)

Starker Cologna siegt auch in der Verfolgung

Dario Cologna holt auf der Lenzerheide zum Doppelschlag aus. Der Bündner gewinnt am Neujahrstag die Verfolgung der Tour de Ski über 15 km Skating, nachdem er an Silvester bereits über 15 km klassisch mit Einzelstart triumphiert hat.

Cologna nimmt nun die Favoritenrolle im Kampf um den Gesamtsieg ein. Es wäre der vierte Overall-Titel für den Ausnahmekönner nach 2009, 2011 und 2012. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Sergej Ustjugow beträgt nun 23 Sekunden. Auch die Statistik untermauert Colognas Ambitionen auf den Sieg. Der Läufer, der nach der ersten Verfolgung im Rahmen der Tour de Ski geführt hatte, holte später auf der Alpe Cermis immer auch den Gesamtsieg. (abu/sda)

Nordkorea erwägt Teilnahme an Winterspielen in Pyeongchang

Nordkorea erwägt trotz der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel die Entsendung einer Delegation zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea. Das erklärte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un bei seiner Neujahrsansprache, in der er sowohl eine Eskalation des Konflikts androhte als auch ein Gesprächsangebot abgab.

«Ich hoffe sehr, dass die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang erfolgreich durchgeführt werden», erklärte Kim fünfeinhalb Wochen vor Beginn der Spiele vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang, das rund 80 Kilometer südlich der Grenze liegt. «Wir sind bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, einschliesslich der Entsendung unserer Delegation. Zu diesem Zweck könnten sich die Behörden von Nord und Süd in naher Zukunft treffen», sagte Kim.

Südkorea hat positiv auf die Neujahrsansprache von Kim reagiert. «Wir begrüssen das. Wenn die Olympischen Spiele erfolgreich sind, wird das nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in der Region und der Welt zum Frieden beitragen», erklärte das Präsidialamt in einer Aussendung. (abu/sda/dpa)

Nathalie von Siebenthal büsst an Terrain ein

Nathalie von Siebenthal macht in der Tour de Ski kein Terrain gut. Die Berner Oberländerin, als Zehnte in die Verfolgung über 10 km Skating gestartet, belegte den 16. Rang.

Immerhin ist der Schaden fürs Gesamtklassement nach der 3. Etappe in Lenzerheide nicht allzu gross. Vor der Verfolgung hatte der Rückstand aufs Tour-Podest 48 Sekunden betragen, nun sind es deren 65.

Als Siegerin kam Ingvild Flugstad Östberg ins Ziel. Die Norwegerin ging mit einer halben Minute Vorsprung auf ihre Teamkollegin Heidi Weng ins Rennen und verteidigte ihre Leaderposition souverän. Östberg feierte ihren zehnten Weltcupsieg, davon den achten in der Schweiz. (abu/sda)

Stefanie Vögele chancenlos

Für Stefanie Vögele begann das Jahr 2018 mit einer deutlichen Niederlage. Die Nummer 144 der Welt unterlag in der Startrunde des WTA-Turniers im chinesischen Shenzhen der Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 96) 2:6, 3:6. Die Aargauer Qualifikantin kassierte gegen die 24-jährige Alexandrowa, deren grösster Erfolg ein Turniersieg 2016 auf ITF-Stufe in Limoges ist, in 65 Minuten fünf Breaks.

In der kommenden Woche wird Vögele die Qualifikation für das Australian Open bestreiten. Im letzten Jahr hatte sie die Vorausscheidung überstanden, im Haupttableau scheiterte sie dann in der 2. Runde an der späteren Finalistin Venus Williams. (abu/sda)

