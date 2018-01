Sport-News

Kukan wieder in der NHL

Die Columbus Blue Jackets haben den Schweizer Verteidiger Dean Kukan vom AHL-Team Cleveland Monsters innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal in die NHL-Mannschaft berufen.

Der 24-Jährige, der mit dem Schweizer Nationalteam bereits drei Weltmeisterschaften bestritten hat, absolvierte bisher acht NHL-Partien für Columbus, allesamt in der Saison 2015/2016. (fox/sda)

Rico Peter gestürzt und angeschlagen

Das aussichtsreichste Schweizer Viererbob-Team um Steuermann Rico Peter stürzte beim Weltcup in Altenberg im ersten Lauf und verpasste so den Finaldurchgang. Der 34-jährige Aargauer musste sich danach eine Platzwunde am Knie nähen lassen.

Schwerer erwischt haben könnte es eine Woche vor dem Heim-Weltcup in St. Moritz und einen Monat vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang den Anschieber Thomas Amrhein. Er unterzog sich am Sonntagabend wegen eines lädierten Schlüsselbeins einer MRI-Untersuchung. Der Schlitten mit Peter, Alex Baumann, Simon Friedli und Amrhein war in der Kurve 14 gekippt. (fox/sda)

Dybala fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Die Verletzung, die sich Juventus Turins Offensivspieler Paulo Dybala beim 1:0-Sieg in Cagliari zuzog, hat sich als Muskelverletzung im rechten Oberschenkel herausgestellt. Nach Untersuchungen in der kommenden Woche soll sich zeigen, wie lange der argentinische Internationale ausfällt. In der laufenden Saison ist Dybala mit 14 Treffern Juventus' bester Torschütze in der Serie A.

Im Match gegen Cagliari schieden bei Juventus auch Sami Khedira und Giorgio Chiellini aus. Beide erlitten jedoch nur leichte Blessuren und werden nicht ausfallen. (sda/ans)

Saisonende und Knie-OP für Schmidiger

Für Reto Schmidiger ist der Olympia-Winter zu Ende. Seine im Dezember in Val d'Isère erlittene Knieverletzung lässt keine Rennen mehr zu. Er lässt sich am 17. Januar in Rheinfelden vom Kniespezialisten Lukas Weisskopf operieren. Sicher ist, dass im zuvor schon mehrmals verletzten rechten Knie das Kreuzband gerissen ist, dazu «müsse eventuell auch der Meniskus geflickt werden», so der dreifache Junioren-Weltmeister, der sich mit der Operation Zeit gelassen hat. Zuerst war auch eine konservative Behandlung in Betracht gezogen worden.

Mit einem Besuch in Adelboden wollte er Energie für den Weg bis zum Comeback tanken. Die Rückkehr erhofft er sich im November im finnischen Levi: «Auch wenn das von Athlet zu Athlet verschieden ist: Neun Monate bis zum Comeback sind realistisch.» (pre/sda)

Dortmunds Guerreiro verletzt

Borussia Dortmund wird vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft am kommenden Wochenende weiter von Verletzungspech heimgesucht. Verteidiger Raphael Guerreiro verletzte sich in einem Testspiel am Oberschenkel. Wie lange der Portugiese ausfällt, ist noch nicht klar.

Captain Marcel Schmelzer wird nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg wegen einer Wadenverletzung passen müssen. In den jüngsten Trainings fehlten überdies Christian Pulisic, Ömer Toprak und Nuri Sahin wegen eines Magen-Darm-Infektes. (pre/sda)

🤕 Gute Besserung, @RaphGuerreiro, der wegen Oberschenkelproblemen früh raus musste. Genaue Untersuchung erst am Abend! #bvbf95 0-0 pic.twitter.com/D2aCZJjcef — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Januar 2018

Arcobello und Stalberg zumindest heute gesperrt

Der Kanadier Mark Arcobello vom SC Bern und der Schwede Victor Stalberg vom EV Zug wurden für die Meisterschaftsspiele SCL Tigers - Bern und Davos - Zug vom Sonntag vorsorglich gesperrt. Gegen beide wurde ein Verfahren eröffnet.

Arcobello kassierte am Samstag für eine Behinderung gegen Langnaus Finnen Antti Erkinjuntti, bei der sich Erkinjuntti an der Schulter verletzte, eine Fünfminutenstrafe. Stalberg versetzte die Spielregel 116 (Schlag/Stoss gegen den Schiedsrichter), durfte die samstägliche Partie aber zu Ende spielen. (pre/sda)

Weng gewinnt die Tour de Ski

Heidi Weng wird ihrer Favoritenrolle bei der abschliessenden Tour-Etappe hinauf zur Alpe Cermis gerecht. Die Norwegerin verteidigte ihren Titel erfolgreich und gewann die Tour de Ski zum zweiten Mal in Folge. Sie setzte sich mit 48,5 Sekunden Vorsprung vor Ingvild Flugstad Östberg durch. Dritte wurde die Amerikanerin Jessica Diggins.

Nathalie von Siebenthal beendete die Tour de Ski wie im Vorjahr im 8. Gesamtrang. Die Berner Oberländerin hatte die Verfolgung als Neunte in Angriff genommen. (pre/sda)

Nadal nach Verletzung wieder spielbereit

Die Zweifel an der Teilnahme von Rafael Nadal am Australian Open scheinen ausgeräumt zu sein. Der Weltranglisten-Erste startet am Dienstag in Melbourne zum Exhibition-Turnier «Kooyong Classic».

Da er seine Verletzung am rechten Knie nicht früh genug hatte auskurieren können, musste sich vom Vorbereitungsturnier in Brisbane zurückziehen. Die Zusage für die Exhibition, an der auch Novak Djokovic teilnimmt, deutet darauf hin, dass Nadal rechtzeitig vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres spielbereit sein wird. Djokovic seinerseits spielt ab Dienstag erstmals seit letztem Juli, als er sich eine Ellbogenverletzung zuzog. (pre/sda)

Rafael Nadal and Stan Wawrinka, two people who currently detest everything about knees, are hitting on Laver. pic.twitter.com/d3riL8Uw9p — Tumaini Carayol (@tumcarayol) 7. Januar 2018

Schwächephase der Rockets hält an

Weiterhin ohne den verletzten Superstar James Harden spielend, haben die Houston Rockets in der NBA ihre siebte Niederlage in den letzten neun Partien eingefangen. Sie verloren in Detroit 101:108. Clint Capela, der Genfer Center der Rockets, brachte es auf sieben Punkte und elf Rebounds.

Während Harden, der bislang durchschnittlich 32 Punkte pro Spiel warf, noch mindestens eine Woche fehlen dürfte, mussten auch die Detroit Pistons ohne ihren wichtigsten Spieler auskommen. Andre Drummond leidet an einer Rippenquetschung. Die Rockets entschieden das erste und das vierte Spielviertel für sich, aber in der Mittelphase – besonders im dritten Abschnitt mit dem Score von 19:31 – handelten sie sich einen zu grossen Rückstand ein.

Trotz ihrer schwachen Phase halten die Rockets in der Western Conference den 2. Platz hinter den Golden State Warriors – mit etwas Reserve auf die drittplatzierten San Antonio Spurs. Die Pistons liegen im Osten an 6. Stelle. (pre/sda)

Napoli und Juve im Gleichschritt

Leader Napoli benötigte beim 2:0 gegen den Zweitletzten Hellas Verona nach einer torlosen ersten Hälfte etwas mehr Anlauf als erwartet, aber der vierte Sieg in Folge stand nie ernsthaft zur Debatte. Die Süditaliener umklammerten den chancenlosen Kontrahenten nahezu pausenlos.

Der einen Punkt hinter Napoli klassierte Titelhalter Juventus Turin hatte auf dem Weg zum siebten Auswärtssieg gegen Cagliari zu leiden. Bis zum Tor des Abends durch Federico Bernardeschi verlor Juve Topskorer Paulo Dybala und Weltmeister Sami Khedira wegen Verletzungen; Captain Giorgio Chiellini verliess den Rasen nach einem Zusammenprall ebenfalls ziemlich ramponiert.

Telegramme:

Cagliari - Juventus Turin 0:1 (0:0)

16'233 Zuschauer.

Tor: 74. Bernardeschi 0:1.

Juventus mit Lichtsteiner (ab 79.). Dybala und Khedira (beide Juventus) in der zweiten Hälfte verletzt ausgeschieden.

Napoli - Hellas Verona 2:0 (0:0).

40'000 Zuschauer.

Tore: 66. Koulibaly 1:0. 78. Callejon 2:0. (abu/sda)

Stoke City entlässt Trainer Mark Hughes

Mark Hughes' viereinhalbjährige Ära bei Stoke City ist zu Ende. Der Coach von Xherdan Shaqiri wurde vom Drittletzten der Premier League wenige Stunden nach dem blamablen Drittrunden-Out im Cup gegen den Viertligisten Coventry freigestellt.

Die Trennung kommt angesichts des Niedergangs in der Liga nicht überraschend. Fünf der letzten sieben Meisterschafts-Partien haben die Potters verloren. Ein erstes Meeting mit den Klubchefs Anfang Jahr überstand Hughes, nach dem nächsten Rückschlag entzog die City-Leitung dem Waliser die Verantwortung.

Wer die schwierige Lage nun zu entschärfen hat, ist offen. Die Entscheidungsträger kündigten an, den Nachfolger so schnell wie möglich zu präsentieren. In der nächsten Runde am 15. Januar hat Stoke in Manchester gegen die zweitplatzierte United anzutreten. (abu/sda)

Olten unterliegt Ajoie

Der EHC Olten kommt nach der Nationalmannschaftspause vorerst nicht in Fahrt. Vor dem Dezember-Break gewannen die Oltner acht Partien hintereinander. In den vier Spielen nach der Pause resultierten bloss noch zwei gewonnene Punkte.

Dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Visp vom 27. Dezember stehen drei Niederlagen in La Chaux-de-Fonds (4:6), Langenthal (2:3) und nun daheim gegen Ajoie (1:3) gegenüber. Im Heimspiel gegen Ajoie hielt der EHC Olten vor 4000 Zuschauern bis zur 54. Minute ein 1:1. Jonathan Hazen stellte mit zwei Toren in den letzten sechs Minuten den Sieg für Ajoie sicher. Olten spielte mit bloss einem Ausländer, nachdem Tim Stapleton letzte Woche den Klub auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Olten - Ajoie 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

3955 Zuschauer. - SR Erard/Prugger, Huguet/Micheli.

Tore: 1. (0:23) Wüst (Hazen, Casserini) 0:1. 25. Fröhlicher (Rouiller/Ausschluss Montandon) 1:1. 54. Hazen (Birbaum, Schmutz) 1:2. 59. Hazen 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Olten, 5mal 2 Minuten gegen Ajoie. (abu/sda)

Niederlage gegen den HCA!

EHC Olten 1:3 HC Ajoie

Tor für Olten: 1:1 Fröhlicher

Kleinholz Olten: 3959 Zuschauer — EHC Olten (@EHCOlten) 6. Januar 2018

Nice scheitert in der 1. Runde

Lucien Favre ist mit Nice erneut in der 1. Cup-Runde ausgeschieden. In Toulouse unterlagen die Südfranzosen 0:1. Das entscheidende Gegentor verschuldete Ersatz-Keeper Yoan Cardinale. «Solche Dinge können passieren», kommentierte Favre. Sie hätten sich in den Zweikämpfen generell unvorteilhaft verhalten: «Da fehlte mir zu oft eine klare Linie.»

Den ersten Rückschlag nach einer Ligue-1-Serie mit 13 Punkten in den letzten fünf Partien vor dem Jahreswechsel gewichtete der Schweizer Coach nicht allzu hoch: «Ich bereite bereits auf Monaco vor.» Den zweitklassierten Meister empfängt «Gym» zum Auftakt der Rückrunde am kommenden Dienstag. (abu/sda)

Stoch schafft den «Grand Slam»

Kamil Stoch verteidigte seinen Titel an der Vierschanzentournee erfolgreich und schaffte als erst zweiter Skispringer nach Sven Hannawald 2001/02 den «Grand Slam», sprich Siege an allen vier Wettkämpfen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

In Bischofshofen setzte sich der 30-jährige Pole mit 3,2 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Anders Fannemel durch. Dritter wurde der Deutsche Andreas Wellinger.

Simon Ammann verbesserte sich im Finaldurchgang um drei Positionen in den 18. Rang. Killian Peier, der zweite Schweizer Starter, schaffte es als 28. ebenfalls in die Weltcup-Punkteränge. (sda)

Cologna baut Vorsprung weiter aus

Dario Cologna führte am Tag vor der Schlussetappe hinauf zur Alpe Cermis die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg an der Tour de Ski herbei. Der Münstertaler beendete das Massenstartrennen über 15 km klassisch im 4. Rang und liegt nun 1:14 Minuten vor dem neuen zweitplatzierten Alexej Poltoranin.

Der Kasache entschied die vorletzte Etappe in Lago di Tesero im Zielsprint vor dem Russen Andrej Larkow und dem Kanadier Alex Harvey für sich. Sergej Ustjugow gewann zwar beide Bonussprints, brach danach jedoch ein und wurde nur Vierzehnter. In der Gesamtwertung liegt der Russe mit 1:21 Minuten Rückstand auf Cologna im 3. Rang.

Erleidet Cologna am Sonntag also nicht einen völligen Einbruch, wird der Bündner zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2012 die Tour de Ski gewinnen. (abu/sda)

Weger bei der Verfolgung von Oberhof Siebter

Benjamin Weger erreicht beim Verfolgungsrennen der Biathleten in Oberhof den 7. Rang, derweil Martin Fourcade seinen 67. Weltcupsieg feiert.

Weger, nach dem Sprint als Achter ins Rennen gegangen, realisierte damit bereits seinen fünften Top-10-Platz in dieser Saison. Beim Stehend-Anschlag blieb Weger fehlerfrei, allerdings vergab der 28-jährige Oberwalliser beim zweiten Schiessen liegend mit zwei Fehlern eine noch bessere Klassierung. (abu/sda)

Diego Costa trifft erneut und sieht dann rot

Diego Costa trifft auch in seinem zweiten Spiel für Atlético Madrid. Der Jubel über sein 2:0 gegen Getafe ist so heftig, dass der spanische Internationale vom Platz fliegt.

Gegen Getafe durfte der Goalgetter von Beginn weg spielen. Er sorgte durch generösen Körpereinsatz für Wirbel (Gelb wegen eines Ellbogenschlags), ebenso nach dem Halbzeitpfiff durch einen Disput mit einem Gegenspieler auf dem Weg in die Kabine.

Aber Costa, der sein erstes Meisterschaftsspiel seit Chelseas 5:1 am 21. Mai 2017 gegen Sunderland bestritt, traf auch gegen Getafe wieder. Er verwertete eine Hereingabe zum 2:0 - und sah wenige Sekunden später die Gelb-Rote Karte. Er hatte sich in der Euphorie zum Jubeln in Atléticos Fankurve begeben. (abu/sda)

40 Verletzte bei Golf-Cup-Final in Kuwait

Bei einem Unfall in einem Fussballstadion in Kuwait sind rund 40 Menschen verletzt worden. Nach dem Sieg des Oman über die Vereinigten Arabischen Emirate im Endspiel des Golf Cups gab eine Glasabsperrung dem Druck der jubelnden Fans nach, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP in Kuwait-Stadt berichtete.

Der kuwaitische Fussballverband veröffentlichte eine Erklärung, in welcher der Jugendminister des Landes mit den Worten zitiert wird, rund 40 Menschen seien mit «leichten Verletzungen» in Spitäler eingeliefert worden. Ermittlungen sollten die genaue Unglücksursache klären.

Der Oman hatte die Partie gegen die Emirate mit 5:4 im Elfmeterschiessen für sich entschieden und zum zweiten Mal den Wettbewerb der arabischen Länder gewonnen. (pre/sda)

