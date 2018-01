Sport-News

Arsenal blamiert sich, aber Bordeaux ist noch peinlicher +++ Bayerns Losglück im DFB-Pokal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

2x Mbappé, 2x Neymar, 2x Di Maria

Der PSG erreicht im französischen Cup das 1/16-Finale mühelos. Die Truppe von Unai Emery läuft in Bestbesetzung auf und lässt Rennes beim 6:1-Erfolg keine Chance. Schon zur Halbzeit steht es 4:0, wobei dieser vierte Treffer in Perfektion zeigt, wie die Hauptstädter, den Gegner dominierten. Die Treffer erzielten zweimal Mbappé, zweimal Neymar und zweimal Di Maria. (fox)

Bordeaux verliert Nerven und Spiel

In Bordeaux spitzt sich die Lage nach der sechsten Niederlage in Folge zu. Die Girondins erlitten in den 1/32-Finals des französischen Cup-Wettbewerbs eine peinliche 1:2-Niederlage gegen den Viertligisten Granville – für den Kommentator der «L'Equipe» nichts anderes als ein «Alptraum».

Auf dem Weg zur Blamage verlor die Ligue-1-Equipe vollends die Nerven: Drei Platzverweise überschatteten den miserablen Auftritt. Die Führung Bordeaux glich Granville in der 94. Minute aus. Für den Aussenseiter verwertete der Kongolese Ladislas Douniama, 2014 mit Guingamp überraschend Cupsieger, in der 103. Minute den entscheidenden Penalty des Tages (zuvor sah der zweite Spieler Bordeaux Rot). (fox/sda)

Rekordsieger Bayern beim Drittligisten Paderborn

Nach zwei Hammerlosen gegen RB Leipzig und Dortmund versuchen die Bayern ihren Ruf als «Losglück-Team» wieder aufzumöbeln: Im Viertelfinal kommt es zum Duell mit dem einzigen Nicht-Bundesligisten der acht Teams. Es geht am 6. oder 7. Februar nach Paderborn (3. Liga). Halbfinals am 17./18. April.



DFB-Pokal-Viertelfinals:

Eintracht Frankfurt - Mainz

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Paderborn (3.) - Bayern München

Schalke 04 - VfL Wolfsburg.

Bild: EPA/EPA

Auch ein Traumtor sorgt für historische Arsenal-Blamage

Arsène Wenger hat sich im FA-Cup verzockt und scheidet so früh aus wie unter ihm noch nie. Sein Arsenal-B-Team verliert bei Nottingham Forest 2:4 und verpasst die 1/16-Finals. Ohne Stars wie Granit Xhaka verlieren die Gunners auch wegen eines Traumtores von Eric Lichaj. Nach dem 1:0 erzielt der Verteidiger von der Strafraumgrenze technisch perfekt das 2:1. Für einen Engländer eigentlich verwunderlich, aber wenn man bedenkt, dass Nottinghams Trainer Gary Brazil heisst, irgendwie auch logisch.

Nach dem 2:3 durch Danny Welbeck in der 79. Minute konterte Nottingham mit dem 4:2 durch einen Elfmeter. Vier Tore hatte Arsenal im Cup gegen einen Unterklassigen letztmals 1908 kassiert. Der letztjährige Finalist ist damit bereits out.

Wenger: "We had a very difficult schedule. Many players were on the edge. I can understand the selection is questioned but it would be an easy excuse but we had 8 or 9 international players on the pitch today." — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 7. Januar 2018

Keine Mühe bekundete dagegen Tottenham, das Wimbledon 3:0 besiegte. Eine Ehrenrunde gibt's für West Ham, das gegen Drittligist Shrewsbury Town nur ein 0:0 erreichte. Ausgeschieden ist Leeds (mit dem Schweizer Gerardo Berardi als Torschütze und Captain). Viertligist Newport County siegte 2:1.

Schweizer Handballer brillieren gegen Estland

Vier Tage nach dem 26:22 in Tallinn gewannen die Schweizer Handballer in der WM-Qualifikation auch das Heimspiel gegen Estland. Das Team von Trainer Michael Suter fertige die Balten aus Estland in Winterthur 39:21 ab.

Nach dieser Galavorstellung präsentiert sich die Ausgangslage der Schweizer vielversprechend. Gewinnen sie am Mittwoch in St.Gallen auch gegen Bosnien-Herzegowina, sind sie vorzeitig für das Playoff im Juni qualifiziert. Die Bosnier sind auf dem Papier stärker wie Estland, allerdings unterlagen sie den Balten auswärts 25:29. Zu Hause gewannen sie 31:24. Ein Sieg gegen Bosnien-Herzegowina wäre für die Schweizer eine Premiere, gingen doch die bisherigen drei Duelle allesamt verloren. (foxsda)

Bild: AP/Keystone

Kukan wieder in der NHL

Die Columbus Blue Jackets haben den Schweizer Verteidiger Dean Kukan vom AHL-Team Cleveland Monsters innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal in die NHL-Mannschaft berufen.

Der 24-Jährige, der mit dem Schweizer Nationalteam bereits drei Weltmeisterschaften bestritten hat, absolvierte bisher acht NHL-Partien für Columbus, allesamt in der Saison 2015/2016. (fox/sda)

Bild: AP/FR170498 AP

Rico Peter gestürzt und angeschlagen

Das aussichtsreichste Schweizer Viererbob-Team um Steuermann Rico Peter stürzte beim Weltcup in Altenberg im ersten Lauf und verpasste so den Finaldurchgang. Der 34-jährige Aargauer musste sich danach eine Platzwunde am Knie nähen lassen.

Schwerer erwischt haben könnte es eine Woche vor dem Heim-Weltcup in St. Moritz und einen Monat vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang den Anschieber Thomas Amrhein. Er unterzog sich am Sonntagabend wegen eines lädierten Schlüsselbeins einer MRI-Untersuchung. Der Schlitten mit Peter, Alex Baumann, Simon Friedli und Amrhein war in der Kurve 14 gekippt. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Dybala fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Die Verletzung, die sich Juventus Turins Offensivspieler Paulo Dybala beim 1:0-Sieg in Cagliari zuzog, hat sich als Muskelverletzung im rechten Oberschenkel herausgestellt. Nach Untersuchungen in der kommenden Woche soll sich zeigen, wie lange der argentinische Internationale ausfällt. In der laufenden Saison ist Dybala mit 14 Treffern Juventus' bester Torschütze in der Serie A.

Im Match gegen Cagliari schieden bei Juventus auch Sami Khedira und Giorgio Chiellini aus. Beide erlitten jedoch nur leichte Blessuren und werden nicht ausfallen. (sda/ans)

Bild: AP/ANSA

Saisonende und Knie-OP für Schmidiger

Für Reto Schmidiger ist der Olympia-Winter zu Ende. Seine im Dezember in Val d'Isère erlittene Knieverletzung lässt keine Rennen mehr zu. Er lässt sich am 17. Januar in Rheinfelden vom Kniespezialisten Lukas Weisskopf operieren. Sicher ist, dass im zuvor schon mehrmals verletzten rechten Knie das Kreuzband gerissen ist, dazu «müsse eventuell auch der Meniskus geflickt werden», so der dreifache Junioren-Weltmeister, der sich mit der Operation Zeit gelassen hat. Zuerst war auch eine konservative Behandlung in Betracht gezogen worden.

Mit einem Besuch in Adelboden wollte er Energie für den Weg bis zum Comeback tanken. Die Rückkehr erhofft er sich im November im finnischen Levi: «Auch wenn das von Athlet zu Athlet verschieden ist: Neun Monate bis zum Comeback sind realistisch.» (pre/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Dortmunds Guerreiro verletzt

Borussia Dortmund wird vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft am kommenden Wochenende weiter von Verletzungspech heimgesucht. Verteidiger Raphael Guerreiro verletzte sich in einem Testspiel am Oberschenkel. Wie lange der Portugiese ausfällt, ist noch nicht klar.

Captain Marcel Schmelzer wird nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Wolfsburg wegen einer Wadenverletzung passen müssen. In den jüngsten Trainings fehlten überdies Christian Pulisic, Ömer Toprak und Nuri Sahin wegen eines Magen-Darm-Infektes. (pre/sda)

🤕 Gute Besserung, @RaphGuerreiro, der wegen Oberschenkelproblemen früh raus musste. Genaue Untersuchung erst am Abend! #bvbf95 0-0 pic.twitter.com/D2aCZJjcef — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Januar 2018

Arcobello und Stalberg zumindest heute gesperrt

Der Kanadier Mark Arcobello vom SC Bern und der Schwede Victor Stalberg vom EV Zug wurden für die Meisterschaftsspiele SCL Tigers - Bern und Davos - Zug vom Sonntag vorsorglich gesperrt. Gegen beide wurde ein Verfahren eröffnet.

Arcobello kassierte am Samstag für eine Behinderung gegen Langnaus Finnen Antti Erkinjuntti, bei der sich Erkinjuntti an der Schulter verletzte, eine Fünfminutenstrafe. Stalberg versetzte die Spielregel 116 (Schlag/Stoss gegen den Schiedsrichter), durfte die samstägliche Partie aber zu Ende spielen. (pre/sda)

Weng gewinnt die Tour de Ski

Heidi Weng wird ihrer Favoritenrolle bei der abschliessenden Tour-Etappe hinauf zur Alpe Cermis gerecht. Die Norwegerin verteidigte ihren Titel erfolgreich und gewann die Tour de Ski zum zweiten Mal in Folge. Sie setzte sich mit 48,5 Sekunden Vorsprung vor Ingvild Flugstad Östberg durch. Dritte wurde die Amerikanerin Jessica Diggins.

Nathalie von Siebenthal beendete die Tour de Ski wie im Vorjahr im 8. Gesamtrang. Die Berner Oberländerin hatte die Verfolgung als Neunte in Angriff genommen. (pre/sda)

Bild: EPA/ANSA

Nadal nach Verletzung wieder spielbereit

Die Zweifel an der Teilnahme von Rafael Nadal am Australian Open scheinen ausgeräumt zu sein. Der Weltranglisten-Erste startet am Dienstag in Melbourne zum Exhibition-Turnier «Kooyong Classic».

Da er seine Verletzung am rechten Knie nicht früh genug hatte auskurieren können, musste sich vom Vorbereitungsturnier in Brisbane zurückziehen. Die Zusage für die Exhibition, an der auch Novak Djokovic teilnimmt, deutet darauf hin, dass Nadal rechtzeitig vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres spielbereit sein wird. Djokovic seinerseits spielt ab Dienstag erstmals seit letztem Juli, als er sich eine Ellbogenverletzung zuzog. (pre/sda)

Rafael Nadal and Stan Wawrinka, two people who currently detest everything about knees, are hitting on Laver. pic.twitter.com/d3riL8Uw9p — Tumaini Carayol (@tumcarayol) 7. Januar 2018

Schwächephase der Rockets hält an

Weiterhin ohne den verletzten Superstar James Harden spielend, haben die Houston Rockets in der NBA ihre siebte Niederlage in den letzten neun Partien eingefangen. Sie verloren in Detroit 101:108. Clint Capela, der Genfer Center der Rockets, brachte es auf sieben Punkte und elf Rebounds.

Während Harden, der bislang durchschnittlich 32 Punkte pro Spiel warf, noch mindestens eine Woche fehlen dürfte, mussten auch die Detroit Pistons ohne ihren wichtigsten Spieler auskommen. Andre Drummond leidet an einer Rippenquetschung. Die Rockets entschieden das erste und das vierte Spielviertel für sich, aber in der Mittelphase – besonders im dritten Abschnitt mit dem Score von 19:31 – handelten sie sich einen zu grossen Rückstand ein.

Trotz ihrer schwachen Phase halten die Rockets in der Western Conference den 2. Platz hinter den Golden State Warriors – mit etwas Reserve auf die drittplatzierten San Antonio Spurs. Die Pistons liegen im Osten an 6. Stelle. (pre/sda)

Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Alle Artikel anzeigen

