Auch Bacsinszky muss aufs Australian Open verzichten +++ Freitag steigt aus Tournee aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Servette-Genève plagen finanzielle Sorgen

Trotz des sportlichen Aufschwungs der letzten Wochen mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Spielen ziehen dunkle Wolken am Himmel von Genève-Servette auf. Wie die «Tribune de Genève» berichtet, soll in der Kasse des Hockeyklubs ein Loch von rund 7 Millionen Franken klaffen.

Wie eine Quelle die anonym bleiben will gegenüber der Genfer Zeitung sagte, könnte dem Klub im schlimmsten Fall sogar der Konkurs drohen. Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) bestätigte, dass die Genfer sich aktuell in einer schwierigen Situation befänden. Bisher gäbe es von Seiten des Verbandes aber keinen Grund, Sanktionen gegen den Klub zu verhängen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus

Deutschlands Skispringer Richard Freitag steigt einen Tag nach seinem schweren Sturz beim Springen in Innsbruck vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus.

Der Führende im Gesamtweltcup wird damit das abschliessende Springen im österreichischen Bischofshofen nicht mehr bestreiten. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Auch Bacsinszky muss für das Australian Open passen

Timea Bacsinszky muss ihre Teilnahme am Australian Open absagen. Für die Waadtländerin kommt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nach einer Handoperation im letzten Herbst zu früh.

Die als Nummer 39 bestklassierte Schweizerin im WTA-Ranking hat seit Wimbledon 2017 keinen Ernstkampf mehr bestritten. Mittlerweile ist die 28-jährige Lausannerin zwar wieder ins Training eingestiegen, doch die am 15. Januar beginnenden Australian Open muss sie auslassen. Im Vorjahr war die Lausannerin in Melbourne in der 3. Runde gescheitert. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Capela verpasst mit Houston Überraschung gegen Golden State

Die Houston Rockets und der Schweizer NBA-Profi Clint Capela verlieren das Spitzenspiel der Western Conference daheim gegen Titelhalter Golden State 114:124.

Topskorer der Partie war Houstons Eric Gordon, der am Ende auf 30 Zähler kam. Clint Capela verbuchte für die Rockets 15 Punkte und zehn Rebounds. Es war dies bereits das 18. Double-Double des Genfer Centers in dieser Saison. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Serena Williams verteidigt Titel am Australian Open nicht

Serena Williams wird ihren Titel am Australian Open nicht verteidigen. Sie brauche noch ein wenig mehr Zeit, erklärte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin.

Williams hatte Ende Dezember bei einer Exhibition in Abu Dhabi, die sie in drei Sätzen gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko verlor, erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia am 1. September wieder gespielt. «Dabei realisierte ich, dass ich zwar sehr nahe, aber eben nicht da bin, wo ich sein will», erklärte die 36-jährige Amerikanerin. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Mohamed Salah ist Afrikas Fussballer des Jahres

Der frühere FC-Basel-Stürmer Mohamed Salah ist erstmals Afrikas Fussballer des Jahres. Der 25-jährige Ägypter vom FC Liverpool ist der erste Spieler seines Landes seit 34 Jahren, dem diese Ehre zukommt.

Salah erzielte im Kalenderjahr 2017 für Liverpool in allen Wettbewerben 23 Tore und erreichte mit Ägypten den Final des Afrika Cup. Ausserdem qualifizierten sich die Nordafrikaner auch dank ihm erstmals seit 1990 für eine WM-Endrunde. Auf die Plätze hinter Salah wurden dessen Liverpooler Teamkollege Sadio Mané (Senegal) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) gewählt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Spektakuläres 1:1 zwischen West Ham und Tottenham

West Ham United und Tottenham Hotspur teilen sich die Punkte an diesem Abend. Die Spurs sind vor heimischem Anhang eigentlich drückend überlegen, bringen den Ball aber nicht an West-Ham-Keeper Adrian vorbei. So sind es in der zweiten Halbzeit dann die «Hammers», die durch ein Traumtor von Pedro Obiang in Führung gehen.

Die Führung hält dann aber keine Viertelstunde. Es braucht jedoch schon einen Sonntagsschuss von Heung-min Son, um den «Spurs» in dieser Partie immerhin noch einen Punkt zu retten.

Tottenham Hotspur - West Ham United 1:1 (0:0)

50'034 Zuschauer.

Tore: 70. Obiang 0:1. 84. Son 1:1.

Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt). (abu/sda)

