BVB siegt dank Reus-Traumtor +++ Tottenham muss im FA Cup nachsitzen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dortmund gewinnt Borussia-Duell

In der 23. Bundesliga-Runde stehen Schweizer Torhüter im Mittelpunkt. Das direkte Duell gewinnt Dortmunds Roman Bürki auswärts gegen Yann Sommers Borussia Mönchengladbach mit 1:0.

Sommer kehrte nach zwei wegen eines Muskelfaserriss verpassten Spielen ins Gladbacher Tor zurück, war aber in der 31. Minute machtlos, als Marco Reus via Lattenunterkante zum 0:1 traf.

Dortmund, das seit der Amtsübernahme von Trainer Peter Stöger keines von acht Spielen verloren hat, rückte auf Rang 2 vor, während der Gastgeber seit der Winterpause die fünfte Niederlage in sechs Spielen kassierte. (ram/sda)

Mönchengladbach – Dortmund 0:1

54'018 Zuschauer. - Tor: 31. Reus 0:1. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 83.) und Drmic (ab 79.), Dortmund mit Bürki und Akanji.

Die Tabelle tabelle: srf

Rochdale zwingt Tottenham in Wiederholungsspiel

Überraschung in den Achtelfinals des FA Cups: Drittligist Rochdale ringt Tottenham Hotspur ein 2:2 ab. Damit erkämpft sich der Underdog ein Wiederholungsspiel im Wembley.

Lucas Moura glich Rochdales Führungstor nach einer Stunde aus, Topskorer Harry Kane erzielte mittels Penalty in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Spurs. Doch Steve Davies liess die Mitspieler und die Fans des Aussenseiters mit seinem Tor zum 2:2 in der 93. Minute feiern. (ram)

Atlético bleibt an Barça dran

Der Vorsprung des FC Barcelona auf Verfolger Atlético Madrid beträgt weiterhin sieben Punkte. Einen Tag nach Barças 2:0-Sieg bei Eibar siegten die Hauptstädter ebenfalls mit 2:0 gegen Athletic Bilbao. Kevin Gameiro (67., Bild) und Diego Costa (80.) zeichneten sich als Torschützen aus. (ram)

Bild: EPA/EFE

Die Tabellenspitze: tabelle: srf

Hohe Heimsiege in der Challenge League

Der FC Aarau fertigt Chiasso zuhause auf dem Brügglifeld mit 4:1 ab. Rossino, Frontino (2) und Chiarocchi schossen vor 2272 Fans die Tore für die Rüebliländer, die ab der 25. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Chiassos Ceesay mit einem Mann mehr spielen konnten.

Noch einen Treffer mehr sahen die Fans in Vaduz. Die Liechtensteiner schlugen Wohlen mit 5:1. Devic zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, auch Mathys, Schirinzi und Brunner trafen. (ram)

Stuttgart siegt dank Gomez

Der Schweizer Goalie Marwin Hitz verliert das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 0:1. Für die Schwaben ist es der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Mario Gomez erzielte den Siegtreffer (27.).

Während Augsburg nach der zweiten Niederlage in Serie den Anschluss an die Europacup-Ränge etwas verlor, verschaffte sich Stuttgart mit dem zweiten Sieg in Serie etwas Luft im Abstiegskampf und liegt vier Zähler vor dem Barrage-Platz. Die Bilanz des neuen VfB-Trainers Tayfun Korkut kann sich sehen lassen: 3 Spiele, 7 Punkte. Im zweiten Sonntagsspiel der 23. Runde trifft Borussia Mönchengladbach um 18 Uhr auf Borussia Dortmund. (ram/sda)

Knappe Siege für das Spitzenduo

In der 25. Runde setzt Juventus Turin die Siegesserie in der Serie A fort. Der Meister siegt im Derby bei Torino 1:0. Mittlerweile hat Juventus in der Meisterschaft neun Siege aneinandergereiht, das 1:0 im Stadio Olimpico war bereits das sechste Spiele in Folge ohne Gegentreffer. Schütze des einzigen Tores war Alex Sandro in der 33. Minute.

Auch Napoli kam zum neunten Sieg in Folge. Der Erfolg gegen Aufsteiger SPAL Ferrara war schon nach sechs Minuten und dem Führungstor von Allan in trockenen Tüchern. Der Brasilianer war einer von sechs Spielern, die in der Serie A wieder zum Einsatz kamen, nachdem sie unter der Wochen in der Europa League gegen RB Leipzig (1:3) noch geschont worden waren. (ram/sda)

Die Tabellenspitze: tabelle: srf

Bacsinszky gibt Forfait

Timea Bacsinszky hat ihre Teilnahme für das am Montag beginnende WTA-Turnier in Budapest abgesagt. Sie möchte ihre operierte Hand schonen und kehrt erst Anfang März in Indian Wells auf die Tour zurück. Nach ihren Einsätzen in St.Petersburg und mit dem Schweizer Fed-Cup-Team in Prag kam Bacsinszky zum Schluss, dass sie ihrer Hand eine zusätzliche Ruhepause gönnen möchte.

Die Schweizer Nummer 1 musste sich im vergangenen Herbst einer Operation am rechten Handgelenk unterziehen, nachdem sie ein Band, zwei Sehnen und einen Muskelriss erlitten hatte. Deshalb konnte Bacsinszky zwischen der 3. Runde in Wimbledon und ihrer Rückkehr in St.Petersburg im Februar ein halbes Jahr lang keine Ernstkämpfe mehr bestreiten. (ram/sda)

Bild: EPA

Noch ein Schweizer Rekord für Sprunger

An den Schweizer Hallen-Meisterschaften in Magglingen stellte Lea Sprunger (COVA Nyon) im 200-m-Final in 22,88 Sekunden einen Schweizer Rekord auf. Sie unterbot die alte Bestmarke von Mireille Donders um 8 Hundertstelsekunden. Dies ist weltweit die zweitbeste Zeit in diesem Jahr. Erst am Donnerstag hatte Sprunger im polnischen Torun einen Schweizer Hallen-Rekord über 400 m aufgestellt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Niederreiter verwandelt Penalty, aber verliert

Nino Niederreiter und die Minnesota Wild müssen im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks beim Stand von 2:2 in die Overtime. In der sehr unterhaltsamen Verlängerung fällt kein Tor. Das Penaltyschiessen muss entscheiden. Auch dort geht es nach drei Schützen und je einem Tor in die Verlängerung. Als vierter Schütze läuft Niederreiter an und trifft, weil bei den Ducks danach Ondrej Kase ebenfalls verwertet, geht es weiter. Die nächsten 13 Schützen verschiessen, ehe Nick Ritchie als insgesamt 22. Schütze die Partie für Anaheim entscheidet und im Rennen um die Playoffs zu Minnesota aufschliesst. (fox)

Bild: AP

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

