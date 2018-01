Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Golubic und Vögele fehlt noch ein Sieg +++ Capela weiter on fire

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Golubic und Vögele fehlt noch ein Sieg

Viktorija Golubic (Bild) und Stefanie Vögele haben sich in der Qualifikation für die Australian Open in Melbourne in die dritte Runde gespielt. Golubic fertigte die Spanierin Silvia Soler-Espinosa 6:1, 6:1 ab. Vögele warf Vera Lapko aus Weissrussland mit 6:3, 7:5 raus.

Bild: AP

Derweil zeigte Angelique Kerber, dass ihre Form stimmt. Die Deutsche gewann das Turnier in Sydney dank einem 6:4, 6:4 im Final über Ashleigh Barty. Einen Turniersieg feierte im neuseeländischen Auckland der Spanier Roberto Bautista Agut: Er rang Juan Martin del Potro nieder, siegte 6:1, 4:6, 7:5. (ram)

Capela imponiert – Sefolosha am Knie verletzt

Clint Capela eilt mit den Houston Rockets von Sieg zu Sieg. Sie schlugen die Phoenix Suns vor eigenem Publikum mit 112:95. Capela imponierte mit 17 Punkten und 16 Rebounds für den Zweiten der Western Conference.

Thabo Sefolosha von Utah Jazz schied bei der 88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel mit einer Knieverletzung aus. Bis dahin brachte es der Waadtländer in seinen 16 Minuten auf dem Parkett auf sieben Punkte. Zudem holte er vier Rebounds herunter. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Joel Gisler in Aspen Achter

Joel Gisler erreichte am Freestyle-Weltcup in Aspen in der Halfpipe als einziger Schweizer den Final und klassierte sich im 8. Rang. Der 23-jährige Toggenburger hatte in der Olympia-Saison vor Weihnachten im Secret Garden Resort in China gar mit dem 2. Rang geglänzt. Damals waren allerdings die Freeskier aus den USA und Kanada nicht am Start gewesen. Nun gab es einen Dreifach-Erfolg der Amerikaner durch David Wise vor Alex Ferreira und Aaron Blunck. Bei den Frauen siegte die Kanadierin Cassie Sharpe. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Seltene Auswärtsniederlage für die Lakers

Leader Rapperswil-Jona Lakers erlitt in der Swiss League im 16. Auswärtsspiel der Saison erst die dritte Niederlage. Der Cupfinalist unterlag Visp 2:3.

Zwar holten die Lakers ein 0:2 auf, nur 128 Sekunden nach dem 2:2 von Leandro Profico gelang jedoch Daniel Kissel in der 58. Minute der Siegtreffer für die Walliser, die zuvor viermal hintereinander gegen Rapperswil-Jona verloren hatten.

Trotz der Niederlage beträgt der Vorsprung der St. Galler weiterhin 14 Punkte. Langenthal unterlag Thurgau zu Hause 2:5 und fiel hinter das punktgleiche Olten auf den 3. Tabellenplatz zurück. Die Solothurner bezwangen Winterthur vor heimischem Publikum 5:2 und kehrten nach drei Niederlagen auf die Siegerstrasse zurück.

Im neuen Jahr weiterhin ungeschlagen sind die GCK Lions, die mit dem 4:3 nach Penaltyschiessen gegen Ajoie den vierten Sieg hintereinander feierten. Die Jurassier waren zuvor 2018 ebenfalls ungeschlagen gewesen. Zu einem 7:1-Kantersieg kam La Chaux-de-Fonds gegen die EVZ Academy, welche die ersten beiden Saisonduelle gegen die Neuenburger für sich entschieden hatte. (zap/sda)

Bayern schlägt Leverkusen zum Rückrunden-Auftakt

Bayern München nahm das Rückrunden-Pensum der Bundesliga mit einem Auswärtssieg auf. Bei Bayer Leverkusen setzte sich der entrückte Leader im Freitagsspiel 3:1 durch.

Eine halbe Stunde lang spielten die zuvor während 14 Spielen ungeschlagenen Leverkusener mit dem unter Jupp Heynckes in 17 Spielen 16-mal siegreichen Branchenprimus auf Augenhöhe, dann traf sie der Gegner an seinem schwachen Punkt. Eine Standardsituation führte zum 0:1 durch Javi Martinez. Der Spanier war nach einem Kopfball von Arturo Vidal zu Stelle, der davor bei stehenden Bällen schon Freiheiten genossen hatte. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel erhöhte Franck Ribéry nach einem schnellen Gegenstoss mit seinem ersten Ligatreffer der Saison.

Zwar kam Leverkusen durch einen abgefälschten Schuss von Kevin Volland noch zum Anschlusstreffer und blieb damit auch im 21. Pflichtspiel nicht ohne Torerfolg, doch die lange Serie der Ungeschlagenheit riss. James Rodriguez erstickte Leverkusens Druckphase in der 91. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss. Erst zu diesem Zeitpunkt stand bei den Gastgebern auch der eingewechselte Admir Mehmedi auf dem Platz.

Während der vormalige Tabellenvierte am Wochenende gleich von vier Gegnern überholt werden kann, bauten die Bayern ihre Führung auf vorübergehend 14 Punkte aus. (zap/sda)

Bayer Leverkusen - Bayern München 1:3 (0:1)

30'210 Zuschauer. -

Tore: 32. Martinez 0:1. 59. Ribéry 0:2. 71. Volland 1:2. 91. James Rodriguez 1:3. -

Bemerkungen: Leverkusen mit Mehmedi (ab 77.). Bayern u.a. ohne Lewandowski, Hummels, Thiago Alcantara und Neuer (alle verletzt). 55. Schuss von Bailey auf die Latte. (sda)

Saison für Fribourgs Künzle wohl zu Ende

Die Saison ist für Lorenz Kienzle von Fribourg-Gottéron wohl zu Ende. Wie der Verteidiger gegenüber der «Schaffhauser Nachrichten» angab, dürfte er nach seinem Unfall vom letzten Samstag im Spiel gegen die ZSC Lions drei Monate ausfallen. Kienzle wechselt auf die nächste Saison hin zu Ambri-Piotta.

Kienzle hatte gegen die ZSC Lions beide Tore zum 2:0-Heimsieg erzielt. Nach dem zweiten Treffer prallte er gegen das leere Tor und verletzte sich schwer am Oberschenkel. Dabei hatte Kienzle offenbar Glück. In den Stunden nach der Verletzung am Oberschenkel schien sogar eine Amputation möglich. «Es hätte auf einen Schlag alles vorbei sein können», so der 29-jährige Thurgauer. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ammann in der Skiflug-Quali auf Rang 7

Das erste Weltcup-Skifliegen dieser Saison findet am Samstag (14.15 Uhr) mit Simon Ammann als einzigem Schweizer Teilnehmer statt. Der Toggenburger zeigte in der Qualifikation in Tauplitz eine überzeugende Vorstellung und wurde mit 214 m Siebenter. Mit zweimal 18,0 und einmal 17,5 durfte sich Ammann, der Skiflug-Weltmeister von 2010, über gute Haltungsnoten freuen.

Die übrigen Schweizer Andreas Schuler (43./167 m), Gregor Deschwanden (48./166 m) und Killian Peier (55./147,5 m) sind beim ersten von zwei Wettkämpfen in der Steiermark dagegen nur Zuschauer. Zugelassen für den ersten Durchgang am Samstag sind die Top 40 der Qualifikation, die vom Norweger Daniel-André Tande (216,5 m) gewonnen wurde. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Tennis-Talent Masarova spielt neu für Spanien

Das Schweizer Frauentennis muss einen zukunftsträchtigen Abgang verkraften. Rebeka Masarova startet seit Anfang Jahr für Spanien statt für die Schweiz. Die Juniorensiegerin des French Open 2016 beantragte beim Internationalen Tennisverband (ITF) den Nationenwechsel, wie Swiss Tennis auf Anfrage bestätigte. Zu den Gründen wollte der Schweizer Verband nichts sagen. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen der 18-jährigen Baslerin, deren Mutter Spanierin und der Vater Slowake ist, nicht immer einfach.

Das offizielle Gesuch für den Nationenwechsel durch die ITF und den spanischen Verband ist noch nicht bei Swiss Tennis eingetroffen, das dazu Stellung beziehen muss. So lange ist Masarova, die aktuell die Nummer 431 der Welt ist, im Teamwettbewerb Fed Cup noch nicht für Spanien spielberechtigt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Abfahrt in Bad Kleinkirchheim auf Sonntag verschoben

Die hohen Temperaturen und eine entsprechend zu weiche Piste machten den Organisatoren der Weltcup-Abfahrt der Frauen in Bad Kleinkirchheim auch heute einen Strich durch die Rechnung. Trainiert wurde lediglich auf dem obersten Streckenabschnitt vom Original-Start bis zum Start des Super-G. So kamen lediglich 38 Fahrsekunden zusammen auf einer Abfahrt, die gewöhnlich knapp 1:50 Minuten dauert.

Das Renn-Programm für das Wochenende wurde bereits umgestellt. Der Super-G ist auf Samstag mit Beginn um 10.45 Uhr vorgezogen. Danach soll ein Abfahrts-Training ab Super-G-Start folgen. Somit hätten die Fahrerinnen die gesamte Länge zumindest einmal abgefahren, und am Sonntag könnte die Abfahrt stattfinden. (pre/sda)

bild: Twitter

Bencic gewinnt Einladungsturnier in Melbourne

Belinda Bencic holt sich für die schwierige Erstrunden-Aufgabe am Australian Open nach ihrem Sieg am Hopman Cup mit Roger Federer eine weitere Portion Selbstvertrauen.

Die Ostschweizerin, die in der 1. Runde des ersten Grand-Slam-Turnier der Saison auf Vorjahresfinalistin Venus Williams treffen wird, gewann im Melbourner Stadtteil Kooyong das Einladungsturnier. Bencic (WTA 77) bezwang im Final der «Kooyong Classic» die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 101) in 94 Minuten 3:6, 6:4, 10:4. (pre/sda)

