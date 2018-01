Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Canucks schlagen Wild +++ Barcelona erwacht nach 0:2-Rückstand

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bärtschi siegt mit Canucks

Die Vancouver Canucks reihen erstmals seit Anfang Dezember zwei Siege aneinander. Sie setzen sich 3:2 nach Verlängerung bei den Minnesota Wild durch. Für die Kanadier, die zum fünften Mal in Folge auswärts antraten, war Brandon Sutter der Matchwinner. Der 28-jährige Kanadier, der die letzten 21 Partien verletzt ausgefallen war, traf nach 2:50 Minuten der Overtime für die Canucks.

Sven Bärtschi stand bei Vancouver während insgesamt 17:55 Minuten auf dem Eis. Bereits zum vierten Mal in Folge musste Nino Niederreiter bei den Minnesota Wild verletzungsbedingt zuschauen. (ram/sda)

Barcelona erwacht nach 0:2-Rückstand

Der FC Barcelona ist auch nach der 19. Runde der spanischen Meisterschaft ungeschlagen. Die Katalanen siegten in San Sebastian nach einem frühen 0:2-Rückstand 4:2.

Für das Star-Ensemble um Lionel Messi brachte die erste Halbzeit in Sebastian neue Gefühle. Nie in dieser Saison – auch nicht in der Gruppenphase der Champions League – sah sich Barcelona mit einem Rückstand von zwei Toren konfrontiert. Was Juventus Turin, Real Madrid, Atlético Madrid und anderen Grössen nicht gelungen war, gelang also dem vergleichsweise bescheidenen Team aus dem Baskenland. Der Brasilianer Willian José und der Spanier Juanmi brachten den 15. der Tabelle bis zur 34. Minute 2:0 voran.

Die verbleibende Zeit jedoch nutzte Barcelona für die standesgemässe Korrektur. Luis Suarez traf zum 2:2 und – nach 71 Minuten einen schweren Abwehrfehler der Basken nutzend – zum 3:2. Messi stellte den letztlich deutlichen Sieg mit einem Freistoss zum 4:2 in der 85. Minute sicher. Es war der 17. Treffer für den Leader im Torschützenklassement. Er liegt vier Tore vor Luis Suarez.

San Sebastian - Barcelona 2:4 (2:1)

23'277 Zuschauer. -

Tore: 11. Willian José 1:0. 34. Juanmi 2:0. 39. Paulinho 2:1. 50. Suarez 2:2. 71. Suarez 2:3. 87. Messi 2:4.

Federer will offenbar auf Davis Cup verzichten

Roger Federer hat sich in einem Interview mit der französischen Sportzeitung «L'Equipe» klar dahingehend geäussert, dass er künftig nicht mehr im Davis Cup für die Schweiz antreten wird.

«Seit 2015, nachdem wir 2014 gewonnen haben (im Final in Lille gegen Frankreich), erwarteten die Leute, dass wir im kommenden Jahr wieder gewinnen würden», sagte Federer. «Aber es war nie das Ziel, die Trophäe zweimal zu holen.» Sie seien mit einem Titel zufrieden gewesen, unter diesen Umständen erst recht: «27'000 Zuschauer wie im Final gegen Frankreich sind nicht zu toppen», so Federer.

Der Verzicht auf den Davis Cup gebe ihm die totale Freiheit, weil er auf die Woche genau wisse, wann er wo sei. «Ich habe in meiner gesamten Karriere einen hohen Rhythmus angeschlagen», sagte Federer. «Vor allem seit den Problemen mit dem Knie 2016 geniesst die Gesundheit Priorität.»

Dem Davis-Cup-Team wird der Baselbieter gleichwohl eng verbunden bleiben – allein wegen der Zusammenarbeit mit Captain Severin Lüthi, einem seiner Coaches. «Das kannst du nie loslassen.»

Federer stand für die Schweiz zwischen 1999 und 2015 in 27 Davis-Cup-Partien im Einsatz. Von 48 Einzeln gewann er 40, von 22 Doppeln deren 12. (sda)

Bild: KEYSTONE

Nullnummer bei Steffen-Debüt für Wolfsburg

Ohne den aus disziplinarischen Gründen gesperrten Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang brachte Borussia Dortmund daheim gegen Wolfsburg kein Tor zustande – diese trotz einer Reihe erstklassiger Möglichkeiten. Die beste davon vergab der von YBs Europacup-Gegner Dynamo Kiew als Ersatz für Ousmane Dembélé geholte Andrej Jarmolenko kurz nach der Pause. Der Ukrainer brachte den Ball nach hervorragender Vorarbeit von Mario Götze allen vor dem Tor nicht unter Kontrolle und schoss darüber.

Pech hatten die Dortmunder überdies mit zwei auf die Halbzeiten verteilten Pfostenschüssen. Mit zwei guten Paraden kurz vor der Pause musste Roman Bürki für Dortmund sogar einen Rückstand verhindern. Zwei weitere Glanztaten liess Bürki in der zweiten Halbzeit folgen.

Nur wenige Tage nach dem Transfer von Basel gab Renato Steffen das Debüt für Wolfsburg. Er kam nach 64 Minuten aufs Feld. Keine zwei Minuten später hätte der Schweizer Nationalstürmer fast das 1:0 erzielt. Nach einer Flanke des Belgiers Divock Origi konnte Steffen den Ball mit Kopf und Schulter ablenken. Zum Tor, das Bürki nicht hätte verhindern können, fehlten ein paar Zentimeter. (zap/sda)

Borussia Dortmund - Wolfsburg 0:0

80'600 Zuschauer. -

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki, ohne Aubameyang (aus disziplinarischen Gründen gesperrt). Wolfsburg ab 64. mit Steffen (erster Einsatz in der Bundesliga). (sda)

Bild: AP/dpa

Lugano engagiert US-Stürmer Etem

Der HC Lugano verpflichtet mit Emerson Etem bis zum Saisonende einen fünften Ausländer. Der 25-jährige US-Stürmer ist ein Erstrunden-Draft der Anaheim Ducks von 2010 (Nummer 29).

Etem bestritt bis und mit der letzten Saison 196 NHL-Spiele mit 28 Toren und 26 Assists für Anaheim, die New York Rangers und die Vancouver Canucks. Ansonsten war Etem für diverse AHL-Teams aktiv.

In der aktuellen Saison realisierte der U20-WM-Bronze-Gewinner von 2011/12 fünf Skorerpunkte (vier Tore) in 16 AHL-Spielen für die Tucson Roadrunners. Der HC Lugano wird für den Kalifornier der erste Arbeitgeber in Europa sein. Etem wird vorderhand für den verletzten Linus Klasen (Hirnerschütterung) zum Einsatz kommen. (zap/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Terodde macht Köln Hoffnung im Abstiegskampf

Köln sorgt am Tabellenende der Bundesliga für Spannung. Nach dem 2:1-Derbysieg gegen Mönchengladbach liegt das Schlusslicht nur noch sechs Punkte hinter dem Hamburger SV zurück.

Matchwinner vor 50'000 Zuschauern war Neuzuzug Simon Terodde. Der aus Stuttgart geholte Stürmer erzielte in der 95. Minute, Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit, per Kopfball das siegbringende 2:1. Mönchengladbachs Goalie Yann Sommer hatte keine Chance, den Ball abzuwehren.

Köln - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)

. - 50'000 Zuschauer. -

Tore: 34. Sörensen 1:0. 69. Raffael 1:1. 95. Terodde 2:1. -

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (verwarnt), ohne Drmic (Ersatz). (sda)

Gasparin in den Top Ten

Biathletin Selina Gasparin klassiert sich beim Massenstart-Rennen im bayrischen Ruhpolding auf Rang 8. Es ist ihr dritter Top-10-Platz der Saison. Gasparin schoss beim ersten und beim letzten Schiessen je einmal daneben. Auf dem letzten Laufabschnitt gelang es der Bündnerin, sich noch um vier Plätze zu verbessern.

Den Sieg holte sich in einem packenden Sprint die Finnin Kaisa Mäkärainen. Sie setzte sich vor Lokalmatadorin Laura Dahlmeier durch. (ram)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Schweizer Viererbobs nix

Die Schweizer Bobpiloten mussten beim Weltcup in St.Moritz eine böse Schlappe einstecken. Rico Peter fuhr mit seinem Team auf den 13. Platz, Clemens Bracher nur auf Rang 18.

Bracher verpasste damit den angestrebten Platz in den Top 16 um 23 Hundertstelsekunden und ist nun auf den Goodwill der Selektionäre von Swiss Olympic angewiesen, wenn er neben dem Zweierbob auch mit dem grossen Schlitten an den Olympischen Spielen dabei sein will. Nach dem Dreifach-Triumph am Samstag gelang den Deutschen durch Johannes Lochner und Francesco Friedrich diesmal ein Doppelsieg. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Fiva heute auf Rang 2

24 Stunden nach seinem Weltcupsieg im schwedischen Idre doppelt Alex Fiva heute als Zweiter nach. Im Final muss er sich lediglich Olympiasieger Jean-Frédéric Chapuis aus Frankreich geschlagen gegeben. Fiva war der einzige Schweizer, der es in die Halbfinals schaffte. Für Marc Bischofberger, Jonas Lenherr und Armin Niederer bedeuteten die Viertelfinals Endstation.

Bei den Frauen wurde aufgrund des starken Windes aus Sicherheitsgründen auf den Wettkampf verzichtet. (ram/sda)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

White mit perfektem Run

Snowboard-Altmeister Shaun White sicherte sich im Weltcup von Aspen das Ticket für die Olympischen Spiele auf ganz besondere Art und Weise. Der 31-jährige Amerikaner zauberte den perfekten Lauf in die Halfpipe. Die Jury hatte an der Performance des zweifachen Olympiasiegers nichts auszusetzen und vergab den Maximalwert von 100 Punkten.

Die Maximalmarke wird nur äusserst selten vergeben. White gelang dieses Kunststück schon bei den X-Games 2012. In Pyeongchang wird er nun der Topfavorit sein. «Eigentlich sage ich so etwas nie, aber ich bin wirklich stolz auf mich», so ein sichtlich euphorisierter White beim Siegerinterview. (ram/sda)

Ein Beitrag geteilt von TransWorld SNOWboarding Mag (@twsnow) am Jan 13, 2018 um 7:44 PST

Hediger/Schaad knapp am Podest vorbei

Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich belegten beim Skating-Teamsprint in Dresden den 7. Rang. Die Schweizerinnen lagen bis kurz vor dem Ziel auf Podestkurs, Schlussläuferin Van der Graaff kam jedoch im Finale zu Fall.

Schweden feierte einen Doppelsieg. Ida Ingemarsdotter/Maja Dahlqvist setzten sich um 0,1 Sekunden vor ihren Landsfrauen Hanna Falk/Stina Nilsson durch. Bei den Männern liefen Jovian Hediger und Roman Schaad auf Rang 4 hinter Italien, Schweden und Russland. Für Erwan Käser/Roman Furger resultierte der 10. Platz. (ram/sda)

Bild: AP/dpa

Federer am Dienstag in der Night-Session

Roger Federer (ATP 2) startet am Australian Open in Melbourne am Dienstag in der Night-Session zu seiner Titelverteidigung. Der 36-jährige Baselbieter trifft in der Rod Laver Arena ab ca. 9.00 Uhr Schweizer Zeit auf den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 51).

Stan Wawrinka bestreitet seine Erstrundenpartie gegen den Litauer Ricardas Berankis am Dienstag ab ca. 4.00 Uhr Schweizer Zeit auf dem zweitgrössten Court im Melbourne Park. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Schwere Knieverletzung bei Sefolosha

Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar vorzeitig vorbei. Der Schweizer in Diensten der Utah Jazz muss sich gemäss US-Medien einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich in der Nacht auf Samstag bei der 88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt der 33-jährige Waadtländer dabei eine gravierende Innenband-Verletzung im rechten Knie. Glaubt man den Berichten, soll Sefolosha mindestens sechs Monate ausfallen.

Seit der Ankunft in Utah im letzten Sommer erlebte Sefolosha mit durchschnittlich 8,2 Punkten und 4,2 Rebounds pro Spiel die statistisch beste seiner 13 NBA-Saisons. Die Trefferquoten aus dem Feld (49,2 Prozent) und von der Dreierlinie (38,1) sind ebenfalls respektable Werte. (ram/sda)

Bild: AP

Golubic übersteht Qualifikation in Melbourne

Viktorija Golubic schafft am Australian Open in Melbourne die Qualifikation für das Hauptfeld. Die 25-jährige Zürcherin setzt sich in der 3. Runde gegen die Amerikanerin Bernarda Pera 6:3, 6:2 durch. Golubic trifft am Montag (ca. 4.00 Uhr Schweizer Zeit) auf die Ukrainerin Kateryna Bondarenko (WTA 81), gegen die sie das bislang einzige Duell gewann. «Jetzt wäre die Zeit gekommen, um zuzuschlagen», so die Zürcherin. «Ich bin heiss und freue mich auf die Partie.»

Ausgeschieden ist hingegen Stefanie Vögele (WTA 144). Die 27-jährige Aargauerin verlor ihre dritte Partie der Qualifikation gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova 3:6, 2:6. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Nice gewinnt auch gegen Amiens

Nach der 20. Runde weisen Nice und Trainer Lucien Favre in der französischen Meisterschaft erstmals eine positive Bilanz vor. Der 1:0-Heimsieg gegen Amiens war bei acht Niederlagen der neunte Sieg der Südfranzosen in der Ligue 1. Der französische Mittelfeldspieler Pierre Lees Melou erlöste Nice nach 66 Minuten mit einem abgelenkten Schuss unter die Latte. Seit der 0:5-Heimniederlage gegen Lyon Ende November hat Nice aus sechs Meisterschaftspielen 16 Punkte geholt.

Der zweitplatzierte Meister Monaco erreichte in Montpellier lediglich ein 0:0. Der Rückstand der Monegassen auf Paris Saint-Germain, das am Sonntagabend in Nantes spielt, ist auf elf Verlustpunkte angewachsen. (zap/sda)

Schweizer verpassen WM-Playoffs erneut

Die Schweiz hat in Bosnien-Herzegowina 15:21 verloren und die WM-Playoffs verpasst. Damit ist die SHV-Auswahl zum 12. Mal in Folge und seit 1995 nicht mehr an der Endrunde vertreten. Drei Tage nach dem 21:24 in St. Gallen war das Break des Favoriten in Tuzla vor 5000 Zuschauern nicht mehr zu kontern.

Nach einer primär im Angriff ungenügenden ersten Hälfte (6:11) kamen die Gäste in der Schlussphase dank dem erneut brillanten Keeper Nikola Portner zwar vorübergehend auf und dem Heimteam bis auf einen Treffer nahe, der Umschwung war gleichwohl nicht zu realisieren. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Kane trifft bei lockerem Sieg doppelt

Tottenham Hotspur hat sich gegen Everton ohne Mühe 4:0 durchgesetzt und bleibt damit an den Champions-League-Plätzen dran. Harry Kane erzielte dabei zwei Tore und steht nun als Liga-Topskorer bei 20 Toren – drei mehr als Liverpools Mohamed Salah.

Tottenham Hotspur - Everton 4:0 (1:0)

76'251 Zuschauer. -

Tore: 26. Son 1:0. 47. Kane 2:0. 59. Kane 3:0. 81. Eriksen 4:0. (sda)

Andri Ragettli gewinnt Slopestyle in Aspen

Der Schweizer Ski-Freestyler Andri Ragettli stand im zweitletzten Slopestyle-Weltcup vor den Olympischen Spielen zuoberst auf dem Podest. Der 19-jährige Bündner feierte in Aspen, Colorado (USA) seinen dritten Tagessieg. Fabian Bösch wurde Fünfter. Im Wettkampf der Frauen belegten Giulia Tanno und Sarah Höfflin die Ränge 4 und 5. (zap/sda)

Bild: EPA/ANSA

Nächster grosser Rückschlag für Real Madrid

Real Madrid fällt immer tiefer in die Krise. Im Heimspiel gegen Villarreal setzt es für den Champions-League-Sieger eine 0:1-Niederlage ab. Gegen Villarreal lief das Team nach 25 erfolglosen Abschlussversuchen noch in den entscheidenden Konter. Mittelfeldspieler Pablo Fornals düpierte Reals Keeper Keilor Navas in der 87. Minute mit einem Heber von der Strafraumgrenze. Der Rückstand auf Leader FC Barcelona beträgt nun 16 Punkte.

Der Heldenstatus wird Zinédine Zidane wohl noch einige Zeit im Amt halten. Er ist weder medial noch intern angezählt – trotz Krise. Einzelne Vorgänger des Franzosen hatten für ähnliche Phasen auch schon ihren Job verloren. Und das sind die Zahlen zum Debakel: Nur eines von fünf Liga-Spielen gewonnen. Nur ein Punkt aus den letzten drei Partien. Kein Heimsieg in zwei Spielen innerhalb von drei Tagen gegen das unterklassige Numancia (Cup) und das (finanziell) bescheidene Villarreal.

Real Madrid - Villarreal 0:1 (0:0)

64'403 Zuschauer. -

Tor: 87. Fornals 0:1.

Dritte Nullnummer von Chelsea in einer Woche

Antonio Conte verpasst es als Trainer von Chelsea, an seinem neuen Erzfeind José Mourinho vorbeizuziehen. Nach dem 0:0 gegen Leicester City bleibt Chelsea hinter Manchester United auf Platz 3. Es war die dritte Nullnummer von Chelsea innerhalb von einer Woche, nachdem sich der Meister schon gegen Norwich City im Cup sowie Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal mit einem 0:0 hatte begnügen müssen.

Chelsea - Leicester City 0:0

41'522 Zuschauer. -

Bemerkungen: 68. Gelb-rote Karte gegen Chilwell (Leicester City).

Ammann fliegt aufs Podest

Was für ein Lebenszeichen von Simon Ammann! Einen knappen Monat vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang meldete sich der vierfache Olympiasieger beim Skifliegen am Kulm mit Rang 3 in der Weltspitze zurück. Nach dem ersten Durchgang hatte Ammann gar noch den zweiten Platz belegt. «Dass es aufging, ist ein Traum, ich bin super happy», strahlte der Toggenburger im ORF. «Die Jungs haben es mir nicht leicht gemacht. Ich bin mir das nicht mehr so gewohnt, als Zweitletzter da oben zu stehen.»

Der Skiflug-Weltmeister von 2010 flog 218 und 227,5 m weit. Der Norweger Andreas Stjernen feierte vor Landsmann Daniel Andre Tande seinen ersten Weltcupsieg. Für Ammann war's der erste Podestplatz seit März 2015. Einen norwegischen Dreifachsieg verhinderte er mit dem Vorsprung von 0,9 Punkten auf Robert Johansson. (ram)

Bild: EPA

Biathlon-Staffel der Frauen lange überragend

Rang 8 in Ruhpolding ist ein schlechter Zahltag für das Schweizer Biathlon-Quartett der Frauen. Nach drei von vier Läuferinnen lag es sensationell in Führung, doch Schlussläuferin Aita Gasparin (Bild) konnte in der Loipe nicht mit der Konkurrenz mithalten und kassierte beim abschliessenden Stehendschiessen die einzige Strafrunde ihres Teams heute.

Elisa Gasparin, Lena Häcki und Selina Gasparin hatten zuvor für dreissig Treffer nur insgesamt fünf Nachladepatronen benötigt. Den Sieg holte sich in einem packenden Finish Deutschland vor Italien. (ram)

Bild: AP/AP

