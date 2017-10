Sport-News

Chelsea weiter, Tottenham draussen +++ Moubandje trifft erstmals nach fünf Jahren wieder

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Moubandje trifft nach fünf Jahren erstmals

François Moubandje tritt in den Sechzehntelfinals des französischen Ligacups als Torschütze in Erscheinung.Der Schweizer Aussenverteidiger erzielte beim 4:2-Erfolg seines Klubs Toulouse gegen das zweitklassige Clermont den 1:0-Führungstreffer in der 21. Minute. Es war im fünften Jahr in Toulouse der erste Torerfolg des 27-jährigen gebürtigen Kameruners. (sda/fox)

Bild: KEYSTONE

Chelsea weiter – Tottenham verspielt 2:0

Im englischen Ligacup erreicht Chelsea dank dem 2:1-Erfolg über Everton die Viertelfinals. Überraschend ausgeschieden ist dagegen Tottenham, das trotz 2:0-Führung gegen West Ham noch mit 2:3 scheitert. Andre Ayew mit einem Doppelpack und Angelo Ogbonna drehen die Partie in der zweiten Halbzeit innert 15 Minuten. (fox)

Claude Puel neuer Trainer von Leicester City

Der Premier-League-Klub Leicester City verpflichtete Claude Puel als neuen Trainer. Der 56-jährige Franzose, der im Sommer bei Southampton entlassen wurde, tritt die Nachfolge des gefeuerten Craig Shakespeare an.

Puel führte die AS Monaco 2000 zum französischen Meistertitel und den OGC Nice 2016 auf den 4. Platz, ehe Lucien Favre ihn als Trainer der Südfranzosen ablöste. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Laaksonen weiterhin sieglos in Basel

Für Henri Laaksonen sind die Swiss Indoors einmal mehr in der 1. Runde zu Ende. Der Schweizer unterliegt Borna Coric 7:6 (10:8), 1:6, 3:6.

Das entscheidende Break kassierte Laaksonen (ATP 94) beim Stand von 3:4 im dritten Satz, nachdem er kurz zuvor noch sieben Breakbälle abzuwehren vermocht hatte. Für die Schweizer Nummer 3 war es im fünften Auftritt im Haupttableau an den Swiss Indoors die fünfte Niederlage.

Als letzter Spieler qualifizierte sich Juan Martin Del Potro (ATP 19) für die 2. Runde an den Swiss Indoors in Basel. Der Argentinier setzte sich gegen den Portugiesen João Sousa 6:1, 4:6, 6:1 durch und trifft am Donnerstag auf den französischen Qualifikanten Julien Benneteau. Del Potro hatte die Swiss Indoors 2012 und 2013 gewonnen. Roger Federer spielt am Donnerstag nicht vor 19 Uhr gegen Benoit Paire. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Simone Wild verpasst Auftakt in Sölden

Mit Simone Wild verpasst eine zweite namhafte Swiss-Ski-Fahrerin den Saisonauftakt der Technikerinnen vom kommenden Wochenende in Sölden. Die 23-jährige Riesenslalom-Spezialistin aus Adliswil zog sich bei einem Trainingssturz im Engadin einen Bruch des rechten Schienbeins zu.

Wie lange Wild ausfällt, werden nähere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Operation ist nicht nötig, eine mehrwöchige Ski-Pause jedoch unumgänglich. Wild war in der letzten Saison hinter Lara Gut die beste Schweizerin im Riesenslalom. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Gottéron-Hüter Brust fällt verletzt aus

Fribourg-Gottéron muss bis zu zwei Wochen auf seinen kanadischen Torhüter Barry Brust verzichten.

Der 34-Jährige zog sich am Dienstag vor dem Penaltyschiessen bei der 2:3-Niederlage gegen die ZSC Lions eine Adduktorenverletzung zu. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Blum noch ein Spiel gesperrt

Berns Nationalverteidiger Eric Blum wurde von der National League für zwei Spiele gesperrt und mit 4100 Franken gebüsst. Blum wurde wegen eines Stockschlags gegen Tommaso Goi von Ambri-Piotta vom 22. Oktober in Ambri (4:3 n.P. für Bern) zur Rechenschaft gezogen. Eine Spielsperre hat Blum bereits verbüsst. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka und Trainer Norman gehen getrennte Wege

Stan Wawrinka und dessen Trainer Magnus Norman beenden ihre Zusammenarbeit nach vier Jahren. Der Schwede Norman möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Der 32-jährige Wawrinka hat seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten. Der Waadtländer wird nach zwei Operationen am linken Knie am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Kloten wochenlang ohne Bäckman

Der neue Klotener Trainer Kevin Schläpfer muss für voraussichtlich vier bis sechs Wochen ohne den schwedischen Verteidiger Mattias Bäckman auskommen. Der 25-Jährige zog sich am Sonntag im Cup-Achtelfinal gegen Zug (2:4) eine Oberkörperverletzung zu. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Tim Traber für ein Spiel gesperrt

Genève-Servette muss am Freitag im Spiel gegen die SCL Tigers ohne Tim Traber auskommen. Der Stürmer erhielt am Dienstag gegen Biel (4:1) seine zweite Spieldauer-Disziplinarstrafe, was automatisch eine Spielsperre nach sich zieht. Die Liga büsste Traber zudem mit 1125 Franken. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Utah verliert trotz starkem Sefolosha

Thabo Sefolosha spielte in der NBA erneut stark auf. Trotzdem verloren die Utah Jazz auswärts gegen die Los Angeles Clippers 84:102.

Auf zwölf Rebounds, so vielen wie kein anderer Spieler von Utah, und elf Punkte kam Sefolosha gegen Los Angeles. Dies reichte nicht, um seinem Team zu einem Erfolgserlebnis zu verhelfen. Utah musste im vierten Spiel der Saison die zweite Niederlage hinnehmen. (abu/sda)

Bild: AP/FR171561 AP

FCZ im Cup-Viertelfinal

Als erstes Team steht der FC Zürich in den Viertelfinals des Schweizer Cups. Drei Tage nach der 0:4-Klatsche im Derby gegen GC siegte der FCZ heute selber hoch: mit 4:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy.

Der Klub aus der Promotion League konnte höchstens eine halbe Stunde auf die nächste Sensation nach dem Erfolg über Sion hoffen. Dann führte der Favorit nach Toren von Alain Nef (13. Minute) und Raphael Dwamena (29.) mit 2:0. Zwar konnte Bradley Bavueza (43.) nach einem groben Schnitzer von FCZ-Goalie Yanick Brecher kurz vor der Pause verkürzen. Doch danach trafen nur noch Victor Palsson (57.) und Moussa Koné (71.) für die Gäste. (ram)

Bild: KEYSTONE

Favoriten im DFB-Pokal weiter

In den ersten vier Spielen des Abends in der zweiten Runde des DFB-Pokals haben sich die Bundesliga-Teams schadlos gehalten. Bayer Leverkusen (mit Mehmedi) schlug Union Berlin mit 4:1, Schalke 04 (ab der 73. Minute mit Breel Embolo) siegte bei Wehen-Wiesbaden mit 3:1.

Dank eines Treffers von Thorgan Hazard kurz nach der Pause setzte sich auch Borussia Mönchengladbach durch. Mit dem Schweizer Trio Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria gewann es 1:0 beim Zweitliga-Topteam Fortuna Düsseldorf. (ram)

