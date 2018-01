Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Cologna baut Vorsprung weiter aus +++ «Mischler-Max» Urscheler ist tot

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Biathletinnen im Sprint chancenlos

Beim Sprint anlässlich des Biathlon-Weltcups in Oberhof vermag Selina Gasparin nicht an ihre beiden Top-6-Platzierung vor Weihnachten in Frankreich anzuknüpfen. Die Slowakin Anastasiya Kuzmina feierte derweil ihren dritten Saisonsieg. Die Weltcup-Leaderin setzte sich vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen und der Tschechin Veronika Vitkova durch. Für alle drei stand ein Schiessfehler zu Buche

Gasparin, die vor dem Jahreswechsel die Langlauf-Sprint-Etappe der Tour de Ski in Lenzerheide absolviert hatte, kam mit vier Schiessfehlern bei schwierigen Bedingungen (Wind und Regen) unmittelbar hinter ihrer Teamkollegin Irene Cadurisch nicht über den 47. Rang hinaus. Beste Schweizerin – aber auch sie ohne Weltcup-Punkte – war ihre jüngere Schwester Elisa Gasparin mit dem 41. Platz. Nicht für das Verfolgungsrennen der besten 60 vom Samstag zugelassen ist Lena Häcki (78.).

Bild: AP/TT NEWS AGENCY

Spielerberater Max Urscheler tot

Der renommierte Spielerberater und Immobilien-Makler Max Urscheler ist im Alter von 70 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Der im Wallis wohnhafte gebürtige Zürcher, Spitzname «Mischler-Max» war einer der ersten von der FIFA anerkannten Spieleragenten.

Zu Urschelers Klientel und jener seiner Beraterfirma Gold-Kick gehörten in früheren Jahren rund die Hälfte der Schweizer WM-Nationalmannschaft von 1994. Später vertrat er unter anderem die Interessen von Ivan Rakitic, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Haris Seferovic. (ram/sda)

L'agent de joueurs Max Urscheler n'est plus https://t.co/QqzC8zP90h — LeMatin.ch - Sports (@LeMatinch_Sport) 4. Januar 2018

Sinisa Mihajlovic bei Torino entlassen

Sinisa Mihajlovic ist nach übereinstimmenden Medienberichten als Trainer des FC Torino entlassen worden. Torino belegt nach 19 von 38 Meisterschaftsrunden den 10. Platz. Zuletzt unterlag die Mannschaft in den Cup-Viertelfinals dem Rivalen Juventus Turin 0:2.

In diesem Spiel wurde der 48-jährige Serbe auf die Tribüne geschickt, nachdem er heftig gegen die Anerkennung eines Tores von Mario Mandzukic protestiert hatte. (fox/sda)

Bild: EPA/ANSA

Cologna wird vierter und baut Vorsprung aus

Dario Cologna wird über 15 Kilometer in Oberstdorf Vierter und baut dank unterwegs gewonnen Bonussekunden seinen Vorsprung in der Tourwertung auf 53 Sekunden auf Sergej Ustiugow aus. Damit wird der vierte Gesamtsieg seit 2009, 2011 und 2012 immer wahrscheinlicher.

«Das Rennen war extrem hektisch. In der zweitletzten Runde brach mein Stock, den musste ich zweimal wechseln. Aber es war ein hervorragendes Rennen mit Blick auf den Gesamtsieg», so Cologna. Der Tour-de-Ski-Tross zieht jetzt weiter nach Val di Fiemme, wo erst ein 15km-Rennen ansteht und dann die Verfolgung hinauf auf die Alpe Cermis (9km). Cologna hält den Ball tief: «Es sieht gut aus, aber es kann noch viel passieren.»

Als zweitbester Schweizer klassierte sich Candide Pralong im 19. Rang, womit der Romand die Olympia-Selektionskritieren von Swiss Olympic erfüllte. In Davos Mitte Dezember hatte er mit Rang 18 den ersten Teil der Vorgabe erreichte. (fox)

Bild: AP/Keystone

Von Siebenthal auf Platz 4 in Oberstdorf

Nathalie von Siebenthal klassiert sich beim Massenstartrennen über 10 km Skating in Oberstdorf im 4. Rang. Damit realisiert die Berner Oberländerin bei der 5. Etappe der Tour de Ski ihr bestes Weltcup-Ergebnis und ihren vierten Top-10-Platz in dieser Saison.

Der Sieg ging an die Tour-Leaderin Ingvild Flugstad Östberg, die ihren Vorsprung in der Gesamtwertung damit weiter ausbaute. Heidi Weng, ihre stärkste Konkurrentin, stürzte während des Zielsprints in Führung liegend. (fox/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Janka wohl in Wengen am Start

Carlo Janka wird aller Voraussicht nach kommende Woche in Wengen den Comeback-Versuch wagen. «So ist der Plan», bestätigt Thomas Stauffer. Der Männer-Cheftrainer sah den Bündner zwar noch nicht live im Training, bekam ihn aber auf Videos zu Gesicht: «Das sah gut aus.»

Janka hatte sich am 24. Oktober im Riesenslalom-Training auf der Diavolezza bei einem Sturz eine isolierte Kreuzbandruptur am rechten Knie zugezogen. Danach verzichtete er auf eine Operation. Der 31-jährige Obersaxer betrieb stattdessen einen konservativen Aufbau und stand Mitte Dezember erstmals nach der Verletzung wieder auf Schnee.

Für Janka gilt es bei seinen Comeback-Bestrebungen allerdings auch eine Regelung des Weltverbands FIS zu beachten. Will er den Verletztenstatus behalten, darf er pro Disziplin nur ein Rennen bestreiten. Janka hofft immer noch auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea (9. bis 25. Februar). (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Barça-Goalie Valdes tritt zurück

Der langjährige FC-Barcelona-Goalie Victor Valdes hat seine Karriere beendet. Der 35-Jährige hatte zuletzt vergangene Saison in England für Premier-League-Absteiger Middlesbrough gespielt. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006, 2009 und 2011 die Champions League.

«Danke für alles», schrieb Valdes zum Abschluss auf Twitter. Der 19-fache Nationalspieler, als Ersatzkeeper mit Spanien 2010 Welt- und 2012 Europameister, will sich nun aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. (pre/sda)

Murray sagt Australian Open ab

Andy Murray muss seine Teilnahme am Australian Open (ab 15. Januar) absagen. Der Schotte leidet nach wie vor an einer Hüftverletzung. Wegen der Verletzung konnte Murray seit Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP Tour spielte er in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der 30-jährige Murray lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten.

Mit Kei Nishikori hat ein weiterer Topspieler seine Absage am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bestätigt. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung. (pre/sda)

Andy Murray has withdrawn from the #AusOpen. — #AusOpen (@AustralianOpen) 4. Januar 2018

Capela führt Houston zum Sieg

Die Houston Rockets kommen in der NBA auch ohne ihren Superstar James Harden zu einem ungefährdeten Sieg. Entscheidenden Anteil beim 116:98 bei den Orlando Magic hat Clint Capela. Der Westschweizer war mit 21 Punkten hinter Gerald Green (27 Punkte) der zweitbeste Werfer in den Reihen der Rockets. Dazu verbuchte der Genfer Center acht Rebounds – am meisten seines Teams.

Die Utah Jazz verloren zuhause 98:108 gegen die New Orleans Pelicans, einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz. Der Schweizer Thabo Sefolosha kam beim Team aus Salt Lake City nicht zum Einsatz. Für Utah war es bereits die elfte Niederlage aus den letzten 14 Partien. Als Zehnter der Western Conference liegen die Jazz mit 16 Siegen und 22 Niederlagen nun deutlich hinter dem achtplatzierten New Orleans (19 Siege/18 Niederlagen). (pre/sda)

Nishikori muss fürs Australian Open passen

Der frühere US-Open-Finalist Kei Nishikori kann am Australian Open in Melbourne nicht starten. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung. Wegen der Verletzung konnte der 28-jährige Nishikori seit dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati im August letzten Jahres nicht mehr spielen. In der Weltrangliste fiel er dadurch auf den 22. Platz zurück.

Nachdem er sich schon vom derzeit laufenden Vorbereitungsturnier in Brisbane abgemeldet hatte, musste er jetzt bekanntgeben, dass sich die Heilung des Handgelenks weiter verzögert und dass ein Start am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht in Frage kommt. Nishikori bedauert sein Fernbleiben sehr. «Das Aussie Open ist mein liebstes Grand-Slam-Turnier. Es ist mein Heim-Slam. Es tut mir sehr weh, dass ich es in diesem Jahr verpasse», schrieb er. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Costa trifft fünf Minuten nach Einwechslung

Diego Costa trifft für Atletico Madrid gleich bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr von Chelsea. Der spanische Stürmer erzielte im Hinspiel der Cup-Achtelfinals beim 4:0-Auswärtssieg gegen Drittligist Lleida das dritte Tor für Atletico. Der 29-jährige Costa war erst fünf Minuten vorher eingewechselt worden.

Costa hatte schon im letzten Sommer vom englischen Meister Chelsea zu Atletico Madrid gewechselt, für das er bereits zwischen 2010 und 2014 gespielt und in 94 Spielen 43 Tore erzielt hatte. Wegen der Transfersperre durch die FIFA durften die Madrilenen allerdings neue Spieler erst ab dem 1. Januar 2018 einsetzen, weshalb Costa nun fünf Monate lang bloss am Trainingsbetrieb von Atletico teilgenommen hat. (pre/sda)

