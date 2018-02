Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Dani Alves steht im PSG-Tor +++ Leverkusen und Bayern im DFB-Pokal-Halbfinal

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine neuen Sportarten in Peking 2022

An den Olympischen Winterspielen in vier Jahren in Peking wird es keine zusätzlichen Sportarten geben. Dies gab die Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Pyeongchang bekannt.

Derzeit zählt das olympische Programm im Winter sieben Sportarten. Vier Teildisziplinen erleben bei den am Freitag in Südkorea beginnenden Winterspielen ihre Olympia-Premiere: Big Air der Skifahrer und Snowboarder, Massenstartrennen im Eisschnelllauf sowie ein Mixed-Wettkampf im Curling. (fox/sda)

Bild: AP/The Aspen Times

Youth Olympic Games finden 2022 in Afrika statt

In vier Jahren findet zum ersten Mal ein olympisches Grossereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die IOC-Session in Pyeongchang sprach sich einstimmig dafür aus, die Youth Olympic Games 2022 an Afrika zu vergeben. Als Favorit für die Ausrichtung gilt Senegal.

«Es ist Zeit für Afrika», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Die nächsten Jugendspiele finden im Herbst 2018 in Buenos Aires statt. Dann fällt auch der Entscheid über den Gastgeber der Spiele 2022. Vorgänger waren Singapur (2010) und das Nanjing (2014). (fox/sda/dpa)

Bild: EPA/EFE

Starker Auftritt von Clint Capela

Die starke Saison der Houston Rockets in der NBA findet auch in Brooklyn ihre Fortsetzung. Gegen die Nets siegen die Gäste aus Texas 123:113. Für Houston war es der fünfte Sieg in Serie und der neunte in den letzten zehn Spielen.

Die Vorentscheidung in der Partie fiel kurz vor Ende des dritten Viertels, als die Rockets mit einem Zwischenspurt einen 80:84-Rückstand in einen 96:86-Vorsprung verwandelten. Der Genfer Clint Capela zeigte einmal mehr eine starke Leistung, ihm gelangen 18 Punkte, 11 Rebounds und 4 Blocks. Bester Skorer Houstons war einmal mehr James Harden mit 36 Punkten. (fox/sda)

Dani Alves im PSG-Tor

Der PSG erledigt die Cup-Aufgabe im Achtelfinal gegen Sochaux mit 4:1 mühelos. Schon nach 55 Sekunden traf Angel Di Maria zum 1:0. Der Argentinier notiert sich am Ende einen Hattrick. Den Treffer zum 2:1 erzielt Edinson Cavani. Zu einem aussergewöhnlichen Einsatz kommt Dani Alves. Weil Goalie Kevin Trapp in der Nachspielzeit Rot sieht, geht der Brasilianer für die letzten Sekunden ins Tor. Eingreifen muss er aber nicht. Ein Freistoss wird von der Mauer geblockt und dann ist auch schon bald Ende Feuer. (fox)

Leverkusen dreht Match gegen Bremen

Bayer Leverkusen, dessen einziger Cup-Triumph 25 Jahre zurückliegt, in den Halbfinals. Leverkusen geriet in den ersten acht Minuten daheim gegen den sechsfachen Cupsieger Werder Bremen 0:2 in Rückstand, nach der Verlängerung hiess es jedoch 4:2. Dass die Wende möglich wurde, verdankt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich dem rechten Offensivspieler Julian Brandt, der je einmal pro Halbzeit traf. Die Entscheidung fiel erst mit zwei weiteren Toren in den letzten zehn Minuten der Verlängerung. Die letzten zwei Halbfinalisten machen heute Eintracht Frankfurt gegen Mainz und Schalke gegen Wolfsburg aus. (fox/amü)

Cupsieger Rapperswil ist Quali-Sieger

Die Rapperswil-Jona Lakers liessen zwei Tage nach der Cupfinal-Gala gegen Rekordmeister Davos auch im Liga-Alltag nichts anbrennen. Der Cupsieger gewann in der Swiss League auswärts gegen die EVZ Academy 6:1.

Da mit Langenthal der erste Verfolger am Dienstag einen Punkt abgab, stehen die Rapperswiler vier Runden vor Schluss als Qualifikationssieger fest. Die Oberaargauer siegten in La Chaux-de-Fonds mit 3:2 nach Penaltyschiessen, womit der Rückstand auf den Leader auf 13 Punkte anstieg.

Bild: KEYSTONE

Jyväskylä durchbricht schwedische Dominanz

JYP Jyväskylä gewinnt als erstes nicht-schwedisches Team die Champions Hockey League. Im Final bezwingen die Finnen die favorisierten Südschweden aus Växjö 2:0.

Seit die Champions Hockey League 2014 ihren Betrieb aufgenommen hat, konnten ausschliesslich schwedische Klubs die Trophäe als bestes Team Europas in die Höhe stemmen. Diese Dominanz wurde heuer vom finnischen Team JYP Jyväskylä durchbrochen: Dank einem starken Kollektiv und der besseren Chancenauswertung. (fox/sda)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Eishockey-Nati verliert letzten Olympia-Test

Die Schweizer Eishockey-Nati verliert den Olympia-Test gegen Deutschland mit 1:2 nach Verlängerung. In der Overtime fiel der entscheidende Treffer 18 Sekunden vor Schluss durch Dominik Kahun.

Zuvor hatte die Schweiz erst in der 55. Minute durch Verteidiger Ramon Untersander zum 1:1 ausgeglichen. Am Mittwoch fliegen die Schweizer nach Südkorea ab. Dort bestreiten sie am Sonntag gegen Norwegen die Olympia-Hauptprobe. Das erste Gruppenspiel gegen Kanada findet am 15. Februar statt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Bayern locker im Pokal-Halbfinal

Bayern München steht als erstes Team im Halbfinal des DFB-Pokals. Der Rekordmeister kantert den SC Paderborn mit 6:0 nieder. Der souveräne Leader der 3. Liga kämpfte gut und verkaufte sich teuer, aber gegen ein Bayern, das fast in Bestbesetzung antrat, war der Underdog chancenlos. Torschützen für die Bayern: Kingsley Coman, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich vor der Pause, Corentin Tolisso und der doppelte Arjen Robben zum Abschluss nach dem Seitenwechsel. Heute Abend machen Bayer Leverkusen und Werder Bremen den zweiten Halbfinalisten aus, die anderen Partien sind morgen. (fox)

Ronald Koeman neuer Nationalcoach der Niederlande

Der 54-Jährige wird Nachfolger von Dick Advocaat, der die «Elftal» nur gerade während sechs Monaten betreut und die Qualifikation für die WM in Russland verpasst hat. Koeman hat zwischen 1983 und 1994 selbst 78 Länderspiele für die Niederlande absolviert und wurde 1988 Europameister.

Als Trainer war Koeman bei den drei niederländischen Top-Klubs Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam engagiert und wurde in Spanien mit dem FC Valencia Cupsieger. Zuletzt trainierte er Everton, das er in der letzten Saison in die Europa League führte. Im vergangenen Oktober wurde Koeman entlassen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Wawrinka zum Auftakt gegen Weltnummer 147

Der topgesetzte Stan Wawrinka trifft am ATP-Turnier in Sofia zum Auftakt in der 2. Runde auf Martin Klizan (ATP 147). Die Weltnummer 15 hält bei 2:0 Siegen in Direktduellen gegen den slowakischen Linkshänder.

Der 28-jährige Qualifikant Klizan setzte sich in der Startrunde in Sofia gegen den mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommenen Bulgaren Alexander Donski (ATP 1529) 7:5 und 6:1 durch. Die höchste Weltranglisten-Klassierung von Klizan war Position 24 im Jahre 2015. Auch wegen zahlreichen Verletzungen fiel er danach aus den Top 100. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Gabri in Sion entlassen – Jacobacci folgt

Gabri wird als Trainer beim Super-League-Tabellenletzten Sion entlassen. Nachfolger ist Maurizio Jacobacci (55), der bisherige Trainer des U21-Teams von Sion in der Promotion League.

Jacobacci war in der Saison 2007/2008 für neun Meisterschaftsspiele schon einmal Trainer des NLA-Teams der Walliser. In der letzten Saison war er beim Challenge-League-Klub Wil tätig. In Wil war der Vertrag von Jacobacci am Ende der laufenden Saison nach elf Spielen nicht erneuert worden. Auf die neue Saison hin wurde Jacobacci von Sions Präsident Christian Constantin als Trainer der U21 von Sion zurückgeholt.

Seine grössten Erfolge als Trainer feierte Jacobacci bei seinem Engagement beim FC Schaffhausen (2011 bis 2016), den er mittels Durchmarsch von der Ersten Liga in die Promotion und dann in die Challenge League (2013) führte und dort etablierte. Vor seinem Wirken in Schaffhausen hatte Jacobacci schon Kriens in die Challenge League geführt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Fünftes Gold für Marco Odermatt

An den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Davos feiert Marco Odermatt seinen fünften Titelgewinn. Er gewinnt in seiner Paradedisziplin Riesenslalom.

Nach dem ersten Lauf war Odermatt noch Zweiter mit 0,06 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Fabio Gstrein. Im zweiten Lauf drehte er auf und verwies Gstrein in der Gesamtabrechnung um 0,97 Sekunden auf den 2. Rang. Dritter wurde der Bulgare Albert Popov.

Der 20-Jährige aus Buochs holte an den den Junioren-WM in Davos bereits Gold in Abfahrt, Super-G, Team- sowie der Kombination. Für die Schweiz ist es insgesamt die sechste Goldmedaille und das zehnte Edelmetall insgesamt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare