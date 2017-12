Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Djokovic gibt Forfait für Doha +++ Napoli ist Hinrunden-Meister

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Houston verliert erneut ohne Capela

Die Houston Rockets kassieren in der NBA eine weitere Niederlage. Bei den Washington Wizards setzt es ohne Clint Capela eine 103:121-Pleite ab.

Clint Capelas Wert für die Houston Rockets offenbart sich immer deutlicher. Die Rockets, bis vor kurzem die statistisch beste NBA-Franchise, erleben ohne den verletzten Genfer Allrounder einen veritablen Einbruch. Nach zuvor vier Niederlagen in 34 Spielen verloren sie in der Nacht auf Samstag zum fünften Mal in Folge. Eine ähnlich lange Negativserie verzeichneten die Rockets letztmals vor fünf Jahren.

Capelas Absenz wiege schwer, befinden amerikanische Analysten. Der 21-Jährige, der seine statistischen Werte in dieser Saison in praktisch allen relevanten Sparten auf ein neues Niveau hob, sei ein ernsthafter Kandidat für das Allstar-Team. Wie lange Capela wegen einer Verletzung an der Augenhöhle noch ausfällt, ist unklar. (fox/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Djokovic sagt auch für Doha ab

Novak Djokovic muss sein Comeback weiter verschieben. Der Serbe sagt auch seine Teilnahme am ersten ATP-Turnier des Jahres in Doha ab. Er habe immer noch Schmerzen im Ellbogen, teilte Djokovic in den sozialen Medien mit. Er müsse deshalb auch für das ATP-250-Turnier in Doha (1. bis 6. Januar 2018) Forfait geben.

Unfortunately the situation with the elbow has not changed for better since yesterday. I still feel the pain. Therefore, I will have to withdraw from ATP tournament in Doha https://t.co/iD0bOR5xkT — Novak Djokovic (@DjokerNole) 30. Dezember 2017

Einen Tag zuvor hatte der 30-Jährige bereits seine Teilnahme am Show-Event von Abu Dhabi abgesagt. Ob Djokovic für das Australian Open noch fit wird, ist weiterhin offen. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 15. Januar in Melbourne

Taylors Traum lebt weiter

Phil Taylor hat an der Darts-WM im Alexandra Palace in London die Halbfinals erreicht. Der grossen Ikone des Sports bietet sich beim letzten Turnier der Karriere damit weiterhin die Chance, zum 17. Mal Weltmeister zu werden.

Gegen den zweifachen Champion Gary Anderson setzte sich «The Power» deutlich mit 5:3 durch. Am Samstag im Halbfinal trifft er auf den überraschenden Waliser Jamie Lewis. Den anderen Finalisten ermitteln Titelverteidiger Michael van Gerwen und Rob Cross. (ram)

PHIL TAYLOR DEFEATS GARY ANDERSON TO REACH THR SEMI-FINAL...



What an epic battle once again at Alexandra Palace.



Taylor will now take on Jamie Lewis for a place in the final. #LoveTheDarts #WHDarts #TAYvAND pic.twitter.com/sv2sdkYomc — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2017

Hamsik schiesst Napoli zum Sieg

Napoli schliesst die Vorrunde der Serie A nach einem Sieg in Crotone als Tabellenführer ab. Der Leader gewann zum Auftakt der 19. Runde dank eines frühen Treffers des Slowaken Marek Hamsik (17.) mit 1:0 und baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf vier Punkte aus.

Die Gäste hatten den neunten Sieg im zehnten Auswärtsspiel ihrem Torhüter Pepe Reina zur verdanken, der in der zweiten Halbzeit einige gute Interventionen zeigte. In der 77. Minute lenkte der Spanier den Abschlussversuch von Giovanni Crociata mit den Fingerspitzen am Pfosten vorbei. (ram/sda)

Van Gerwen gewinnt Oranje-Duell

Titelverteidiger Michael van Gerwen steht an der Darts-WM in London in den Halbfinals. Der Niederländer warf seinen Landsmann Raymond van Barneveld raus, schlug ihn in einem dramatischen Match mit 5:4. «MvG» trifft im Halbfinal morgen Abend im «Ally Pally» auf den Engländer Rob Cross. (ram)

MICHAEL VAN GERWEN WINS A WORLD CHAMPIONSHIP CLASSIC



This stunning match finally comes to an end - MvG will face Rob Cross in the semi-final 👏🏼#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/qkpBceMpz0 — PDC Darts (@OfficialPDC) 29. Dezember 2017

Schweizer Junioren im WM-Viertelfinal

Die Schweizer U20-Nati erreichte die Viertelfinals der WM in Buffalo, ohne selber zu spielen. Weissrussland verlor sein drittes Spiel in der Gruppe B gegen Russland 2:5. Es kann damit bestenfalls noch punktgleich mit den Schweizern werden, diese wegen der verlorenen Direktbegegnung (2:3) aber nicht mehr überholen. Das Schweizer Team von Coach Christian Wohlwend bestreitet seine dritte Partie am Samstag gegen Schweden. (ram/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Ammann, Deschwanden und Peier schaffen die Quali

Alle drei Schweizer Skispringer haben die Qualifikation für den ersten Bewerb der Vierschanzen-Tournee geschafft. Bester war in Oberstdorf Teamleader Simon Ammann (Bild), der nach 125 Metern aufsetzte. Damit belegte der vierfache Olympiasieger Rang 17.

Auch Gregor Deschwanden (121,5 m) und Killian Peier (115,5 m) schafften die Qualifikation für den Wettkampf der besten 50 Athleten sicher. Sie belegten die Ränge 34 und 38. Bester Athlet war zur Freude der einheimischen Fans der Deutsche Richard Freitag. (ram)

Ein Schweizer wird morgen mit Sicherheit den Einzug in den Final-Durchgang schaffen. Denn zwischen Ammann und Deschwanden kommt es zu einem internen K.o.-Duell. Peiers Gegner ist der Österreicher Michael Hayböck. (ram)

Bild: EPA

Tschechen fordern Team Canada

Mountfield Hradec Kralove hat sich über den Umweg Pre-Semifinals für die Halbfinals des Spengler Cups qualifiziert. Es schlug Dinamo Riga mit 4:1. Nun trifft Mountfield morgen Nachmittag erneut auf das Team Canada, gegen das die Tschechen zum Auftakt des Turniers mit 3:5 verloren hatten. (ram)

Bild: SPENGLER CUP

Dinamo Riga - Mountfield Hradec Kralove 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Davos. - 5953 Zuschauer. - SR Lemelin/Wehrli (USA/SUI), Kovacs/Obwegeser (HUN/SUI).

Tore: 6. Bednar (Cingel, Smolenak) 0:1. 20. (19:36) Mikelis Redlihs (Indrasis, Batna) 1:1. 35. Smolenak (Lhotak) 1:2. 52. Koukal (Cerveny, Gernat) 1:3. 59. Kohler (Bednar/Ausschluss Stollery) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Dinamo Riga: Kalnins; Pujacs, Galvins; Krisjanis Redlihs, Salmela; Stollery, Jerofejevs; Alisauskus; Darzins, Mikelis Redlihs, Indrasis; Kristo, Scherdew, McMillan; Skvorcovs, Bukarts, Pavlovs; Batna, Razgals, Jevpalovs, Bicevskis.

Mountfield Hradec Kralove: Rybar; Planek, Vydareny; Zamorsky, Cibulskis; Gregorc, Granak; Gernat; Kohler, Simanek, Dragoun; Kukumberg, Dzerins, Bednar; Koukal, Vopelka, Cerveny; Cingel, Lhotak, Berger, Smolenak. (sda)

Lewis und Cross im Halbfinal

An der Darts-WM in London stehen die ersten Halbfinalisten fest. Jamie Lewis, der Bezwinger von Peter Wright, kam mit einer Glanzleistung weiter. Der Waliser schlug Darren Webster glatt mit 5:0. Lewis (Bild) wird im Halbfinal auf Phil Taylor oder Gary Anderson treffen.

Hoch dramatisch verlief der Viertelfinal zwischen Rob Cross und Dimitri Van den Bergh. Cross führte mit 4:1, doch der belgische Junioren-Weltmeister schaffte den Ausgleich auf 4:4 und im fünften Satz bot sich ihm die Chance aufs 2:0 in den Legs. Doch Cross konnte sich gerade rechtzeitig nochmals fangen und zog mit einem 5:4-Sieg in die Halbfinals ein. Nun wartet er ab, welcher der beiden Holländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld morgen sein Gegner sein wird. (ram)

Bild: AP/PA

Kanadier weiter am Spengler Cup

Das Team Canada spielt auch die nächsten fünf Jahre am Davoser Spengler Cup mit. Die Davoser Organisatoren und «Hockey Canada» verlängerten die Vereinbarung bis 2022, wie das OK und der kanadische Verband bekannt gaben. Das Team Canada spielt seit 1984 am Davoser Traditionsturnier mit und gewann den Event schon 14 Mal. (ram/sda)

Bild: SPENGLER CUP

