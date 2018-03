Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Ronaldo trifft zum 300. Mal +++ Napoli geht gegen die Roma auch dank Superlupfer unter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Napoli geht im Sao Paolo unter

Trauer im Stadio Sao Paolo: Leader Napoli wird im Heimspiel gegen die AS Roma mit 4:2 abgeschossen. Damit verlieren die Süditaliener die Tabellenspitze zumindest nach Verlustpunkten an Serienmeister Juventus.

Dabei hatte Lorenzo Insigne Napoli schon in der 6. Minute 1:0 in Führung geschossen. Aber Jungstar Cengiz Ünder mit einem herrlichen Lupfer glich kurz darauf aus. Die Wende besorgte dann Edin Dzeko mit seinen Toren zum 2:1 und 3:1 (26. und 73.). Das 4:1 besorgte Diego Perotti nach 79 Minuten, Dries Mertens sorgte in der 92. Minute noch für Resultatkosmetik. Napoli damit jetzt bei einem Spiel mehr mit einem Zähler Vorsprung auf Juventus.

Ronaldo trifft zum 300. Mal

Cristiano Ronaldo erreicht als zweiter Spieler die Marke von 300 Toren in der Primera Division. Der Portugiese trifft gegen Getafe zum 2:0. Das 1:0 hatte Gareth Bale in der ersten Halbzeit erzielt. Real Madrid siegt am Ende 3:1 – Ronaldo trifft zum Endstand nochmals.

300 Tore schaffte vor CR7 nur ein Spieler: Lionel Messi. In der Tabelle verkürzen die Königlichen den Rückstand auf Leader Barcelona zumindest für 24 Stunden auf zwölf Zähler. (fox)

La Coruña verliert ohne Schär

Fabian Schär wurde von Trainer Clarence Seedorf nach zwei Partien über 90 Minuten zurück auf die Ersatzbank verbannt. In den fünf Spielen unter dem neuen Trainer, sass er dort jetzt schon dreimal.

Auf den ersten Erfolg mit La Coruña wartet der holländische Trainer aber noch immer. Gegen Eibar gab's immerhin ein 1:1 und damit einen Punktgewinn. In der Tabelle bedeutet dies aber noch immer einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer (bei einem Spiel mehr). (fox)

Dybala rettet Juve in der 93. Minute

Im Zweikampf mit Napoli an der Tabellenspitze der Serie A hat Juventus Turin seine Serie auf zehn Siege erstreckt. Bei Lazio Rom, dem deutlich distanzierten Dritten, erzielte Paulo Dybala das kaum noch erhoffte Tor zum 1:0 in der 93. Minute. Es war das 15. Meisterschaftstor des Argentiniers in dieser Saison.

Bei Juve wurde Stephan Lichtsteiner zwölf Minuten nach der Pause ausgewechselt. In der ersten Halbzeit hatte er ins Tor getroffen, doch hatte der Schiedsrichter ein Foul geahndet. (fox/sda)

Lazio Rom - Juventus Turin 0:1 (0:0). - Tor: 93. Dybala 0:1. - Bemerkungen: Juventus Turin bis 57. mit Lichtsteiner (verwarnt).

PSG siegt ohne Superstars

Der PSG macht in Troyes den nächsten Schritt Richtung Titel. Ohne die verletzten Neymar und Kylian Mbappé gewinnen die Hauptstädter 2:0. Torschützen sind Angel di Maria und der junge Christopher Nkunku.

Es gibt noch zwei positive Meldungen beim PSG: Neymar wurde erfolgreich operiert und mit Timothy Weah kam der Sohn des legendären George zu seinem Debüt für das Fanionteam. (fox)

Meillard: «Sölden kommt vielleicht zu früh»

Am Rande der Weltcup-Rennen in Crans-Montana orientierte auch Mélanie Meillard über ihren Gesundheitszustand. «Ich kann nicht sagen, dass es mir gut geht. Immerhin geht es aber von Tag zu Tag besser», so die 19-jährige Walliserin gut drei Wochen nach ihrem Sturz beim Riesenslalom-Training in Südkorea, der ihre olympischen Träume und ihre zuvor starke Saison jäh beendete.

Dabei zog sich Meillard im linken Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Teilabriss des inneren Seitenbands und eine Luxation des Aussenmeniskus zu. Für die Rehabilitation muss sie mit sieben bis neun Monaten rechnen. Sölden, wo am 27. Oktober der Auftakt der nächstjährigen Weltcup-Saison erfolgt, «kommt vielleicht zu früh», so das zuvor von grösseren Verletzungen verschont gebliebene Schweizer Ski-Talent. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Gelb und Niederlage für Dzemaili

In der 27. Runde der Serie A haben Bologna und Blerim Dzemaili ihren dritten Sieg in Folge mit einem 0:1 bei dem vom Abstieg bedrohten Neuling SPAL Ferrara verpasst.

Die Aufgabe des Mittelfeldklubs Bologna wurde schon nach zehn Minuten arg erschwert. Verteidiger Geancarlo Gonzalez brachte einen allein aufs Tor ziehenden Gegenspieler an der Strafraumgrenze zu Fall. Der Schiedsrichter kam nicht darum herum, Bolognas Costaricaner Rot zu zeigen. Ferraras Siegestor erzielte Alberto Grassi mit einem leicht abgefälschten Weitschuss kurz nach der Pause. (fox/sda)

Künstliche Hüfte für den Kaiser

Deutschlands Fussball-Ikone Franz Beckenbauer hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach zwei Herzoperationen 2016 und 2017 musste sich der Weltmeister von 1974 (als Spieler) und 1990 (als Trainer) nun an der Hüfte operieren lassen.

Wie die «Bild-Zeitung» berichtete, wurde dem 72-Jährigen am Donnerstag in einer Münchner Klinik eine künstliche Hüfte eingesetzt. «Die Operation ist so weit gelungen. Wenn die Ärzte zufrieden sind, bin ich auch zufrieden», sagte Bayern Münchens Ehrenpräsidenten der «Bild». (fox/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Pellegrino bezwingt Klaebo

Der Weltcup-Sprint in Lahti bringt im Rennen der Männer eine Überraschung. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo fand im Italiener Federico Pellegrino einen Bezwinger. Beim Rennen in der Skating-Technik bestätigte Pellegrino seinen WM-Titel aus dem Vorjahr. Der Favorit Klaebo verhielt sich im Final überraschend passiv und war in der Endphase prompt nicht optimal positioniert. Auf der Zielgeraden kam er dem Italiener nicht näher und liess sich sogar noch vom Russen Gleb Retiwich auf den 3. Rang verdrängen.

Jovian Hediger schied in den Halbfinals aus. Der Romand verfügte in der Endphase nicht über den besten Ski. Obwohl er als Erster in die Abfahrt einbog, wurde er letztlich nur Fünfter. Roman Schaad musste nach den Viertelfinals seine Sachen packen. Roman Furger (43.), Gianluca Cologna (45.) und Erwan Käser (54.) verpassten die K.o.-Runden. (pre/sda)

VAI, CHICCO! VAI!!! 💪🇮🇹



Dopo l'argento olimpico, Federico Pellegrino vince anche la sprint di Lahti con un finale straordinario! 👏😲 #EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/tz4QGZQCck — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3. März 2018

Von der Graaff sprintet auf Rang 6

Die Sprinterin Laurien van der Graaff stiess beim Langlauf-Weltcup in Lahti bis in den Final vor. Die Bündnerin klassierte sich auf der WM-Strecke von 2017 im 6. Rang. Der Wettkampf fand in der von ihr bevorzugten Skating-Technik statt. Nadine Fähndrich stiess zum dritten Mal in dieser Saison in die Halbfinals vor.

Die Schweizerin trat gegen hochklassige Konkurrentinnen an. Eine Woche nach Ende der Olympischen Spiele in Pyeongchang war die Elite lückenlos vertreten. Die Olympia-Zweite Maiken Caspersen Falla aus Norwegen bestätigte ihren WM-Sieg. Sie hielt mit ihrem 15. Weltcupsieg die Olympiasiegerin Stina Nilsson aus Schweden in Schach. Dritte wurde die Prolog-Schnellste Hanna Falk aus Schweden. (pre/sda)

Bild: EPA/COMPIC

Büchel zieht in den 800-m-Final ein

Selina Büchel schafft an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham den Einzug in den Final über 800 m. Dort startet sie am Sonntag als Aussenseiterin in den Kampf um die Medaillen. Die Ausgangslage über 800 m hatte sich als schwierig präsentiert. Nur jeweils die Schnellste jedes Vorlaufs und die drei Zeitschnellsten qualifizierten sich für den Final der Top 6.

Doch Büchel meisterte die Herausforderung mit Bravour. Die zweifache Hallen-Europameisterin wurde in ihrer Serie nach einem starken Schlussspurt in 2:01,84 Sekunden hinter der Britin Shelayna Oskan-Clarke zwar nur Zweite, qualifizierte sich aber mit der insgesamt drittbesten Zeit letztlich doch souverän für den Kampf um die Medaillen. Dort tritt Büchel am frühen Sonntagabend als Aussenseiterin an. (pre/sda)

Skicross-Siege für Smith und Lenherr

Die Skicrosser Marc Bischofberger und Alex Fiva müssen im russischen Sunny Valley im Kampf um den Gesamt-Weltcup Rückschläge einstecken. Fiva scheitert bereits im Achtelfinal, Bischofberger im Viertelfinal. So kann Jean-Frédéric Chapuis als Dritter den Rückstand auf Weltcup-Leader Bischofberger auf 68 Punkte reduzieren.

Trotz des frühen Aus der beiden Teamleader darf sich die Schweizer Männer-Equipe freuen. Mit Jonas Lenherr holt dennoch ein Fahrer aus den eigenen Reihen den Sieg. Für den 28 Jahre alten Lenherr ist es erst der zweite Sieg in einem Weltcup-Rennen, der erste seit 2016 in Italien.

Bei den Skicrosserinnen ist die Entscheidung im Weltcup indes bereits gefallen. Die Waadtländerin Fanny Smith kann sich trotz ihres zweiten Saisonsieges keine Hoffnungen mehr auf den Gesamtsieg machen. Die Schwedin Sandra Näslund, an den Winterspielen in Pyeongchang noch untröstliche Vierte hinter Smith, sichert sich die Kristallkugel im drittletzten Rennen. Trotz ihres Sturzes im Final schraubt sie ihre Punkte im Gesamt-Weltcup auf uneinholbare 770 Punkte hoch. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Fanny Smith (@fannysmith) am Mär 3, 2018 um 4:12 PST

San Jose nimmt Praplan unter Vertrag

Die San Jose Sharks haben sich auf nächste Saison hin die Dienste von Vincent Praplan gesichert. Der Stürmer des EHC Kloten wird vom NHL-Klub mit einem Entry-Level-Vertrag ausgestattet.

Die Sharks hatten den 23-jährigen Stürmer bereits seit einiger Zeit auf dem Schirm. Vergangenen Herbst absolvierte der Walliser mit den Sharks das «Rookie Showcase Turnier». Nun gab Doug Wilson, der General-Manager der Sharks, seine Verpflichtung bekannt. «Vincent ist ein technisch versierter Spielmacher, der auf jeder Offensivposition eingesetzt werden kann», sagte Wilson über den Schweizer Nationalspieler.

Der Schweizer hatte bereits letzten Sommer ein Trainingscamp bei San Jose absolviert. In dieser Saison brachte es Praplan, der nie von einem NHL-Team gedraftet wurde, beim National-League-Schlusslicht Kloten in 45 Spielen auf 39 Skorerpunkte (15 Tore, 24 Assists). (leo/sda)

Vögele erstmals in einem WTA-Final

Stefanie Vögele steht mit 27 Jahren erstmals in ihrer Karriere im Final eines WTA-Turniers. In Acapulco gewann die Aargauerin den Halbfinal gegen die Schwedin Rebecca Peterson, die Nummer 139 der Weltrangliste, 6:4, 7:6 (7:5).

Im Final des mit 250'000 Dollar dotierten Hartplatzturniers in Mexiko trifft Vögele auf Lesia Zurenko. Die 28-jährige Ukrainerin errang vor einem Jahr in Acapulco ihren dritten und bislang letzten Turniersieg auf der WTA-Tour. Sie ist die Nummer 40 der Weltrangliste und damit 143 Positionen besser klassiert als die Schweizerin. Im direkten Vergleich führt Zurenko mit 4:1 Siegen. Die bislang letzte Direktbegegnung jedoch entschied Vögele deutlich für sich. Sie siegte 2016 im polnischen Katowice 6:4, 6:0. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Bronze für Mujinga Kambundji über 60 Meter

Mujinga Kambundji hat an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham über 60 m für einen Coup gesorgt. Die 25-jährige Bernerin gewann in 7,05 Sekunden Bronze und holte damit als erste Schweizer Athletin eine Medaille im Sprint an weltweiten Titelkämpfen.

Ihren vor knapp zwei Wochen in Magglingen aufgestellten Schweizer Rekord von 7,03 verpasste Kambundji nur um zwei Hundertstel. Gold holte Murielle Ahouré aus der Elfenbeinküste in der Jahresweltbestzeit von 6,97 Sekunden.

Ihren ersten WM-Final in einer Einzeldisziplin hatte Kambundji auf souveräne Art und Weise erreicht. Ihre Halbfinal-Serie hatte die EM-Dritte von 2016 im Freien in 7,10 gewonnen. (sda)

Bild: AP/AP

La Chaux-de-Fonds, Langenthal, Olten und Rappi siegreich

Der HC La Chaux-de-Fonds fand in der Swiss League in extremis in die Playoff-Serie gegen Ajoie zurück. Ajoie führte in der Serie 2:0 und in Spiel 3 auswärts bis zur 45. Minute 3:1, ehe sich La Chaux-de-Fonds nach Verlängerung noch mit 4:3 durchsetzte.

In den anderen Serien führen die Favoriten. Langenthal (5:2 gegen Visp) und Olten (4:1 gegen Thurgau) rissen mit Heimsiegen erstmals die Führung in ihren Serien an sich. Zu Oltens Heimspiel gegen Thurgau kamen über 5000 Zuschauer in die Kleinholz-Halle. Auch die Rapperswil-Jona Lakers waren siegreich, sie setzten sich gegen die Academy aus Zug mit 4:3 nach Verlängerung durch und führen in der Serie mit 3:0. (sda)

Zakarias tolle Leistung nicht von Sieg gekrönt

Der Schweizer Denis Zakaria hätte die grosse Figur im Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen sein können. Zwei Aktionen des 21-jährigen Genfers brachten dem Heimteam in der ersten Hälfte einen 2:0-Vorsprung, doch nach der Pause glich Bremen zum 2:2 aus.

Zakaria erzielte in der 5. Minute im Stil eines abgezockten Goalgetters sein zweites Bundesligator. Nach einer guten halben Stunde setzte er sich am rechten Flügel durch. Seine Flanke lenkte Werders Nikolas Moisander zum 2:0 ins eigene Netz. Dennoch wurde Zakaria für die zweite Halbzeit ersetzt.

Nach einer knappen Stunde verkürzte der Däne Thomas Delaney, der beim 1:0 gepatzt hatte, per Kopf. Zwölf Minuten vor Schluss sicherte der amerikanische Internationale Aron Johansson den Bremern mit einem Abschluss aus kurzer Distanz den einen Punkt. Gladbachs Goalie Yann Sommer war bei beiden Gegentreffern machtlos.

Durch den Punktverlust im Schneegestöber verpasste es die Borussia, den Europa-League-Plätzen wieder näher zu kommen. (sda)

Nadal nicht in Indian Wells und Miami

Rafael Nadal wird auch bei den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami fehlen. Nachdem er bereits seine Teilnahme beim Turnier in Acapulco wegen wieder aufgetretenen Schmerzen im Oberschenkel abgesagt hatte, gab die Weltnummer 2 nun gemäss der Nachrichtenagentur AFP auch den Verzicht auf die Events im März und April in den USA bekannt. Wegen der gleichen Verletzung hatte er in seinem Viertelfinal am Australian Open gegen Marin Cilic aufgegeben.

Dennoch könnte Nadal nach Indian Wells wieder die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Er scheiterte im vergangenen Jahr im Achtelfinal an Roger Federer, der in der Folge das Turnier gewann. Nun braucht Federer mindestens die Halbfinalqualifikation, um seinen Platz als Nummer 1 der Welt zu verteidigen. (sda)

Bild: EPA/EFE

FC St.Gallen rechnet erneut mit Defizit

Dem FC St.Gallen geht es nicht gut, aber es könnte auch schlechter sein: Dies war in etwa die Botschaft von Präsident Matthias Hüppi nach Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses per Ende 2017. Demnach wird der Ostschweizer Super-League-Verein am Ende der Saison 2017/18 ein Defizit von rund einer Millionen Franken ausweisen.

Das strukturelle Defizit beträgt an sich 2 bis 2,5 Mio Franken; es wird abgefedert durch den einträglichen Transfer von Stürmer Albian Ajeti zum FC Basel. Es gebe beim FC St.Gallen allerdings kein Liquiditätsproblem, so Hüppi. Die Saison 2016/17 hatte der FCSG mit einem Minus von 2,6 Mio Franken abgeschlossen.

Hüppi ist zumindest zuversichtlich, dass die Altlasten aus der Zeit der früheren Führung bis im Sommer bereinigt sind. Der Vertrag des ehemaligen Sportchefs Christian Stübi ist Ende 2017 ausgelaufen, derjenige des Ex-Trainers Joe Zinnbauer endet im Juni 2018. (sda)

Der Verwaltungsrat des #FCSG nahm am heutigen Freitag Stellung zum Halbjahresabschluss und Detailprüfungen: https://t.co/27SdYY2F1x pic.twitter.com/3ngIAwV77S — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 2. März 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare