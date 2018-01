Sport-News

Trotz Kanes 21. Tor im 23. Spiel: Tottenham nur Remis

Tottenham droht den Anschluss an Platz 4 und damit die CL-Plätze zu verlieren. Die Spurs kommen bei Abstiegskandidat Southampton nur zu einem 1:1. Harry Kane kann mit seinem 21. Ligator in der 18. Minute nur die Führung des Underdogs ausgleichen. Die Londoner liegen damit jetzt fünf Verlustpunkte hinter den CL-Plätzen. Liverpool spielt erst am Montag gegen Schlusslicht Swansea. (fox)

Schweizer Bobfahrer im Vierer ohne Exploit

Den beiden Schweizer Viererbob-Piloten gelang beim Weltcupfinale am Sonntag in Königssee kein Exploit. Rico Peter kam mit seinen Anschiebern Alex Baumann, Simon Friedli und Michael Kuonen nicht über Rang 13 hinaus. Der 34-jährige Aargauer, im vergangenen Winter noch Zweiter im Gesamtweltcup, erreichte in dieser Saison lediglich drei Top-Ten-Plätze.

Der 30-jährige Emmentaler Clemens Bracher, bei den Olympischen Spielen in Südkorea trotz nicht erfüllter Selektionskriterien auch in der Vierer-Konkurrenz gemeldet, belegte mit seinen Hinterleuten Sandro Ferrari, Martin Meier und Fabio Badraun den 17. Rang. Damit egalisierte er in seinem erst fünften Weltcuprennen mit dem grossen Schlitten sein bestes Saisonresultat. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer Skispringer überzeugen mit 6. Rang

Das Schweizer Quartett, angeführt von Simon Ammann, belegte an den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf den angestrebten 6. Rang und holte somit das Maximum heraus.

Am Team-Wettkampf nahmen nur acht Nationen teil, zwei von ihnen bewegen sich leistungsmässig im Bereich der Schweizer. Ammann, Gregor Deschwanden, Killian Peier und Andreas Schuler bezwangen Russland und Finnland überraschend klar. Mit dem 6. Rang egalisierte die Equipe von Swiss-Ski ihr Bestresultat an Skiflug-Titelkämpfen - auch 2006 am Kulm war diese Klassierung erreicht worden. Weltmeister wurde Titelverteidiger Norwegen. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

HSV holt Hollerbach für Gisdol

Die bittere Niederlage gegen Schlusslicht Köln war zu viel. Der Hamburger SV trennt sich per sofort von seinem Trainer Markus Gisdol. Im gestrigen Spiel gegen Köln trat seine Mannschaft desolat auf. Das heutige Training wurde bereits nicht mehr von Gisdol geleitet. Nachfolger wird gemäss der «Bild» Bernd Hollerbach. Der ehemalige HSV-Spieler soll am Montag das Training leiten und unterschreibt bis Sommer 2019. (fox/abu)

Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypoj pic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) 21. Januar 2018

Blerim Dzemaili meldet sich mit Tor zurück

Traumeinstand für Blerim Dzemaili. Der Schweizer Nationalspieler steht nach seinem Leih-Ende bei der Rückkehr zu Bologna erstmals 90 Minuten auf dem Feld und besorgt in der 88. Minute mit einer schönen Einzelleistung (bei der man ihn auch gewähren liess) den 3:0-Endstand gegen das zuletzt zweimal in Serie siegreiche Benevento. Der Mittelfeldspieler verliess Bologna im Mai und kehrte jetzt von den Montreal Impacts zurück. (fox)

Serie A, 21. Runde:

Atalanta – Napoli 0:1. Hellas – Crotone 0:3. Lazio Rom – Chievo 5:1. Sampdoria – Fiorentina 3:1. Sassuolo – Torino 1:1. Udinese – SPAL 1:1.



Fourcade schlägt zurück, Weger auf Rang 13

Martin Fourcade tankte bei der Olympia-Hauptprobe im italienischen Antholz doch noch Moral. Der Franzose gewann das Massenstartrennen und verkürzte nach Anzahl Saisonsiegen auf seinen Konkurrenten Johannes Thingnes Bö aus Norwegen auf 6:8.

Benjamin Weger, der einzig startberechtigte Schweizer, verpasste die Top-Ten-Klassierung - es wäre seine sechste in diesem Winter gewesen - nur knapp. Der Walliser wurde mit 47 Sekunden Rückstand 13. Obwohl er nach dem Höhentraining läuferisch noch nicht im Zenit steht, vergab er eine bessere Rangierung beim Schiessen und nicht in der Loipe. Der Walliser drehte drei Strafrunden. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Napoli besiegt Freulers Atalanta

Serie-A-Leader Napoli erledigt die heikle Aufgabe bei Atalanta Bergamo mit einem 1:0-Minisieg. Topskorer Dries Mertens erzielt den goldenen Treffer in der 65. Minute mit einem wuchtigen Abschluss. Verfolger Juventus tritt erst am Montag gegen Genoa an, bis dahin bleibt der Vorsprung damit bei vier Punkten.

Bei Atalanta spielte Remo Freuler durch, Nicolas Haas kam in der 74. Minute und absolvierte seine ersten Liga-Minuten seit Mitte November. (fox/sda)

Ueli Schnider bringt Swiss-Ski-Funktionäre ins Schwitzen

Der Kasache Alexej Poltoranin wies Johannes Hösflot Klaebo in die Schranken. Der Tour-de-Ski-Vierte bezwang beim Weltcup in Planica über 15 km klassisch mit Einzelstart den aufstrebenden Norweger um 13 Sekunden. Dritter wurde der Schwede Calle Halfvarsson, der am Samstag im Sprint gestürzt war.

Ein tolles Rennen zeigte Ueli Schnider. Der Schweizer belegte den 16. Rang, was mit Blick auf Pyeongchang eine ärgerliche Klassierung ist. Schnider hätte 15. werden müssen, um die Selektionskriterien von Swiss Olympic zu erfüllen - 0,7 Sekunden fehlten.

Sein Fall wird nun sicher zu Diskussionen bei den Selektionären führen. Einerseits war in Planica die Elite nicht lückenlos am Start - der Tour-de-Ski-Sieger Cologna, Martin Johnsrud Sundby, Alex Harvey oder Sergej Ustjugow fehlten - , andererseits wäre Schnider in dieser Form auch ein Kandidat für die Staffel.

Bild: KEYSTONE

Kocher auch im Sprint in den Top Ten

Nach dem 8. Platz im Einzelwettkampf fuhr Martina Kocher beim Weltcup der Schlittler in Lillehammer im nicht-olympischen Sprint auf den 10. Platz. Es war der fünfte Top-Ten-Platz der 32-jährigen Bernerin in dieser Saison. Die Sprint-Weltmeisterin von 2016 verlor 0,169 Sekunden auf die Amerikanerin Summer Britcher, die wie am Samstag triumphierte. (abu/sda)

Bild: AP

Daria Domratschewa wieder in Olympia-Form

Daria Domratschewa, die Olympia-Dominatorin von Sotschi, gewinnt in Antholz das letzte Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

Die Biathletin aus Weissrussland und Partnerin von Ole Einar Björndalen setzte sich im Massenstartrennen von Antholz vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina und Kaisa Mäkäräinen durch. Die Finnin behauptet mit ihrem 3. Rang die Weltcup-Führung gegenüber Kuzmina.

Selina Gasparin, als einzige Schweizerin im Feld der Top 30 des Weltcups startberechtigt, fiel gleich nach dem ersten Schiessen ans Ende des Feldes zurück. Sie drehte zunächst drei Strafrunden, zwei weitere sollten noch folgen. In der Endabrechnung ergab dies mit knapp drei Minuten Rückstand den 25. Rang. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Swiss Tennis leitet rechtliche Schritte gegen Masarova ein

Swiss Tennis hat gegen den beantragten Nationenwechsel von Rebeka Masarova von der Schweiz nach Spanien rechtliche Schritte eingeleitet. Dies bestätigte Verbandspräsident René Stammbach. In einem Schreiben an die Familie der 18-jährigen Baslerin teilte der Verband seine finanziellen Forderungen mit, erklärte aber auch, dass Swiss Tennis gesprächsbereit sei.

Stammbach will einen Präzedenzfall schaffen und das Thema auch innerhalb des Internationalen Tennisverbandes ITF aufs Tapet bringen. Zukünftig sollen Verbände, die mehrere zehn- bis hunderttausend Franken in die Förderung eines Talents investiert haben, bei einem Nationenwechsel des Spielers finanziell entschädigt werden. «Wir wollen ein Zeichen setzen», so Stammbach.

Masarova, die 2016 das French Open bei den Juniorinnen gewonnen hatte, beantragte bei der ITF den Wechsel von Swiss Tennis zum spanischen Verband. Noch hat die ITF der Nummer 433 der Welt die Freigabe, im Fed Cup für Spanien anzutreten, aber nicht erteilt. (abu/sda)

Bild: AP

Oezdemir verliert MMA-Titelkampf

Der Freiburger Volkan Oezdemir verliert den Titelkampf im Mixed Martial Arts gegen den amerikanischen Titelverteidiger Daniel Cormier.

Oezdemir unterlag im Titelkampf um den Leichtschwergewichts-WM-Titel der Ultimate Fighting Championship (UFC) durch technischen K.o. in der 2. Runde. Für den 28-jährigen Oezdemir war es erst der achte Profikampf überhaupt. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Capela gewinnt mit Houston gegen Golden State

Die Houston Rockets mit Clint Capela gewinnen den Spitzenkampf in der NBA gegen Titelhalter Golden State Warriors 116:108.

Der Genfer Capela war mit 18 Punkten hinter Chris Paul (33) und James Harden (22) drittbester Skorer für den Tabellenzweiten Houston. Die Rockets haben in 17 Spielen, in denen ihre drei offensiv besten Spieler dabei waren, noch nie verloren.

Houston führte gegen Golden State, das mit fünf Siegen Vorsprung die Tabelle anführt, zwischenzeitlich mit bis zu 17 Punkten, ehe die Kalifornier im letzten Viertel in Führung gingen. Die Rockets konnten aber nochmals kontern. (abu/sda)

Bild: AP/FR33763 AP

