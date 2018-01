Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Fünf Spielsperren gegen Schelling +++ Sturmschäden am Lauberhorn

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Herrlich für Schwalbe gebüsst

Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich muss nach seinem theatralischen Sturz im Cupspiel bei Borussia Mönchengladbach eine Busse von 12'000 Euro bezahlen. Der 46-Jährige hatte sich nach einem leichten Schubser des Schweizers Denis Zakaria zu einem übertriebenen Umfaller hinreissen lassen und sich danach sofort für die «blödsinnige Aktion» entschuldigt. (ram/sda/dpa)

Schelling für fünf Spiele gesperrt

Der Lausanner Stürmer Philippe Schelling ist für fünf Spiele gesperrt worden. Der 32-Jährige büsst für seinen Check gegen den Kopf von Thierry Bader im Spiel in Kloten (3:2 n.V.) am 5. Januar. Eine Spielsperre hat Schelling bereits abgesessen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Seoane übernimmt Luzern

Gerardo Seoane bleibt Cheftrainer des FC Luzern. Wie die Innerschweizer bekannt gaben, wird der bisherige Interimstrainer Nachfolger des entlassenen Markus Babbel.

Der 39-jährige schweizerisch-spanische Doppelbürger Seoane ist als Rothenburger ein Ur-Luzerner. Nach dem Ende seiner Karriere als Spieler 2010 war er im Nachwuchs des FCL tätig, zuletzt als Trainer der U21-Mannschaft in der 1. Liga. Seoane spielte von 1990 bis 1997 und von 2007 bis 2010 in Luzerns 1. Mannschaft. Dazwischen war er unter anderem bei Sion, Aarau und GC unter Vertrag. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Heute kein Training am Lauberhorn

Die Weltcup-Woche in Wengen beginnt mit einer Absage. Das erste Training für die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag wird annulliert. Das Wetter spielte zum Auftakt der traditionellen Weltcup-Rennen wie erwartet nicht mit. Schnee und Regen lassen heute kein Abfahrtstraining zu.

Ein starker Föhnsturm verursachte zudem Schäden an der Infrastruktur. Der Sturm war in der Nacht mit Windspitzen von beinahe 200 km/h durch das Lauterbrunnental und über die Wengeneralp hinweggefegt. Betroffen sind Einrichtungen auf der Wengeneralp und im Zielbereich, wo Verpflegungszelte und Zuschauertribünen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Schaden nahm an mehreren Stellen auch die Infrastruktur entlang der Piste. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Bild: KEYSTONE

Alabama dramatisch zum College-Titel

Die Alabama Crimson Tide sind US-College-Meister im Football. Sie holen sich den Titel dank einem Sieg in der Verlängerung, schlagen die Georgia Bulldogs 26:23.

Zum Erfolg führte das Team der eingewechselte Ersatz-Quarterback Tua Tagovailoa. Nachdem er gesackt wurde, warf er den Ball bis in die Endzone zu Wide Receiver DeVonta Smith, welcher zuvor im Spiel noch keinen Ball gefangen hatte. Schöne Geschichte. (ram)

Rockets siegen auch ohne Harden

Nach zwei Niederlagen in Folge kehren die Houston Rockets gegen die Chicago Bulls zum Siegen zurück. Eric Gordon und Chris Paul führen Houston in Abwesenheit von James Harden zum 116:107-Erfolg. Je 24 Punkte und neun Assists steuerten Point Guard Paul und Shooting Guard Gordon zum Erfolg der Rockets bei.

Auch Clint Capela (Bild) zeigte sich mit einer starken Bilanz am Sieg der Rockets beteiligt. Mit 16 Rebounds und 15 Punkten erzielte der Genfer sein 20. Double-Double der Saison – damit hat er seinen persönlichen Saisonbestwert aus der letzten Saison mit 15 Double-Doubles längst geknackt. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Neuer Job für Chrigel Weber

Der langjährige NL-Spieler und -Trainer Christian Weber wird mit einem bis zum Ende der Saison gültigen Vertrag Cheftrainer des österreichischen Klubs Lustenau in der Alps Hockey League, wie Teletext meldet. Der 53-jährige Zürcher ersetzt Albert Malgin, der zu Basel/Kleinhüningen wechselt.

Zuletzt war Weber als Sportchef in La Chaux-de-Fonds tätig. In Österreich hatte sich Weber als Trainer des Klagenfurter AC und Assistenzcoach des Nationalteams einen Namen gemacht. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Murray fehlt noch lange

Andy Murray unterzog sich in Melbourne einer Hüftoperation. Der Schotte will ab Mitte Juni auf die Rasensaison hin sein Comeback geben. Mit dem Tennis-Training will der frühere Weltranglisten-Erste in rund sieben bis acht Wochen wieder beginnen.

Der 30-jährige Schotte konnte seit Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP-Tour spielte der frühere Weltranglistenerste in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey scheiterte. Seither hat der Olympiasieger und dreifache Grand-Slam-Gewinner lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten. Mittlerweile ist Murray in der Weltrangliste bis auf Position 19 zurückgefallen. (ram/sda)

Bild: AP

Saudi-Frauen im Fussballstadion

Saudi-Arabien öffnet in dieser Woche die Fussballstadien für Frauen. Zum ersten Mal überhaupt dürfen sie am Freitag zu einem Fussballspiel in Riad gehen, wie das Informationsministerium mitteilte. Bei der ersten Partie mit weiblichem Publikum handelt es sich um das Spiel der Profiligavereine Al-Ahli gegen Al-Batih. Zutritt erhalten die Frauen in den darauffolgenden Tagen auch zu Stadien in Dschiddah und in der östlichen Stadt Damman.

Der Besuch von Sportstadien war Frauen in dem streng konservativen Königreich bislang strengstens untersagt. Eine erste Ausnahme war im September gemacht worden, als Frauen am Nationalfeiertag in Begleitung ihrer Familie ein Stadion betreten durften. Die nun angekündigte Lockerung ist Teil eines Modernisierungsprogramms von Kronprinz Mohammed bin Salman. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung bereits angekündigt, das Autofahrverbot für Frauen ab Juni aufzuheben. Zudem dürfen Frauen ab März ins Kino gehen. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/efe

Fribourg holt Zugs Forrer

Fribourg-Gottéron verpflichtet auf die nächste Saison hin vom Swiss-League-Team Zug Academy den früheren Schweizer Junioren-Nationalstürmer Sandro Forrer (20), der beim EVZ bislang zu 17 Einsätzen in der National League gekommen ist. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Coutinho fällt wochenlang aus

Das Debüt von Philippe Coutinho im FC Barcelona verzögert sich offenbar um ein paar Wochen. Der Offensivspieler aus Brasilien hat am Samstag für 120 Millionen Euro (plus rund 40 Mio Bonus) vom FC Liverpool zum Leader der spanischen Liga gewechselt, ist aber offenbar verletzt. Coutinho leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Januar ausfallen.

Nach einer optimistischen Prognose der Ärzte könnte Coutinho allenfalls am 28. Januar im Heimspiel gegen Alaves erstmals für den FC Barcelona spielen. Wahrscheinlicher aber ist ein Debüt am 4. Februar im Derby gegen Espanyol Barcelona, für das Coutinho 2012 während sechs Monaten gespielt hat. (ram/sda/afp)

Bild: AP

Usain Bolt im Probetraining in Dortmund

Der zurückgetretene Sprint-Weltrekordler Usain Bolt wird im März ein Probetraining bei Borussia Dortmund bestreiten. Dort will der Jamaikaner seine Chancen als Fussballer ausloten. «Wenn sie sagen, ich bin gut und brauche ein wenig Training, werde ich es versuchen», sagte Bolt dem englischen «Express». Möglich macht das Training beim deutschen Bundesligisten der gemeinsame Ausrüster.

Sein grösster Traum sei es, für Manchester United zu spielen. «Wenn Dortmund sagt, ich bin gut genug, werde ich mich reinhängen und hart trainieren.» Mit dem Durchschnitt will sich Bolt jedenfalls nicht zufriedengeben. «Es muss eine Top-Liga sein. Viele Mannschaften haben uns Angebote gemacht, einfach irgendwelche Klubs. Aber ich will der Beste sein», sagte der achtfache Olympiasieger, der sich selbst als Flügelspieler sieht. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Biel holt Rappis Hügli

Michael Hügli wechselt auf die kommende Saison hin vom aktuellen Swiss-League-Leader und Cupfinalisten Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Biel in die National League. Der 22-jährige Stürmer erhielt einen Zweijahresvertrag.

In der laufenden Saison hält Hügli nach 31 Swiss-League-Spielen bei neun Toren und insgesamt 27 Skorerpunkten für die Lakers.Im Cup-Halbfinal der Lakers gegen Ajoie (4:0) glänzte Hügli als Vorbereiter von zwei Toren. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Asarenka nicht an den Australian Open

Victoria Asarenka (ATP 210) verzichtet trotz einer Wildcard auf die Teilnahme an den am 15. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Die 28-jährige Weissrussin steckt in einem Sorgerechtsstreit um ihren einjährigen Sohn Leo, der wegen des schwebenden Verfahrens Kalifornien nicht verlassen darf.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste fehlt seit ihrem Achtelfinal-Out im Juli in Wimbledon auf der WTA-Tour. Asarenka triumphierte 2012 und 2013 in Melbourne; es sind ihre beiden einzigen Siege an Grand-Slam-Turnieren. Vor Asarenka hatten auch Titelverteidigerin Serena Williams und Timea Bacsinszky ihre Teilnahme abgesagt. (ram/sda)

Bild: AP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare