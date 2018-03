Sport-News

Massive Fan-Ausschreitungen in Lille +++ Furger gewinnt Engadin Skimarathon

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fans stürmen Platz in Lille

In der französischen Ligue 1 haben rund 200 Fans in Lille nach dem 1:1 gegen Montpellier den Platz gestürmt und dabei ihre eigenen Spieler sowohl verbal als auch mit Schlägen attackiert. Die zuerst völlig überrumpelten Sicherheitskräfte konnten verhindern, dass die aufgebrachten Zuschauer den Spielertunnel erreichten.

Lille liegt neun Runden vor Meisterschaftsschluss mit 28 Punkten auf dem zweitletzten Platz in der Ligue 1. Auch finanziell läuft es den Nordfranzosen miserabel. Um den Zwangsabstieg zu verhindern, muss Klubeigner Gerard Lopez die gemäss Medienberichten beträchtlichen Schulden tilgen. Alleine dem früh in der Saison entlassenen Trainer Marcelo Bielsa sollen 18 Millionen Euro zustehen. (sda)

Furger und Fähndrich gewinnen den Engadin Skimarathon

Am 50. Engadin Skimarathon gab es bei den Männern und den Frauen Schweizer Siege. Nachfolger von Dario Cologna wurde der Urner Roman Furger, der sich im Engadin nach 2012 und 2016 zum 3. Mal durchsetzte. Altstar und Rekord-Weltmeister Petter Northug hatte keine Chance und schaffte es nicht in die Top Ten

Bei den Frauen triumphierte die Luzernerin Nadine Fähndrich, die als erste Schweizerin seit 2009 (Seraina Mischol) den «Engadiner» gewann. (sda)

Bild: KEYSTONE

Zwangspause für Federer

Titelhalter Roger Federer kann in Indian Wells am Samstag Ortszeit sein Auftakteinzel gegen den Argentinier Federico Delbonis (ATP 67) nicht beenden. Die Partie, die schon eine Stunde später als vorgesehen begann, wurde nach 57 Minuten beim Stand von 6:3, 2:2 für Federer wegen Regen unterbrochen. Nach anderthalb Stunden Wartezeit wurde die Partie auf Sonntag verschoben. Der Sieger des Spiels trifft in der 3. Runde am Montag auf den als Nummer 25 gesetzten Serben Filip Krajinovic.

Bild: EPA/EPA

Tiger Woods greift nach erstaunlichem Sieg

Tiger Woods ist seinem ersten Turniersieg seit über viereinhalb Jahren sehr nahe gekommen. Am Turnier in Palm Harbor in Florida lag er vor der Schlussrunde nur einen Schlag hinter der Spitze.

Zählt Tiger Woods mit 42 Jahren und mit 14 Majorturnier-Siegen im Palmarès zu den ausgeprägten Routiniers auf dem amerikanischen Circuit, ist der allein in Führung liegende Corey Conners das schiere Gegenteil. Mit 26 Jahren bestreitet der Kanadier seit letztem Herbst seine erste Saison auf der lukrativen US PGA Tour.

An dem mit 6,5 Millionen Dollar dotierten Event auf dem bekannten Innisbrook-Platz spielte Woods in der 3. Runde mit 67 Schlägen sein bestes Tagesergebnis – und auch das bestes Tagesergebnis seit seinem Comeback Ende Januar, seit dem er nunmehr 13 Wettkampfrunden gespielt hat. (sda)

Bild: AP/FR155492 AP

Barcelona schreitet dem Titel entgegen

Ohne Mühe kam der Leader FC Barcelona in der 28. Runde dem Titelgewinn mit einem weiteren Sieg einen nächsten Schritt entgegen. Auch ohne Superstar Lionel Messi, der wegen der Geburt seines dritten Kindes fehlte, gewann Barcelona beim abgeschlagenen Tabellenletzten Malaga 2:0.

Nach einer halben Stunde war die Partie entschieden, nachdem Luis Suarez (15.) und Philippe Coutinho (28.) erfolgreich gewesen waren, und Malagas Samu Garcia für ein brutales Foul gegen Jordi Alba die Rote Karte gesehen hatte (30.). Bevor Verfolger Atletico Madrid am Sonntag gegen Celta Vigo antritt, beträgt Barcelonas Vorsprung elf Punkte. (abu/sda)

Bild: EPA/EFE

Remis unter den besten Teams 2018

In der 24. Runde der Challenge League spielten Wil und Vaduz, die beiden erfolgreichsten Mannschaften im neuen Jahr, 1:1 unentschieden. Wil und Vaduz sind nebst Leader Neuchâtel Xamax die einzigen ungeschlagenen Teams der Liga im Jahr 2018 und mit nunmehr elf Punkten aus fünf Spielen auch die erfolgreichsten.

Das Unentschieden im direkten Duell in Wil war gerecht, auch wenn die Liechtensteiner ein wenig mehr vom Spiel hatten. Mario Bühler brachte Vaduz nach sechs Minuten in Führung, Sandro Lombardi glich in der 33. Minute aus. (abu/sda)

Paris Saint-Germain tröstet sich mit Kantersieg

Paris Saint-Germain hat gegen den Tabellenletzten Metz auch im zweiten Saisonspiel fünf Tore erzielt und sich mit dem 5:0-Heimsieg ein wenig über das Ausscheiden in der Champions League hinweggetröstet. Nach dem 25. Erfolg im 29. Meisterschaftsspiel liegt der PSG weiterhin 14 Punkte vor dem zweitklassierten Meister Monaco.

Gegen Metz führte Paris Saint-Germain schon nach der ersten Halbzeit mit 4:0. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Christopher Nkunku, der schon vor einer Woche gegen Troyes getroffen hatte, schoss innerhalb von acht Minuten zwei Tore (20./28.). (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Cologna siegt erstmals am Holmenkollen

Dario Cologna gewann erstmals in seiner Karriere ein wichtiges 50-km-Rennen. Beim Traditionsanlass in Oslo setzte sich der vierfache Olympiasieger in einem Fotofinish gegen den Norweger Martin Johnsrud Sundby durch. Nach zwei 2. Plätzen am Holmenkollen hatte er diesmal gegenüber dem zeitgleichen Sundby die Millimeter auf seiner Seite.

2012 hatte er den Sieg gegen Eldar Rönning um 0,6 Sekunden verpasst, 2015 gegen Sjur Röthe ebenfalls in einem Fotofinish. Sundby hatte in den letzten beiden Jahren in Oslo triumphiert. Toni Livers wurde als 33. (abu/sda)

Bild: EPA/NTB SCANPIX

Real Madrid gewinnt dank Ronaldo-Doppelpack

Nach dem Weiterkommen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain erringt Real Madrid auch in der Meisterschaft einen Sieg. Die Königlichen gewinnen beim Mittelfeldklub Eibar im Baskenland 2:1.

Cristiano Ronaldo stockte sein Konto in der laufenden Meisterschaft von 16 auf 18 Tore auf. In der ersten Halbzeit erzielte er das 1:0 auf sehenswerte Weise. Er nahm eine Kreuzflanke von Luka Modric im Lauf mit der Brust ab, lief ein paar weitere Schritte und brachte den Ball mit einem trockenen Schuss in der nahen Ecke unter. Das Siegestor nach 84 Minuten erzielte der Portugiese aus kürzester Distanz mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte.

Kurz nach der Pause hatte Eibar einen Stellungsfehler in der Madrider Abwehr nach einem Corner zum zeitweiligen Ausgleich genutzt.

Eibar - Real Madrid 1:2 (0:1)

6707 Zuschauer.

Tore: 34. Ronaldo 0:1. 50. Ramis 1:1. 84. Ronaldo 1:2.

Dritter Sohn für Lionel Messi

Lionel Messi ist zum dritten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Antonella Roccuzzo brachte in Barcelona Sohn Ciro zur Welt. Das argentinische Ehepaar hat bereits zwei Söhne: Thiago wird im November sechs Jahre alt, Mateo Messi ist zweieinhalb. Wegen der Geburt fehlte der 30-jährige Messi am Samstag beim Auswärtsspiel des Tabellen-Leaders FC Barcelona gegen Malaga. (sda)

Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am Mär 10, 2018 um 5:02 PST

Nevin Galmarini gewinnt die Alpin-Gesamtwertung

Nevin Galmarini krönt im Parallel-Riesenslalom von Scuol seine überragende Saison. Dank dem 3. Rang im Heimrennen in Scuol steht der Olympiasieger eine Woche vor Saisonschluss als Gewinner der Alpin-Wertung fest.

Galmarini scheiterte im Halbfinal am jungen Polen Oskar Kwiatkowski, im kleinen Final setzte sich der 31-jährige Lokalmatador gegen den Italiener Aaron March souverän durch. Diese Klassierung reichte dem Engadiner zum Triumph, weil sein Verfolger, der Italiener Edwin Coratti, bereits im Achtelfinal ausgeschieden war. Letzter Schweizer Gesamtsieger im Parallel-Weltcup war Simon Schoch in der Saison 2006/07 gewesen.

Im Rennen der Frauen schaffte es Ladina Jenny zum zweiten Mal in diesem Winter und zum fünften Mal insgesamt aufs Podest. Durch den Erfolg im kleinen Final gegen die österreichische Veteranin Claudia Riegler (44) belegte die St. Gallerin wie Anfang Januar in Lackenhof den 3. Rang. Die tschechische Gesamt-Weltcupsiegerin Ester Ledecka gewann in Scuol den sechsten Parallel-Riesenslalom (bei acht Starts). (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

