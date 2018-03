Sport-News

GC legt Rekurs gegen Yakin-Sperre ein +++ Saisonende für Noah Schneeberger

Saisonende für Schneeberger nach Fussbruch

Schlechte Nachrichten für den HC Davos kurz vor dem Playoff-Start am Samstag: Die Bündner müssen bis Ende Saison auf Noah Schneeberger verzichten. Der 29-jährige Verteidiger brach sich vor zwei Wochen im Training den Fuss und muss sich einer Operation unterziehen.

Damit endet Schneebergers Engagement im Bündnerland mit einer grossen Enttäuschung. Nach sechs Saisons beim HCD wechselt er auf die kommende Saison mit einem Dreijahresvertrag zu Fribourg-Gottéron. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

GC legt Rekurs gegen Yakin-Sperre ein

Die Grasshoppers haben Rekurs gegen die drei Spielsperren gegen ihren Trainer Murat Yakin eingelegt. Die Zürcher erhoffen sich eine Reduktion der Sperre gegen ihren Coach. Yakin war am Samstag beim 0:0 gegen Lausanne in der 85. Minute auf die Tribüne verbannt und wegen Schiedsrichterbeleidigung später für drei Partien gesperrt worden. Wegen der aufschiebenden Wirkung des Rekurses wird Yakin im Spiel vom Sonntag gegen Leader Young Boys an der Seitenlinie stehen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ambri verlängert mit D'Agostini – Manzato wird Ersatzgoalie

Ambri-Piotta hat den Vertrag mit Topskorer Matt D'Agostini verlängert. Der 31-jährige Kanadier war in der abgelaufenen Qualifikation mit 19 Toren und 22 Assists die Nummer 7 der Liga. Nun bleibt er auch nächste Saison im Tessin. Es wird sein drittes Jahr in Ambri sein.

Nach 13 Jahren kehrt Daniel Manzato zu Ambri-Piotta zurück und wird die Nummer 2 hinter Benjamin Conz, der seinen Vertrag Anfang Februar verlängert hat. Manzato ist derzeit Ersatzgoalie bei Kantonsrivale Lugano. Dort hat man ihm vor wenigen Wochen beschieden, dass er den Klub zum Ende der Saison würde verlassen müssen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Kay Voser in die USA

Kay Voser verlässt den FCZ und wechselt per sofort in die USA zu Charlotte Independence. In der zweithöchsten amerikanischen Liga unterschreibt er bis zum Saisonende im Herbst 2018.

Voser kam 2016 zum FCZ, gehörte aber seit der Rückrunde 2017/18 nicht mehr zum Kader der ersten Mannschaft. (fox)

Kay Voser wechselt per sofort in die zweithöchste amerikanische Liga zu @CLTIndependence, wo er einen Vertrag bis Ende Saison (Herbst 2018) unterschrieben hat: https://t.co/SZ2tiz0SL1 #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/DSYxfZRTvu — FC Zürich (@fc_zuerich) 7. März 2018

Rockets siegen mit überzeugender Teamleistung

In der NBA ist Houston und sein Genfer Center Clint Capela weiterhin nicht aufzuhalten. Das 122:112 bei Oklahoma City Thunder bedeutete für die Rockets den 16. Sieg in Serie.

Capela trug zehn Punkte zum Erfolg bei und war damit einer von sieben Spielern seiner Mannschaft, die in zweistelliger Zahl punkteten. Dies spricht für eine sehr ausgeglichene Teamleistung, wenngleich Chris Paul und Superstar James Harden mit 25 respektive 23 Punkten herausragten. (fox/sda)

Gesamte Schweizer Elite in Lugano am Start

Bei der Neuauflage des Frauenturniers in Lugano wird Mitte April die gesamte Schweizer Elite, angeführt von Timea Bacsinszky und Belinda Bencic, am Start stehen.

Sechsmal hatte die WTA Tour von 1981 bis 1986 in Lugano Halt gemacht, unter anderen trugen sich mit Chris Evert (zweimal) und Manuela Maleeva sehr namhafte Spielerinnen in die Siegerliste ein. Vom 9. bis 15. April kehrt das internationale Frauentennis nun ins Tessin zurück. Nach nur einer Austragung in Biel findet das WTA-Turnier nun wieder auf den Plätzen des TC Lido Lugano statt.

Ebenfalls eingeschrieben haben sich Viktorija Golubic (WTA 108), Stefanie Vögele (WTA 127), Jil Teichmann (WTA 132) und Routinier Patty Schnyder (WTA 146). Sie müssen auf eine Wildcard hoffen oder die Qualifikation bestreiten. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Pouliot bis 2019 bei Biel

Der Qualifikations-Dritte EHC Biel verlängerte den Vertrag mit dem Kanadier Marc-Antoine Pouliot um ein Jahr bis 2019. Der 32-jährige Stürmer war mit 13 Toren und 29 Assists in 47 Meisterschaftspartien der Topskorer der Bieler in der abgelaufenen Qualifikation. Ligaweit sammelten bloss acht Spieler mehr Punkte. Pouliot war Ende Oktober 2016 von Fribourg-Gottéron zu den Bielern zurückgekehrt, für die er schon in der Saison 2012/13 tätig gewesen war. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kryenbühl im Europacup wieder Zweiter

Urs Kryenbühl fuhr auch in der zweiten Europacup-Abfahrt innerhalb von 24 Stunden in Kvitfjell auf den 2. Platz. Der 24-jährige Schwyzer verlor auf der Olympiastrecke von 1994 auf den siegreichen Österreicher Christopher Neumayer 28 Hundertstel. Zweitbester Schweizer war Nils Mani als Zwölfter mit einem Rückstand von acht Zehntelsekunden. Patrick Küng, der Weltmeister von 2015, wurde 14. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Ambri-Piotta vier Wochen ohne Trisconi

Das um den Ligaerhalt kämpfende Ambri-Piotta muss während etwa vier Wochen auf Noele Trisconi verzichten. Der 21-jährige Stürmer erlitt am Samstag im Auswärtsspiel gegen Zug (3:5) eine Dehnung des inneren Seitenbandes am linken Knie. Trisconi erzielte in 41 Meisterschaftspartien vier Tore und sieben Assists. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Hischiers Devils testen am 1. Oktober gegen den SCB

Nico Hischier und seine New Jersey Devils kommen definitiv in die Schweiz. Der SC Bern empfängt das NHL-Team am 1. Oktober 2018 zu seinem Testspiel in der PostFinance-Arena. Der Vorverkauf für das hochkarätige Rendez-vous mit den Devils beginnt am Montag, 12. März.

Für den 19-jährigen Hischier, aktuell der zweitbeste Skorer der Devils, ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, spielte er doch in der Saison 2015/16 15 NLA-Partien für den SCB. Mit Verteidiger Mirco Müller und Stürmer Christoph Bertschy stehen aktuell zwei weitere Schweizer bei New Jersey unter Vertrag – allerdings läuft jener von Bertschy am Ende der Saison aus.

Wie die New Jersey Devils werden auch die Edmonton Oilers ein Exhibitionspiel absolvieren und zwar am 3. Oktober in Köln. Im Rahmen der 2018 NHL Global Series werden im kommenden Herbst die vier NHL-Mannschaften Edmonton Oilers, Florida Panthers, New Jersey Devils und Winnipeg Jets auf Europa-Tour gehen und dort Regular Season-Spiele in Göteborg bzw. Helsinki austragen. (pre/sda)

Astoris Nummer 13 nicht mehr vergeben

Die italienischen Serie-A-Klubs Fiorentina und Cagliari werden die Rückennummer 13 in Gedenken an den verstorbenen Davide Astori nicht mehr vergeben. Astori spielte ab 2008 sechs Saisons für Cagliari, seit 2015 stand er bei den Florentinern unter Vertrag. Der 31-jährige Captain von Fiorentina verstarb in der Nacht auf Sonntag vor dem Ligaspiel in Udine.

«Das Trikot ist deines für immer», schrieb Fiorentina zu einem Foto des Profis. Am Dienstag soll eine Autopsie weitere Erkenntnisse zur Todesursache bringen. (sda/apa)

Lausanne holt Cabral

Lausanne-Sport gibt die Verpflichtung des früheren Schweizer Junioren-Internationalen Cabral bekannt. Für den Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Der heute 29 Jahre alte Cabral lancierte bei den Waadtländern einst seine Karriere, ehe er 2007 nach Basel weiterzog, wo er mit dem FCB in sechs Saisons fünfmal Meister und dreimal Cupsieger wurde.

Zuletzt spielte Cabral bei Le Mont, nachdem sein Engagement beim FC Zürich vorzeitig aufgelöst wurde. Nach dem freiwilligen Abstieg des Waadtländer Klubs aus der Challenge League war der gebürtige Kapverder seit vergangenem Sommer vereinslos. Während eines Engagements in Englands Premier League war Cabral von einer Frau der Vergewaltigung beschuldigt worden. Kurz darauf wurde sein Vertrag bei Sunderland aufgelöst. Er wurde später von einem englischen Gericht freigesprochen. (pre/sda)

Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer le retour de Adilson Cabral.



Le milieu défensif signe son retour dans son club formateur pour relancer sa carrière, lui qui était sans projet et activité depuis quelques mois.



➡️https://t.co/3pAQeH3XFg



#BienvenueCabral #LS pic.twitter.com/NUb5OeYa2T — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 5. März 2018

Wiggins beschwert sich über «Hexenjagd»

Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins hat Dopingverdächtigungen gegen ihn erneut scharf zurückgewiesen. In einem Interview des Senders BBC vom Montagabend sprach der 37-jährige Brite von einer «Hexenjagd» und einer «Hölle auf Erden». Seine Kinder würden in der Schule angefeindet, er müsse nun die Scherben zusammenkehren - dies wünsche er niemandem auf Erden. «Wenn ich jemanden ermordet hätte, würde ich mehr Rechte haben als bei diesem Vorgang», sagte Wiggins.

In einem am Montag veröffentlichten britischen Parlamentsbericht heisst es, der fünffache Radsport-Olympiasieger habe eine leistungssteigernde Substanz dazu genutzt, die Tour de France 2012 zu gewinnen. Damit habe er zwar nicht gegen die Anti-Doping-Regeln verstossen, wohl aber gegen die ethischen Prinzipien seines Rennstalls Team Sky. «Zu keiner Zeit in meiner Karriere haben wir eine ethische Grenze überschritten», betonte Wiggins dagegen in der BBC.

Vor der Tour 2012 hatte er eine Ausnahmegenehmigung erhalten und durfte das Mittel Triamcinolon zur Behandlung medizinischer Probleme einnehmen. Das Arzneimittel wird normalerweise dazu verwendet, Allergien und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Wiggins erklärte, er habe es ausschliesslich aus medizinischen Gründen genommen, schloss eine unbeabsichtigte leistungssteigernde Wirkung jedoch nicht aus. (pre/sda

Lakers-Stürmer Hügli gesperrt und gebüsst

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen im ersten Spiel der Halbfinalserie vom 14. März ohne Michael Hügli auskommen. Der 22-jährige Stürmer, der auf die nächste Saison hin in die National League zum EHC Biel wechselt, wurde wegen eines Tritts von hinten in die Füsse (Slew Footing) für eine Partie gesperrt. Für das unsportliche Vergehen im vierten und letzten Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen die EVZ Academy wurde Hügli zudem mit 500 Franken gebüsst. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Tückische Aufgaben für Bencic und Bacsinszky

Zum Auftakt des WTA-Premier-Turniers in Indian Wells bekommt es Belinda Bencic mit der Ungarin Timea Babos, 43. der Weltrangliste, zu tun. Timea Bacsinszky trifft auf die Chinesin Wang Qiang (WTA 55). Die beiden fix im Hauptfeld figurierenden Schweizerinnen wurden in die von der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien angeführte oberste Tableauviertel gelost. Bei einem aus Schweizer Sicht optimalen Turnierverlauf würden sie in den Viertelfinals aufeinandertreffen.

Bencic, die 2015 mit der Achtelfinal-Qualifikation ihr bestes Resultat in Indian Wells erreicht hatte, spielte bislang zweimal gegen die 24-jährige Babos. Beide Duelle fanden 2016 statt, beide Spielerinnen siegten einmal. Für Bacsinszky wird die 26-jährige, noch ohne Turniersieg auf Stufe WTA dastehende Chinesin Wang eine neue Gegnerin sein. (pre/sda)

Notable first round clashes for the @WTA singles draw at the #BNPPO18:

Sharapova-Osaka

Serena Williams-Diyas

Azarenka-Watson

Bencic-Babos

Anisimova-Parmentier

Makarova-Flipkens

Vekic-Sakkari — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 5. März 2018

Manchester United siegt dank Last-Minute-Tor

Manchester United siegte beim abstiegsgefährdeten Crystal Palace dank einem Tor von Nemanja Matic in der Nachspielzeit 3:2. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho hatte zwischenzeitlich 0:2 zurückgelegen.

Dank dem Sieg liegt Manchester United nach wie vor auf Platz 2 in der Rangliste der Premier League. Der Rückstand auf den souverän führenden Stadtrivalen City beträgt 16 Punkte.

Crystal Palace, das Team des ehemaligen Schweizer Nationalcoachs Roy Hodgson, verbleibt auf einem Abstiegsplatz. (zap/sda)

Crystal Palace - Manchester United 2:3 (1:0)

25'402 Zuschauer.

Tore: 11. Townsend 1:0. 48. Van Aanholt 2:0. 55. Smalling 2:1. 76. Lukaku 2:2. 91. Matic 2:3.

Aegerter sammelt 253'327 Franken

Der Moto2-Pilot Dominique Aegerter hat auf der Crowdfunding-Plattform «I believe in you» einen Betrag von 253'327 Franken gesammelt. Weltweit hat noch nie zuvor ein Einzelsportler auf diesem Weg mehr Geld zusammengebracht. Der 27-jährige Berner fährt in der kommenden Saison als einziger Fahrer für das Kiefer-Racing-Team. Nach der gescheiterten Übernahme durch eine Investoren-Gruppe war die Zukunft des deutschen Rennstalls ungewiss gewesen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Yakin für drei Spiele gesperrt

GC-Trainer Murat Yakin erhielt drei Spielsperren wegen Beleidigung des Schiedsrichter-Teams. Der 43-Jährige war am Samstag beim 0:0 gegen Lausanne in der 85. Minute auf die Tribüne verbannt worden, nachdem er sich über die Gelb-Rote Karte gegen Gjelbrim Taipi aufgeregt hatte. Auch dessen Assistent und Bruder Hakan Yakin muss mit Sanktionen rechnen – das Dossier wurde an die Disziplinarkommission übergeben. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Lausanne gegen Basel auf 14. März verschoben

Die am 24. Februar verschobene Super-League-Partie zwischen Lausanne-Sport und Basel wird am Mittwoch, 14. März, um 18.45 Uhr nachgeholt. Das Spiel hatte wegen des teilweise gefrorenen Rasens auf der Pontaise nicht durchgeführt werden können. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

