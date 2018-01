Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Girardelli und SRF beenden zusammenarbeit +++ Ammann überzeugt in Quali

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann überzeugt als Dritter der Qualifikation

Ausgerechnet in Bischofshofen, wo er vor 3 Jahren schwer stürzte, setzt Simon Ammann eines seiner selten gewordenen Highlights. Er belegt in der Quali für das Finale der Vierschanzentournee Rang 3.

Simon Ammann grüsste nach einem Flug auf 136 m zwischenzeitlich aus der Leaderbox. Einzig vom polnischen Sieger Dawid Kubacki, der 2000 Euro Preisgeld einstrich, und vom Norweger Johann-André Forfang wurde der 36-jährige Toggenburger noch verdrängt.

Killian Peier bestätigte seinen Aufwärtstrend. Der Waadtländer zog seinen Sprung auf 125,5 m hinunter und wurde 27. Nicht auf Touren kam Gregor Deschwanden. 117 m reichten nicht zur Qualifikation für den Wettkampf vom Samstag. (abu/sda)

Schweizer Duo im Final gegen Deutschland

Die Schweizer Roger Federer und Belinda Bencic treffen im Final des Hopman Cup am Samstag (10.30 Uhr) auf Deutschland. Das hochkarätige Duo mit Alexander Zverev und der ehemaligen Weltnummer 1 Angelique Kerber setzte sich in seinem letzten Gruppenspiel 2:1 gegen das Heimteam Australien durch.

Nachdem Kerber gegen Daria Gavrilova klar gewonnen hatte, verlor Zverev gegen Thanasi Kokkinakis in drei ausgeglichenen Sätzen. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Kerber/Zverev aber im Kurz-Tiebreak des dritten Satzes durch.

Für Federer kommt es damit in Perth zu einer Revanche. Im letzten Jahr verlor er sein Gruppenspiel gegen Zverev nach drei Tiebreaks. Die letzte Partie gegen den 20-jährigen Hamburger gewann der 16 Jahre ältere Basler aber im November an den ATP-Finals in London. (abu/sda)

Vierter Top-Ten-Platz von Weger

Benjamin Weger lief beim Biathlon-Weltcup in Oberhof im 10-km-Sprint zum vierten Mal in dieser Saison in die Top Ten. Nach einem Fehler im Liegendschiessen kam der Oberwalliser mit 48,9 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Sieger Martin Fourcade auf den 8. Platz.

Jeremy Finello holte als 27. ebenfalls Weltcuppunkte. Er schoss fehlerfrei, war aber in der Loipe zu langsam, um noch weiter vorne zu landen. Mit Serafin Wiestner (50.) und Eligius Tambornino (60.) schafften zwei weitere Schweizer die Qualifikation für die Verfolgung der besten 60 am Samstag. (abu/sda)

Keine Saison überstanden – Girardelli und SRF beenden zusammenarbeit

Marc Girardelli und das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) beenden die Zusammenarbeit. Der 54-Jährige wird damit per sofort nicht mehr als Co-Kommentator und Experte bei Übertragungen von Skirennen tätig sein.

Bei einer Zwischenbilanz nach den ersten Rennen der laufenden Skisaison seien Marc Girardelli und die Verantwortlichen von SRF Sport gemeinsam zum Schluss gekommen, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden.

Die kommenden Januarklassiker und die Skirennen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang wird Marc Berthod als Co-Kommentator begleiten. Girardelli war erst auf diese Saison hin zum SRF-Expertenteam gestossen. (abu)

Mike Künzle unterschreibt in Biel

Der aktuelle ZSC-Spieler Mike Künzle unterschreibt beim EHC Biel einen Vertrag für zwei Jahre. Der Vertrag des 24-jährigen Eigengewächs läuft bei den Lions aus und seitens des Vereins gab es keine Anzeichen auf eine Verlängerung. Künzle gab sein Debüt in der höchsten Spielklasse 2013.

Sieg für Galmarini, Rang 3 für Jenny in Lackenhof

Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini holte im österreichischen Lackenhof seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der Olympia-Zweite von Sotschi gewann den Final gegen den Slowenen Rok Marguc um eine Hundertstelsekunde.

Im Rennen der Frauen schaffte Ladina Jenny als Dritte die vierte Top-3-Klassierung ihrer Karriere. Die Ostschweizerin setzte sich im kleinen Final gegen die Russin Jekaterina Tudegeschewa durch. (fox/sda)

Markus Babbel in Luzern gefeuert

Das hatte sich nach Markus Babbels Aussagen zum Trainingsstart abgezeichnet: Der Deutsche ist beim FC Luzern gefeuert worden. Wie der «Blick» berichtet, wird mit ihm auch Assistenztrainer Patrick Rahmen per sofort freigestellt.

Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Urs Fischer oder U21-Trainer Gerardo Seoane werden gehandelt. Der Verein hat für 16 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. (fox)

Anmelderekord für Engadin Skimarathon

Schon zwei Monate vor der 50. Ausgabe des Engadin Skimarathons haben sich über 11'300 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Damit verzeichneten die Organisatoren an der Jubiläumsausgabe einen neuen Anmelderekord.

Um den logistischen und organisatorischen Ablauf sicher zu stellen, haben die Organisatoren zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Skimarathons eine Teilnehmerlimite festgelegt: Maximal 14'200 Personen werden am 11. März in Maloja auf die Loipe geschickt. (fox/sda)

Servette-Genève plagen finanzielle Sorgen

Trotz des sportlichen Aufschwungs der letzten Wochen mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Spielen ziehen dunkle Wolken am Himmel von Genève-Servette auf. Wie die «Tribune de Genève» berichtet, soll in der Kasse des Hockeyklubs ein Loch von rund 7 Millionen Franken klaffen.

Wie eine Quelle die anonym bleiben will gegenüber der Genfer Zeitung sagte, könnte dem Klub im schlimmsten Fall sogar der Konkurs drohen. Die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) bestätigte, dass die Genfer sich aktuell in einer schwierigen Situation befänden. Bisher gäbe es von Seiten des Verbandes aber keinen Grund, Sanktionen gegen den Klub zu verhängen. (fox/sda)

Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus

Deutschlands Skispringer Richard Freitag steigt einen Tag nach seinem schweren Sturz beim Springen in Innsbruck vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus.

Der Führende im Gesamtweltcup wird damit das abschliessende Springen im österreichischen Bischofshofen nicht mehr bestreiten. Das bestätigte der deutsche Mannschaftsarzt Mark Dorfmüller. (fox/sda)

Auch Bacsinszky muss für das Australian Open passen

Timea Bacsinszky muss ihre Teilnahme am Australian Open absagen. Für die Waadtländerin kommt das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nach einer Handoperation im letzten Herbst zu früh.

Die als Nummer 39 bestklassierte Schweizerin im WTA-Ranking hat seit Wimbledon 2017 keinen Ernstkampf mehr bestritten. Mittlerweile ist die 28-jährige Lausannerin zwar wieder ins Training eingestiegen, doch die am 15. Januar beginnenden Australian Open muss sie auslassen. Im Vorjahr war die Lausannerin in Melbourne in der 3. Runde gescheitert. (fox/sda)

Capela verpasst mit Houston Überraschung gegen Golden State

Die Houston Rockets und der Schweizer NBA-Profi Clint Capela verlieren das Spitzenspiel der Western Conference daheim gegen Titelhalter Golden State 114:124.

Topskorer der Partie war Houstons Eric Gordon, der am Ende auf 30 Zähler kam. Clint Capela verbuchte für die Rockets 15 Punkte und zehn Rebounds. Es war dies bereits das 18. Double-Double des Genfer Centers in dieser Saison. (fox/sda)

Serena Williams verteidigt Titel am Australian Open nicht

Serena Williams wird ihren Titel am Australian Open nicht verteidigen. Sie brauche noch ein wenig mehr Zeit, erklärte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin.

Williams hatte Ende Dezember bei einer Exhibition in Abu Dhabi, die sie in drei Sätzen gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko verlor, erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia am 1. September wieder gespielt. «Dabei realisierte ich, dass ich zwar sehr nahe, aber eben nicht da bin, wo ich sein will», erklärte die 36-jährige Amerikanerin. (fox/sda)

Mohamed Salah ist Afrikas Fussballer des Jahres

Der frühere FC-Basel-Stürmer Mohamed Salah ist erstmals Afrikas Fussballer des Jahres. Der 25-jährige Ägypter vom FC Liverpool ist der erste Spieler seines Landes seit 34 Jahren, dem diese Ehre zukommt.

Salah erzielte im Kalenderjahr 2017 für Liverpool in allen Wettbewerben 23 Tore und erreichte mit Ägypten den Final des Afrika Cup. Ausserdem qualifizierten sich die Nordafrikaner auch dank ihm erstmals seit 1990 für eine WM-Endrunde. Auf die Plätze hinter Salah wurden dessen Liverpooler Teamkollege Sadio Mané (Senegal) sowie Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabun) gewählt. (abu/sda)

Spektakuläres 1:1 zwischen West Ham und Tottenham

West Ham United und Tottenham Hotspur teilen sich die Punkte an diesem Abend. Die Spurs sind vor heimischem Anhang eigentlich drückend überlegen, bringen den Ball aber nicht an West-Ham-Keeper Adrian vorbei. So sind es in der zweiten Halbzeit dann die «Hammers», die durch ein Traumtor von Pedro Obiang in Führung gehen.

Die Führung hält dann aber keine Viertelstunde. Es braucht jedoch schon einen Sonntagsschuss von Heung-min Son, um den «Spurs» in dieser Partie immerhin noch einen Punkt zu retten.

Tottenham Hotspur - West Ham United 1:1 (0:0)

50'034 Zuschauer.

Tore: 70. Obiang 0:1. 84. Son 1:1.

Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt). (abu/sda)

