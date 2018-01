Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Gracia übernimmt Watford +++ Milan entgeht Blamage trotz Rot gegen Rodriguez

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Javi Gracia Trainer von Watford

Der Spanier Javi Gracia ist neuer Trainer des Premier-League-Klubs Watford. Der 47-Jährige ersetzt den Portugiesen Marco Silva, von dem sich der Londoner Vorortsklub am Sonntag trennte. Watford belegt in der Meisterschaft den 10. Platz.

Javi Gracia trainierte früher nebst anderen Vereinen Osasuna und Malaga. Als Mittelfeldspieler war er unter anderem für San Sebastian und Villarreal tätig. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/EFE

PSG verliert Punkte und Dani Alves

Der PSG verliert das Spitzenspiel der Ligue 1 in Lyon mit 1:2. Topskorer Nabil Fekir brachte die Gastgeber schon nach zwei Minuten mit einem herrlichen Freistosstreffer in Führung. Torhüter Alphonse Areola sah dabei nicht gut aus.

Wenig später wurde Kylian Mbappé vom Lyon-Keeper umgehauen – der Penaltypfiff blieb aus, aber Mbappé musste ausgewechselt werden.

Layvin Kurzawa testet dann in den Schlusssekunden der ersten Halbzeit mit seinem Supervolley die Netzstärke und glich zum 1:1 aus. Highlight der zweiten Halbzeit war die Rote Karte gegen Dani Alves. Wegen Reklamierens. In der 94. Minute nutzte Lyon die halbstündige Überzahl doch noch: Memphis Depay zimmert das Leder aus 20 Metern in die Maschen. Der PSG bleibt acht Punkte vor Lyon und deren neun vor Marseille. (fox)

Inter rettet Remis im Spitzenkampf

Inter Mailand kommt gegen die AS Roma in der 86. Minute durch Matias Vecino zum 1:1 und damit zum Punktgewinn. Stephan El-Shaarawy hatte die Roma in der ersten Halbzeit in Führung geschossen. In der Tabelle bleiben die beiden Teams auf den Rängen 4 und 5. (fox)

Slopestyler Ragettli in Olympia-Form

Der Schweizer Ski-Freestyler Andri Ragettli belegte im amerikanischen Mammoth Mountain beim letzten Slopestyle-Weltcup vor den X-Games und den Olympischen Winterspielen den 2. Rang. Der 19-jährige Bündner musste sich nur dem Kanadier Teal Harle geschlagen geben. (fox/sda)

Bild: AP/Winter Games NZ

SC Langenthal nach Derby-Sieg in den Playoffs

Langenthal qualifiziert sich in der Swiss League als zweites Team nach den Rapperswil-Jona Lakers für die Playoffs. Die Oberaargauer setzen sich beim Erzrivalen Olten 3:1 durch.

Die Lakers feierten derweil gegen die GCK Lions trotz eines 0:1-Rückstands (2.) mit 6:2 einen weiteren ungefährdeten Erfolg. Vier der sechs Tore erzielten die St.Galler im Powerplay, das 1:1 von Michael Hügli (18.) war ein Shorthander. Der Kanadier Dion Knelsen steuerte je zwei Tore und Assists zum 13. Sieg im 13. Duell gegen die Junglöwen bei. (fox/sda)

Rodriguez fliegt vom Platz

Ricardo Rodriguez fliegt beim Spiel mit Milan in Cagliari mit Gelb-Rot vom Platz. Der Schweizer Nationalverteidiger sieht in der 80. Minute nach einem Foul die Ampelkarte.

Immerhin erspart sich Milan die nächste Blamage rettet das 2:1 über die Zeit. Der 21-jährige Franck Kessie dreht den frühen 0:1-Rückstand mit einem Doppelpack in der 36. und 42. Minute. Milan damit auf Rang 7 – hinter den Europacup-Plätzen. (fox)

Cagliari - Milan 1:2 (1:2). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 8. Barella 1:0. 36. Kessié (Foulpenalty) 1:1. 42. Kessié 1:2. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 82. Gelb-Rote Karte gegen Rodriguez (Milan). 89. Gelb-Rote Karte gegen Barella (Cagliari).

Trotz Kanes 21. Tor im 23. Spiel: Tottenham nur Remis

Tottenham droht den Anschluss an Platz 4 und damit die CL-Plätze zu verlieren. Die Spurs kommen bei Abstiegskandidat Southampton nur zu einem 1:1. Harry Kane kann mit seinem 21. Ligator in der 18. Minute nur die Führung des Underdogs ausgleichen. Die Londoner liegen damit jetzt fünf Verlustpunkte hinter den CL-Plätzen. Liverpool spielt erst am Montag gegen Schlusslicht Swansea. (fox)

Southampton - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1). - 31'361 Zuschauer. - Tore: 15. Sanchez (Eigentor) 1:0. 18. Kane 1:1.

Schweizer Bobfahrer im Vierer ohne Exploit

Den beiden Schweizer Viererbob-Piloten gelang beim Weltcupfinale am Sonntag in Königssee kein Exploit. Rico Peter kam mit seinen Anschiebern Alex Baumann, Simon Friedli und Michael Kuonen nicht über Rang 13 hinaus. Der 34-jährige Aargauer, im vergangenen Winter noch Zweiter im Gesamtweltcup, erreichte in dieser Saison lediglich drei Top-Ten-Plätze.

Der 30-jährige Emmentaler Clemens Bracher, bei den Olympischen Spielen in Südkorea trotz nicht erfüllter Selektionskriterien auch in der Vierer-Konkurrenz gemeldet, belegte mit seinen Hinterleuten Sandro Ferrari, Martin Meier und Fabio Badraun den 17. Rang. Damit egalisierte er in seinem erst fünften Weltcuprennen mit dem grossen Schlitten sein bestes Saisonresultat. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer Skispringer überzeugen mit 6. Rang

Das Schweizer Quartett, angeführt von Simon Ammann, belegte an den Skiflug-Weltmeisterschaften in Oberstdorf den angestrebten 6. Rang und holte somit das Maximum heraus.

Am Team-Wettkampf nahmen nur acht Nationen teil, zwei von ihnen bewegen sich leistungsmässig im Bereich der Schweizer. Ammann, Gregor Deschwanden, Killian Peier und Andreas Schuler bezwangen Russland und Finnland überraschend klar. Mit dem 6. Rang egalisierte die Equipe von Swiss-Ski ihr Bestresultat an Skiflug-Titelkämpfen - auch 2006 am Kulm war diese Klassierung erreicht worden. Weltmeister wurde Titelverteidiger Norwegen. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

HSV holt Hollerbach für Gisdol

Die bittere Niederlage gegen Schlusslicht Köln war zu viel. Der Hamburger SV trennt sich per sofort von seinem Trainer Markus Gisdol. Im gestrigen Spiel gegen Köln trat seine Mannschaft desolat auf. Das heutige Training wurde bereits nicht mehr von Gisdol geleitet. Nachfolger wird gemäss der «Bild» Bernd Hollerbach. Der ehemalige HSV-Spieler soll am Montag das Training leiten und unterschreibt bis Sommer 2019. (fox/abu)

Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypoj pic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) 21. Januar 2018

Blerim Dzemaili meldet sich mit Tor zurück

Traumeinstand für Blerim Dzemaili. Der Schweizer Nationalspieler steht nach seinem Leih-Ende bei der Rückkehr zu Bologna erstmals 90 Minuten auf dem Feld und besorgt in der 88. Minute mit einer schönen Einzelleistung (bei der man ihn auch gewähren liess) den 3:0-Endstand gegen das zuletzt zweimal in Serie siegreiche Benevento. Der Mittelfeldspieler verliess Bologna im Mai und kehrte jetzt von den Montreal Impacts zurück. (fox)

Serie A, 21. Runde:

Atalanta – Napoli 0:1. Hellas – Crotone 0:3. Lazio Rom – Chievo 5:1. Sampdoria – Fiorentina 3:1. Sassuolo – Torino 1:1. Udinese – SPAL 1:1.



Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare