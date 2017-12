Sport-News

Guerra zurück zu Ambri +++ Wawrinka gibt Comeback bei Exhibition

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Samuel Guerra verlässt den ZSC

Der 24-jährige wird die Zürcher nächste Saison verlassen und wird zu seinem Jugendklub Ambri zurückkehren. Der Verteidiger wurde beim Klub in der Leventina gross, ehe er zum HC Davos wechselte und dort in der National League debütierte. Für den ZSC absolvierte Guerra bislang 77 Partien.

Nadal nach wie vor mit Knieproblemen

Rafael Nadal hat sich von seinen Knieproblemen noch nicht wunschgemäss erholt. Nach Stan Wawrinka und Milos Raonic sagte auch der Spanier seine Teilnahme am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) ab. Das Jahr sei hart gewesen, er müsse deshalb sein Programm umstellen, um bis zum Australian Open Mitte Januar wieder bereit zu sein, teilte der 31-jährige Weltranglisten-Erste den Organisatoren mit. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Wawrinka kehrt an Show-Turnier vor Australian Open zurück

Stan Wawrinka wird vor dem Australian Open in Melbourne wie erwartet keine Ernstkämpfe bestreiten. Der 32-jährige Schweizer plant sein Comeback am 10. Januar an einem Exhibition-Turnier.

Läuft alles nach Plan, kehrt Wawrinka damit fünf Tage vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die öffentlichen Courts zurück. Am «Tie Break Tens» wird er sich in Tiebreaks auf zehn Punkte mit Novak Djokovic und Nick Kyrgios sowie dem zurückgetretenen australischen Davis-Cup-Captain Lleyton Hewitt messen. Dies gaben die Organisatoren bekannt. Die Exhibition findet ebenfalls in Melbourne statt. (fox/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Seger nach Check gesperrt

Mathias Seger von den ZSC Lions wurde wegen eines Checks gegen das Knie von Romain Loeffel in der Schlussphase der National-League-Partie vom Freitag gegen Genève-Servette (3:4) vorsorglich für das Spiel vom Samstag bei Lausanne gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen den 40-Jährigen ein ordentliches Verfahren eröffnet. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Van Gerwen und Anderson im Achtelfinal

Die Favoriten Michael van Gerwen (4:0 gegen James Wilson), Mensur Suljovic (4:2 gegen Robert Thornton) und Gary Anderson (4:1 gegen Paul Lim) setzen sich in der 2. Runde der Darts-WM durch.

Für die Aktion des Abends sorgt aber Paul Lim, der «Darts-Opa» mit 63 Jahren lag im zweiten Satz 0:2 Legs zurück, als er acht perfekte Darts warf. Der letzte verpasste die geforderte Doppel-12 um Millimeter. er wäre damit der älteste Nine-Dart-Werfer am TV der Geschichte geworden. Aber der «Singapore Slinger» verpasste danach auch sechs Pfeile auf ein Doppelfeld und verlor das Leg und damit den Satz. (fox)

Darts-WM auf TV24 TV24 überträgt ab den Viertelfinals vom 29. Dezember alle Partien der Darts-WM bis zum grossen Finale am 1. Januar live. Gabriel Oldham wird zusammen mit Co-Kommentator und Darts-Experte Philip Brzezinski durch die Sendungen begleiten.

Atlético verliert weiter an Boden auf Barcelona

Atlético Madrid, der erste Verfolger von Leader Barcelona, verliert mit 0:1 bei Espanyol Barcelona erstmals in dieser Saison und nach zuvor 20 Meisterschaftsspielen ohne Niederlage.

Den entscheidenden Treffer schoss Sergio Garcia in der 88. Minute. Barcelona kann nun durch einen Sieg am Samstag im Clasico in Madrid auf neun Punkte davonziehen. Zudem könnte Valencia mit einem Erfolg gegen Villarreal auf Kosten von Atlético auf den 2. Platz vorstossen.

Espanyol Barcelona - Atlético Madrid 1:0 (0:0)

19'327 Zuschauer.

Tor: 88 Garcia 1:0.

Bild: EPA/EFE

Lakers bauen Vorsprung aus

Leader Rapperswil-Jona Lakers kam in der Swiss League zu einem problemlosen 7:0-Heimsieg gegen die EVZ Academy und baute den Vorsprung auf den spielfreien Tabellenzweiten Olten auf zehn Punkte aus.

Die Lakers zählten im Tor zum ersten Mal auf Kevin Liechti, der bei seiner Premiere in der Swiss League nicht gross gefordert wurde, zu überlegen waren die St. Galler, die zum siebten Mal in der laufenden Meisterschaft keinen Gegentreffer zuliessen. Nach etwas mehr als 18 Minuten führte Rapperswil-Jona 3:0, womit es über den Ausgang der Partie keine Zweifel mehr gab.

Das drittklassierte Langenthal bezwang La Chaux-de-Fonds vor heimischem Publikum verdient 4:2 und verkürzte dank dem dritten Sieg in Serie den Rückstand auf Olten auf zwei Punkte - allerdings haben die Solothurner eine Partie weniger ausgetragen. Das 3:2 schoss Brent Kelly in der 32. Minute, ehe Tom Gerber 18 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Gehäuse für die endgültige Entscheidung sorgte.

Babbel soll mindestens bis Ende Saison bleiben

Markus Babbel soll mindestens bis zum Ende der laufenden Saison Trainer des FC Luzern bleiben. Wie die Luzerner Zeitung meldet, hat dies die Vereinsleitung am Freitag beschlossen.

Weitere Fakten oder Beschlüsse gab der FCL vorerst nicht bekannt. Demnach soll Babbel den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag erfüllen. «Priorität eins ist, dass wir so schnell wie möglich ins gesicherte Mittelfeld kommen», liess Sportkoordinator Remo Meyer via Medienabteilung verlauten.

Nach 19 von 36 Runden der Super League belegt Luzern mit 20 Punkten den vorletzten Platz. Schlusslicht Sion liegt drei Punkte zurück. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Marc Bischofberger doppelt in Innichen nach

Marc Bischofberger feiert im italienischen Innichen den zweiten Erfolg innerhalb von 24 Stunden und den insgesamt dritten Sieg im Skicross-Weltcup. Fast drei Jahre musste sich Marc Bischofberger auf seinen zweiten Weltcupsieg gedulden. Nun triumphierte der 26-jährige Appenzeller im Südtirol innert 24 Stunden doppelt. Diesmal setzte er sich im Final mit einem komfortablen Polster vor dem Schweden Viktor Andersson durch, der ihn im Halbfinal noch auf Platz 2 verwiesen hatte.

Bei den Frauen verpasste Fanny Smith die Top 3 knapp. Eine Woche nach ihrem 13. Weltcupsieg in Montafon wurde die 25-jährige Waadtländerin im Final im Fotofinish von der Kanadierin Georgia Simmerling auf Platz 4 verwiesen. Die Schwedin Sandra Näslund feierte ihren dritten Saisonsieg. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Goalie Aebi von Visp zu Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron nimmt bis zum Saisonende vom Swiss-League-Klub Visp den Goalie Joël Aebi (21) unter Vertrag.

Bei Gottéron fällt Ersatzgoalie Ludovic Waeber verletzungsbedingt noch rund einen Monat aus. Der frühere SCB-Junior Aebi kam in der laufenden Saison bei Visp auf neun Einsätze mit einer Abwehrquote von 89,3 Prozent. Bei den Wallisern bilden nun bis Saisonende Reto Lory und Lukas Meili das Goalie-Duo. (sda)

Der Torhüter Joel Aebi wird bis Saisonende an Fribourg-Gottéron ausgeliehen.

Die EHC Visp Sport AG möchte dem Torhüter gerne die Chance geben, sich in der höchsten Spielklasse zu beweisen. Der Club wünscht Joel Aebi alles Gute und viel Erfolg in Fribourg. pic.twitter.com/rm5fKaUWk9 — EHC Visp Sport AG (@EHCVisp) 22. Dezember 2017

Brasilianische Hoffnung mit 20 Jahren gestorben

Der hoffnungsvolle brasilianische Mittelfeldspieler Renan Martins Pereira, Renan genannt, ist im Alter von 20 Jahren an einem Hirntumor gestorben. Renan spielte für den Klub Avai Florianopolis in der 1. Division Brasiliens. Ab Dezember 2015 war er wegen Dopings während sechs Monaten gesperrt. (zap/sda)

Devido a um tumor cerebral, o jogador Renanzinho, do Avaí, faleceu esta tarde. Descanse em paz, nossos sentimentos á família. 😢 pic.twitter.com/NaihMDdgZp — Palco do Esporte (@PalcoDoEsporte) 22. Dezember 2017

Juliana Suter doppelt im Europacup nach

Juliana Suter gewann im italienischen Val di Fassa auch die zweite Abfahrt. Nach ihrem Premieren-Sieg mit Startnummer 42 doppelte die 19-jährige Schwyzerin im zweiten Rennen mit Startnummer 7 nach. Die jüngere Schwester der B-Kader-Fahrerin Jasmina Suter setzte sich sieben Hundertstel vor der Italienerin Anna Hofer durch. Dritte wurde wie im ersten Rennen die Freiburgerin Noémie Kolly. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Peter Wright als letzter Spieler in der 2. Runde

Zum Abschluss der 1. Runde an der Darts-WM 2018 besiegt Peter «Snakebite» Wright Diogo Portela mit 3:1. Damit steht einer der Favoriten auf den Titel ebenfalls in der 2. Runde, welche heute Abend beginnt – unter anderem mit Michael van Gerwen und Gary Anderson in der Abendsession. (fox)

Bild: AP/PA

Heimsieg für Sefoloshas Utah Jazz

Nach drei Niederlagen de suite kommt Thabo Sefolosha mit den Utah Jazz in der NBA zu einem Erfolgserlebnis. Gegen San Antonio resultiert ein 100:89-Heimsieg.

Ausser zu Beginn der Partie lag Utah, das zuvor sieben der letzten acht Partien verloren hatte, stets in Führung. Bester Werfer Utahs war Rodney Hood mit 29 Punkten, Sefolosha liess sich während seinen 22 Minuten Einsatzzeit 7 Zähler notieren.

Mit nun 15 Siegen aus 33 Saisonspielen sind die Jazz in der Western Conference im 9. Rang klassiert. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Genf bezwingt Kloten

Genève-Servette ist in der National League das Team der Stunde: Mit einem 4:1 gegen Kloten holten die Genfer den siebten Sieg in den letzten acht Spielen und verbesserten sich auf den 7. Platz.

Nach einem miserablen Start in die Saison mit nur 3 Siegen in den ersten 13 Spielen rollt Servette das Feld unaufhaltsam von hinten auf. Schlusslicht Kloten war nicht der richtige Gegner, um die Genfer zu stoppen. Ein Doppelschlag innerhalb von 176 Sekunden beim Stand von 1:1 durch Nick Spaling und Thomas Heinimann im Mitteldrittel brachten Servette auf Kurs. Daniel Rubin machte im Schlussabschnitt alles klar.

Bild: KEYSTONE

Rücktritt von Niklas Hagman

Der Finne Niklas Hagman hat im Alter von 38 Jahren via Twitter sein Karrierenende verkündet. Der spektakuläre Flügelstürmer wurde in der Schweiz in der Lockout-Saison 2004/2005 bekannt, als er den HC Davos zusammen mit seinen NHL-Kollegen Joe Thornton und Rick Nash zum Meistertitel und Spengler-Cup-Sieg führte.

In der NHL absolvierte Hagman für Florida, Dallas, Toronto, Calgary und Anaheim insgesamt 800 Spiele (151 Tore/157 Assists). In der Schweiz kam er im Frühjahr 2014 auch in 14 Partien (4 Tore/7 Assists) für Fribourg-Gottéron zum Einsatz. Mit Finnland gewann er zwei Olympia-Medaillen (Silber 2006, Bronze 2010). Zuletzt spielte Hagman in der Heimat bei Hämeenlinna, seit Sommer war er ohne Verein. (sda)

2004/05, in der legendären Lockout-Saison, war ein massgebender Spieler beim Meitertitel 2005. nun tritt @NiklasHagman zurück. Wir verneigen uns vor einer grossartigen Karriere! All the best Hagi! #MythosHCD https://t.co/bCUA2dB3ul — Hockey Club Davos (@Hockeysince1921) 21. Dezember 2017

Balotelli würde auch ohne Gage für Manchester City spielen

Superstar Mario Balotelli (27) kann sich vorstellen, den von Lucien Favre trainierten Ligue-1-Klub Nizza in absehbarer Zukunft zu verlassen. Der Stürmer hat seit seinem Wechsel von Liverpool nach Nizza in 49 Pflichtspielen 33 Tore erzielt. Vertraglich ist er nur noch bis zum Sommer an die Franzosen gebunden.

«Ich möchte wieder zu einem grossen Klub, bei dem ich etwas gewinnen kann», sagte Balotelli gegenüber italienischen Medien. Auch eine Rückkehr in sein italienisches Heimatland kann sich Balotelli vorstellen. Vorzugsweise würde Balotelli aber zurück zu seinem früheren Klub Manchester City, dem souveränen Leader der Premier League und Gegner des FC Basel in den Achtelfinals der Champions League. «Das ist ein grossartiger Klub. Ich habe dort meine beste Saison gespielt. Und wenn ich noch einmal die Möglichkeit bekäme, würde ich sogar umsonst für City spielen», sagte er. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Spengler Cup im chinesischen Staatsfernsehen

Der Spengler Cup in Davos wird in der Altjahreswoche erstmals auch vom chinesischen Staatsfernsehen übertragen. Eine entsprechende TV-Berichterstattung ist laut einer Medienmitteilung des Traditionsturniers ab den Halbfinals vorgesehen.

Insgesamt wird der Event im Fernsehen in 40 Länder übertragen, darunter auch Andorra, Grossbritannien, Irland, Georgien oder Venezuela. (fox/sda)

Bild: SPENGLER CUP

Skicrosser Bischofberger triumphiert

Marc Bischofberger feiert als Skicrosser seinen zweiten Weltcup-Sieg. In Innichen im Südtirol lässt er im Final der Konkurrenz keine Chance.Für den 26-jährigen Appenzeller war es der zweite Triumph nach knapp drei Jahren und vierte Podestplatz insgesamt im Weltcup. Bischofberger war in Innichen der einzige Schweizer, der bis in den Final vorstossen konnte.

Bischofberger setzte sich im Final gleich nach dem Start an die Spitze, und bis ins Ziel baute er seine Reserve noch souverän aus. Mit dem Appenzeller war erstmals in diesem Winter einer der Schweizer Männer auf dem Podest vertreten.Weniger erfolgreich hielten sich die Schweizer Frauen. Fanny Smith und Sanna Lüdi schieden als beste Vertreterinnen von Swiss-Ski in den Viertelfinals aus. (pre/ sda)

Bild: KEYSTONE

Juliana Suter gewinnt im Europacup

Die 19-jährige Juliana Suter erringt in Val di Fassa in Italien in der ersten Europacup-Abfahrt des Winters einen völlig überraschenden Sieg. Mit Startnummer 42 setzte sich die Schwyzerin um 15 Hundertstel vor die im Weltcup erprobte Österreicherin Christina Ager.

Suter ist die jüngste der drei Suter-Schwestern vom Stoos. Ihre älteste Schwester Jasmina hat schon Erfahrungen im Weltcup gemacht, sie selber jedoch bestritt erst ihr 15. Rennen im Europacup. Ihr bisher bestes Ergebnis auf zweithöchster Stufe war lediglich ein 23. Rang. Mit Fabienne Suter ist Juliana nicht verwandt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Daniel Steiner beendet seine Karriere

Der langjährige Eishockey-Stürmer Daniel Steiner (37) beendet am Freitagabend im Dress des HC Thurgau im Swiss-League-Spiel gegen die Biasca Ticino Rockets seine Karriere. Steiner war 19 Saisons als Profi aktiv. In der höchsten Schweizer Spielklasse bestritt der Berner 778 Spiele, in denen er 221 und 221 Assists erzielte. Auf die aktuelle Saison hin wechselte der 31-fache Schweizer Nationalspieler von Fribourg-Gottéron zu Thurgau.

Steiner debütierte in der Saison 1999/2000 für die SCL Tigers in der damaligen Nationalliga A. Die ZSC Lions, Rapperswil-Jona Lakers, Lugano, Ambri-Piotta sowie Biel waren weitere Stationen. In der Saison 2009/2010 war Steiner zudem in Nordamerika in der AHL sowie East Coast Hockey League tätig. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Matthäus' Trainerkarriere «zu 99 Prozent abgeschlossen»

Lothar Matthäus hält seine Trainerkarriere für so gut wie beendet. «Seit meiner letzten Station als bulgarischer Nationaltrainer hat es mich nicht wieder gereizt, auf die Trainerbank zurückzukehren. Es gibt zwar immer wieder Anfragen und auch konkrete Angebote, übrigens auch aus Deutschland, aber nein, wenn du nicht hundertprozentig dahinterstehst, lässt du besser die Finger davon», sagte der 56-jährige Weltmeister von 1990 dem Sportmagazin «Socrates» in einem Interview.

«Man soll im Sport ja niemals nie sagen. Aber zu 99 Prozent ist das Trainerkapitel für mich abgeschlossen.» Matthäus ist mit 150 Einsätzen deutscher Rekordinternationaler. (pre/sda)

.@LMatthaeus10 hat die Welt erobert, aber erst heute den Ort gefunden, an dem er sich frei fühlt. Das deutsche Idol und unser Cover-Held spricht in unser neuen Ausgabe über ein Leben unter Beobachtung, falsche Wahrnehmungen und natürlich über Fussball.

RÜCKBLICK jetzt im Handel! pic.twitter.com/WaxA3BGFqU — Socrates Magazin (@SocratesMagazin) 21. Dezember 2017

Zu laut! Polizei schleppt Tim Wieses Lamborghini ab

Ärger für Tim Wiese! Der ehemalige Bundesliga-Torhüter wurde gemäss der «Bild»-Zeitung von der Hamburger Polizei-Sonderkommission «Kontrollgruppe Autoposer» aufgehalten. Der Grund: Sein Lamborghini LP 740 war mehr als 50 Dezibel zu laut und wurde deshalb nach hitzigen Diskussionen abgeschleppt.

Von der weissen Luxus-Karosse sei eine «sehr starke Geräuschentwicklung» ausgegangen. Eine Pegelmessung habe 139 Dezibel statt der erlaubten 88 ergeben. Nach ersten Ermittlungen sei dafür eine Klappenauspuffanlage verantwortlich, die mit einer Fernbedienung an Wieses Schlüsselbund steuerbar ist. (pre)

Kirchgasser erleidet Kreuzbandzerrrung

Michaela Kirchgasser erlitt bei ihrem Einfädler im Training für den am Mittwoch ausgetragenen Parallelslalom in Courchevel eine Zerrung des vorderen Kreuzbandes und eine Knochenprellung im rechten Knie. Dies ergab die Diagnose nach der umgehenden Rückreise in Innsbruck. Kirchgasser wird laut dem österreichischen Teamarzt drei bis vier Wochen pausieren müssen. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Williams nicht schuld an tödlichem Unfall

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen Venus Williams (37) nach einem tödlichen Unfall im Sommer eingestellt. Dies berichteten am Mittwoch mehrere US-Medien unter Berufung auf den Abschlussbericht der Behörden. Es habe keine Schuld der sechsmaligen Wimbledon-Siegerin festgestellt werden können.

Anfang Juni war Williams mit ihrem Auto auf einer Kreuzung in der Stadt Palm Beach Gardens im US-Bundesstaat Florida mit dem Auto eines älteren Ehepaares zusammengeprallt. Der Beifahrer, ein 78-jähriger Mann, starb zwei Wochen nach dem Unfall im Spital. Zunächst hiess es, die Weltranglisten-Fünfte habe die Vorfahrtsregeln missachtet. Die Ehefrau des Opfers hat Williams daraufhin verklagt. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Ohne Capela reisst Houstons Siegesserie

Ohne den Genfer Clint Capela, der wegen einer Prellung am linken Fuss verletzt fehlte, unterliegen die Houston Rockets zuhause den Los Angeles Lakers 116:122. Damit reisst für die Texaner eine Serie von 14 Siegen de suite.

Selbst ein überragender James Harden mit 51 Punkten konnte die erste Niederlage Houstons seit Mitte November nicht verhindern. Der Leader der Western Conference erwischte einen schlechten Start und lag gegen die Lakers nach dem ersten Viertel bereits mit 15 Punkten im Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt wuchs die Hypothek zwischenzeitlich gar auf 22 Zähler an, gleichwohl gelang es den Rockets nach Spielhälfte, kurzzeitig die Führung an sich zu reissen.

Thabo Sefolosha musste sich mit den Utah Jazz bei den Oklahoma City Thunder mit 79:107 geschlagen geben. Dem 33-jährigen Waadtländer, der von 2009 bis 2014 das Trikot Oklahomas getragen hatte, gelangen 12 Punkte. (pre/sda)

Manchester United scheitert an Zweitligist

Bristol City glückt im Viertelfinal des englischen Liga-Cups eine faustdicke Überraschung. Der Championship-Klub kegelt Manchester United raus. Zum Volkshelden macht sich mit seinem Siegtreffer in der 93. Minute Korey Smith.

Zlatan Ibrahimovic stand acht Monate nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder in der Startelf. Auch Paul Pogba und Marcus Rashford spielten von Anfang an, für die letzte halbe Stunde griff zudem Romelu Lukaku ins Geschehen ein. Ibrahimovic erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch das war zu wenig.

In den Halbfinals kommt es zu den Partien Chelsea – Arsenal und Manchester City – Bristol City. (ram)

Jose: "They were a bit lucky. But they fought a lot to be lucky. They fought like it was the game of their lives. It was a brilliant day for football. Congratulations to them." — Simon Stone (@sistoney67) 20. Dezember 2017

Juve im Cup-Viertelfinal

Dank einem 2:0-Heimsieg gegen Genoa steht Juventus Turin im Viertelfinal des italienischen Cups. Paulo Dybala und Gonzalo Higuain erzielten die beiden Treffer für den Meister.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Atalanta Bergamo (2:1 gegen Sassuolo) und Torino (2:1 bei der AS Roma).

In den Viertelfinals, die bereits am 26./27. Dezember ausgetragen werden, kommt es zu zwei Stadtderbys, bei Milan - Inter und Juve - Torino. Die anderen Paarungen lauten Fiorentina - Lazio Rom und Atalanta Bergamo - Napoli. (ram)

