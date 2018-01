Sport-News

Halep im Australian-Open-Final gegen Wozniacki +++ Capelas Derby-Double-Double

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wozniacki im Final gegen Halep

Caroline Wozniacki heisst die erste Finalistin am Australian Open in Melbourne. Die 27-jährige Dänin bezwingt im ersten Halbfinal die Belgierin Elise Mertens (WTA 37) 6:3, 7:6 (7:2). Nachdem Mertens beim Stand von 6:5 und Aufschlag Wozniacki Satzbälle vergeben hatte, entschied die Dänin das Tiebreak klar für sich und zog zum ersten Mal in Melbourne in den Final ein.

Für die Nummer 2 der Welt ist es der dritte Grand-Slam-Final der Karriere, die beiden Endspiele am US Open 2009 und 2014 verlor sie. Im Final trifft Wozniacki auf Simona Halep. Die Rumänin schlug in einem dramatischen Halbfinal Angie Kerber mit 6:3, 4:6, 9:7. Der Weltnummer 1 aus Rumänien winkt damit ebenfalls die Chance auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. (ram/sda)

Reals blamables Cup-Out

Bei Real Madrid läuft nichts mehr rund. Der Rückstand auf Barcelona in der Meisterschaft beträgt 16 Verlustpunkte – und jetzt kommt das Out im Cup-Viertelfinal gegen Leganes dazu.

Real hatte gegen Leganes, den 13. der Meisterschaft aus der kleinen Madrider Vorstadt, das Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey 1:0 gewonnen. Beim Rückspiel im eigenen Stadion blamierten sich die Königlichen mit einer 1:2-Niederlage, sodass Leganes aufgrund der Auswärtstore in die Halbfinals gelangte. Trainer Zinédine Zidane liess mehrere Leistungsträger pausieren, unter ihnen Toni Kroos, Gareth Bale und Cristiano Ronaldo. (ram/sda)

Capelas Derby-Double-Double

Clint Capela läuft im texanischen Derby in Dallas zu Hochform auf. Dem Genfer gelingt mit 16 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double. Die Houston Rockets gewinnen bei den Mavericks 104:97.

Capela beendete die Partie, die von Anfang an von Houston dominiert wurde, mit einer starken Plus-24-Bilanz. Der Schweizer punktete zum elften Mal in Folge im zweistelligen Bereich und entwickelt sich bei den Rockets hinter James Harden und Chris Paul zum dritten starken Mann im Team. (ram/sda)

Dopingvergehen von Cornet

Der internationale Tennisverband ITF hat gegen die Französin Alizé Cornet, die Nummer 42 der Weltrangliste, eine Untersuchung wegen Dopingvergehens eingeleitet. Cornet wird vorgeworfen, sie habe in den letzten zwölf Monaten drei Dopingkontrollen ausserhalb des Wettkampfs platzen lassen.

Die 28-Jährige erhält vom französischen Verband kein Aufgebot für die anstehende Fed-Cup-Begegnung gegen Belgien. In einem Communiqué hielt der Verband fest, er unterstütze ein konsequentes Vorgehen in der Dopingbekämpfung. Deshalb nehme man in Kauf, dass Cornets Abwesenheit das Team schwächen werde. (ram/sda/reu)

Van Marwijk coacht Socceroos

Australien hat rechtzeitig vor der WM einen Nationalcoach gefunden. Es ist der Niederländer Bert van Marwijk, der unter anderen Borussia Dortmund und den Hamburger SV trainierte.

Die Australier gerieten in Not, nachdem der erfolgreiche 52-jährige Greco-Australier Ange Postecoglou das Amt des Nationaltrainers vergangenen November niedergelegt hatte. Kurz vorher hatte er die «Socceroos» an die WM-Endrunde in Russland geführt. Der 65-jährige Van Marwijk bringt eine Reihe erstklassiger Referenzen mit. Als Nationalcoach brachte er die Niederlande in den WM-Final 2010. Mit Saudi-Arabien schaffte er die direkte Qualifikation für die diesjährige WM. (ram/sda/ap)

Nathan Gerbe verlässt Genf in Richtung AHL

Der Amerikaner Nathan Gerbe, dessen Vertrag mit Genève-Servette in der vergangenen Woche aufgelöst wurde, dürfte seine Karriere in Nordamerika fortsetzen. Der 30-jährige Stürmer soll bei der NHL-Franchise Columbus Blue Jackets einen Zweiweg-Vertrag unterschreiben und in der AHL für die Cleveland Monsters spielen. Dort wäre er Teamkollege von Dean Kukan (derzeit in der NHL) und Calvin Thürkauf. (abu/sda)

LeBron James knackt 30'000-Punkte-Marke

LeBron James durchbricht bei der 102:114-Niederlage seiner Cleveland Cavaliers bei den San Antonio Spurs als erst siebter Spieler in der Geschichte der NBA die Marke von 30'000 Punkten,

James ist mit 33 Jahren und 24 Tagen der bislang jüngste Spieler, der diesen Meilenstein geschafft hat. Weiter zählen Kareem Abdul-Jabbar (38'387), Karl Malone (36'928), Kobe Bryant (33'643), Michael Jordan (32'292), Wilt Chamberlain (31'419) und Dirk Nowitzki (30'808) zum elitären Kreis.

Sieben Punkte fehlten James vor der Partie zu den 30'000 Punkten. Eine Sekunde vor Ablauf des ersten Abschnitts war es nach einem verwandelten Sprungwurf so weit. Die Fans im texanischen San Antonio würdigten die Leistung des dreifachen NBA-Champions und 14-fachen All-Star mit Standing Ovations, Am Ende kam James auf 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists. (abu/sda/dpa)

Olympia-Aus und Saisonende für Giulia Tanno

Für die Ski-Freestylerin Giulia Tanno endet die Saison unmittelbar vor den beiden Saison-Höhepunkten. Die Bündnerin zieht sich im Training zu den X-Games in Aspen einen doppelten Oberarmbruch zu.

Tanno blieb an einem Rail hängen und stürzte unglücklich auf das Geländer. Ihre Saison sei beendet, teilte Swiss-Ski in einem Communiqué mit. Um eine Operation kommt die 19-Jährige herum.

Tanno feierte Anfang Dezember am Big-Air-Event in Mönchengladbach ihren ersten Weltcupsieg. In Mailand hatte zuvor als erste Frau überhaupt einen Double Cork 1080 gestanden. Sie hätte auch an den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang zu den Medaillenanwärterinnen gehört. (abu/sda)

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

