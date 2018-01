Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Harden mit NBA-Wahnsinns-Rekord +++ Juve auf dem Weg zum nächsten Cupsieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Harden gelingt Triple-Double mit 60 Punkten

Clint Capelas Teamkollege James Harden gelang in der Nacht auf Mittwoch eine historische Leistung – verbunden mit einer NBA-Bestmarke. Beim 114:107-Heimerfolg seiner Houston Rockets gegen die Orlando Magic realisierte der 28-Jährige 60 Punkte, verteilte elf Assists und holte zehn Rebounds. Es war das erste Triple-Double in der Geschichte der NBA, bei dem ein Spieler 60 Punkte erzielten konnte. Für Harden bedeuten die 60 Zähler zudem eine persönliche Bestleistung, für Houston ist dieser Wert ein Franchise-Rekord.

Auch Clint Capela kam auf vorzügliche Werte. Mit 12 Punkten und 13 Rebounds gelang dem Genfer das 24. Double-Double in dieser Saison. Mit 36 Siegen und 13 Niederlagen ist Houston aktuell im 2. Rang der Western Conference hinter Titelverteidiger Golden State Warriors klassiert. (sda)

Bild: AP

Juve auf dem Weg zum nächsten Cupsieg

Juventus Turin ist seinem vierten Triumph in Serie im italienischen Cup einen Schritt nähergekommen. Ohne Stephan Lichtsteiner spielend, gewann Juve das Halbfinals-Hinspiel bei Atalanta Bergamo 1:0.

Der zwölffache Cupsieger Juventus könnte in seinen 31. Cupfinal einziehen. Atalanta ist im Vergleich ein Bettler. Der einzige Cupsieg der Bergamasken liegt 55 Jahre zurück. Sie hätten die Ausgangslage für das Rückspiel in Turin günstiger gestalten können. Aber ihr Argentinier Alejandro Gomez scheiterte nach 25 Minuten mit einem Handspenalty am glänzend reagierenden Gianluigi Buffon.

So blieb das 1:0 von Gonzalo Higuain nach bereits drei Minuten das einzige Tor der Partie. Der Argentinier traf im störenden Nebel von Norditalien nach einer Einzelleistung. Atalanta spielte wie üblich mit Remo Freuler und ohne den auf der Bank bleibenden Nicolas Haas. (pre/sda)

Telegramm:

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 0:1 (0:1)

Tor: 3. Higuain 0:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler, ohne Haas (Ersatz). Juventus Turin ohne Lichtsteiner (Ersatz). 25. Torhüter Buffon (Juventus) hält Handspenalty von Gomez.

PSG zittert sich in den Liga-Cup-Final

Paris Saint-Germain gewinnt im Ligacup den Halbfinal bei Stade Rennes mit 3:2 und steht vor seinem insgesamt achten Triumph in diesem Wettbewerb. Der Finalgegner wird am Mittwoch zwischen Meister AS Monaco und HSC Montpellier ermittelt.

Thomas Meunier brachte die Gästein der 24. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Nach der Pause erhöhten Marquinhos und Giovani Lo Celso. Am PSG-Sieg änderte auch die Rote Karte gegen Kylian Mbappé nach Videobeweis in der 63. Minute nichts mehr, obwohl Diafra Sakho (85.) und Sanjin Prcic (90.+3) mit ihren Treffern noch für Spannung sorgten. (pre)

Olten feiert wichtigen Sieg

In der Swiss League gelingt dem EHC Olten ein Befreiungsschlag. Die Oltner feiern mit 3:2 nach Penaltyschiessen gegen La Chaux-de-Fonds wieder einmal einen feinen Sieg. Zuvor hatte Olten im Januar nur gegen Farmteams gewonnen und vier der letzten fünf Heimspiele verloren. La Chaux-de-Fonds dagegen feierte im Januar sieben Siege, sechs davon in Serie. In Olten führte La Chaux-de-Fonds vor 3011 Zuschauern bis 175 Sekunden vor Schluss mit 2:1 und verschoss 67 Sekunden vor Schluss beim Stand von 2:2 einen Penalty.

Aussergewöhnliches ereignete sich 15 Kilometer weiter in Langenthal. Die Langenthaler besiegten die EVZ Academy mit 5:2 und skorten die letzten beiden Tore in Unterzahl, das 4:1 durch Nico Dünner sogar bei drei gegen fünf Feldspieler auf dem Eis. Nach den Rapperswil-Jona Lakers (1.), Langenthal (2.) und Olten (3.) lösten auch Thurgau (4.) und Ajoie (5.) definitiv das Playoff-Ticket. Thurgau besiegte die GCK Lions nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Ehlers bis 2019 Trainer der SCL Tigers

Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit ihrem Trainer Heinz Ehlers um ein Jahr bis zum Frühjahr 2019. Der 52-jährige Däne Ehlers übernahm Anfang Oktober 2016 das damalige National-League-Schlusslicht und führte die Emmentaler anschliessend über die Abstiegsrunde ohne Playout-Zusatzschlaufe zum Klassenerhalt.

Aktuell kämpfen die Emmentaler bei nur noch fünf ausstehenden Qualifikationsspielen immer noch um einen Platz in den Playoffs. Sportchef Jörg Reber betonte auch deshalb gegenüber der Nachrichtenagentur sda: «Die Resultate von Ehlers Arbeit sprechen für sich.»

Vor den Tigers war Ehlers bereits erfolgreich für Biel (2007 bis 2009), Langenthal (2009 bis 2013) und Lausanne (2013 bis 2016) tätig. Mit Biel stieg der Vater des NHL-Spielers Nikolaj 2008 in die NLA auf, mit Langenthal gewann er 2012 den Meistertitel in der NLB, und Lausanne führte er in drei Jahren zweimal in die Playoffs. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Grossniklaus per sofort zu Servette

Genève-Servette hat von Davos per sofort Verteidiger Tim Grossniklaus übernommen. Der 22-jährige Berner unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Grossniklaus, der nach zwei Jahren in Rapperswil-Jona erst diesen Sommer zu den Bündnern gewechselt hatte, spielte bereits am Dienstag in Ambri erstmals für die Genfer. (pre/sda)

[BREAKING] Tim Grossniklaus rejoint le Genève-Servette! Le défenseur sera aligné dès ce soir à Ambrì-Piotta -> https://t.co/HrtSxkSkec #HCAPGSHC pic.twitter.com/Wfg4FWRM56 — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) 30. Januar 2018

Tschechien mit Kvitova und Pliskova gegen die Schweiz

Das tschechische Fedcup-Team wird am 10./11. Februar in Bestbesetzung zur Erstrunden-Begegnung gegen die Schweiz in der O2-Arena von Prag antreten. Tschechiens Teamcaptain Petr Pala kann sowohl auf die Weltranglisten-Fünfte Karolina Pliskova als auch auf die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (WTA 29) zählen. Auch Barbora Strycova und Lucie Safarova sind nominiert.

Kvitova spielt erstmals im Nationalteam, seit sie im Dezember 2016 zuhause überfallen worden war und bei einem Messerangriff Verletzungen erlitten hatte. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Falscher Berater bot Embolo an

Bei Bundesligist Schalke 04 sorgt Breel Embolo indirekt für einigen Wirbel. Der Schweizer Internationale wurde von einem falschen Berater verschiedenen Klubs in Europa, vor allem in Spanien und Frankreich, angeboten. Schalkes Sportmanager Christian Heidel war überrascht, als eine offizielle Anfrage für einen Leihtransfer von Embolo vom spanischen Erstligisten UD Levante auf dem Tisch lag.

Obwohl Embolo zuletzt bei den Königsblauen nicht mehr erste Wahl war und in bisher 12 Einsätzen erst einen Treffer erzielte, schliesst Heidel eine Ausleihe des 20-Jährigen kategorisch aus. «Das ist kein Thema. Hier sind ein paar merkwürdige Gestalten am Werk, die weder mit Breel noch mit Schalke etwas zu tun haben.» (pre/sda)

Bild: AP/AP

Sanés Ausfall dauert bis sieben Wochen

Die Schwere der Verletzung von Leroy Sané, Offensivspieler von Manchester City, ist jetzt bestimmt. Die Sprunggelenkverletzung, die er sich bei einem rüden Foul im FA-Cup gegen Cardiff City zugezogen hat, wird den deutschen Internationalen sieben Wochen ausser Gefecht setzen.

Dies gab Citys Trainer Pep Guardiola an einer Medienkonferenz vor dem Meisterschaftsspiel gegen West Bromwich Albion bekannt. Sané wird in der Champions League die beiden Achtelfinal-Spiele gegen den FC Basel verpassen – und überdies das Hinspiel der Viertelfinals, falls die Mannschaft gegen den Schweizer Meister weiterkommt. (sda/dpa)

Mehrwöchige Pause für Dortmunds Jarmolenko

Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf seinen Offensivspieler Andrej Jarmolenko verzichten. Wie der Bundesligist mitteilte, hat sich der 28 Jahre alte ukrainische Internationale eine Sehnenverletzung im Fuss zugezogen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Tom Lüthi erstmals mit MotoGP-Maschine gestürzt

Am dritten und letzten Tag der MotoGP-Testfahrten in Sepang konnte sich der Schweizer «Rookie» Tom Lüthi trotz eines harmlosen Sturzes erneut steigern. Der 31-jährige Emmentaler war als 24. der Tagesrangliste um 0,7 Sekunden schneller als am Vortag und verlor «nur» noch 2,296 Sekunden auf die Bestzeit. Der Rückstand auf seinen Teamkollegen Franco Morbidelli (17. Tagesrang) verringerte sich auf 0,6 Sekunden. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Jaromir Jagr kehrt nach Tschechien zurück

Die NHL-Karriere von Eishockey-Legende Jaromir Jagr dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach zu Ende sein. Der 45-jährige Tscheche wechselt von den Calgary Flames zurück nach Tschechien. Jagr kehrt in seine Heimat zu seinem Stammklub Kladno zurück. Er hat wegen einer Unterkörperverletzung seit dem 31. Dezember nicht mehr gespielt und erzielte in dieser Saison lediglich ein Tor.

Bild: AP/The Canadian Press

Ambri hat Descloux-Ersatz gefunden

Ambri-Piotta hat Fabio Haller als Ersatz für den im Dezember zu Genève-Servette zurückgekehrten Goalie Gauthier Descloux verpflichtet. Der 25-Jährige erhielt bei Ambri einen Vertrag bis zum Saisonende. Haller, der im Nachwuchs des EHC Kloten ausgebildet wurde, stand in dieser Saison in der 1. Liga beim EC Wil im Einsatz. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Korkut neuer Cheftrainer in Stuttgart

Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer des VfB Stuttgart. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Hannes Wolf und erhält nach Klubangaben beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag bis Sommer 2019. (pre/sda)

Tayfun #Korkut wird neuer Cheftrainer.



Der 43-jährige Stuttgarter kehrt zum #VfB zurück und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2019. pic.twitter.com/7L5AsVMwVo — VfB Stuttgart (@VfB) 29. Januar 2018

Jufer bricht sich am CSI Zürich zwei Halswirbel

Glück im Unglück für Springreiter Alain Jufer: Der Jurassier brach sich bei seinem Sturz am Sonntag in der Mercedes-Classic am CSI Zürich zwar zwei Halswirbel und liegt in Zürich im Spital, wird aber bald wieder in den Sattel steigen können. «Mein Sturz hätte weit schlimmere Folgen haben können», sagte Jufer vom Spitalbett aus. «Mein Zustand ist stabil, die Schmerzen erträglich. Wenn ein MRI nicht noch gravierende Verletzungen aufdeckt, darf ich in den nächsten Tagen nach Hause.»

Jufer, GP-Dritter mit dem Belgier Tic Tac im vergangenen August am Fünfsterne-Turnier in St. Moritz, rechnet mit einem Turnier-Ausfall von sechs bis acht Wochen. Sein Pferd Tic Tac blieb beim Sturz unverletzt und übersprang sogar noch ein Hindernis im Alleingang. (pre/sda)

Schweizer Rekordaufgebot für Winterspiele 2018

Swiss Olympic nominiert eine Rekordzahl von Sportlerinnen und Sportlern für die Olympischen Spiele von Pyeongchang. 171 Schweizer Athleten kämpfen vom 10. bis 25. Februar in Südkorea um Medaillen. Bisherige Bestmarke waren die 163 aufgebotene Sportler für Sotschi 2014. Die letzten Aufgebote für Pyeongchang erliess die Selektionskommission am Montag in den Sparten Ski alpin (22 Teilnehmende) und Snowboard (25).

Unter anderem darf Skifahrer Carlo Janka nach Südkorea reisen. Beim Bündner, der in dieser Saison wegen seines (nicht operierten) Kreuzbandrisses im rechten Knie kein Rennen bestritten hat, kommt die Medizinalklausel zum Einsatz. Janka hatte vor zwei Jahren den Super-G in Pyeongchang gewonnen.

Als Zielsetzung für Pyeongchang gab Ralph Stöckli, der Chef de Mission, «elf Medaillen plus» vor. Damit orientierte sich der ehemalige Spitzencurler und Olympia-Medaillengewinner, der seine ersten Winterspiele als Schweizer Delegationsleiter bestreitet, an der Anzahl Medaillen von Sotschi. Damals hatten die Schweizer Sportler sieben Mal Gold geholt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Neff mit Schlüsselbeinbruch

Jolanda Neff hat sich gestern beim Radquer-Weltcuprennen in Hoogerheide einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Die Ostschweizerin erlitt sich eine Fraktur im rechten Ellbogen.

Neff wurde heute bereits operiert und kann das Training im Optimalfall schon nächste Woche wieder aufnehmen. An der Radquer-WM am nächsten Wochenende in Valkenburg zählte die Mountainbike-Spezialisten zu den Medaillenkandidatinnen. «Das Schlimmste ist nicht der körperliche Schmerz, sondern dass ich die WM verpassen werde», so Neff. (ram)

Ein Beitrag geteilt von Jolanda Neff (@jolandaneff) am Jan 25, 2018 um 9:12 PST

Shiffrin verzichtete auf City Event in Stockholm

Die Dominatorin Mikaela Shiffrin verzichtet auf einen Start beim zweiten City Event des Olympia-Winters am Dienstagabend in Stockholm. Die amerikanische Weltcup-Leaderin, der es zuletzt auf der Lenzerheide nicht nach Wunsch gelaufen war, bestreitet vor den Spielen in Pyeongchang keine Wettkämpfe mehr. Sie wird somit auch am kommenden Wochenende bei den Speed-Rennen in Garmisch fehlen.

Shiffrin hatte den ersten Parallelslalom der Saison in Oslo für sich entschieden, nachdem sie vor einem Jahr schon in Stockholm triumphiert hatte. Ihr Verzicht erhöht die Chancen der Schweizerin Wendy Holdener auf ihren vierten Weltcup-Sieg. In Oslo war sie hinter der Amerikanerin Zweite geworden. Auch Lara Gut lässt Stockholm aus. (sda/apa)

Bild: AP/Keystone

