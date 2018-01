Sport-News

Cologna gewinnt Olympia-Hauptprobe

Dario Cologna gewinnt in Seefeld das letzte Rennen vor Olympia. Im Massenstart-Rennen über 15 km in Seefeld verweisst der dreifache Olympiasieger den Kanadier Alex Harvey und den Norweger Martin Johnsrud Sundby auf die Ränge 2 und 3. Cologna feiert seinen vierten Saisonsieg – alle innerhalb eines Monats – und den 25. Erfolg auf Weltcup-Stufe insgesamt.

Beim Distanzrennen am nächstjährigen WM-Ort Seefeld präsentierte sich Cologna wie zuletzt bei der Tour de Ski in hervorragender Verfassung. Der dreimalige Olympiasieger kontrollierte das Rennen und lief taktisch sehr clever. Als es Bonuspunkte zu gewinnen gab, zeigte er sich vorne, ansonsten versteckte er sich zunächst etwas.

Erwartungsgemäss fiel die Entscheidung beim letzten Anstieg. Cologna ging dabei nach eigener Aussage «all in» und liess der arrivierten Konkurrenz keine Chance. Es war eine Machtdemonstration, wie der Schweizer das Tempo entscheidend zu erhöhen vermochte. Sie erinnerte unweigerlich an Colognas Auftritte vor vier Jahren an den Olympischen Spielen in Sotschi, als er im Skiathlon ebenfalls beim letzten happigen Anstieg die Entscheidung zu seinen Gunsten herbeigeführt hatte.(pre/sda)

Bild: AP/ANSA

Hischiers Devils absolvieren Testspiel in der Schweiz

Das NHL-Team des Schweizers Nico Hischier kommt in die Schweiz. Die New Jersey Devils werden in der Vorbereitung auf die nächste Saison ein Testspiel in der Schweiz austragen. Der genaue Spielort sowie das Datum des Testspiels sei noch nicht definitiv geregelt, wie die NHL in einer Mitteilung schrieb. Offenbar bemühen sich der SC Bern und die ZSC Lions um die Gastgeber-Rolle. Als Gegner auf dem Eis könnte indes auch ein anderes NHL-Team fungieren.

Geplant ist zudem, dass die Devils ihre NHL-Qualifikation 2018/2019 in Schweden gegen die Edmonton Oilers eröffnen. Zu Beginn der laufenden Saison hatten die Colorado Avalanche und die Ottawa Senators ihre ersten beiden Saisonduelle bereits in Schweden ausgetragen. (pre/sda)

Before we get to Sweden for a matchup with the Oilers, the #NJDevils will be playing a preseason game in Switzerland! #DevilsGoAbroad #GlobalSeries 🇨🇭 pic.twitter.com/taWqoXmNG4 — New Jersey Devils (@NJDevils) 27. Januar 2018

Stuttgart trennt sich von Trainer Wolf

Der VfB Stuttgart zieht nach der 0:2-Heimniederlage gegen Schalke die Notbremse. Der Aufsteiger trennt sich von Trainer Hannes Wolf. Stuttgart ging in den letzten sieben Bundesliga-Partien nur einmal nicht als Verlierer vom Platz und liegt derzeit auf dem 15. Platz. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Nun reagierte die Vereinsführung auf die Negativresultate der letzten Wochen mit der Absetzung von Trainer Wolf. Mit Wolf verlässt auch Assistent Miguel Moreira den VfB.

Der 36-Jährige Fussballlehrer hatte Stuttgart 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und in der letzten Saison zurück in die Erstklassigkeit geführt. Wie der Bundesligist auf seiner Website schreibt, soll die Nachfolge in den nächsten Tagen geregelt werden. «Wir sind nach diesem Gespräch gemeinsam zu der Überzeugung kommen, dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen zu gross ist und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden», erklärte Stuttgarts Sportchef Michael Reschke. (pre/sda)

Nach intensiven Gesprächen am gestrigen Abend, bis spät in die Nacht, in denen die sportliche Situation intensiv analysiert wurde, ist die Entscheidung gefallen, dass Hannes Wolf nicht länger Trainer des #VfB Stuttgart ist. pic.twitter.com/a80f07D3cS — VfB Stuttgart (@VfB) 28. Januar 2018

Woods verbessert sich ins erste Viertel

In der dritten Runde seines Comebacks auf der US PGA Tour in Torrey Pines bei San Diego hat sich Tiger Woods auf den 39. Platz verbessert, knapp in das erste Viertel aller teilnehmenden Golfprofis. Im ersten offiziellen Turnier seit August 2015, das er über die volle Distanz von vier Runden führen kann, steigerte sich Woods von 72 (Par) über 71 zu 70 Schlägen.

In der 3. Runde waren die Gegensätze im Spiel des 42-jährigen Superstars eklatant. Er hatte einerseits seine Abschläge nicht unter Kontrolle. Nicht selten verzog er den Ball viele Meter neben die Fairways. Andererseits zeigte er zahlreiche grandiose Rettungsschläge, sodass er auf den 18 Löchern nur zwei Schlagverluste hinnehmen musste. Sein kurzes Spiel war schon fast wieder so gut wie in den Zeiten, als Woods reihenweise Turniere gewann.

Auf dem Torrey-Pines-Platz, auf dem Woods acht Turniere für sich entschieden hatte, übernahm der Schwede Alexander Noren acht Schläge vor Woods die alleinige Führung. Noren gewann 2009 und 2016 das Omega European Masters in Crans-Montana. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Cousins fällt mit Achillessehnenriss aus

Wie befürchtet endet die Saison für NBA-Spieler DeMarcus Cousins vorzeitig. Der 27-jährige Starspieler der New Orleans Pelicans zog sich am Freitag beim 115:113 gegen die Houston Rockets einen Riss der linken Achillessehne zu und wird mehrere Monate ausfallen.

Cousins war bis zu seiner Verletzung mit durchschnittlich 25,2 Punkten pro Spiel der achtbeste NBA-Schütze. Für New Orleans ist der Ausfall des Leistungsträgers ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoffs in der Western Conference. Cousins ist erst in dieser Woche ins Allstar-Team berufen worden. Für ihn wurde Paul George von den Oklahoma City Thunder nachnominiert. (pre/sda)

White zieht sich von X-Games zurück

Zum Duell der Halfpipe-Olympiasieger kommt es in Aspen nicht. Der US-Superstar Shaun White zieht sich wegen Grippe-Symptomen am Tag vor dem Final der besten Freestyler zurück. Zwei Wochen nach seiner makellosen Weltcup-Kür in der Pipe von Snowmass entschied sich der 31-jährige Amerikaner trotz ein paar Trainingsruns zum Verzicht. Damit platzt das am Buttermilk Mountain das mit Spannung erwartete vorolympische Rendez-vous mit dem Schweizer Iouri Podladtchikov. Der Laax-Dominator peilt in Colorado seine erste Goldmedaille beim wichtigsten Freestyle-Happening der USA an.

White hat auf X-Games-Ebene bereits achtmal triumphiert – entsprechend haben sich seine Prioritäten verschoben. Am nächsten Samstag wird er nach Pyeongchang fliegen und in Südkorea alles unternehmen, sich für die Niederlage gegen Podladtchikov in Sotschi vor vier Jahren zu revanchieren. Der dritten Olympia-Gold-Mission ordnet White alles unter – auch seine ehemalige Lieblings-Pipe in seiner seiner Heimat. Am 13. Februar wird er wieder auftauchen – in der Olympia-Qualifikation. (sda)

Bild: AP/The Aspen Times

Bösch und Mahler verpassen Medaille

Fabian Bösch hat an den X-Games in Aspen im Big-Air-Wettkampf als Vierter eine Medaille nur knapp verpasst. Auch Kai Mahler springt an den Medaillen vorbei. Lediglich zwei Punkte fehlten dem 20-jährige Engelberger zu seiner dritten X-Games-Medaille im Big Air. 2016 sprang Bösch an den X-Games in Aspen überraschend zu Gold, und konnte seinen Erfolg mit der Silbermedaille an den X-Games in Oslo danach bestätigen. Im Folgejahr verpasste Bösch den Wettkampf am Buttermilk Mountain aufgrund einer Fersenprellung.

Mit Mahler, dem Dritten des Vorjahres, hatte ein zweiter Schweizer das Nachsehen im Kampf um die Medaillenplätze. Der 22-Jährige beendete den Wettkampf auf dem 7. Platz. Einmal mehr hiess der Sieger im Big Air Henrik Harlaut. Der Schwede sicherte sich sein viertes X-Games-Gold in dieser Disziplin. Er verwies Oystein Braaten aus Norwegen und den Briten James Woods auf folgenden Plätze. (pre/sda)

Lüthi dreht erste MotoGP-Runden

Kurz nach 10.30 Uhr Ortszeit hat Tom Lüthi am Sonntag in Sepang endlich seine erste Testrunde auf der MotoGP-Honda in Angriff genommen – unter nicht idealen Bedingungen, da es in Malaysia regnet. Wegen seiner Ende Oktober erlittenen Fussverletzung musste sich der 31-jährige Emmentaler zweieinhalb Monate länger als geplant gedulden, bis er die rund 260 PS starke Rennmaschine seines neuen Teams Marc VDS erstmals fahren konnte.

Lüthi absolvierte auf nasser Strecke in Sepang vorerst sieben Runden, ehe er wieder die Teambox ansteuerte. Im Gegensatz zu den Stars in der Königsklasse des Motorradrennsports wie der Titelverteidiger Marc Marquez und der neunfache Weltmeister Valentino Rossi stand für den Schweizer am ersten von drei Testtagen nicht die erreichte Rundenzeit im Fokus. Bereits im Vorfeld hatte der MotoGP-Rookie angekündigt, dass er die Angewöhnung an die neue Kategorie Schritt für Schritt und systematisch angehen müsse.

Logisch deshalb, dass sich Lüthi im Klassement nach der ersten Stunde an letzter Position der bis zu diesem Zeitpunkt 14 im Einsatz stehenden Fahrer befand. Die Differenz zum spanischen Honda-Werkfahrer Dani Pedrosa betrug knapp zehn Sekunden. Nach einem 20-minütigen Boxenstopp kehrte der Berner für weitere acht Runden wieder auf die weiterhin nasse Strecke zurück. Dabei konnte er den Abstand auf die Spitze erstmals um zweieinhalb Sekunden verringern. Im weiteren Verlauf des Tages hörte der Regen auf, stattdessen kam über dem Circuit in Malaysia die Sonne hervor und der Asphalt trocknete ab. Nach sechs Stunden hatte sich Lüthi, der bis dahin 41 Runden absolvierte, der Bestzeit des Italieners Andrea Dovizioso (Ducati) bis auf 3,5 Sekunden genähert. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Tom Lüthi🏁 (@tomluethi12) am Jan 27, 2018 um 2:27 PST

Liverpools scheidet im Cup aus

Liverpool scheidet im FA-Cup wie im Vorjahr in den Sechzehntelfinals aus. Das Team von Jürgen Klopp verliert zuhause gegen den Premier-League-Abstiegskandidaten West Bromwich Albion 2:3.

Fünf Tage nach dem 0:1 beim Liga-Schlusslicht Swansea setzte es für die Reds eine weitere Schmach gegen einen Abstiegskandidaten der Premier League ab. Gegen den Vorletzten gaben die Liverpooler eine frühe Führung (durch Roberto Firmino) preis und spielten sie dem Gegner mit einem vergebenen Foulpenalty (von Firmino beim Stand von 1:2) sowie einem Eigentor (von Joel Matip zum 1:3) in die Karten. Mohamed Salah konnte in der 78. Minute nur noch verkürzen. (pre/sda)

4 - Liverpool have been eliminated in the fourth round of the FA Cup in all three seasons under Jurgen Klopp. Repetition. pic.twitter.com/3sRKCnncLJ — OptaJoe (@OptaJoe) 27. Januar 2018

Juventus gewinnt gegen undiszipliniertes Chievo

Juventus Turin übernahm dank eines 2:0-Sieges bei Chievo zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze. Sami Khedira (67.) und Gonzalo Higuain (88.) erzielten die Tore für den Meister. Zum Zeitpunkt der Gegentreffer agierte Chievo wegen zwei Platzverweisen nur noch zu neunt. Für Juventus war es wettbewerbsübergreifend der achte Sieg in Folge.

Chievo Verona - Juventus Turin 0:2 (0:0)

Tore: 67. Khedira 0:1. 88. Higuain 0:2. -

Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (ab 72). 37. Gelb-Rote Karte gegen Bastien (Chievo). 62. Rote Karte gegen Cacciatore (Chievo). (zap/sda)

Vierter Saisontreffer von Freuler

Remo Freuler glänzte beim 3:0-Erfolg von Atalanta Bergamo bei Sassuolo zum vierten Mal in dieser Saison als Torschütze. Der Schweizer Mittelfeldakteur setzte in der 86. Minute nach einem missglückten Befreiungsschlag von Sassuolos Keeper Andrea Consigli mit einem Dropkick aus rund 18 Metern den Schlusspunkt. Dank dem Auswärtssieg hielt das siebtplatzierte Atalanta in der Serie A den Kontakt zu den internationalen Plätzen. (zap/sda)

Saisonende für Vanessa Kasper

Vanessa Kasper hat sich bei ihrem Einsatz im Weltcup-Riesenslalom in Lenzerheide schwer verletzt. Die 21-jährige Bündnerin stürzte im ersten Lauf im steilen Starthang der Piste Silvano Beltrametti und zog sich dabei eine Fraktur des rechten Unterschenkels zu.

Kasper wurde umgehend mit dem Helikopter zu Untersuchungen ins Kantonsspital Chur geflogen und dort am Nachmittag auch gleich operiert. Die B-Kader-Fahrerin wird erst in der nächsten Saison wieder Rennen bestreiten können. Beim Riesenslalom im österreichischen Lienz hatte sie Ende Dezember als 27. ihre ersten Weltcup-Punkte geholt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Cavani löst Ibrahimovic als Pariser Rekordtorschütze ab

Edinson Cavani schiesst beim 4:0-Heimsieg gegen Montpellier sein 157. Tor im Dress von Paris Saint-Germain. Der Uruguayer ist damit neuer Rekordtorschütze des Klubs.

Der Meistertitel ist Paris Saint-Germain kaum zu nehmen. Nach 23 Runden ist der Vorsprung auf die Konkurrenz komfortabel. Der Fokus des Ligue-1-Krösus' liegt auf der Champions League. Und ab und zu sorgt der eine oder andere Meilenstein für Freude im Parc des Princes.

Am Samstag erzielte Doppeltorschütze Neymar mittels Penalty in der 40. Minute das 2000. PSG-Tor im eigenen Stadion und eine halbe Stunde zuvor hatte sich Cavani einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert: Der 30-jährige Stürmer, der seit Sommer 2013 in Paris spielt, benötigte für seine 157 Treffer 229 Partien. Der bisherige Rekordtorschütze Zlatan Ibrahimovic hatte für seine 156 Tore sogar nur 180 Spiele gebraucht.

Paris Saint-Germain - Montpellier 4:0 (2:0)

Tore: 11. Cavani 1:0. 40. Neymar (Handspenalty) 2:0. 70. Di Maria 3:0. 82. Neymar 4:0. (zap/sda)

Real Madrid gewinnt Spitzenkampf

Real Madrid macht einen kleinen Schritt aus der Krise. Der Champions-League-Sieger gewinnt in der Meisterschaft das Spitzenspiel der 21. Runde in Valencia deutlich.

Numancia, La Coruña und Leganes waren bis zum Gastspiel in Valencia die einzigen Teams, die Real Madrid seit der gewonnenen Klub-WM vor anderthalb Monaten schlagen konnte. Eine für den spanischen Rekordmeister extrem schwache Ausbeute aus den letzten acht Spielen, die dazu geführt hat, dass Erfolgstrainer Zinédine Zidane unter Druck geraten ist. Nun gelang dem Franzosen ein kleiner, aber wichtiger Befreiungsschlag.

Durch das 4:1 beim Drittplatzierten Valencia hält Real Madrid Anschluss an die ersten Verfolger des designierten Meisters Barcelona. Cristiano Ronaldo sorgte mit zwei verwerteten Penaltys in der ersten Halbzeit für die 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Santi Mina sorgten Marcelo und Toni Kroos in den letzten knapp zehn Spielminuten für den deutlichen Sieg.

Van der Graaffs nächster Triumph

Langläuferin Laurien van der Graaff feiert beim Sprint im österreichischen Seefeld ihren zweiten Weltcupsieg. Nach dem Erfolg in der Lenzerheide zum Auftakt der Tour de Ski und nach Rang 4 zuletzt in Dresden gelang der Bündnerin ein weiteres Glanzresultat, zeitgleich mit der Amerikanerin Sophie Caldwell. In einem Jahr findet in Seefeld die WM statt – schöne Aussichten aus Schweizer Sicht.

Van der Graaff war die einzige Schweizerin, welche die Qualifikation überstand. Bei den Männern stiessen Dario Cologna und Jovian Hediger bis in die Halbfinals vor. Roman Schaad, Erwan Käser und Gianluca Cologna blieben in den Viertelfinals hängen. Den Sieg holte sich der norwegische Saison-Dominator Johannes Klaebo. (ram)

Bild: APA

Niederlage für Lulu Sun im Doppel-Final

Neben Roger Federer stand mit Lulu Sun eine zweite Schweizerin in einem Final am Australian Open in Melbourne. Die 16-jährige Genferin verlor zusammen mit ihrer Partnerin Violet Apiah aus Papua-Neuguinea den Juniorinnen-Final im Doppel gegen die topgesetzten Liang En und Wang Xinyu aus Taiwan und China 6:7, 6:4, 5:10. In der Einzel-Konkurrenz war Sun in der 3. Runde gescheitert. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Korda junior 20 Jahre nach dem Papi

Bei den Junioren siegte an den Australian Open der Amerikaner Sebastian Korda. Der 17-Jährige gewann den Final gegen Chun Hsin Tseng aus Taiwan 7:6, 6:4. Korda ist der Sohn des Tschechen Petr Korda, der vor 20 Jahren im Melbourne Park dank einem Dreisatzsieg gegen Marcelo Rios seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt hatte und am Dienstag seinen 50. Geburtstag feierte. (ram/sda)

Bild: AP

281 Hirnerschütterungen in der NFL

In der laufenden Saison sind in der nordamerikanischen Football-Liga (NFL) 281 Hirnerschütterungen diagnostiziert worden. Das ist der höchste Wert seit die Liga seit 2012 darüber Buch führt. Die bisherige Rekordmarke waren 275 vor zwei Jahren.

Im Gegensatz zu den Vorjahren stieg auch die Anzahl der Hirnerschütterungen in den Trainings auf insgesamt 56. «Das ist ein Aspekt, auf den wir unseren Fokus lenken müssen», erklärte NFL-Vizepräsident Jeff Miller. (ram/sda/apa/reu)

Bild: AP

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

