Sport-News

Hollerbach beim HSV entlassen +++ Griechische Regierung stoppt Spielbetrieb

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Griechische Regierung stoppt Spielbetrieb

Nach dem bewaffneten Platzsturm von PAOK-Präsident Iwan Savvidis hat die griechische Regierung auf die Missstände reagiert und den Meisterschaftsbetrieb gestoppt. Dies gilt für unbestimmte Zeit. Ohne eine von allen Seiten getroffene Vereinbarung wird es keinen Neustart geben», sagte Sportminister Dimitris Vassiliadis nach einem Treffen mit Regierungschef Alexis Tsipras. «In nächster Zeit wird es eine Beratungen mit dem Verband, den Klubs und der UEFA geben.»

Gestern war das Topspiel zwischen Pokalsieger PAOK Saloniki und Spitzenreiter AEK Athen in der 90. Minute abgebrochen worden, nachdem Savvidis mit einer Waffe am Gürtel auf den Platz gelaufen war. Zuvor hatte der Schiedsrichter das vermeintliche Führungstor der Gastgeber nicht anerkannt.

Im Stadion von Saloniki, wo die Schweiz am Freitag nächster Woche ein Testspiel gegen Griechenland absolviert, war bereits die Partie gegen Olympiakos Piräus am 25. Februar von Gewalt überschattet worden. Damals war Gäste-Trainer Oscar Garcia von der Papierrolle einer Registrierkasse am Kopf getroffen worden. Das Spiel fand nicht statt und wurde inzwischen mit 3:0 für Olympiakos gewertet. Ursprünglich wurde PAOK auch mit Geisterspielen und einem Punkteabzug belegt, dies wurde aber mittlerweile wieder zurückgenommen. (pre/sda)

HSV entlässt Trainer Hollerbach

Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV trennt sich per sofort von Trainer Bernd Hollerbach. Der 48-Jährige war nur sieben Wochen im Amt, erst am 22. Januar hatte er den Job beim HSV von Markus Gisdol übernommen. Mit Hollerbach schaffte der HSV allerdings keinen einzigen Sieg und holte nur drei Punkte.

Zuletzt setzte es bei Bayern München eine 0:6-Schlappe, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits sieben Punkte. Als dritter Trainer in dieser Saison soll nun Christian Titz den HSV doch noch vor dem ersten Abstiegs seiner Vereinsgeschichte retten. Der 46-Jährige war bislang Trainer der U21-Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Nord.

Am letzten Donnerstag waren beim Hamburger SV bereits Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt entlassen worden. (pre/sda)

Vorstand beschließt Trainerwechsel: Christian Titz übernimmt den Posten von Bernd Hollerbach.

Unser U21-Trainer Titz wird dieses Amt vorerst bis zum Ende der Saison ausüben: https://t.co/LVPuM3SPot pic.twitter.com/9wqggYvnGB — Hamburger SV (@HSV) 12. März 2018

HCD holt Kanadier von Thurgau

Der HC Davos übernimmt für den Rest der Saison den kanadischen Flügelstürmer Jaedon Descheneau. Der 23-Jährige stösst mittels B-Lizenz ins Bündnerland, nachdem er mit Thurgau in den Playoff-Viertelfinals der Swiss League gegen Olten ausgeschieden ist. Descheneau wechselte im vergangenen Sommer aus Übersee zum HC Thurgau, für den er in 47 Spielen 22 Tore schoss.

Zwei weitere bisherige Klubkollegen von Descheneau setzten ihre Saison in der Abstiegsrunde der National League fort. Ebenfalls mittels einer B-Lizenz wechselt der Lette Toms Andersons, der nächste Saison für Langenthal stürmen wird, temporär zu den SCL Tigers. Stürmer Andri Spiller, der in der kommenden Saison für den EHC Kloten auflaufen wird, kommt schon in den Playouts für seinen neuen Verein zum Einsatz.(pre/sda)

Schätti leihweise von Winterthur zum FCZ

Der 20-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin wechselt per sofort und bis Ende der aktuellen Saison leihweise vom FC Winterthur zum FC Zürich. Die Vereinbarung sieht auch eine Option für eine definitive Übernahme vor. Mit 17 Jahren kam der Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler ins Fanionteam des FC Winterthur, für den er 51 Partien absolvierte. Dabei erzielte der 1,84 m grosse Schättin drei Tore. (sda)

Der 20-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin wechselt per sofort und bis Ende Saison 2017/2018 leihweise vom FC Winterthur zum #FCZ: https://t.co/GDUJuUCoBR #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/5PmH7VCxpx — FC Zürich (@fc_zuerich) 12. März 2018

Abfahrtstrainings in Are abgesagt

Das Finale des alpinen Ski-Weltcups in Are beginnt mit Absagen. Das schlechte Wetter lässt in Schweden lässt keine Trainingsläufe zu. Wegen zu starkem Wind und immer stärker werdendem Schneefall mussten die Abfahrtstrainings sowohl der Frauen als auch der Männer abgesagt werden.

Somit wird es nur noch je einen Trainingslauf am Dienstag geben, bevor am Mittwoch die beiden Rennen stattfinden. Die Prognose für Dienstag verheisst teilweise Sonnenschein. Findet im Rahmen des Finales ein Rennen am angesetzten Tag nicht statt, wird es nicht nachgeholt, sondern ersatzlos gestrichen. (pre/sda)

Due to the weather forecast (increasing wind and snowfall) the jury together with the LOC has decided to cancel the first ladies’ DH training run at Åre. — FIS Alpine (@fisalpine) 12. März 2018

Capela mit Houston bereits in den Playoffs

Die Houston Rockets mit Clint Capela stehen in der NBA als Playoff-Teilnehmer fest. Die Rockets sichern sich den Einzug mit einem 105:82-Sieg im Texas-Derby bei den Dallas Mavericks. Capela stand 23 Minuten auf dem Parkett. Der Genfer erzielte vier Punkte und acht Rebounds.

Houston feierte den Erfolg gegen ohne Superstar James Harden, der wegen Kniebeschwerden geschont wurde. Chris Paul und Eric Gordon (24 beziehungsweise 26 Punkte) waren in Hardens Abwesenheit die erfolgreichsten Punktesammler der Rockets.

Die Rockets sind das erste Team aus der Western Conference, das die Playoffs erreichte. Als Leader im Westen halten sie aktuell bei 52 Siegen aus 66 Saisonspielen. Im Osten lösten die Toronto Raptors und die Boston Celtics bereits vor den Rockets ihre Playoff-Tickets. (pre/sda)

Woods nur von starkem Engländer besiegt

Schon in seinem vierten Turnier nach dem Comeback im Januar kommt Tiger Woods wieder weit oben an. In Palm Harbor muss er sich nur um einen Schlag auf den 2. Platz verweisen lassen. Dem 40-jährigen Engländer Paul Casey gelang bei recht schwierigen Bedingungen auf dem bekannten Innisbrook-Platz in Florida mit 65 Schlägen (6 unter Par) eine ausserordentlich gute Schlussrunde. Diese benötigte er, um Woods und den schlaggleichen Amerikaner Patrick Reed in den 2. Rang zu verweisen.

Woods, 14-facher Gewinner von Majorturnieren, spielte in Florida vier Runden lang auf hohem Niveau. Wenn er diese Form für die nächsten Wochen einigermassen gut konservieren kann, wird er im April am US Masters in Augusta zu den Siegesanwärtern gehören. Das nebst dem British Open wichtigste Turnier hat Woods zwischen 1997 und 2005 viermal gewonnen. (pre/sda)

Novak Djokovic verliert gegen Nummer 109 der Welt

Das Comeback von Novak Djokovic verläuft weiter nicht nach Wunsch. Der 30-jährige Serbe unterliegt dem Japaner Taro Daniel (ATP 109) in zwei Stunden 30 Minuten mit 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Der 25-jährige Taro Daniel gewann vor dem Turnier in Indian Wells auf der ATP Tour kein einziges Einzel. Und er besiegte vorher auch noch nie einen Top-20-Spieler.

Djokovic, der sich im Spätsommer 2017 einer Ellenbogenoperation unterzogen hatte, vergab seine Chance im ersten Satz, den er nach eine 5:3-Führung und einem vergebenen Satzball im Tiebreak verlor. Im Entscheidungssatz gelangte Djokovic am Ende seiner Kräfte an. Er bestritt sein erstes Turnier seit der Achtelfinal-Niederlage am Australian Open gegen den Südkoreaner Hyeon Chung. Djokovic spielte insbesondere auf der Rückhandseite extrem schwach. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Juventus übernimmt Platz 1

Die 28. Runde der italienischen Meisterschaft könnte die entscheidende Wende gebracht haben. Weil Napoli eine Woche nach der Niederlage gegen die AS Roma auch gegen Inter Mailand nicht gewann, steht nun Juventus Turin wieder ganz vorne.

Und weil der Meister am kommenden Mittwoch noch ein Nachtragsspiel gegen Atalanta Bergamo austragen kann, könnte der Vorsprung bald sogar auf vier Punkte anwachsen. So konstant, wie Juventus seine Spiele seit Mitte Dezember gewinnt, wäre dies dann bereits eine Vorentscheidung – zumal das Spitzenspiel am 22. April in Turin stattfindet.

Napoli dominierte das Spiel in Mailand zwar mehrheitlich und hatte auch viel mehr Abschlüsse als Inter, doch gefährlich wurde das Team von Maurizio Sarri nur selten. Die beste Chance für einen Treffer hatte sogar Inter, das spielerisch einmal mehr enttäuschte. Der Innenverteidiger Milan Skriniar traf kurz nach der Pause mit dem Kopf nach einem stehenden Ball nur den Pfosten. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Alle Artikel anzeigen

