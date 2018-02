Sport-News

Inter verliert auch wegen kuriosem Eigentor +++ Niederreiters Penaltytor nützt nichts

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Niederreiter verwandelt Penalty, aber verliert

Nino Niederreiter und die Minnesota Wild müssen im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks beim Stand von 2:2 in die Overtime. In der sehr unterhaltsamen Verlängerung fällt kein Tor. Das Penaltyschiessen muss entscheiden. Auch dort geht es nach drei Schützen und je einem Tor in die Verlängerung. Als vierter Schütze läuft Niederreiter an und trifft, weil bei den Ducks danach Ondrej Kase ebenfalls verwertet, geht es weiter. Die nächsten 13 Schützen verschiessen, ehe Nick Ritchie als insgesamt 22. Schütze die Partie für Anaheim entscheidet und im Rennen um die Playoffs zu Minnesota aufschliesst. (fox)

Bild: AP/AP

Inter verliert bei Genoa

Inter Mailand verliert überraschend bei Genoa und liegt jetzt zwei Zähler hinter der AS Roma auf Rang 4. Die Niederlage leitete ein kurioses Eigentor praktisch mit dem Pausenpfiff ein. Andrea Ranocchia war am Ende derjenige Inter-Spieler, welcher den Ball ins eigene Tor ablenkte, nachdem er von einem Teamkollegen abgeschossen wurde. Goran Pandev schiesst in der zweiten Halbzeit das entscheidende 2:0. Genoa hat jetzt viermal in Serie gewonnen und sich auf Rang 12 verbessert. (fox)

Lukaku schiesst ManUtd im FA-Cup ins Viertelfinal

Manchester United erreicht bei Huddersfield (mit Florent Hadergjonaj) dank einem 2:0 die Viertelfinals. Als Doppeltorschütze lässt sich Romelu Lukaku feiern.

Das Tor des Tages im FA-Cup fiel aber bei der Partie West Bromwich Albion gegen Southampton. Schade nur, dass der Treffer von Jose Rondon den Gastgebern nicht zum Sieg reicht. Southampton siegt 2:1. (fox)

Fabian Schär bei Pleite schon wieder Ersatz

Fabian Schär sass bei Deportivo La Coruña auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Clarence Seedorf während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Von dort sah der Schweizer Verteidiger wie sein Team beim 0:1 auswärts gegen Alaves die siebte Niederlage in den letzten neun Runden erlitt und mit mindestens drei Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz verblieb.

Die Wende konnte vorerst auch Seedorf nicht herbeiführen. Unter dem Niederländer verlor La Coruña beide Spiele und erzielte noch kein Tor. (fox/sda)

PSG feiert nach Rückstand Kantersieg

Der PSG hat die Niederlage bei Real Madrid verdaut. Zumindest nach dem Weckruf und dem 0:1 durch Strasbourgs Jean-Eudes Aholou (6.) drehte der Leader auf. Julian Draxler, Neymar und Angel Di Maria drehten die Partie bis zur 22. Minute. In der zweiten Halbzeit traf Edinson Cavani doppelt zum 5:2-Endstand. Der PSG damit jetzt wieder zwölf Zähler vor Monaco. (fox)

Barça siegt und egalisiert Rekord

Barcelona findet nach zwei Unentschieden in der Liga zum Siegen zurück. Die Katalanen gewinn in Eibar 2:0. Luis Suarez eröffnete das Skore in der 16. Minute, Jordi Alba setzte erst in der 88. die Deckel drauf. Barcelona damit zumindest für eine Nacht wieder zehn Punkte vor Verfolger Atlético Madrid.

Barcelona egalisierte mit dem 26. Sieg und fünf Remis in den letzten 31 Partien auch den Rekord der Ungeschlagenheit in der Liga von 2011. (fox)

AS Roma hüpft auf Rang 3

Die AS Roma besiegt Udinese 2:0 und stösst auf Rang 3 vor. Die Treffer erzielen Cengiz Ünder und Diego Perotti in der zweiten Halbzeit. Valon Behrami ist zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt, Silvan Widmer spielt bei Udinese durch. (fox)

Stan Wawrinka in Marseille als Nummer 2 gesetzt

Stan Wawrinka bestreitet in Marseille sein drittes Turnier in drei Wochen. Der Waadtländer trifft nach einem Freilos im Achtelfinal entweder auf den Serben Laslo Djere (ATP 90) oder einen Qualifikanten. Neben dem als Nummer 2 gesetzten Wawrinka sind in Südfrankreich unter anderen auch David Goffin (ATP 7) und Tomas Berdych (ATP 17) am Start. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Goffin muss aufgeben, Dimitrov im Final

Grigor Dimitrov ist der erste Finalist in Rotterdam. Die Weltnummer 5 erreicht das Endspiel nach der Aufgabe von David Goffin beim Stand von 6:3, 0:1 für den Bulgaren. Die Verletzung ist kurios. Nach einem verunglückten Volley springt der Filzball vom Racketrahmen des Belgiers ins Auge. Nach einiger Zeit Pflege muss er dann aufgeben. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch unklar. Goffin muss sein Auge auf jeden Fall genauer untersuchen. (fox)

Ouch! This is scary. Fingers crossed that David Goffin is okay. 🙏 pic.twitter.com/Ssve1ufC6v — Tennis TV (@TennisTV) 17. Februar 2018

Lüthi auch nach zweitem Testtag zufrieden

Tom Lüthi konnte sich am zweiten von drei MotoGP-Testtagen in Buriram zwar um 0,722 Sekunden steigern, büsste aber gegenüber am Freitag mit Platz 22 eine Position ein. Es wäre wiederum ein zufriedenstellender Tag gewesen, liess Lüthi nach seinen 71 Trainingsrunden auf dem 4,6 km langen Kurs in Thailand verlauten. «Ich habe aber immer noch den Moto2-Fahrstil drauf», erklärte der 31-jährige Emmentaler, «das muss ich ändern, weil ich das Motorrad wegen der enormen Power viel sanfter bewegen muss.» (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Die Blue Jackets verlieren in der Verlängerung

Auch dank einem Assist des Schweizer Verteidigers Dean Kukan retten sich die Columbus Blue Jackets in der NHL daheim gegen die Philadelphia Flyers in die Verlängerung. Dort fällt jedoch das 1:2.

Der zeitweilige Ausgleich für Columbus fiel in der 57. Minute der regulären Spielzeit. Cam Atkinson traf auf Vorarbeit Kukans. Seit seiner Berufung in die NHL-Mannschaft Ende Januar hat sich der 24-jährige Zürcher in neun Spielen vier Assistpunkte gutschreiben lassen - zuletzt zwei in Folge. (abu/sda)

Bild: AP/FR52593 AP

Quaison schiesst Mainz aus dem Keller

Mainz kann dank einem 2:0-Auswärtssieg bei Hertha Berlin zumindest vorübergehend den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen. Bei einem Spiel mehr liegt der FSV nun sechs Punkte vor dem HSV. Der 24-Jährige Robin Quaison ebnete den Mainzern mit zwei Treffern den Weg zum ersten Auswärtssieg der Saison. Der Schwede bewies in Berlin einmal mehr, dass er besonders gern in der Fremde trifft. Noch keines seiner fünf Tore für die Mainzer erzielte Quaison vor heimischem Publikum.

Bei seinem ersten Treffer rund fünf Minuten vor der Pause beanspruchte der Schwede noch etwas Glück – sein Schuss rutschte sowohl dem Schweizer Fabian Lustenberger wie auch dem erst 20-jährigen Jordan Torunarigha zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Auch seinem zweiten Treffer des Tages lag ein Beinschuss zu Grunde – diesmal düpierte Quasion Hertha-Keeper Rune Jarstein jedoch bewusst mit einem Schuss durch die Beine. (pre/sda)

Telegramm:

Hertha Berlin - Mainz 0:2 (0:1)

30'908 Zuschauer.

Tor: 40. Quaison 0:1 65. Quasion 0:2.

Bemerkung: Hertha mit Lustenberger.

