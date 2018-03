Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Kittel feiert seinen ersten Saisonsieg +++ Schweiz wohl bis 2027 im Formel-E-Kalender

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kittel feiert beim Tirreno seinen ersten Saisonsieg

Im Spurt des Feldes gewann der Deutsche Marcel Kittel die 2. Etappe bei Tirreno-Adriatico. Kittel verwies in Follonica den slowakischen Weltmeister Peter Sagan auf Platz 2. Neuer Leader ist der Neuseeländer Patrick Bevin aus dem BMC-Team.

Kittel errang seinen ersten Sieg in der noch jungen Saison, was für ihn von besonderer Bedeutung war. Der 29-jährige Deutsche, der im vergangenen Sommer an der Tour de France nicht weniger als fünf Etappensiege eingefahren hatte, muss sich in diesem Jahr einer neuen Mannschaft beweisen. Kittel wechselte vom belgischen Quick-Step-Team in die mit einer Schweizer Lizenz fahrende Equipe Katjuscha-Alpecin, die sich aber weiterhin in russischen Händen befindet. (pre/sda)

MARCEL KITTEL BATTE UN COLPO 🇩🇪🏆



A Follonica arriva il primo successo stagionale per il tedesco, battuti Sagan e Nizzolo allo sprint! #EurosportCICLISMO | https://t.co/gDw7vWrJ4v pic.twitter.com/btAVsbcGvQ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 8. März 2018

Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

Trotz Vermittlungsversuchen der FIFA hält der Iran am Stadionverbot für Frauen fest. «Wenn etwas verboten ist, dann muss es bei dem Verbot auch bleiben», sagte Irans Innenminister Abdulresa Rahmani Fasli just am Weltfrauentag. Es habe zwar bei anderen Sportarten wie Basketball einige Erleichterungen gegeben, aber die gelten vorerst nicht für die Fussballspiele der Männer, so der Minister nach Angaben der nationalen Nachrichtenagentur Tasnim.

Für den einflussreichen Klerus im Land haben islamische Frauen in Fussballstadien mit frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen. Das Sportministerium hatte eine Familientribüne vorgeschlagen, aber auch der Plan wurde vom Klerus abgelehnt. Viele junge Frauen jedoch versuchen, als Männer verkleidet in die Stadien zu kommen. Allein 35 Frauen sollen es beim Teheraner Derby letzte Woche zwischen Esteghlal und Persepolis versucht haben. Sie wurden aber laut Berichten auf den sozialen Medien erkannt und von der Polizei festgenommen. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Schweiz bis 2027 im Formel-E-Kalender

Die Swiss E-Prix Operations AG hat laut eigenen Angaben die bisherige Sechsjahres-Lizenz für die Austragung von Formel-E-Rennen in der Schweiz vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2027 verlängert. Das erste Schweizer Formel-E-Rennen ist seit geraumer Zeit für den 10. Juni dieses Jahres in Zürich terminiert. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Martikainen wechselt nach Rappi

Ron Martikainen, der 20-jährige Sohn des früheren Lakers-Verteidigers Kari Martikainen, wechselt auf die nächste Saison hin von den Elite-Junioren von Fribourg-Gottéron ins Fanionteam von Rapperswil-Jona. Der finnisch-schweizerische Flügelstürmer bestritt im Verlauf dieser Saison unter anderem zwei Cupspiele für das National-League-Team von Gottéron. (pre/sda)

Huddersfield Town übernimmt Hadergjonaj fest

Der bislang von Ingolstadt ausgeliehen gewesene Aussenverteidiger Florent Hadergjonaj bleibt auf definitiver Basis beim englischen Premier-League-15. Huddersfield Town.

Der Schweizer hat eine vorab festgelegte Anzahl von Einsätzen absolviert und die damit verbundene Kaufpflicht aktiviert.

Hadergjonaj stand wettbewerbsübergreifend in 19 Partien beim Premier-League-Aufsteiger auf dem Platz. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Ingolstadt hatte den 23-Jährigen im letzten Sommer zunächst auf Leihbasis nach England abgegeben. (zap/sda)

Bild: AP/PA

Knall beim HSV: Vorstandsvorsitzender und Sportchef weg

Knall beim Hamburger SV: Der abstiegsbedrohte Bundesligist trennte sich mit sofortiger Wirkung von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt.

Die operative Führung des Klubs liegt neu beim bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Finanzchef Frank Wettstein.

Damit reagierte der HSV auf die rasante Talfahrt und den drohenden Abstieg aus der Bundesliga. Neun Runden vor Schluss haben die Hamburger als Tabellenvorletzter bereits sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der HSV musste seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 als einziger Verein noch nie den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. (zap/sda)

Wir starten eine Neuausrichtung. Unser Aufsichtsrat hat Heribert Bruchhagen freigestellt. Frank Wettstein übernimmt die operative Führung und beurlaubt Jens Todt: https://t.co/EgAOOzCMn1 pic.twitter.com/7vxq4LLE30 — Hamburger SV (@HSV) 8. März 2018

Arnold löst van Marwijk nach WM als Australiens Nationalcoach ab

Graham Arnold löst Bert van Marwijk nach der WM in Russland als australischer Nationaltrainer ab.

Der 54-jährige ehemalige Profi betreute die Socceroos bereits von 2006 bis 2007, seit 2014 ist er Coach beim nationalen Meister Sydney FC. Arnold soll Australien zur WM 2022 in Katar führen.

Der frühere Bundesliga-Coach Van Marwijk hatte im Januar die Nachfolge des zurückgetretenen Ange Postecoglou angetreten. Damals war noch unklar, ob der Niederländer das Team auch längerfristig betreuen sollte. An der WM-Endrunde trifft Australien in der Gruppe C auf Frankreich, Peru und Dänemark. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA/AAP

Crosby nun bei 1100 Punkten

Sidney Crosby steuert drei Assists zum 5:2 der Pittsburgh Penguins bei den Philadelphia Flyers bei. Der Titelverteidiger führt nach dem dritten Sieg in Folge die Metropolitan Division an.

Philadelphia trieb Crosby einmal mehr zu einer Topleistung an. Der wohl beste Spieler der Welt hat nun sagenhafte 91 Punkte in 62 Partien gegen die Flyers erzielt. Gleichzeitig erhöhte er sein Total an Punkten in der Qualifikation der NHL auf 1100 (404 Tore), wobei er dafür bloss 850 Partien benötigte. (zap/sda)

Don't look now, but the #Pens are the top team in the Metropolitan Division.



Snap Shots: https://t.co/JfCgk69CR7 pic.twitter.com/N4goKiSWJe — Pittsburgh Penguins (@penguins) 8. März 2018

17. Sieg in Serie für Houston

Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feiern in der NBA den 17. Sieg in Folge. Das Team aus Texas gewinnt bei den Milwaukee Bucks 110:99.

Milwaukee lag letztmals beim 26:24 in der zweiten Minute des zweiten Viertels vorne. Danach hatten die Gäste die Partie im Griff. Capela steuerte zehn Punkte und acht Rebounds zum Sieg bei. James Harden war mit 26 Punkten einmal mehr Houstons bester Werfer.

Den Rockets fehlen noch sechs Siege, um einen neuen Teamrekord aufzustellen. In der Saison 2007/08 verzeichneten sie 22 Siege in Folge. Dennoch war damals in der ersten Playoff-Runde Schluss. Das soll diesmal nicht passieren. Mit einer Bilanz von 51 Siegen und 13 Niederlagen ist Houston vor Titelverteidiger Golden State Warriors (50/14) die beste Mannschaft der Liga. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Bencic rettet sich in zweite Runde

Am WTA-Turnier von Indian Wells zittert sich Belinda Bencic mit 1:6, 6:1, 7:6 (7:4) gegen Timea Babos in die 2. Runde. Dort trifft sie am Freitag auf die als Nummer 6 gesetzte Lettin Jelena Ostapenko.

Belinda Bencic (WTA 68) kam in der Mojave-Wüste zum ersten Sieg seit dem Überraschungserfolg über Venus Williams in der Startrunde des Australian Open. Seither hatte sie vier Partien hintereinander verloren. Auch gegen Timea Babos (WTA 43) drohte wieder eine Niederlage. Zuerst nach dem ersten Satz, den die Ungarin in nur 30 Minuten 6:1 gewann. Später im Entscheidungssatz, als sich Babos beim Stand von 5:4 ein Matchball bot.

«Ich realisierte gar nicht, dass ich einen Matchball abwehrte», sagte Belinda Bencic hinterher. «Es war vor allem im dritten Satz ein intensives Spiel. Wir waren beide am Ende unserer Kräfte.»

Bild: EPA/EPA

UCI-Präsident fordert Untersuchung im «Fall Wiggins»

Der Radsport-Weltverband UCI will den Dopingverdächtigungen gegen den früheren Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins genauer auf den Grund gehen. UCI-Präsident David Lappartient forderte, dass sich die unabhängige Anti-Doping-Kommission (CADF) mit dem Fall um Wiggins und dessen damaligem britischen Team Sky beschäftigt.

In einem am Montag veröffentlichten britischen Parlamentsbericht wird Wiggins unterstellt, dass der fünffache Olympiasieger eine leistungssteigernde Substanz dazu genutzt habe, im Jahr 2012 die Tour de France zu gewinnen. Damit habe er zwar nicht gegen die Anti-Doping-Regeln verstossen, wohl aber gegen die ethischen Prinzipien seines Rennstalls. Lappartient betonte, dass die Ergebnisse des Berichts «die globale Glaubwürdigkeit des Sports beeinträchtigen könnten».

Wiggins hatte zuvor ebenfalls in einem BBC-Interview erklärt, er habe zu keiner Zeit in seiner Karriere «eine ethische Grenze überschritten». Vor der Tour 2012 hatte der heute 37-jährige Brite eine Ausnahmegenehmigung erhalten und durfte das Mittel Triamcinolon zur Behandlung medizinischer Probleme einnehmen. (bal/sda)

Bild: AP/AP

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare