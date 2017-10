Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Janka verzichtet auf Knieoperation +++ Spanien setzt auf Video-Schiri

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Janka verzichtet auf eine Knieoperation

Wie erwartet lässt Carlo Janka sein Knie konservativ behandeln und verzichtet (vorerst) auf eine Operation. Der Riesenslalom-Olympiasieger 2010 hatte am Dienstag auf der Diavolezza bei einem Sturz im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten.

Der Obersaxer und sein Team werden die Situation in drei Wochen erneut beurteilen. Nach den ersten Etappen der Rehabilitation lässt sich die Lage besser einschätzen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

WM-Barrage Kroatien - Griechenland ohne Auswärtsfans

Die Barrage-Spiele zwischen Kroatien und Griechenland um einen Platz an der WM-Endrunde 2018 in Russland werden nach Rücksprachen mit FIFA und UEFA jeweils ohne Gäste-Fans ausgetragen. Die erste Partie steht am 12. November in Zagreb im Programm, das Rückspiel findet drei Tage später in Athen statt.

Das Verbot von Auswärtsfans ist die Folge einiger Zwischenfälle in den vergangenen Jahren. So kam es 2011 während der EM-Qualifikations-Partie zwischen Griechenland und Kroatien in Athen zu schweren Ausschreitungen. Auch das Europa-League-Spiel 2010 zwischen Dinamo Zagreb und PAOK Saloniki war von Gewaltausbrüchen überschattet. (abu/sda/apa)

Bild: AP/AP

Spaniens Liga ab 2018/19 mit Videoschiedsrichter

Im Spaniens höchster Liga kommt ab der kommenden Saison der Videoschiedsrichter zum Einsatz. Damit folgen die Iberer etwa dem Beispiel von Deutschland oder Italien, wo der Videobeweis schon seit dieser Spielzeit angewendet wird. Spaniens La Liga ist die einzige der europäischen Top-5-Ligen, in der es derzeit nicht einmal eine Torlinien-Technologie gibt. (abu/sda/apa)

Bild: EPA/EFE

Auftaktsieg für Hingis und Chan

Die Karriere von Martina Hingis ist noch nicht zu Ende. Die als Nummer 1 gesetzte Ostschweizerin gewinnt an den WTA-Finals in Singapur zusammen mit Chan Yung-Jan die Auftaktpartie.

Das Duo siegte gegen die deutsch-tschechische Paarung Ana-Lena Grönefeld/Kveta Peschke 6:3, 6:2 und zog damit in die Halbfinals ein. Dort treffen Hingis/Chan auf das ungarisch-tschechische Duo Timea Babos und Andrea Hlavackova. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Vonn in Sölden überraschend am Start

Lindsey Vonn hat sich überraschend dazu entschlossen, am Samstag in Sölden beim Weltcup-Riesenslalom an den Start zu gehen. Ihren letzten Einsatz in dieser Disziplin hatte die 33-jährige Amerikanerin Ende Januar 2016 in Maribor, als sie im zweiten Lauf ausschied.

Letztmals trat Vonn beim Gletscherauftakt im Ötztal vor fünf Jahren an, ohne allerdings Punkte zu holen. 2011 hingegen hatte sie den Riesenslalom in Sölden für sich entschieden, was gleichzeitig ihr erster Triumph in dieser Disziplin war. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Del Potro in Basel in den Viertelfinals

Juan Martin Del Potro erreichte an den Swiss Indoors in Basel ohne Probleme die Viertelfinals. Der Argentinier setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Julien Benneteau 6:4, 6:4 durch. Am Freitag trifft der Sieger von 2012 und 2013 auf den Spanier Roberto Bautista Agut. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Martina Hingis tritt zurück

Martina Hingis tritt von der WTA-Tour zurück. Die Weltnummer 1 im Doppel beendet ihre lange (zweite) Karriere nach den WTA-Tour-Finals in Singapur diese Woche. «Offizieller Abschied ist erst nach dem letzten Spiel, was hoffentlich am Sonntag sein wird», so die 37-Jährige. In Singapur tritt die Ostschweizerin mit Yung-Jan Chan zum letzten Turnier an. In den Viertelfinals treffen die beiden auf Anna-Lena Grönefeld und Kveta Peschke.

Hingis kam 1994 als 13-Jährige auf die WTA-Tour und gewann seither 43 Einzeltitel (7 Grand Slams) und 57 Trophäen (13 Grand Slams) im Doppel. Sie war 209 Wochen die Weltnummer 1. Die Schweizerin tritt damit zum dritten Mal von der grossen Bühne ab. Dieses Mal ist es wohl definitiv. (fox)

Hier gibt es den ausführlichen Bericht.

Bild: AP/AP

Lugano schiebt am Spielplan herum

Der HC Lugano hat zwei seiner Heimspiele im neuen Kalenderjahr verschoben. Das Tessiner Derby gegen Ambri-Piotta findet neu am Freitag, 5. Januar (19.45 Uhr) statt, und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant.

Die Heimpartie gegen den EHC Kloten hingegen ist neu zwei Tage später auf den Samstag, 3. Februar (19.45 Uhr) angesetzt. (sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

ZSC Lions verpflichten finnischen Stürmer

Die ZSC Lions verpflichten bis zum Ende der laufenden Saison den finnischen Stürmer Lauri Korpikoski. Der 31-Jährige war in der laufenden Saison noch ohne Verein, trainierte aber zuletzt mit Lausanne, während seine Vertragsverhandlungen liefen. Korpikoski bestritt insgesamt 639 Partien in der NHL. Letzte Saison war er für die Dallas Stars und die Columbus Blue Jackets im Einsatz. Zudem gewann der Flügelspieler 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi mit Finnland die Bronzemedaille.

Korpikoski stösst als fünfter Ausländer zu den ZSC Lions. Sportchef Sven Leuenberger reagiert damit auf den aktuellen personellen Engpass bei den Zürchern. Mit Mattias Sjögren und Drew Shore fallen derzeit zwei ZSC-Ausländer verletzungsbedingt aus. (sda)

Bild: AP/FR52593 AP

Furrer nächste Saison von Lugano zu Fribourg

Dem HC Fribourg-Gottéron ist früh ein beachtlicher Transfer für die kommende Saison gelungen. Der 32-jährige Verteidiger Philippe Furrer wechselt für drei Jahre von Lugano nach Freiburg.

Nach drei Saisons zieht es den Berner damit wieder vom Tessin in seine nähere Heimat zurück – allerdings nicht zum SC Bern, bei dem er seit seiner Kindheit bis 2015 gespielt hatte, sondern zu Fribourg. Nachdem sich sein Abgang aus Lugano abgezeichnet hatte, galt Furrer in den letzten Wochen auf dem Transfermarkt als begehrter Spieler. Auch Biel und Genève-Servette hatten sich gemäss verschiedenen Medienberichten interessiert gezeigt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Affolter mit San Jose ausgeschieden

François Affolter ist mit den San Jose Earthquakes aus der Entscheidung um den Meistertitel in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gefallen. Der Berner Verteidiger verlor den Achtelfinal mit seinem Team auswärts gegen die Vancouver Whitecaps gleich mit 0:5. Der ehemalige Spieler der Young Boys und des FC Luzerns kam wie so oft in dieser Saison nicht zum Einsatz und erlebte die Niederlage von der Ersatzbank aus.

Damit sind noch zwei Schweizer in den Playoffs vertreten: Goalie Stefan Frei mit den Seattle Sounders, die sich direkt für die Viertelfinals qualifizierten, und Verteidiger Philippe Senderos (derzeit verletzt) mit Houston Dynamo. (sda)

Francois Affolter wants to "win for the fans and for the club."#ForwardAsOne | #DecisionDay pic.twitter.com/4tn0EwnR9V — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) 21. Oktober 2017

Houston gewinnt mit starkem Capela in extremis

Mit einem bärenstarken Clint Capela kehren die Houston Rockets nach der ersten Niederlage der Saison auf die Siegesstrasse zurück. Sie schlagen die Philadelphia 76ers auswärts in extremis mit 105:104.

Capela vermochte dabei vor allem defensiv zu überzeugen. Ganze 20 Rebounds, 14 davon unter dem eigenen Korb, gelangen dem Genfer - exakt gleich viele wie all seinen Teamkollegen zusammen. Zudem steuerte Capela 16 Punkte zum vierten Sieg im fünften Spiel der Saison bei. (fox/sda)

Moubandje trifft nach fünf Jahren erstmals

François Moubandje tritt in den Sechzehntelfinals des französischen Ligacups als Torschütze in Erscheinung.Der Schweizer Aussenverteidiger erzielte beim 4:2-Erfolg seines Klubs Toulouse gegen das zweitklassige Clermont den 1:0-Führungstreffer in der 21. Minute. Es war im fünften Jahr in Toulouse der erste Torerfolg des 27-jährigen gebürtigen Kameruners. (sda/fox)

Bild: KEYSTONE

Chelsea weiter – Tottenham verspielt 2:0

Im englischen Ligacup erreicht Chelsea dank dem 2:1-Erfolg über Everton die Viertelfinals. Überraschend ausgeschieden ist dagegen Tottenham, das trotz 2:0-Führung gegen West Ham noch mit 2:3 scheitert. Andre Ayew mit einem Doppelpack und Angelo Ogbonna drehen die Partie in der zweiten Halbzeit innert 15 Minuten. (fox)

Claude Puel neuer Trainer von Leicester City

Der Premier-League-Klub Leicester City verpflichtete Claude Puel als neuen Trainer. Der 56-jährige Franzose, der im Sommer bei Southampton entlassen wurde, tritt die Nachfolge des gefeuerten Craig Shakespeare an.

Puel führte die AS Monaco 2000 zum französischen Meistertitel und den OGC Nice 2016 auf den 4. Platz, ehe Lucien Favre ihn als Trainer der Südfranzosen ablöste. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Laaksonen weiterhin sieglos in Basel

Für Henri Laaksonen sind die Swiss Indoors einmal mehr in der 1. Runde zu Ende. Der Schweizer unterliegt Borna Coric 7:6 (10:8), 1:6, 3:6.

Das entscheidende Break kassierte Laaksonen (ATP 94) beim Stand von 3:4 im dritten Satz, nachdem er kurz zuvor noch sieben Breakbälle abzuwehren vermocht hatte. Für die Schweizer Nummer 3 war es im fünften Auftritt im Haupttableau an den Swiss Indoors die fünfte Niederlage.

Als letzter Spieler qualifizierte sich Juan Martin Del Potro (ATP 19) für die 2. Runde an den Swiss Indoors in Basel. Der Argentinier setzte sich gegen den Portugiesen João Sousa 6:1, 4:6, 6:1 durch und trifft am Donnerstag auf den französischen Qualifikanten Julien Benneteau. Del Potro hatte die Swiss Indoors 2012 und 2013 gewonnen. Roger Federer spielt am Donnerstag nicht vor 19 Uhr gegen Benoit Paire. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Simone Wild verpasst Auftakt in Sölden

Mit Simone Wild verpasst eine zweite namhafte Swiss-Ski-Fahrerin den Saisonauftakt der Technikerinnen vom kommenden Wochenende in Sölden. Die 23-jährige Riesenslalom-Spezialistin aus Adliswil zog sich bei einem Trainingssturz im Engadin einen Bruch des rechten Schienbeins zu.

Wie lange Wild ausfällt, werden nähere Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Operation ist nicht nötig, eine mehrwöchige Ski-Pause jedoch unumgänglich. Wild war in der letzten Saison hinter Lara Gut die beste Schweizerin im Riesenslalom. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Gottéron-Hüter Brust fällt verletzt aus

Fribourg-Gottéron muss bis zu zwei Wochen auf seinen kanadischen Torhüter Barry Brust verzichten.

Der 34-Jährige zog sich am Dienstag vor dem Penaltyschiessen bei der 2:3-Niederlage gegen die ZSC Lions eine Adduktorenverletzung zu. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Blum noch ein Spiel gesperrt

Berns Nationalverteidiger Eric Blum wurde von der National League für zwei Spiele gesperrt und mit 4100 Franken gebüsst. Blum wurde wegen eines Stockschlags gegen Tommaso Goi von Ambri-Piotta vom 22. Oktober in Ambri (4:3 n.P. für Bern) zur Rechenschaft gezogen. Eine Spielsperre hat Blum bereits verbüsst. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka und Trainer Norman gehen getrennte Wege

Stan Wawrinka und dessen Trainer Magnus Norman beenden ihre Zusammenarbeit nach vier Jahren. Der Schwede Norman möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Der 32-jährige Wawrinka hat seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten. Der Waadtländer wird nach zwei Operationen am linken Knie am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) sein Comeback geben. (abu/sda)

Bild: AP/AP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Die neuesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare