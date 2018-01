Sport-News

Janka verzichtet auf Lauberhorn-Start +++ WM-Hauptprobe der Nati gegen Japan

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Janka verzichtet nach Trainings auf Lauberhorn-Abfahrt

Die Schweizer vermögen im zweiten und letzten Abfahrtstraining in Wengen mit den Schnellsten nicht mitzuhalten. Vor allem Beat Feuz (Bild) ist trotzdem zuversichtlich für das Rennen am Samstag. Er büsste 1,79 Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen Adrien Théaux ein und sagte: «Ich habe das eine oder andere ausprobiert heute. Es ist noch nicht alles aufgegangen. Am Samstag sollte es dann aber schon passen. Auf jeden Fall werde ich mich für eine frühere Startnummer entscheiden.»

Carlo Janka büsste 2,3 Sekunden auf den Schnellsten ein. Nach den beiden Trainingsfahrten entschied er sich, nicht am Rennen teilzunehmen. Er sei nach seiner Knieverletzung auf gutem Weg, fühle sich aber noch nicht bereit, wird Janka in einer Mitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Abschlusstraining am Lauberhorn:

1. Adrien Théaux (FRA) 2;29,69. 2. Matthias Mayer (AUT) 0,36. 3. Max Franz (AUT) 0,66. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,84. 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,90. Ferner die Schweizer: 17. Beat Feuz 1,79. 21. Patrick Küng 1,92. 22. Carlo Janka 2,32. 23. Mauro Caviezel 2,33. 27. Nils Mani 2,69. 42. Ralph Weber 3,94. 43. Gian Luca Barandun 3,96. 44. Stefan Rogentin 4,10. 50. Gilles Roulin 4,73. 51. Urs Kryenbühl 4,89. 59. Marc Gisin 6,29. 60. Justin Murisier 6,69. 69. Luca Aerni 8,28. (ram/sda)

Sion-Präsident Constantin legt Einspruch beim CAS ein

Christian Constantin legt wie angekündigt beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen seine neunmonatige Sperre ein. Einen Zeitplan für den Fall gibt es laut dem CAS noch nicht.

Der Sion-Präsident war nach seinem tätlichen Angriff auf TV-Experte Rolf Fringer von der Swiss Football League zunächst für 14 Monate gesperrt worden. Nach einem erfolgreichen Rekurs des FC Sion wurde die Sperre auf neun Monate verkürzt. Auch dieses Strafmass akzeptierte Constantin nicht. Die Sperre sei nicht im gleichen Verhältnis reduziert worden wie die Geldbusse, die von anfangs 100'000 Franken auf 30'000 Franken zurückging, befand Constantin. (fox/sda)

Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen vom Samstag in Bad Kleinkirchheim musste abgesagt werden. Grund dafür ist die aufgeweichte Piste. Ein zweites Training im österreichischen Skiort ist für Freitag (ab 10.45 Uhr) geplant. (fox/sda)

Nati testet zum Abschluss gegen Japan

Die WM-Hauptprobe der Schweizer Nati vor der WM findet am 8. Juni im Cornaredo in Lugano statt. Gegner ist Japan.

Die Nati absolviert ab dem 27. Mai das Trainingslager in Lugano. Ein weiteres Testspiel vor dem Match gegen Japan steht noch aus. Die Schweizer Delegation will am 11. Juni ins russische Toljatti reisen, die WM beginnt für Petkovics Equipe am 17. Juni gegen Brasilien. (fox)

Kevin Durant als zweitjüngster Spieler in illustrem Kreis

Der 29-jährige Kevin Durant erreicht nach LeBron James als zweitjüngster Spieler in der NBA-Geschichte und 44. insgesamt die Marke von 20'000 Punkten.

Durant benötigte bloss 16 Minuten, um die fehlenden 25 Punkte zu erzielen. Am Ende totalisierte er 40 Zähler. Dennoch unterlag Titelverteidiger Golden State Warriors bei den Los Angeles Clippers 106:125. Bei den Gastgebern kam Lou Williams auf 50 Punkte. (fox/sda)

Krise hin, Krise her: Real verlängert mit Zidane

Real Madrid stolperte gestern mit einem 2:2 gegen Zweitligist Numancia ins Viertelfinale der Copa del Rey (Hinspiel 3:0). Auch wenn wenig entscheidend, war es doch die nächste Enttäuschung der Königlichen, welche sich seit Wochen in der Krise befinden und vor allem auswärts wenig zustande bringen. Trotzdem verlängerte der Klub mit Trainer Zinédine Zidane den Vertrag bis 2020. «Es ist unterschrieben», sagte der Franzose am Rande der Partie. Er erklärte aber auch: «Einen Vertrag zu haben, bedeutet nichts.» (fox)

Arcobello auch gegen die ZSC Lions gesperrt

Der Berner Stürmer Mark Arcobello wird für seinen bösen Check gegen Antti Erkinjuntti im Spiel vom 6. Januar gegen die SCL Tigers für zwei Spiele gesperrt und mit 4110 Franken gebüsst.

Damit fehlt der Amerikaner am Freitag im Heimspiel gegen die ZSC Lions. Die erste Sperre sass er am vergangenen Sonntag in Langnau ab. Erkinjuntti erlitt bei Arcobellos Aktion eine Schulterverletzung und muss zwei bis drei Wochen pausieren. (fox/sda)

Wild kehren ohne Niederreiter zum Siegen zurück

Ohne den verletzten Nino Niederreiter kehrt Minnesota in der NHL nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. Die Wild gewinnen bei den Chicago Blackhawks nach einem 0:1-Rückstand mit 2:1.

Das entscheidende Tor erzielte Ryan Suter in der 44. Minute. Grossen Anteil an den zwei Punkten hatte auch Torhüter Devan Dubnyk mit 34 Paraden. Niederreiter fehlte wegen einer Unterkörperverletzung in der zweiten Partie hintereinander. Minnesota liegt nach diesem Erfolg wieder auf einem Playoff-Platz. (fox/sda)

Schnyder scheitert in erster Qualifikationsrunde

Patty Schnyder scheidet in der ersten Qualifikationsrunde für das Australian Open in Melbourne aus. Die 39-jährige Baselbieterin unterliegt der Amerikanerin Bernarda Pera 3:6, 6:7 (4:7).

Schnyder (WTA 150) legte gegen die in der Weltrangliste um 24 Plätze besser klassierte Pera einen Fehlstart hin und geriet 1:5 in Rückstand. Im zweiten Durchgang führte sie 4:2 und schlug beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn auf. Sie kassierte jedoch ihr fünftes Break und verlor am Ende. (fox/sda)

Capela und Sefolosha feiern Siege

Houston setzte sich gegen die Portland Trail Blazers 121:112 durch. Das Heimteam lag einzig im ersten Viertel zweimal in Rückstand, danach hatte es die Partie im Griff. Clint Capela steuerte 13 Punkte und neun Rebounds zum Sieg bei. Houston kam zum vierten Sieg in den letzten sechs Partien, nachdem es zuvor fünfmal hintereinander verloren hatte. In der Western Conference liegt einzig Titelverteidiger Golden State Warriors vor den Rockets.

Utah siegte bei den Washington Wizard 107:104 und beendete eine Serie von sieben Niederlagen auf fremdem Parkett. Nach dem 101:102 82 Sekunden vor dem Ende gelangen den Jazz fünf Punkte in Serie. Thabo Sefolosha kam bloss während knapp neun Minuten zum Einsatz, in denen er zwei Punkte verzeichnete. (fox/sda)

Lakers holen Morin als dritten Ausländer

Die Rapperswil-Jona Lakers, souveräner Leader der Swiss League, verpflichteten bis Saisonende den Amerikaner Jeremy Morin als dritten Ausländer. Der 26-jährige Flügelstürmer war zuletzt für einen Monat beim SC Bern tätig. Am Spengler Cup verstärkte Morin den HC Davos (vier Skorerpunkte in vier Partien). In der NHL kam er zu 84 Einsätzen. Mit den USA gewann er 2015 WM-Bronze. Die Lakers sind inklusive dem HCD der sechste Verein, für den Morin in dieser Saison spielt.

Ausserdem verlängerten die Rapperswiler die Zusammenarbeit mit Jared Aulin um eine Saison bis 2019. Der 35-jährige Kanadier, seit 2015 bei den St. Gallern unter Vertrag, ist aktuell der Topskorer im Team. (fox/sda)

Keine Tore im Ligacup-Hinspiel

Chelsea und Arsenal trennen sich im Hinspiel des Ligacup-Halbfinals 0:0. Granit Xhaka spielte durch und sah in der 51. Minute Gelb. Chelsea hat damit erstmals seit 25 Jahren die ersten drei Partien eines Kalenderjahres nicht gewonnen.

Die Entscheidung fällt somit am 24. Januar. Im anderen Halbfinal-Hinspiel setzte sich Manchester City 2:1 gegen Bristol City durch. (fox)

Chelsea fail to win in their first 3 matches of a calendar year for the first time in 25 years. @ChelseaFC #ChelseaVArsenal — Gracenote Live (@GracenoteLive) 10. Januar 2018

Fünf Spielsperren gegen Blaser, eine gegen Kousal

Yannick Blaser, Verteidiger der SCL Tigers, wird wegen eines hohen Stocks gegen Gaëtan Haas vom SC Bern im Spiel vom Sonntag, 7. Januar, für fünf Spiele gesperrt.

Robert Kousal vom HC Davos erhielt wegen eines Fusstritts gegen Zugs Garrett Roe, ebenfalls am 7. Januar, eine Sperre für ein Spiel. Zudem wurden Blaser und Kousal mit Bussen von 4500 respektive 2700 Franken gebüsst. (fox/sda)

Lakers siegen im Spitzenkampf

Die Rapperswil-Jona Lakers machen in der Swiss League ein grosser Schritt in Richtung Qualifikationssieg. Die St. Galler bezwingen Verfolger Langenthal dank vier Toren im Schlussdrittel mit 4:1. Damit bauten die Lakers den Vorsprung auf die Oberaargauer auf 14 Punkte aus.

