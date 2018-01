Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Juventus gewinnt – auch dank diesem dummen Platzverweis +++ Cavani neuer Rekordtorschütze

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Juventus gewinnt gegen undiszipliniertes Chievo

Juventus Turin übernahm dank eines 2:0-Sieges bei Chievo zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze. Sami Khedira (67.) und Gonzalo Higuain (88.) erzielten die Tore für den Meister. Zum Zeitpunkt der Gegentreffer agierte Chievo wegen zwei Platzverweisen nur noch zu neunt. Für Juventus war es wettbewerbsübergreifend der achte Sieg in Folge.

Chievo Verona - Juventus Turin 0:2 (0:0)

Tore: 67. Khedira 0:1. 88. Higuain 0:2. -

Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (ab 72). 37. Gelb-Rote Karte gegen Bastien (Chievo). 62. Rote Karte gegen Cacciatore (Chievo). (zap/sda)

Vierter Saisontreffer von Freuler

Remo Freuler glänzte beim 3:0-Erfolg von Atalanta Bergamo bei Sassuolo zum vierten Mal in dieser Saison als Torschütze. Der Schweizer Mittelfeldakteur setzte in der 86. Minute nach einem missglückten Befreiungsschlag von Sassuolos Keeper Andrea Consigli mit einem Dropkick aus rund 18 Metern den Schlusspunkt. Dank dem Auswärtssieg hielt das siebtplatzierte Atalanta in der Serie A den Kontakt zu den internationalen Plätzen. (zap/sda)

Saisonende für Vanessa Kasper

Vanessa Kasper hat sich bei ihrem Einsatz im Weltcup-Riesenslalom in Lenzerheide schwer verletzt. Die 21-jährige Bündnerin stürzte im ersten Lauf im steilen Starthang der Piste Silvano Beltrametti und zog sich dabei eine Fraktur des rechten Unterschenkels zu.

Kasper wurde umgehend mit dem Helikopter zu Untersuchungen ins Kantonsspital Chur geflogen und dort am Nachmittag auch gleich operiert. Die B-Kader-Fahrerin wird erst in der nächsten Saison wieder Rennen bestreiten können. Beim Riesenslalom im österreichischen Lienz hatte sie Ende Dezember als 27. ihre ersten Weltcup-Punkte geholt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Cavani löst Ibrahimovic als Pariser Rekordtorschütze ab

Edinson Cavani schiesst beim 4:0-Heimsieg gegen Montpellier sein 157. Tor im Dress von Paris Saint-Germain. Der Uruguayer ist damit neuer Rekordtorschütze des Klubs.

Der Meistertitel ist Paris Saint-Germain kaum zu nehmen. Nach 23 Runden ist der Vorsprung auf die Konkurrenz komfortabel. Der Fokus des Ligue-1-Krösus' liegt auf der Champions League. Und ab und zu sorgt der eine oder andere Meilenstein für Freude im Parc des Princes.

Am Samstag erzielte Doppeltorschütze Neymar mittels Penalty in der 40. Minute das 2000. PSG-Tor im eigenen Stadion und eine halbe Stunde zuvor hatte sich Cavani einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs gesichert: Der 30-jährige Stürmer, der seit Sommer 2013 in Paris spielt, benötigte für seine 157 Treffer 229 Partien. Der bisherige Rekordtorschütze Zlatan Ibrahimovic hatte für seine 156 Tore sogar nur 180 Spiele gebraucht.

Paris Saint-Germain - Montpellier 4:0 (2:0)

Tore: 11. Cavani 1:0. 40. Neymar (Handspenalty) 2:0. 70. Di Maria 3:0. 82. Neymar 4:0. (zap/sda)

Real Madrid gewinnt Spitzenkampf

Real Madrid macht einen kleinen Schritt aus der Krise. Der Champions-League-Sieger gewinnt in der Meisterschaft das Spitzenspiel der 21. Runde in Valencia deutlich.

Numancia, La Coruña und Leganes waren bis zum Gastspiel in Valencia die einzigen Teams, die Real Madrid seit der gewonnenen Klub-WM vor anderthalb Monaten schlagen konnte. Eine für den spanischen Rekordmeister extrem schwache Ausbeute aus den letzten acht Spielen, die dazu geführt hat, dass Erfolgstrainer Zinédine Zidane unter Druck geraten ist. Nun gelang dem Franzosen ein kleiner, aber wichtiger Befreiungsschlag.

Durch das 4:1 beim Drittplatzierten Valencia hält Real Madrid Anschluss an die ersten Verfolger des designierten Meisters Barcelona. Cristiano Ronaldo sorgte mit zwei verwerteten Penaltys in der ersten Halbzeit für die 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Santi Mina sorgten Marcelo und Toni Kroos in den letzten knapp zehn Spielminuten für den deutlichen Sieg.

Van der Graaffs nächster Triumph

Langläuferin Laurien van der Graaff feiert beim Sprint im österreichischen Seefeld ihren zweiten Weltcupsieg. Nach dem Erfolg in der Lenzerheide zum Auftakt der Tour de Ski und nach Rang 4 zuletzt in Dresden gelang der Bündnerin ein weiteres Glanzresultat, zeitgleich mit der Amerikanerin Sophie Caldwell. In einem Jahr findet in Seefeld die WM statt – schöne Aussichten aus Schweizer Sicht.

Van der Graaff war die einzige Schweizerin, welche die Qualifikation überstand. Bei den Männern stiessen Dario Cologna und Jovian Hediger bis in die Halbfinals vor. Roman Schaad, Erwan Käser und Gianluca Cologna blieben in den Viertelfinals hängen. Den Sieg holte sich der norwegische Saison-Dominator Johannes Klaebo. (ram)

Bild: APA

Niederlage für Lulu Sun im Doppel-Final

Neben Roger Federer stand mit Lulu Sun eine zweite Schweizerin in einem Final am Australian Open in Melbourne. Die 16-jährige Genferin verlor zusammen mit ihrer Partnerin Violet Apiah aus Papua-Neuguinea den Juniorinnen-Final im Doppel gegen die topgesetzten Liang En und Wang Xinyu aus Taiwan und China 6:7, 6:4, 5:10. In der Einzel-Konkurrenz war Sun in der 3. Runde gescheitert. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Korda junior 20 Jahre nach dem Papi

Bei den Junioren siegte an den Australian Open der Amerikaner Sebastian Korda. Der 17-Jährige gewann den Final gegen Chun Hsin Tseng aus Taiwan 7:6, 6:4. Korda ist der Sohn des Tschechen Petr Korda, der vor 20 Jahren im Melbourne Park dank einem Dreisatzsieg gegen Marcelo Rios seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt hatte und am Dienstag seinen 50. Geburtstag feierte. (ram/sda)

Bild: AP

281 Hirnerschütterungen in der NFL

In der laufenden Saison sind in der nordamerikanischen Football-Liga (NFL) 281 Hirnerschütterungen diagnostiziert worden. Das ist der höchste Wert seit die Liga seit 2012 darüber Buch führt. Die bisherige Rekordmarke waren 275 vor zwei Jahren.

Im Gegensatz zu den Vorjahren stieg auch die Anzahl der Hirnerschütterungen in den Trainings auf insgesamt 56. «Das ist ein Aspekt, auf den wir unseren Fokus lenken müssen», erklärte NFL-Vizepräsident Jeff Miller. (ram/sda/apa/reu)

Bild: AP

Capelas mässige Ausbeute – Cousins Verletzungsdrama

Die Houston Rockets kassierten beim 113:115 auswärts gegen die New Orleans Pelicans eine etwas überraschende Niederlage. In der Schlussphase gelang ihnen aber beinahe noch eine spektakuläre Wende.

Houston lag nach drei Vierteln mit 21 Punkten im Rückstand (60:81), in den letzten 180 Sekunden kamen die Texaner zweimal zum Ausgleich. Der fünfte Sieg in Serie wollte der Nummer 2 der Western Conference trotz insgesamt 38 Punkten von Chris Paul aber nicht mehr gelingen. Clint Capela kam in 30 Minuten Einsatzzeit auf 8 Punkte (erstes einstelliges Skore im Jahr 2018) und 10 Rebounds.

Bei New Orleans fiel der Jubel nach dem Coup verhalten aus. Grund dafür war der verletzungsbedingte Ausfall von DeMarcus Cousins (Bild), der mit 15 Punkten, 13 Rebounds und 11 Assists ein «Triple Double» erzielt hatte. Eine gute Woche nach der Nominierung für das All-Star-Game dürfte für den Starspieler der Pelicans die Saison vorbei sein. Zwölf Sekunden vor dem Ende der Partie erlitt Cousins offenbar einen Riss der Achillessehne. (ram/sda)

Bild: AP

Woods übersteht den Cut

Tiger Woods kann sein vielbeachtetes Comeback auf der US PGA Tour schon bei der Hälfte als geglückt betrachten. Am Turnier in San Diego erreicht er die beiden Finalrunden. Ein volles offizielles Turnier über vier Runden hatte der 42-jährige amerikanische Golfstar seit August 2015 nicht mehr absolviert. Schwere Rückenprobleme und insgesamt vier Operationen liessen nur gerade einen Comeback-Versuch beim Jahresübergang 2016/17 zu. Er musste den Versuch nach nur sieben Wettkampfrunden, verteilt auf drei Turniere, abbrechen.

Beim jetzigen zweiten Comeback sieht es für den 14-fachen Majorturnier-Sieger viel besser aus. Die Leistung in den ersten zwei Runden des mit 6,9 Millionen Dollar dotierten Turnier auf dem Torrey-Pines-Kurs bei San Diego war bemerkenswert. Woods kämpfte verbissen um den Cut – den er dank drei Birdies auf den letzten fünf Löchern der zweiten Runde tatsächlich schaffte.

Um den Sieg wird Woods nicht mitspielen können. Dafür ist der Rückstand von bis zu zehn Schlägen zu gross. Wichtig sind für ihn die Erkenntnisse, dass sein Spiel schon jetzt wieder wettkampftauglich ist und dass er keine körperlichen Beschwerden spürt. (ram/sda)

Bild: AP

Frankfurts Heimsieg gegen die Fohlen

Eintracht Frankfurt gewinnt das Freitagsspiel der Bundesliga. Gegen Borussia Mönchengladbach gibt's zuhause einen 2:0-Sieg.

Kevin-Prince Boateng kurz vor der Pause und Luka Jovic in der 92. Minute erzielten die Treffer für die Eintracht, bei der Gelson Fernandes in der 85. Minute eingewechselt wurde. Gladbachs Natikeeper Yann Sommer musste in der 17. Minute mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden, Nico Elvedi und Denis Zakaria spielten durch, während Josip Drmic Ersatz war. Die Borussia vergab die Chance auf den Ausgleich, als Thorgan Hazard in der 78. Minute bei einem Foulpenalty nur die Latte traf. (ram)

Die Tabelle: Frankfurt auf 2! Und das ohne Uwe Bein, Jay-Jay Okocha und Anthony Yeboah. tabelle: srf

Quennec als Präsident von Servette zurückgetreten

Der 52-jährige Kanadier Hugh Quennec hat seine Aktien verkauft und ist als Präsident von Genève-Servette zurückgetreten. Dies teilte der Eishockey-Klub aus der National League, der zuletzt mit Finanzproblemen in die Schlagzeilen geraten war, mit.

Eine Stiftung hat die Aktien übernommen und will die notwendige Geldmittel zur Überbrückung der dringendsten Verbindlichkeiten leisten. François Bellanger, der bereits zum Führungsgremium des Klubs zählte, wird Nachfolger von Quennec, der seit 2006 Präsident von HC Genève-Servette war. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Quick-Step-Fahrer schwer verletzt

Die Radprofis Laurens de Plus und Petr Vakoc vom belgischen Quick-Step-Team wurden bei einer Trainingsfahrt in Südafrika von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt.

Der Belgier De Plus erlitt Nieren- und Lungenquetschungen sowie diverse Hautabschürfungen. Der Tscheche Vakoc (Bild) zog sich mehrere Wirbelbrüche zu. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Innerhofer startet als Favorit

Christof Innerhofer startet am Samstag als Favorit zur Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Der Südtiroler fährt auch im zweiten und letzten Training Bestzeit. In den ersten zehn der Rangliste ist kein Schweizer zu finden. Bestklassierter Fahrer von Swiss-Ski war Mauro Caviezel auf Platz 17. Beat Feuz lag etwas mehr als zwei Sekunden hinter dem Italiener zurück.

Innerhofer mag Bedingungen, wie sie in Garmisch herrschen. Je schwieriger, desto wohler fühlt er sich. Wie gut ihm die Strecke liegt, hat er schon mehrfach bewiesen. An den Weltmeisterschaften vor sieben Jahren hatte er den Titel im Super-G und dazu Silber in der Kombination und Bronze in der Abfahrt geholt. Dazu gewann er im Februar 2013 im Weltcup die Abfahrt. (zap/sda)

Bild: AP/dpa

Galmarini Zweiter in Bansko

Nevin Galmarini verpasste den zweiten Weltcup-Sieg der Saison nur knapp. Der Bündner Alpin-Snowboarder musste sich im ersten von zwei Parallel-Riesenslaloms im bulgarischen Bansko erst im Final dem kanadischen Veteranen Jasey Jay Anderson (41) geschlagen geben. Der einstige Szene-Dominator Anderson feierte in Bansko seinen ersten Weltcup-Erfolg seit fast acht Jahren. (zap/sda)

Bild: EPA/EFE

Arthroskopie bei Thornton

Die San Jose Sharks müssen für unbestimmte Zeit auf ihren zweitbesten Skorer verzichten. Stürmer Joe Thornton unterzog sich wegen einer am Dienstag erlittenen Innenbandverletzung im rechten Knie einer Arthroskopie.

Der 38-jährige Thornton hatte sich gegen Ende der letzten Saison einen Riss des Aussen- und Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und operiert werden müssen. In dieser Saison bestritt der Kanadier alle 47 Spiele und erzielte dabei 36 Skorerpunkte (13 Tore/23 Assists). (fox/sda/ap)

Bild: AP/The Canadian Press

Rekurs des EHC Biel abgelehnt

Das Verbandssportgericht von Swiss Ice Hockey hat den Rekurs des EHC Biel gegen das Urteil und die Sperre von Verteidiger Beat Forster abgewiesen.

Forster war nach einem Check gegen den ZSC-Spieler Chris Baltisberger für vier Spiele gesperrt worden. Drei Sperren (inkl. der Partie vom Freitag gegen Ambri-Piotta) hat er bereits abgesessen. Forster fehlt dem EHC Biel somit noch einmal. (sda)

Bild: KEYSTONE

Capela nicht für das All-Star-Game nominiert

Die durchaus berechtigten Hoffnungen des Schweizer Basketballers Clint Capela auf die erstmalige Teilnahme am All-Star-Game der NBA zerschlagen sich. Der Genfer wird nicht nominiert. Erstmals in der Geschichte durften die beiden Spieler mit den meisten Fanstimmen (LeBron James und Stephan Curry) ihr Team für das All-Star-Game selber und unabhängig von der Zugehörigkeit zu Eastern oder Western Conference zusammenstellen.

Im Aufgebot für den 18. Februar in Los Angeles stehen bekannte Namen wie DeMarcus Cousins, Kevin Durant oder Kyrie Irving (im Team von James), aber auch Youngsters wie der Grieche Giannis Antetokounmpo oder Joel Embiid in der Mannschaft von Curry. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Messi führt Barcelona ins Halbfinale

Der FC Barcelona hat das Derby-Duell im Viertelfinale der Copa del Rey gegen Espanyol Barcelona im Rückspiel noch gedreht und steht im Halbfinale. Nach dem 0:1 beim Stadtrivalen sorgten Luis Suárez (9.) und Lionel Messi (25.) im Rückspiel im Camp Nou für einen 2:0 (0:0)-Sieg. Mit Barça in der Vorschlussrunde stehen der FC Sevilla, der FC Valencia und Real-Madrid-Bezwinger CD Leganés.

Bild: EPA/EFE

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare