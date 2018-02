Sport-News

Mujinga Kambundji läuft in Paris auf das Podest

Beim Hallenmeeting in Paris-Bercy (FRA) zeigten die beiden Schweizer Athletinnen sehenswerte Leistungen: Mujinga Kambundji (STB) lief mit 7,15 Sekunden über 60 m eine neuerliche Topzeit und wurde Dritte. Die Stabhochspringerin Angelica Moser (LC Zürich) wurde mit 4,31 m Vierte und verpasste auf 4,46 m einen Schweizer U23-Rekord nur knapp.

Kambundji musste sich im Final nur Marie-Josée Ta Lou (CIV/7,12) und Remona Burchell (JAM/7,14) geschlagen geben. In 7,15 Sekunden realisierte die Berner Sprinterin die drittbeste Zeit dieses Winters. Von ihrem 2015 aufgestellten Schweizer Rekord trennten sie damit nur vier Hundertstel. (sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Schalke im Halbfinal des DFB-Pokals

Die Königsblauen siegten gegen den VfL Wolfsburg 1:0. Ein frühes Tor von Guido Burgstaller entschied die Partie in Gelsenkirchen zwischen Schalke und Wolfsburg. Der Österreicher traf in der 10. Minute nach einer schönen Einzelleistung. Die Gäste kamen dem Ausgleich mehrmals nah. Mitte der ersten Halbzeit lenkte Schalkes Torhüter Ralf Fährmann einen Freistoss von Admir Mehmedi um den Pfosten, nach dem anschliessenden Corner traf Yunus Malli nur die Lattenunterkante. Und fünf Minuten vor Schluss klärte Schalkes Leon Goretzka mit dem Kopf auf der eigenen Torlinie.

Während Mehmedi bei Wolfsburg durchspielte, stand Renato Steffen nicht im Kader. Bei Schalke sass Breel Embolo 90 Minuten auf der Bank. Nebst Schalke stehen Fankfurt, Bayern München und Bayer Leverkusen in den Halbfinals.

Bild: EPA/EPA

Schalke - Wolfsburg 1:0 (1:0). - 55'000 Zuschauer. - Tor: 10. Burgstaller 1:0. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (Ersatz), Wolfsburg mit Mehmedi, ohne Steffen (nicht im Kader). (sda)

Thomas Bach äussert Zweifel an «Sion 2026»

IOC-Präsident Thomas Bach hat Zweifel, dass die Olympischen Winterspiele 2026 in Sitten stattfinden werden. Der Deutsche äusserte seine Skepsis über den Ausgang der Volksabstimmung im Wallis. «Es ist schwer zu sagen, ob die Abstimmung über Sion 2026 ein Erfolg wird», sagte Bach am Rand des IOC-Kongresses in Pyeonchang.

«In westlichen Ländern sieht man immer wieder, dass grosse zukunftsgerichtete Projekte Schwierigkeiten haben, Abstimmungen zu gewinnen», so Bach weiter. Dabei verwies der 64-Jährige auch auf die gescheiterten Projekte von Oslo und Innsbruck. «Die Menschen wollen sofort einen ‹Return of Investment› für ein Projekt sehen und nicht sieben oder zehn Jahre darauf warten.»

«Sion 2026» könnte derweil noch weitere Konkurrenz um die Olympia-Austragung erhalten. Salt Lake City hat bekannt gegeben, sich allenfalls für die Austragung der Winterspiele 2026 zu bewerben. Das amerikanische Olympia-Komitee bevorzuge zwar eine Bewerbung für 2030, jedoch wären auch die Winterspiele 2026 eine Option. (sda)

Bild: KEYSTONE

Winterthur kann gegen Ajoie nicht gewinnen

Der HC Ajoie bleibt für den EHC Winterthur ein Angstgegner. Auch im vierten Aufeinandertreffen mit den Jurassiern in dieser Saison gab es für die Mannschaft von Michel Zeiter bei der 2:3-Auswärtsniederlage keine Punkte zu holen.

Auch ein Blitzstart der Gäste ins zweite Drittel durch Marek Zagrapan, der 20 Sekunden nach der Pause zum 2:1 für die Zürcher traf, brachte Ajoie nicht aus dem Konzept. Noch vor der zweiten Drittelspause brachten Steven Macquat und Konstantin Schmidt das Heimteam wieder in Front.

Ajoie festigte dank dem Sieg Rang 3 in der Tabelle. Bei einem Spiel mehr liegen die Jurassier nun vier Punkte vor dem HC Thurgau. (sda)

Frankfurt im Pokal-Halbfinal

Eintracht Frankfurt qualifiziert sich souverän für die Halbfinals im deutschen Cup. Der letztjährige Finalist lässt Mainz keine Chance und siegt 3:0.

Das Unheil für die Gäste nahm in der 17. Minute seinen Lauf, als Torhüter René Adler bei seinem Comeback nach einer mehrmonatigen Verletzungspause ein grober Schnitzer unterlief. Der Torhüter konnte nach einem Rückpass den Ball nicht kontrollieren, der Kroate Ante Rebic profitierte und traf zum 1:0.

Beim 2:0 in der 53. Minute lenkte Mainz' Verteidiger Alexander Hack einen Pass von Kevin-Prince Boateng ins eigene Tor, zehn Minuten später entschied Omar Mascarell mit dem 3:0 die Partie endgültig. Gelson Fernandes wurde bei Frankfurt in der 79. Minute eingewechselt.

Eintracht Frankfurt - Mainz 3:0 (1:0). - 48'200 Zuschauer. - Tore: 17. Rebic 1:0. 53. Hack (Eigentor) 2:0. 62. Mascarell 3:0. - Bemerkungen: Frankfurt ab 79. mit Fernandes. 82. Platzverweis Latza (Mainz/Foul). (sda/rst)

Evra unterschreibt bei West Ham

Patrice Evra ist auf der Suche nach einem neuen Verein in der Premier League fündig geworden. Der 36-jährige Verteidiger schliesst sich dem von David Moyes trainierten Londoner Stadtklub West Ham an.

Der Franzose, der Moyes bereits aus seiner Zeit bei Manchester United kennt, unterschrieb bei den «Hammers» einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Evra soll dabei mithelfen, den Tabellen-Zwölften der Premier League von den Abstiegsplätzen fernzuhalten - das Polster auf einen solchen beträgt lediglich drei Punkte. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Ryan Gardner zurückgetreten

Mit dem früheren Eishockey-Nationalstürmer Ryan Gardner tritt ein Titel-Hamsterer der Schweizer Eishockey-Szene zurück. Der 40-jährige Kanada-Schweizer zählte zum Schweizer WM-Silber-Team von 2013. Zuletzt war er ohne Verein.

Auf Klubebene war Ryan Gardner vier Mal Schweizer Meister, zweimal mit Lugano (2003 und 2006) sowie je einmal mit den ZSC Lions (2008) und Bern (2013). Mit den ZSC Lions gewann er zudem die Champions Hockey League und den Victoria Cup (jeweils 2009) und imponierte als damaliger Nummer-1-Goalgetter in jener Champions-League-Saison (2008/2009). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Alexis Sanchez mit bedingter Gefängnisstrafe einverstanden

Alexis Sanchez von Manchester United hat sich mit der spanischen Staatsanwaltschaft im Falle einer Steuerhinterziehung auf eine bedingte Gefängnisstrafe von 16 Monaten geeinigt. Diese kann er nun in eine Geldstrafe umwandeln lassen.

Der Stürmer aus Chile hatte zu seiner Zeit beim FC Barcelona den Verkauf seiner persönlichen Bildrechte an ausländische Firmen vorgetäuscht und dadurch Steuern in der Höhe von rund einer Million Euro hinterzogen. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Ammann zweimal in den Top 10

Simon Ammann gelangen am ersten Trainingstag auf der Normalschanze der Olympia-Anlage im Alpensia Centre zwei gute Sprünge. Der viermalige Olympiasieger flog einmal auf 102 und einmal auf 101,5 m, was ihm die Ränge 7 und 10 eintrug. Der zweite von insgesamt drei Trainingssprüngen missriet dem Toggenburger allerdings (89 m/Platz 32).

Der Luzerner Gregor Deschwanden, der neben Ammann einzige Schweizer Skispringer in Pyeongchang, blieb dreimal unter der 90-m-Marke und schaffte es jeweils nicht unter die ersten 30. Die Qualifikation für den Olympia-Wettkampf von der kleinen Schanze findet am Donnerstag ab 13.30 Uhr Schweizer Zeit statt. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Schweiz bemüht sich um Strassen-WM

Swiss Cycling bereitet eine Kandidatur für die Ausrichtung der Strassen-WM 2022 oder 2023 vor. Bern und Martigny haben Interesse signalisiert, in Zürich wird eine Kandidatur für den Grossanlass ebenfalls geprüft. (fox/sda)

Bild: Panoramic

Keine neuen Sportarten in Peking 2022

An den Olympischen Winterspielen in vier Jahren in Peking wird es keine zusätzlichen Sportarten geben. Dies gab die Koordinierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Pyeongchang bekannt.

Derzeit zählt das olympische Programm im Winter sieben Sportarten. Vier Teildisziplinen erleben bei den am Freitag in Südkorea beginnenden Winterspielen ihre Olympia-Premiere: Big Air der Skifahrer und Snowboarder, Massenstartrennen im Eisschnelllauf sowie ein Mixed-Wettkampf im Curling. (fox/sda)

Bild: AP/The Aspen Times

Youth Olympic Games finden 2022 in Afrika statt

In vier Jahren findet zum ersten Mal ein olympisches Grossereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die IOC-Session in Pyeongchang sprach sich einstimmig dafür aus, die Youth Olympic Games 2022 an Afrika zu vergeben. Als Favorit für die Ausrichtung gilt Senegal.

«Es ist Zeit für Afrika», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Die nächsten Jugendspiele finden im Herbst 2018 in Buenos Aires statt. Dann fällt auch der Entscheid über den Gastgeber der Spiele 2022. Vorgänger waren Singapur (2010) und das Nanjing (2014). (fox/sda/dpa)

Bild: EPA/EFE

Starker Auftritt von Clint Capela

Die starke Saison der Houston Rockets in der NBA findet auch in Brooklyn ihre Fortsetzung. Gegen die Nets siegen die Gäste aus Texas 123:113. Für Houston war es der fünfte Sieg in Serie und der neunte in den letzten zehn Spielen.

Die Vorentscheidung in der Partie fiel kurz vor Ende des dritten Viertels, als die Rockets mit einem Zwischenspurt einen 80:84-Rückstand in einen 96:86-Vorsprung verwandelten. Der Genfer Clint Capela zeigte einmal mehr eine starke Leistung, ihm gelangen 18 Punkte, 11 Rebounds und 4 Blocks. Bester Skorer Houstons war einmal mehr James Harden mit 36 Punkten. (fox/sda)

Dani Alves im PSG-Tor

Der PSG erledigt die Cup-Aufgabe im Achtelfinal gegen Sochaux mit 4:1 mühelos. Schon nach 55 Sekunden traf Angel Di Maria zum 1:0. Der Argentinier notiert sich am Ende einen Hattrick. Den Treffer zum 2:1 erzielt Edinson Cavani. Zu einem aussergewöhnlichen Einsatz kommt Dani Alves. Weil Goalie Kevin Trapp in der Nachspielzeit Rot sieht, geht der Brasilianer für die letzten Sekunden ins Tor. Eingreifen muss er aber nicht. Ein Freistoss wird von der Mauer geblockt und dann ist auch schon bald Ende Feuer. (fox)

Leverkusen dreht Match gegen Bremen

Bayer Leverkusen, dessen einziger Cup-Triumph 25 Jahre zurückliegt, in den Halbfinals. Leverkusen geriet in den ersten acht Minuten daheim gegen den sechsfachen Cupsieger Werder Bremen 0:2 in Rückstand, nach der Verlängerung hiess es jedoch 4:2. Dass die Wende möglich wurde, verdankt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich dem rechten Offensivspieler Julian Brandt, der je einmal pro Halbzeit traf. Die Entscheidung fiel erst mit zwei weiteren Toren in den letzten zehn Minuten der Verlängerung. Die letzten zwei Halbfinalisten machen heute Eintracht Frankfurt gegen Mainz und Schalke gegen Wolfsburg aus. (fox/amü)

Cupsieger Rapperswil ist Quali-Sieger

Die Rapperswil-Jona Lakers liessen zwei Tage nach der Cupfinal-Gala gegen Rekordmeister Davos auch im Liga-Alltag nichts anbrennen. Der Cupsieger gewann in der Swiss League auswärts gegen die EVZ Academy 6:1.

Da mit Langenthal der erste Verfolger am Dienstag einen Punkt abgab, stehen die Rapperswiler vier Runden vor Schluss als Qualifikationssieger fest. Die Oberaargauer siegten in La Chaux-de-Fonds mit 3:2 nach Penaltyschiessen, womit der Rückstand auf den Leader auf 13 Punkte anstieg.

Bild: KEYSTONE

Jyväskylä durchbricht schwedische Dominanz

JYP Jyväskylä gewinnt als erstes nicht-schwedisches Team die Champions Hockey League. Im Final bezwingen die Finnen die favorisierten Südschweden aus Växjö 2:0.

Seit die Champions Hockey League 2014 ihren Betrieb aufgenommen hat, konnten ausschliesslich schwedische Klubs die Trophäe als bestes Team Europas in die Höhe stemmen. Diese Dominanz wurde heuer vom finnischen Team JYP Jyväskylä durchbrochen: Dank einem starken Kollektiv und der besseren Chancenauswertung. (fox/sda)

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Eishockey-Nati verliert letzten Olympia-Test

Die Schweizer Eishockey-Nati verliert den Olympia-Test gegen Deutschland mit 1:2 nach Verlängerung. In der Overtime fiel der entscheidende Treffer 18 Sekunden vor Schluss durch Dominik Kahun.

Zuvor hatte die Schweiz erst in der 55. Minute durch Verteidiger Ramon Untersander zum 1:1 ausgeglichen. Am Mittwoch fliegen die Schweizer nach Südkorea ab. Dort bestreiten sie am Sonntag gegen Norwegen die Olympia-Hauptprobe. Das erste Gruppenspiel gegen Kanada findet am 15. Februar statt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

