Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Martin Schmidt bei Wolfsburg zurückgetreten +++ 31 Jahre Gefängnis für pädophilen Trainer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Martin Schmidt in Wolfsburg zurückgetreten

Der Schweizer Martin Schmidt ist zwei Tage nach der 1:2-Heimniederlage gegen Bayern München als Trainer des Bundesligisten VfL Wolfsburg zurückgetreten. Das berichtet die Online-Ausgabe des deutschen Fachmagazins «Kicker».

Schmidt war erst seit letztem September Trainer in Wolfsburg. In 19 Bundesligaspielen siegte sein Team nur drei Mal. Schmidt hat nicht geschafft, was sein Auftrag gewesen ist als Nachfolger von Andries Jonker: Den VfL aus dem Kampf gegen den Abstieg herauszuhalten. Noch immer ist Wolfsburg auf Platz 14 klassiert und der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur noch einen Punkt.

Schmidt hatte am letzten Wochenende mit Wolfsburg einen wertvollen Sieg gegen den souveränen Leader Bayern München trotz 1:0-Halbzeitführung verpasst. Wegen eines Penaltys in der 90. Minute verlor Wolfsburg 1:2.

Schon vor dem Spiel gegen den Rekordmeister war Schmidt laut «kicker» angezählt. Immerhin konnte der Walliser Trainer für sich immerhin in Anspruch nehmen, dass sein Team den Seriensieger Bayern München (in Wolfsburg war es der zehnte Erfolg in der Meisterschaft in Folge) länger fordern konnte als viele andere Mannschaften. (sda)

Martin Schmidt ist mit sofortiger Wirkung vom Amt des VfL-Cheftrainers zurückgetreten. pic.twitter.com/fs2sgBLhZZ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 19. Februar 2018

31 Jahre Gefängnis für englischen Jugendcoach

Der frühere englische Jugend-Fussballtrainer und Talentscout Barry Bennell ist wegen sexuellen Missbrauchs zu 31 Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Liverpool am Montag. In der vergangenen Woche hatten die Richter den 64-jährigen Bennell in insgesamt 43 Fällen schuldig gesprochen.

Sie sahen es als erwiesen an, dass Bennell sich in den 80er-Jahren an Buben zwischen acht und 15 Jahren vergangen hat. Sieben weitere Fälle hatte der ehemalige Coach von Crewe Alexandra und Manchester City selbst zugegeben. Die Richter nannten ihn einen «zielstrebigen und rücksichtslosen Pädophilen». Opfer hatten ausgesagt, sie hätten von einer Profikarriere geträumt, Bennell habe das ausgenutzt. Er war 2016 in die Schlagzeilen geraten, nachdem der frühere Fussballprofi Andy Woodward schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Dutzende weitere Ex-Fussballer brachen daraufhin ihr Schweigen. (ram/sda/dpa)

Schlägerei zwischen FCL- und FCZ-Fans am Bahnhof Sursee

Vor dem Match zwischen dem FC Zürich und dem FC Luzern vom Sonntag ist es im Bahnhof Sursee zu einer Schlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten gekommen. Die Luzerner waren mit dem Extrazug nach Zürich unterwegs und trafen in Sursee auf dort wartende Zürcher.

Die Schlägerei habe nur wenige Minuten gedauert, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Als die Einsatzpatrouille eingetroffen sei, seien keine Beteiligten mehr vor Ort gewesen. Es dürften mindestens zwei Personen verletzt worden sein. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kukan mindestens eine Woche out

Dean Kukan ist bei der 2:5-Niederlage der Columbus Blue Jackets zuhause gegen Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh verletzt ausgeschieden. Der Zürcher Verteidiger zog sich im Startdrittel eine Oberkörperverletzung zu und fällt mindestens eine Woche aus.

Für Columbus war es die dritte Niederlage in Folge und die achte in den letzten zehn Spielen. Der Rückstand auf einen Playoffplatz beträgt dennoch nur einen Punkt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Rodriguez versiebt Penalty

Die AC Milan feiert einen knappen Heimsieg gegen Sampdoria Genua. Der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez verschiesst in der 7. Minute einen Penalty. Doch nur sechs Minuten später schiesst Giacomo Bonaventura Milans 1:0, er trifft mit gütiger Mithilfe von Sampdorias Goalie Emiliano Viviano. (ram)

Milan - Sampdoria Genua 1:0 (1:0)

46'594 Zuschauer. - Tor: 14. Bonaventura 1:0. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 7. Viviano (Sampdoria) wehrt Handspenalty von Rodriguez ab. (sda)

Die Tabellenspitze tabelle: srf

Real Madrid wendet Partie

In Sevilla liegt Real Madrid zur Pause gegen Betis mit 1:2 im Rückstand. Doch nach dem Seitenwechsel wenden die Königlichen die Partie. Sie gewinnen eine turbulente Partie mit 5:3 und haben damit als Tabellenvierter weiterhin 17 Punkte Rückstand auf Leader Barcelona. (ram)

Betis Sevilla - Real Madrid 3:5 (2:1)

53'486 Zuschauer. - Tore: 11. Asensio 0:1. 33. Mandi 1:1. 37. Fernandez (Eigentor) 2:1. 51. Ramos 2:2. 59. Asensio 2:3. 66. Ronaldo 2:4. 85. Sergio Leon 3:4. 90. Benzema 3:5. (sda)

Die Tabellenspitze tabelle: srf

Dortmund gewinnt Borussia-Duell

In der 23. Bundesliga-Runde stehen Schweizer Torhüter im Mittelpunkt. Das direkte Duell gewinnt Dortmunds Roman Bürki auswärts gegen Yann Sommers Borussia Mönchengladbach mit 1:0.

Sommer kehrte nach zwei wegen eines Muskelfaserriss verpassten Spielen ins Gladbacher Tor zurück, war aber in der 31. Minute machtlos, als Marco Reus via Lattenunterkante zum 0:1 traf.

Dortmund, das seit der Amtsübernahme von Trainer Peter Stöger keines von acht Spielen verloren hat, rückte auf Rang 2 vor, während der Gastgeber seit der Winterpause die fünfte Niederlage in sechs Spielen kassierte. (ram/sda)

Mönchengladbach – Dortmund 0:1

54'018 Zuschauer. - Tor: 31. Reus 0:1. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 83.) und Drmic (ab 79.), Dortmund mit Bürki und Akanji.

Die Tabelle tabelle: srf

Rochdale zwingt Tottenham in Wiederholungsspiel

Überraschung in den Achtelfinals des FA Cups: Drittligist Rochdale ringt Tottenham Hotspur ein 2:2 ab. Damit erkämpft sich der Underdog ein Wiederholungsspiel im Wembley.

Lucas Moura glich Rochdales Führungstor nach einer Stunde aus, Topskorer Harry Kane erzielte mittels Penalty in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Spurs. Doch Steve Davies liess die Mitspieler und die Fans des Aussenseiters mit seinem Tor zum 2:2 in der 93. Minute feiern. (ram)

Atlético bleibt an Barça dran

Der Vorsprung des FC Barcelona auf Verfolger Atlético Madrid beträgt weiterhin sieben Punkte. Einen Tag nach Barças 2:0-Sieg bei Eibar siegten die Hauptstädter ebenfalls mit 2:0 gegen Athletic Bilbao. Kevin Gameiro (67., Bild) und Diego Costa (80.) zeichneten sich als Torschützen aus. (ram)

Bild: EPA/EFE

Hohe Heimsiege in der Challenge League

Der FC Aarau fertigt Chiasso zuhause auf dem Brügglifeld mit 4:1 ab. Rossino, Frontino (2) und Chiarocchi schossen vor 2272 Fans die Tore für die Rüebliländer, die ab der 25. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Chiassos Ceesay mit einem Mann mehr spielen konnten.

Noch einen Treffer mehr sahen die Fans in Vaduz. Die Liechtensteiner schlugen Wohlen mit 5:1. Devic zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, auch Mathys, Schirinzi und Brunner trafen. (ram)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare