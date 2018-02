Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Kukan mit viertem Saison-Assist +++ Quaison schiesst Mainz aus dem Keller

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Die Blue Jackets verlieren in der Verlängerung

Auch dank einem Assist des Schweizer Verteidigers Dean Kukan retten sich die Columbus Blue Jackets in der NHL daheim gegen die Philadelphia Flyers in die Verlängerung. Dort fällt jedoch das 1:2.

Der zeitweilige Ausgleich für Columbus fiel in der 57. Minute der regulären Spielzeit. Cam Atkinson traf auf Vorarbeit Kukans. Seit seiner Berufung in die NHL-Mannschaft Ende Januar hat sich der 24-jährige Zürcher in neun Spielen vier Assistpunkte gutschreiben lassen - zuletzt zwei in Folge. (abu/sda)

Bild: AP/FR52593 AP

Chelsea und Leicester im Cup-Viertelfinal

Chelsea ist ohne Mühe in den Viertelfinal des FA-Cups eingezogen. Die «Blues» schlagen Zweitligist Hull City souverän mit 4:0. Matchwinner ist der Brasilianer Willian, der zum frühen 1:0 und zum 3:0 trifft. Die beiden anderen Tore gehen auf das Konto von Pedro und Olivier Giroud, der erstmals für Chelsea skort. Alle Treffer fallen bereits vor der Halbzeit.

Im zweiten Spiel des Abends setzt sich Leicester City gegen das zweitklassige Sheffield United zu Hause mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Jamie Vardy in der 66. Minute per Kopf. (pre)

Telegramm:

Chelsea - Hull City 4:0 (4:0)

39'591 Zuschauer.

Tore: 2. Willian 1:0. 27. Pedro 2:0. 32. Willian 3:0. 42. Giroud 4:0.



Spannung um Platz 3 in der Swiss League

Eine Runde ist in der Qualifikation der Swiss League noch zu spielen. Offen ist noch der Kampf um die Ränge 3 und 4 und das damit verbundene Playoff-Heimrecht neben Qualifikationssieger Rapperswil-Jona sowie dem Titelverteidiger und Zweiten Langenthal.

Ajoie, Thurgau, La Chaux-de-Fonds und Olten haben allesamt noch Chancen, die Regular Season in den Top 4 zu beenden. Ajoie demonstrierte beim 12:1 gegen die GCK Lions seine Stärke und verteidigte den 3. Rang. Allerdings haben die Jurassier im Gegensatz zu den Konkurrenten keine Partie mehr auszutragen und könnten in der letzten Runde am Sonntag von Thurgau, das Langenthal mit 5:2 bezwang, La Chaux-de-Fonds, das in Zug 7:0 gewann, und Olten überholt werden. (pre/sda)

bild: screenshot srf

Quaison schiesst Mainz aus dem Keller

Mainz kann dank einem 2:0-Auswärtssieg bei Hertha Berlin zumindest vorübergehend den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen. Bei einem Spiel mehr liegt der FSV nun sechs Punkte vor dem HSV. Der 24-Jährige Robin Quaison ebnete den Mainzern mit zwei Treffern den Weg zum ersten Auswärtssieg der Saison. Der Schwede bewies in Berlin einmal mehr, dass er besonders gern in der Fremde trifft. Noch keines seiner fünf Tore für die Mainzer erzielte Quaison vor heimischem Publikum.

Bei seinem ersten Treffer rund fünf Minuten vor der Pause beanspruchte der Schwede noch etwas Glück – sein Schuss rutschte sowohl dem Schweizer Fabian Lustenberger wie auch dem erst 20-jährigen Jordan Torunarigha zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Auch seinem zweiten Treffer des Tages lag ein Beinschuss zu Grunde – diesmal düpierte Quasion Hertha-Keeper Rune Jarstein jedoch bewusst mit einem Schuss durch die Beine. (pre/sda)

Telegramm:

Hertha Berlin - Mainz 0:2 (0:1)

30'908 Zuschauer.

Tor: 40. Quaison 0:1 65. Quasion 0:2.

Bemerkung: Hertha mit Lustenberger.

Audino führt Wil zum Sieg gegen Winti

Wil feiert einen 2:0-Heimsieg gegen Winterthur. Ivan Audino glänzt als Torschütze zum 1:0 und Vorbereiter zum 2:0 von Andelko Savic in der Nachspielzeit. Der Sieg für Wil war glückhaft, da die Gäste in der zweiten Halbzeit deutlich den Ton angaben. Im November verhielt es sich noch umgekehrt. Wil war in Winterthur sogar die gesamte Spielzeit überlegen, verlor die Partie am Ende indes ebenfalls unverdient mit 0:2.

Bei Sieger Wil überzeugte noch vorab in der ersten Halbzeit Offensivspieler Sergio Cortelezzi. Der dreifache Torschütze in dieser Challenge-League-Saison verzeichnete gleich nach Spielbeginn (3.) seinen vierten Pfostenschuss in der laufenden Meisterschaft. Er bereitete auch das 1:0 von Audino (23.) vor. Dieser Treffer fiel nur zwei Minuten nach dem etwas nonchalant verschossenen Foulpenalty von Luca Radice auf der Gegenseite. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

GC holt Verteidiger Cvetkovic aus Wohlen

Aleksandar Cvetkovic (22) wechselt per sofort von Wohlen in die Super League zu den Grasshoppers. Der serbische Verteidiger bestritt seit dem letzten Sommer 13 Meisterschaftsspiele für die Aargauer.

Cvetkovic erhält beim Super-League-Klub einen Vertrag bis Ende Saison mit Option auf Verlängerung. Cvetkovic befindet sich nach einer Verletzung aktuell noch in der Aufbauphase. (pre/sda)

Lüthi testet fleissig die MotoGP-Maschine

Als «nicht allzu schlecht» betitelte Tom Lüthi den ersten Testtag in Buriram. Der Berner MotoGP-Neuling belegte auf dem Chang International Circuit in Thailand, auf welchem heuer erstmals ein Grand Prix ausgetragen wird, unter 24 Fahrern den 21. Rang. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Cal Crutchlow betrug 1,9 Sekunden. Wie Lüthi fährt auch der routinierte Brite in einem Honda-Privatteam.

Insgesamt absolvierte Lüthi am Freitag 79 Runden, womit er zu den fleissigsten Testern gehörte. «Die Strecke ist neu, das Motorrad fühlt sich immer noch neu an, deshalb benötigte ich so viele Runden wie nur möglich», so der Berner. Auf seinen italienischen Teamkollegen Franco Morbidelli büsste Lüthi rund eine Sekunde ein. Er müsse trotzdem geduldig bleiben und beim Kennenlernen der Honda Schritt für Schritt vorgehen, so der letztjährige Moto2-Gesamtzweite. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Tom Lüthi🏁 (@tomluethi12) am Feb 16, 2018 um 4:59 PST

Rochat erneut auf dem Slalom-Podest

Marc Rochat erreichte in Jaun seinen fünften Saison-Podestplatz in einem Europacup-Slalom. Der Waadtländer musste sich lediglich dem Kroaten Matej Vidovic beugen, der mit 0,15 Sekunden Vorsprung gewann.

Rochat hat bislang einen Europacup-Sieg und total sechs Slalom-Podestplätze auf dieser Stufe realisiert. Den obersten Podestplatz errang Rochat am 6. Dezember letzten Jahres in Schweden. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

1,28 Milliarden Transferausgaben im Januar

Weltweit wurden im Januar 1,28 Milliarden Dollar auf dem Transfermarkt ausgegeben. Wie aus einem Bericht der FIFA hervorgeht, gaben die englischen (482,8 Mio. Dollar) und spanischen Klubs (361,3 Mio. Dollar) mit Abstand am meisten aus.

Die Vereine aus den europäischen Top-5-Ligen England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich verpflichteten insgesamt Spieler für 979,1 Millionen Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 70 Prozent entspricht. (fox/sda/dpa)

Bild: AP/PA

McLeish wieder schottischer Nationaltrainer

Alex McLeish ist elf Jahre nach seiner ersten Amtszeit erneut als schottischer Nationaltrainer vorgestellt worden. Der 59-Jährige ersetzt Gordon Strachan, der nach der verpassten WM-Qualifikation im letzten Oktober zurückgetreten war. McLeish führte Schottland 2007 zu sieben Siegen in zehn Partien, ehe er von Birmingham City abgeworben wurde. Am 23. März bestreitet Schottland sein nächstes Länderspiel gegen den WM-Gruppengegner Costa Rica. (fox/sda/reu)

Bild: EPA/EPA

Kasami von Constantin suspendiert

Sions Captain Pajtim Kasami bekommt von Präsident Christian Constantin eine Denkpause auferlegt. Der Mittelfeldspieler wurde für drei Tage suspendiert und wird damit die Super-League-Partie vom Sonntag gegen Lausanne verpassen.

«Ich gebe ihm drei Tage Zeit, um darüber nachzudenken, was wir tun müssen, um aus dieser Situation herauszukommen, in der wir uns befinden, und welche Anstrengungen er unternehmen muss, um in seiner Karriere zu reüssieren», sagte Constantin gegenüber «Le Nouvelliste». Weshalb er diese Massnahme getroffen hat, wollte Constantin nicht verraten. Am Montag soll es dann zur Aussprache zwischen dem Präsidenten und dem Captain kommen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer Handballer doch in den WM-Playoffs

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft steht doch noch in den WM-Playoffs. Der europäische Handball-Verband (EHF) hat dem Schweizer Protest im Anschluss an das WM-Qualifikationsspiel vom 13. Januar in Tuzla gegen Bosnien-Herzegowina stattgegeben.

Die Partie in Tuzla wird als 10:0-Forfaitsieg für die Schweiz gewertet, weil der Gegner einen Spieler einsetzte, der nicht auf dem Matchblatt aufgeführt war. Statt Bosnien-Herzegowina trifft folglich die SHV-Auswahl im Juni in den Playoffs auf Norwegen, den Finalisten der WM-Endrunde 2017. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

