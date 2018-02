Sport-News

Labbadia wird Wolfsburg-Trainer +++ Alfa Romeo Sauber präsentiert den C37

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Das ist der Alfa Romeo Sauber C37

Das Alfa Romeo Sauber F1 Team hat heute den neuen Formel-1-Boliden, den C37, für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2018 präsentiert.

Kurz vor dem Saisonstart äussert sich Teamchef Frédéric Vasseur wie folgt: «Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und auch darauf, Marcus Ericsson und Charles Leclerc schon bald auf der Rennstrecke zu sehen. Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit und Energie in den C37 gesteckt.»

Das offizielle «Roll-out» des C37 findet anlässlich des ersten Wintertests auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona vom 26. Februar bis 1. März 2018 statt. (zap)

Labbadia übernimmt in Wolfsburg

Einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt des Wallisers Martin Schmidt hat der VfL Wolfsburg einen neuen Trainer gefunden. Der 52-jährige Bruno Labbadia übernimmt beim Tabellen-14. der deutschen Bundesliga, bei dem mit Admir Mehmedi und Renato Steffen zwei Schweizer Nationalspieler unter Vertrag stehen.

Labbadia war zuletzt beim Hamburger SV tätig. Nach fünf Runden der Saison 2016/17 wurde er bei den Norddeutschen nach nur einem gewonnenen Punkt entlassen. (zap/sda)

Bruno Labbadia ist neuer Cheftrainer der Wölfe. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019 und leitet seine erste Trainingeinheit um 16 Uhr. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/wuGWjZSbQT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 20. Februar 2018

GC-Stürmer Bahoui leihweise nach Schweden

Nabil Bahoui von den Grasshoppers wechselt bis zum Ende der laufenden Saison leihweise in seine Heimat zu AIK Solna. Der schwedische Stürmer ist im letzten Sommer zu den Zürchern gestossen und hat insgesamt 15 Partien (davon 3 im Cup) für den Sechsten der Super League absolviert. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Rathgeb mit Schulterverletzung einen Monat out

Fribourg-Gottéron muss rund einen Monat auf seinen Verteidiger Yannick Rathgeb verzichten. Der 22-Jährige verletzte sich am Sonntag während eines Testspiels in Augsburg (2:3) an der Schulter und muss am Schlüsselbein operiert werden. Sollte Fribourg die Playoffs in der National League erreichen, dürfte Rathgeb damit zumindest für die Viertelfinal-Serie ausfallen. Rathgeb ist mit acht Toren und 20 Assists in 38 Spielen der viertbeste Skorer bei Gottéron. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

St. Gallens Tschernegg mit Knieverletzung out

Der FC St. Gallen muss rund sechs Wochen ohne Mittelfeldspieler Peter Tschernegg auskommen. Der 25-jährige Österreicher hat sich am Samstag beim 2:0-Sieg in Basel am Meniskus verletzt und wurde bereits operiert. Tschernegg musste im letzten Herbst schon mehrere Wochen aussetzen, nachdem er sich gegen die Young Boys in einem Zweikampf das Schlüsselbein gebrochen hatte. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Drittklassiges Wigan wirft Manchester City aus dem Cup

Sensation im englischen Cup: Das drittklassige Wigan Athletic schaltet in den Achtelfinals den Premier-League-Leader Manchester City aus.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte der nordirische Internationale und Kultstürmer Will Grigg in der 79. Minute. Die Wigan-Fans stürmten nach dem Erfolg gegen den grossen Favoriten den Platz, der Drittligist trifft nun in den Viertelfinals auf Southampton.

Manchester City, das vor einer Woche im Hinspiel der Achtelfinals der Champions League beim FC Basel mit 4:0 gewann, trat so gut wie in Bestbesetzung an. Nach einem Platzverweis gegen Fabian Delph wegen eines Fouls in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste der Favorit aber die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen.

Der Premier-League-Leader wird damit in dieser Saison nur noch maximal drei Trophäen gewinnen können; die Meisterschaft, den Liga-Cup sowie die Champions League. (sda)

Xamax bleibt nach Remis im Spitzenkampf auf Aufstiegskurs

Leader Neuchâtel Xamax erreichte in der Challenge League in einem intensiven Spitzenkampf gegen den Tabellenzweiten Servette ein glückhaftes 1:1. Dadurch verteidigten die Neuenburger den Vorsprung von elf Punkten auf die Genfer und steuern weiter auf Aufstiegskurs.

Das mehrheitlich tonangebende Servette bekundete in der zweiten Halbzeit viel Pech, als den Genfern in der 67. Minute ein klarer Handspenalty verwehrt wurde. Xamax-Spieler Steve Lawson hatte den Ball mit der Hand aus dem eigenen Strafraum befördert. Von den Schiedsrichtern wurde dies nicht registriert, weil sich die Aktion verdeckt abspielte.

Servette startete bereits stark und verzeichnete bereits in den ersten fünf Minuten drei hochkarätige Möglichkeiten. Der frühere Juventus-Profi Paolo De Ceglie brachte die Gäste mit einem Kopfball prompt in Führung (5.). Xamax steigerte sich nach dem schwachen Start. Folgerichtig schaffte der frühere Servettien Geoffrey Tréand nach mustergültiger Vorarbeit von Charles-André Doudin das 1:1 (29.). Doch ab der zweiten Hälfte war Servette das klar bessere Team.

Xamax wahrte mit dem Remis eine Serie. Immer wenn die Neuenburger in der Meisterschaft ein Tor erzielten, gab es in dieser Saison zumindest einen Punktgewinn. Die beiden einzigen Niederlagen gegen Schaffhausen (0:1) und Aarau (0:2) kassierte Xamax ohne eigenen Torerfolg. (sda)

Bild: KEYSTONE

Schlägerei zwischen FCL- und FCZ-Fans am Bahnhof Sursee

Vor dem Match zwischen dem FC Zürich und dem FC Luzern vom Sonntag ist es im Bahnhof Sursee zu einer Schlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten gekommen. Die Luzerner waren mit dem Extrazug nach Zürich unterwegs und trafen in Sursee auf dort wartende Zürcher.

Die Schlägerei habe nur wenige Minuten gedauert, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Als die Einsatzpatrouille eingetroffen sei, seien keine Beteiligten mehr vor Ort gewesen. Es dürften mindestens zwei Personen verletzt worden sein. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

31 Jahre Gefängnis für englischen Jugendcoach

Der frühere englische Jugend-Fussballtrainer und Talentscout Barry Bennell ist wegen sexuellen Missbrauchs zu 31 Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Liverpool am Montag. In der vergangenen Woche hatten die Richter den 64-jährigen Bennell in insgesamt 43 Fällen schuldig gesprochen.

Sie sahen es als erwiesen an, dass Bennell sich in den 80er-Jahren an Buben zwischen acht und 15 Jahren vergangen hat. Sieben weitere Fälle hatte der ehemalige Coach von Crewe Alexandra und Manchester City selbst zugegeben. Die Richter nannten ihn einen «zielstrebigen und rücksichtslosen Pädophilen». Opfer hatten ausgesagt, sie hätten von einer Profikarriere geträumt, Bennell habe das ausgenutzt. Er war 2016 in die Schlagzeilen geraten, nachdem der frühere Fussballprofi Andy Woodward schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Dutzende weitere Ex-Fussballer brachen daraufhin ihr Schweigen. (ram/sda/dpa)

Kukan mindestens eine Woche out

Dean Kukan ist bei der 2:5-Niederlage der Columbus Blue Jackets zuhause gegen Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh verletzt ausgeschieden. Der Zürcher Verteidiger zog sich im Startdrittel eine Oberkörperverletzung zu und fällt mindestens eine Woche aus.

Für Columbus war es die dritte Niederlage in Folge und die achte in den letzten zehn Spielen. Der Rückstand auf einen Playoffplatz beträgt dennoch nur einen Punkt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Rodriguez versiebt Penalty

Die AC Milan feiert einen knappen Heimsieg gegen Sampdoria Genua. Der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez verschiesst in der 7. Minute einen Penalty. Doch nur sechs Minuten später schiesst Giacomo Bonaventura Milans 1:0, er trifft mit gütiger Mithilfe von Sampdorias Goalie Emiliano Viviano. (ram)

Milan - Sampdoria Genua 1:0 (1:0)

46'594 Zuschauer. - Tor: 14. Bonaventura 1:0. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 7. Viviano (Sampdoria) wehrt Handspenalty von Rodriguez ab. (sda)

Die Tabellenspitze tabelle: srf

Real Madrid wendet Partie

In Sevilla liegt Real Madrid zur Pause gegen Betis mit 1:2 im Rückstand. Doch nach dem Seitenwechsel wenden die Königlichen die Partie. Sie gewinnen eine turbulente Partie mit 5:3 und haben damit als Tabellenvierter weiterhin 17 Punkte Rückstand auf Leader Barcelona. (ram)

Betis Sevilla - Real Madrid 3:5 (2:1)

53'486 Zuschauer. - Tore: 11. Asensio 0:1. 33. Mandi 1:1. 37. Fernandez (Eigentor) 2:1. 51. Ramos 2:2. 59. Asensio 2:3. 66. Ronaldo 2:4. 85. Sergio Leon 3:4. 90. Benzema 3:5. (sda)

Die Tabellenspitze tabelle: srf

Dortmund gewinnt Borussia-Duell

In der 23. Bundesliga-Runde stehen Schweizer Torhüter im Mittelpunkt. Das direkte Duell gewinnt Dortmunds Roman Bürki auswärts gegen Yann Sommers Borussia Mönchengladbach mit 1:0.

Sommer kehrte nach zwei wegen eines Muskelfaserriss verpassten Spielen ins Gladbacher Tor zurück, war aber in der 31. Minute machtlos, als Marco Reus via Lattenunterkante zum 0:1 traf.

Dortmund, das seit der Amtsübernahme von Trainer Peter Stöger keines von acht Spielen verloren hat, rückte auf Rang 2 vor, während der Gastgeber seit der Winterpause die fünfte Niederlage in sechs Spielen kassierte. (ram/sda)

Mönchengladbach – Dortmund 0:1

54'018 Zuschauer. - Tor: 31. Reus 0:1. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 83.) und Drmic (ab 79.), Dortmund mit Bürki und Akanji.

Die Tabelle tabelle: srf

Rochdale zwingt Tottenham in Wiederholungsspiel

Überraschung in den Achtelfinals des FA Cups: Drittligist Rochdale ringt Tottenham Hotspur ein 2:2 ab. Damit erkämpft sich der Underdog ein Wiederholungsspiel im Wembley.

Lucas Moura glich Rochdales Führungstor nach einer Stunde aus, Topskorer Harry Kane erzielte mittels Penalty in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer für die Spurs. Doch Steve Davies liess die Mitspieler und die Fans des Aussenseiters mit seinem Tor zum 2:2 in der 93. Minute feiern. (ram)

Atlético bleibt an Barça dran

Der Vorsprung des FC Barcelona auf Verfolger Atlético Madrid beträgt weiterhin sieben Punkte. Einen Tag nach Barças 2:0-Sieg bei Eibar siegten die Hauptstädter ebenfalls mit 2:0 gegen Athletic Bilbao. Kevin Gameiro (67., Bild) und Diego Costa (80.) zeichneten sich als Torschützen aus. (ram)

Bild: EPA/EFE

Hohe Heimsiege in der Challenge League

Der FC Aarau fertigt Chiasso zuhause auf dem Brügglifeld mit 4:1 ab. Rossino, Frontino (2) und Chiarocchi schossen vor 2272 Fans die Tore für die Rüebliländer, die ab der 25. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Chiassos Ceesay mit einem Mann mehr spielen konnten.

Noch einen Treffer mehr sahen die Fans in Vaduz. Die Liechtensteiner schlugen Wohlen mit 5:1. Devic zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, auch Mathys, Schirinzi und Brunner trafen. (ram)

