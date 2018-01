Sport-News

Lakers siegen im Spitzenkampf

Die Rapperswil-Jona Lakers machen in der Swiss League ein grosser Schritt in Richtung Qualifikationssieg. Die St. Galler bezwingen Verfolger Langenthal dank vier Toren im Schlussdrittel mit 4:1. Damit bauten die Lakers den Vorsprung auf die Oberaargauer auf 14 Punkte aus.

Bild: KEYSTONE

Aegerter Solo-Fahrer bei Kiefer Racing

Dominique Aegerter wird im Kiefer-Racing-Team in der kommenden Moto2-WM-Saison der einzige Fahrer sein. Dadurch kann der 27-jährige Berner auf diesem Level verbleiben und damit aufatmen. Der deutsche Rennstall schreibt in einer Medienmitteilung, dass das Team mit einer «Ein-Fahrer-Struktur» das Jahr 2018 bestreitet. Das Team wird mit Rennmaschinen von KTM antreten.

Die Finanzierung ist laut Jochen Kiefer durch «langjährige Partner, sowie auch viele neue Sponsoren, die Aegerter und sein Umfeld akquirieren konnte», gesichert. «Allerdings haben wir auf dem Motorrad noch Werbefläche frei, um mögliche weitere Interessenten ordentlich zu präsentieren.» (pre/sda)

Bild: EPA/EFE

Feuz Trainingsdritter – Janka mit viel Rückstand

Beat Feuz gehört im ersten Abfahrtstraining in Wengen zu den Schnellsten. Der Weltmeister wird hinter dem Österreicher Hannes Reichelt und dem Italiener Peter Fill Dritter. Dass Feuz auf Anhieb schnell war, kommt nicht von ungefähr. Hier kennt er die wichtigen Passagen der Strecke bestens, hier fühlt er sich wohl, hier geht er auch mit besonders grossem Selbstvertrauen zu Werke, zumal er den Klassiker vor sechs Jahren schon einmal für sich entschieden hat.

Auf die Bestzeit von Reichelt büsste Feuz 34 Hundertstel ein. Der Österreicher gehört ebenfalls zu den Lauberhorn-Siegern. Vor drei Jahren hatte er die Abfahrt vor Feuz und Carlo Janka gewonnen. Janka stand auch diesmal wieder im Mittelpunkt. Der Bündner war erstmals seit seinem Ende Oktober im rechten Knie erlittenen Kreuzbandriss wieder im Rahmen des Weltcups am Start. Janka, der auf eine Operation verzichtet hat und die Verletzung konservativ behandeln lässt, lag knapp dreieinhalb Sekunden hinter Reichelt zurück.

Nach eigener Einschätzung fehlt ihm noch das letzte Vertrauen - umso mehr die Sicht während des Trainings nicht die beste war. Janka, der in Wengen auf die Unterstützung seines Manualtherapeuten Rolf Fischer zählen kann, wird auch das zweite Training am Donnerstag bestreiten. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Wiestner erstmals in den Top 30

Der Schweizer Biathlet Serafin Wiestner schafft im Einzelrennen über 20 km in Ruhpolding erstmals in diesem Winter einen Top-30-Platz im Weltcup. Der 27-jährige Grenzwächter lief mit zwei Strafminuten auf den 28. Platz. Die weiteren Schweizer verpassten die Weltcup-Punkte, der Sieg ging einmal mehr an den Franzosen Martin Fourcade, der sich nur einen Fehlschuss leistete

Der Schweizer Teamleader Benjamin Weger verzichtet zugunsten einer Trainingswoche in Antholz auf die Weltcuprennen in Ruhpolding. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

YB rund drei Monate ohne Stammgoalie Von Ballmoos

Knapp drei Wochen vor dem Start zur Rückrunde in der Super League sieht sich Leader Young Boys mit einem gravierenden Personalproblem konfrontiert: Der Stammtorhüter David von Ballmoos fällt rund drei Monate aus. Der 23-jährige Berner kugelte sich im Training die Schulter aus. Von Ballmoos muss sich einer Operation unterziehen und wird deshalb längere Zeit fehlen.

Im Trainingslager im spanischen Jerez stehen dem Team von Trainer Adi Hütter die frühere Nummer 1 Marco Wölfli sowie die Nachwuchs-Torhüter Dario Marzino und Yoël Tschan zur Verfügung. «Wölfli hat bei seinen fünf Einsätzen in dieser Saison bewiesen, dass auf ihn Verlass ist», sagte Sportchef Christoph Spycher. (sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka verschiebt Comeback erneut

Stan Wawrinka muss seine Rückkehr auf den Tennisplatz weiter verschieben. Der Romand sagte seine Teilnahme am Exhibition-Turnier «Tie Break Tens» in Melbourne knapp zwei Stunden vor Spielbeginn ab. Er wurde durch den Kanadier Milos Raonic ersetzt.

Ein Grund für Wawrinkas kurzfristiges Forfait ist noch nicht bekannt. Der Australian-Open-Champion von 2014 hat seine letzte Partie im vergangenen Juli in Wimbledon bestritten und sich zuletzt von einer Knieoperation erholt.

Damit ist ein Start von Wawrinka an dem am Montag beginnenden Australian Open weiter unsicher. (zap/sda)

Bild: EPA/AAP

Djokovic deklassiert Thiem beim Comeback

Nach Rafael Nadal scheint auch Novak Djokovic bereit für das Australian Open. Der Serbe überzeugt bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause.

Djokovic mid match interview. "I'm smilling inside and outside. I just love this sport so much". — José Morgado (@josemorgado) 10. Januar 2018

Djokovic (ATP 14) bestritt bei den Kooyong Classic, einem Einladungsturnier in Melbourne, einen Match gegen den Österreicher Dominic Thiem (ATP 5) und gewann 6:1, 6:4.

Der 30-jährige Serben hatte sein bisher letztes Spiel am 12. Juli 2017 im Wimbledon-Viertelfinal bestritten und danach wegen einer Ellbogenverletzung pausiert. Er genoss es, wieder spielen zu können. «Es ist eine grosse Freude, ich liebe diesen Sport, es ist eine Leidenschaft und ich habe es vermisst», sagte der zwölffache Grand-Slam-Sieger.

Die frühere Weltnummer 1 sollte für das am Montag beginnende Australian Open bereits sein. «Es ist mein grosses Ziel, für das ich bereit sein wollte. Es ist ein grossartiger Start», sagte Djokovic, der das Grand-Slam-Turnier in Melbourne zwischen 2008 und 2016 sechsmal gewann. (zap/sda)

Bild: EPA/AAP

Laaksonen scheitert in der 1. Qualifikationsrunde

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres geht ohne Henri Laaksonen (ATP 120) über die Bühne. Der 25-jährige Schweizer scheidet in der Qualifikation für das Australian Open bereits in der 1. Runde aus.

Laaksonen unterlag dem in der Weltrangliste um 136 Positionen schlechter klassierten Italiener Federico Gaio 4:6, 3:6.

Damit muss sich Laaksonen weiter auf seine erste Teilnahme am Australian Open gedulden. Schon 2017, 2016 und 2014 war der finnisch-schweizerische Doppelbürger in Melbourne in der 1. Qualifikationsrunde ausgeschieden. (zap/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Agüero erlöst ManCity in der 93. Minute

Manchester City ist im englischen Ligapokal nur knapp einer Blamage entgangen. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen den Zweitligist Bristol City nur dank eines Treffers von Einwechselspieler Sergio Agüero 2:1 in der 93. Minute.

Neben Agüero traf Kevin De Bruyne für den in der Liga noch ungeschlagenen Top-Favoriten. Kurz vor Pause hatte Bobby Reid den krassen Aussenseiter, der im Viertelfinal Manchester United eliminhierte, per Penalty in Führung gebracht.

Der Aussenseiter verblüffte in der ersten Hälfte gegen die zwar spielbestimmenden, aber ideenlosen Gastgeber. In der zweiten Hälfte verliessen die Gäste aber zunehmend die Kräfte, sodass der Leader der Premier League sich doch noch durchsetzte. (pre/sda)

Favres Out im Liga-Cup-Viertelfinal

Drei Tage der Startrunden-Niederlage im regulären Cup ist der OGC Nice auch im zweiten Knock-out-Wettbewerb der Liga gescheitert. Im Viertelfinal unterlag die phasenweise dominante, aber unpräzise Equipe von Lucien Favre dem Meister Monaco 1:2.

In der Meisterschaft hatte «Gym» die Monegassen im eigenen Stadion zweimal innerhalb eines Jahres 4:0 deklassiert, ein drittes Mal liess sich der Favorit nicht düpieren. Mit dem guten früheren Schweizer Nationalkeeper Diego Benaglio im Tor verwalteten die Gäste den bis zur 37. Minute erzwungen 2:1-Vorteil am Ende souverän. (pre/sda)

Ajoie gewinnt dank Kanada-Power

Der Cup-Halbfinalist Ajoie etabliert sich in der Swiss League auf Platz 4. Die Jurassier besiegen trotz einiger Turbulenzen Visp 6:4. Die GCK Lions (9.) nähern sich den Playoff-Positionen. Eine dritte Heimniederlage in Folge vereitelten primär zwei Ajoulots: Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos, die zusammen fünf Punkte erzielten.

Die GCK Lions, im Tor neben anderen Verstärkungen der ZSC Lions mit Niklas Schlegel am Start, verspielten gegen den Nachwuchs des EV Zug in den letzten drei Minuten der regulären Spielzeit eine 3:1-Führung. In der Overtime setzte Xeno Büsser den Schlusspunkt zu Gunsten der Stadtzürcher. Der Sohn von ZSC-Teamarzt Gery markierte in der 63. Minute das entscheidende Tor. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/BIST

Mäaenpää lässt Jyväskylä vom CHL-Final träumen

Der finnische Vertreter JYP Jyväskylä, im bisherigen Verlauf Champions Hockey League einzig während der Gruppenphase in Zug (3:6) chancenlos, überrollte den tschechischen Spitzenklub Trinec beim 4:2-Heimerfolg im Halbfinal-Hinspiel in den zweiten 20 Minuten. Zur überragenden Figur avancierte in jener brillanten Phase der frühere Ambri-Professional Mikko Mäenpää – der bald 35-jährige Verteidiger skorte im einseitigen Mitteldrittel (4:0) doppelt.

In der Extra-Liga kämpft Liberec nach 37 Runden weiterhin um einen Playoff-Platz, europäisch hingegen überzeugt die Equipe. Die Osteuropäer erreichten im zähen Duell mit dem souveränen schwedischen Meisterschafts-Leader Växjö dank einem Treffer des U20-Internationalen Lukas Jasek ein 1:1-Remis. Sollte Berns Viertelfinal-Gegner Växjö vor eigenem Publikum scheitern, wäre die bald vierjährige Europacup-Dominanz skandinavischer Teams zu Ende. (pre/sda)

Yannick Weber bis 2020 in Nashville

Die Nashville Predators verlängerten mit Yannick Weber um zwei Jahre bis 2020. In der Saison 2018/19 verdient der Berner Verteidiger wie in der laufenden Spielzeit 650'000 Dollar, danach erhält er 700'000 Dollar. Die vorzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht die Wertschätzung, die Weber vom diesjährigen Stanley-Cup-Finalisten entgegengebracht wird. Der 29-Jährige, der 2016 zu den Predators wechselte, ist im dritten Verteidiger-Paar eine feste Grösse und erfüllt seinen Job äusserst solid.

Weber musste sich den aktuellen Status hart erkämpfen, durchlebte er doch schwierige Zeiten in der NHL. Die Vancouver Canucks schoben ihn trotz eines Einweg-Vertrages in die AHL ab. Er gab aber nie auf, obwohl er in der Schweiz mit Handkuss genommen worden wäre und mehr Geld verdient hätte. In Nashville spielt Weber mit seinem Jugendfreund Roman Josi zusammen, der ebenfalls noch bis 2020 bei den Predators unter Vertrag steht. Auch Kevin Fiala ist bei der Franchise aus dem Bundesstaat Tennessee tätig. (pre/sda)

Erkinjuntti fehlt mindestens zwei Wochen

Antti Erkinjuntti, der PostFinance-Topskorer der SCL Tigers, fällt wie erwartet zwei bis drei Wochen aus. Der finnische Stürmer verletzte sich am Freitag bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung der SCL Tigers im Derby in Bern an der Schulter

Erkinjuntti war in der 19. Minute von Berns Topskorer Mark Arcobello gecheckt worden. Arcobello wurde für die Aktion mit einem Restausschluss belegt. Die National League sperrte den Amerikaner für eine Partie und leitete ein Verfahren ein. (pre/sda)

Willi Melliger erlitt Schlaganfall

Der ehemalige Springreiter Willi Melliger hat gemäss «Blick» einen Schlaganfall erlitten. Er soll sich in einem sehr ernsten Zustand befinden. «Wir sind in aller grösster Sorge», wird Thomas Fuchs, Ex-Springreiter und langjähriger Weggefährte von Melliger im «Blick» zitiert.

Der 64-jährige Melliger ritt mit seinem Wallach Calvaro zu zahlreichen Erfolgen. Unter anderem gewann er zwei Silbermedaillen an Olympischen Spielen – im Einzel in Atlanta 1996 und im Team 2000 in Sydney. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

