Langenthal und Olten verpatzen Playoff-Auftakt +++ Favre verliert weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Favre verliert mit Nice weiter

Nice bleibt zum fünften Mal in Folge in der Ligue 1 sieglos. Die Mannschaft von Lucien Favre, die am Donnerstag in der Europa League gescheitert war, spielte in der 28. Runde in Bordeaux nur 0:0. In den letzten fünf Runden resultierten zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die Reserve auf den Relegationsplatz beträgt nur noch acht Punkte.

An der Tabellenspitze zieht Paris Saint-Germain weiterhin einsame seine Kreise. Der Leader setzte sich gegen den Tabellendritten Marseille im «Classique» daheim mit 3:0 durch und baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Monaco (3:3 in Toulouse) auf 14 Punkte aus.

Einziger Wermutstropfen für PSG in der manchmal gehässigen Partie mit elf Gelben Karten: Neymar musste rund zehn Minuten vor Spielschluss mit schmerzendem Knöchel vom Platz getragen werden. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Atletico Madrid siegt zum fünften Mal in Folge

Atletico Madrid kam zum fünften Sieg in Folge und bleibt mit sieben Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen Real Madrid Zweiter der spanischen Meisterschaft.

Atletico bekundete keine Mühe beim Champions-League-Achtelfinalisten FC Sevilla. Die Mannschaft von Diego Simeone kam durch Treffer von Hattrick-Schütze Antoine Griezmann, Diego Costa und Koke zum souveränen 5:2. Vor allem das 2:0 von Griezmann war sehenswert. Der Franzose traf nach einem Dribbling herrlich in die weite obere Torecke. (abu/sda)

Swiss-League-Playoffs: Drei Auswärtssiege zum Auftakt

Zum Auftakt der Playoffs in der Swiss League erkämpften sich drei von vier Auswärtsteams gleich den Heimvorteil in der Viertelfinal-Serie.

Titelverteidiger Langenthal verlor zum Auftakt nicht nur die Partie gegen Visp (2:5), sondern schon früh auch den verletzt ausgeschiedenen Captain Stefan Tschannen. Der zweifache NLB-Meister mit den Oberaargauern kehrte nach einem ungeahndeten Kniestich in der 3. Minute nicht mehr zurück. Davon konnten sich die Gastgeber nicht mehr erholen.

Olten (2:4 gegen Thurgau) und La Chaux-de-Fonds (1:5 gegen Ajoie) konnten ihren Heimvorteil ebenfalls nicht nutzen. Angeführt von den überragenden Philip-Michael Devos (3 Tore) und Konstantin Schmidt (2) feierte Ajoie einen ungefährdeten Sieg.

Bild: KEYSTONE

Einzig Qualifikationssieger Rapperswil-Jona gab sich gegen die EVZ Academy keine Blösse und siegte souverän 7:0. Dion Knelsen und Michael Hügli zeichneten sich für das Team von Jeff Tomlinson als Doppeltorschützen aus, wobei Flügel Hügli im ersten Spielabschnitt gar nach einem schnellen Gegenstoss in Unterzahl reüssierte. (abu/sda)

Derdiyok fällt rund drei Wochen aus

Eren Derdiyok muss zwei bis drei Wochen pausieren. Der 60-fache Schweizer Internationale zog sich mit Galatasaray Istanbul in der türkischen Meisterschaft gegen Bursaspor (5:0) eine Kapselverletzung im Fuss zu. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Juventus - Atalanta wegen Schneefällen abgesagt

Die Partie in der Serie A zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo musste am Sonntag abgesagt werden. Der Rasen im Juventus Stadium war nach starken Schneefällen unbespielbar. Wann der Match nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Juventus Turin belegt in der italienischen Meisterschaft mit einem Punkt Rückstand den 2. Platz hinter Napoli, das am Montagabend in Sardinien bei Cagliari gastiert. (abu/sda)

Bild: AP/ANSA

Hockey-Nati rutscht ab

Die Schweiz belegt in der neuen Eishockey-Weltrangliste der Männer, die der Internationale-Eishockey-Verband (IIHF) nach den Olympischen Spielen veröffentlicht hat, nur noch auf Platz 8. Olympia-Finalist Deutschland hat das Team von Patrick Fischer überholt.

Erstmals seit 2012 (9. Rang) belegt die Schweiz nicht mehr den 7. Rang im Ranking, das aus den Schlussranglisten der vergangenen vier Weltmeisterschaften und den letzten Olympischen Spielen ermittelt wird. Die Weltrangliste wird einerseits für die Gruppeneinteilungen an den grossen Turnieren herangezogen, andererseits ist sie vor allem bedeutend bei der Qualifikation für die Olympia-Turniere. Nur die Top 8 nach der WM 2020 in der Schweiz müssen für 2022 in Peking nicht den Umweg über ein Qualifikationsturnier gehen. (ram/sda)

Die neue Weltrangliste: tabelle: iihf

Fink bei Austria Wien entlassen

Thorsten Fink ist nicht mehr Trainer bei Austria Wien. Für den 50-jährigen Deutschen war die 11. Saisonniederlage am Samstag mit dem 1:2 bei Admira Wacker die eine Niederlage zuviel.

Austria liegt nach 24 Runden in der österreichischen Bundesliga nur auf dem 7. Platz und hat weder mit den Europacup-Plätzen noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Der frühere Bayern-Profi wurde mit dem FC Basel zweimal Schweizer Meister und einmal Cupsieger. Im Oktober 2011 verliess er die Schweiz und übernahm beim Bundesligisten Hamburger SV das Zepter. Nach knapp zwei Jahren wurde er beim HSV entlassen und übernahm in Österreich Austria Wien, wo er nun trotz eines noch bis Sommer 2019 gültigen Vertrages entlassen wurde. (ram/sda)

Bild: EPA/DPA

Barcelona trotz Rückstand mit Kantersieg

Barcelona kam in der 25. Runde zum 20. Sieg. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Girona (6:1) gerieten die Katalanen zwar nach etwas mehr als zwei Minuten 0:1 in Rückstand, doch die Wende liess nicht lange auf sich warten. Bis zur Pause hatte Barcelona dank je zwei Toren von Luis Suarez und Lionel Messi aus dem Rückstand eine 4:1-Führung gemacht.

Suarez, der auch zu zwei Toren die Vorlage gab, traf nach der Pause ein weiteres Mal. Auch Neuzugang Philippe Coutinho, der im Winter aus Liverpool kam, vermochte mit einem Tor und einem Assist zu glänzen.

Barcelona - Girona 6:1 (4:1)

85'417 Zuschauer. -

Tore: 3. Portu 0:1. 5. Suarez 1:1. 30. Messi 2:1. 36. Messi 3:1. 44. Suarez 4:1. 66. Coutinho 5:1. 76. Suarez 6:1. (zap/sda)

Inter gewinnt dank zwei Innenverteidiger-Toren

Inter Mailand tankt eine Woche vor dem Derby gegen Milan eine wenig Selbstvertrauen. Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Benevento gewinnen die Mailänder 2:0.

Nach der ersten Halbzeit gab es gellende Pfiffe im Giuseppe Meazza. Nach dem Spiel gab es dann immerhin auch ein wenig Applaus von den Rängen. Denn Inter Mailand hat mal wieder gewonnen. Das 2:0 gegen Benevento war erst der zweite Sieg seit dem 4. Dezember.

Doch die Leistung gegen den Aufsteiger, der auswärts noch keinen einzigen Punkt geholt hat, war nicht besser als in den Spielen zuvor. Sie war weitgehend pitoyabel. Am Ende hatte Benevento sogar mehr Torschüsse verzeichnet als Inter.

Für die Entscheidung waren die beiden Innenverteidiger Milan Skriniar und Andrea Ranocchia verantwortlich. Sie waren nach der Pause innerhalb von drei Minuten mit Kopfbällen erfolgreich (66./69.). Symptomatisch für den Auftritt von Inter war, dass beide Tore nach stehenden Bällen fielen. Skriniar traf nach einem Corner, Ranocchia nach einem Freistoss.

Inter Mailand - Benevento 2:0 (0:0)

47'157 Zuschauer. -

Tore: 66. Skriniar 1:0. 69. Ranocchia 2:0. -

Bemerkung: 81. Gelb-Rote Karte gegen Viola (Benevento). (zap/sda)

Servette gibt noch nicht auf

Servette hat in der Challenge League die Hoffnung auf den Aufstieg noch nicht aufgegeben. In der 22. Runde siegten die Genfer gegen den FC Aarau auch in der Höhe verdient 4:0. Vor allem nach dem zweiten Tor kurz vor der Pause hatte Servette mit den Gästen in der zweiten Halbzeit leichtes Spiel. Bei nun gleicher Anzahl Spiele beträgt der Rückstand von Servette auf Leader Neuchâtel Xamax noch acht Punkte. Die Neuenburger treffen am Montag auswärts auf Chiasso.

Längst keine Ambitionen mehr hat der einstige Leader FC Schaffhausen, der zu Hause gegen Wil 1:2 verlor und im vierten Spiel der Rückrunde die vierte Niederlage kassierte. Der eingewechselte Andelko Savic schoss fünf Minuten vor dem Ende das Siegestor für Wil, das zu diesem Zeitpunkt schon 40 Minuten lang in Überzahl gespielt hatte. Savic hat in den letzten drei Partien immer getroffen. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Zwei Ronaldo-Tore zum 4:0 gegen Alaves

Real Madrid löst in der 25. Runde der spanischen La Liga die Pflichtaufgabe gegen Deportivo Alaves souverän und siegt 4:0.

Cristiano Ronaldo erzielte dabei zwei Tore in der 44. und 61. Minute. Dazwischen hatte Gareth Bale (46.) auf 2:0 erhöht. Der Waliser stand in der Startformation, nachdem er zuletzt zwei Mal auf der Bank hatte Platz nehmen musste. Den Schlusspunkt setze der Franzose Karim Benzema per Foulelfmeter (89.).

Real Madrid - Alaves 4:0 (1:0)

75'181 Zuschauer. -

Tore: 44. Ronaldo 1:0. 46. Bale 2:0. 61. Ronaldo 3:0. 89. Benzema (Foulpenalty) 4:0. (zap/sda)

Lausanne-Sport gegen FC Basel verschoben

Der Kälteeinbruch in der Schweiz mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auch am Nachmittag sowie mit einer empfindlichen Bise bringt den Kalender der Swiss Football League etwas durcheinander.

Wegen gefrorenen Terrains mussten in der Super League die Partie zwischen Lausanne-Sport und dem FC Basel sowie in der Challenge League das Spiel Winterthur - Vaduz verschoben werden.

Sowohl auf der Pontaise wie auf der Schützenwiese war das Spielfeld teilweise vereist, weshalb für die Spieler erhebliche Verletzungsgefahr bestanden hätte. Wann die Partien stattfinden, wird in den kommenden Tagen entschieden. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Bärtschi und Meier treffen und verlieren

Sven Bärtschi und Timo Meier haben in der NHL je ein Tor erzielt. Sie mussten allerdings mit den Vancouver Canucks und den San Jose Sharks als Verlierer vom Eis gehen. Die Canucks unterlagen auswärts den Vegas Golden Knights, dem knapp vor den Nashville Predators liegenden Leader der Western Conference, 3:6. Bärtschi traf in der 12. Minute zum 1:1.

Bei den Golden Knights, die mit drei Toren im mittleren Abschnitt die Vorentscheidung erzwangen, hatte Luca Sbisa im letzten Match gegen Calgary doppelt gepunktet. Diesmal ging der Zuger Verteidiger leer aus.

Der als Flügel in der ersten Sturmlinie spielende Timo Meier war San Joses einziger Torschütze bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen die Chicago Blackhawks. Das mit einem Slapshot erzielte Tor bedeutete den zeitweiligen Anschluss zum 1:2 Mitte des zweiten Drittels. (ram/sda)

Capelas überragende Leistung

Mit 25 Punkten und 11 Rebounds hat der Genfer NBA-Center Clint Capela den Houston Rockets zum elften Sieg in Folge verholfen, einem 120:102 daheim gegen die Minnesota Timberwolves. Capela entschied mit seiner Matchbilanz das Duell gegen Minnesotas renommierten All-Star-Center Karl-Anthony Towns für sich. Towns brachte es auf 18 Punkte und 13 Rebounds.

Bester Werfer der Rockets war wie üblich James Harden, diesmal mit 31 Punkten. In den ersten zwei Spielvierteln glückten den Rockets nur 6 von 21 Versuchen aus dem Drei-Punkte-Bereich, sodass sie lediglich mit 55:54 in Führung lagen. In der zweiten Hälfte dagegen brachten sie 13 von 16 Drei-Punkte-Würfen in den Korb. (ram/sda)

Bild: AP

Remis bei Labbadias Einstand

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia verpasste Wolfsburg den erhofften Befreiungsschlag in der Bundesliga. Die Wolfsburger kamen in Mainz nicht über ein 1:1 hinaus. Nach zwei Niederlagen in Folge holte der VfL, bei dem Admir Mehmedi und Renato Steffen in der Schlussphase zu einem Teileinsatz kamen, immerhin einen Punkt und bleibt in der Tabelle vor dem direkten Konkurrenten aus Mainz.

Josip Brekalo brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. In der 44. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Yoshinori Muto der Ausgleich. Labbadia, der nach eineinhalb Jahren wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist, hat die Mannschaft erst am Dienstag von seinem zurückgetretenen Vorgänger Martin Schmidt übernommen.

Mainz - Wolfsburg 1:1 (1:1). - 25'173 Zuschauer. - Tore: 6. Brekalo 0:1. 44. Muto 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (ab 77.) und Mehmedi (ab 83.). (sda)

Wohlen wartet seit 11 Spielen auf einen Sieg

Wohlen wartet seit elf Spielen in der Challenge League auf einen Sieg. Auch in der 22. Runde gibt es für die Aargauer kein Erfolgserlebnis: Sie verlieren zuhause 1:2 gegen Rapperswil-Jona.

Dennis Salanovic brachte Rapperswil in der 2. Minute in Führung, kurze Zeit später hatte Aldin Turkes gar das 0:2 auf dem Fuss, traf aber nur den Pfosten. Mit seinem achten Saisontreffer gelang Igor Tadic in der 6. Minute der Ausgleich für das Schlusslicht. Tadic hat damit in den letzten drei Spielen jeweils getroffen. Doch das Happy-End blieb aus: Verteidiger Berkay Sülüngöz begrub mit seinem ersten Saisontreffer in der 83. Minute die Hoffnungen der Wohlener auf den ersten Sieg seit dem 1. Oktober 2017.

Wohlen - Rapperswil-Jona 1:2 (1:1). - 235 Zuschauer. - SR Gut. - Tore: 2. Salanovic 0:1. 6. Tadic 1:1. 83. Sülüngöz 1:2. - Bemerkungen: 6. Pfostenschuss Turkes (Rapperswil). (sda)

Sperre gegen Constantin auf 5 Monate verkürzt

Sion-Präsident Christian Constantin darf bereits am 11. März wieder in Schweizer Fussball-Stadien. Der Internationale Sportgerichtshof CAS verringert die Strafe von neun auf fünf Monate.

Constantin hatte im letzten September nach dem Spiel Lugano – Sion vor laufenden TV-Kameras den Teleclub-Experten Rolf Fringer niedergeschlagen. Die Swiss Football League verhängte darauf am 12. Oktober 2017 eine 14-monatige Sperre gegen Constantin und büsste ihn mit 100'000 Franken.

Constantins erster Rekurs war erfolgreich: Die Sperre wurde auf neun Monate und die Busse auf 30'000 Franken reduziert. Grund: Mildernde Umstände, da Constantin nicht «vorsätzlich», sondern aus einer unmittelbaren emotionalen Reaktion« gehandelt habe.

Constantin genügte dies nicht und er legte erneut Berufung gegen das Urteil ein. Der CAS verweigerte noch im Januar eine «aufschiebende Wirkung», hat das Strafmass nun aber doch reduziert. Die Gründe für die Strafminderung wurden nicht bekannt gegeben. (sda)

FA eröffnet Verfahren gegen Guardiola

Der englische Fussballverband FA eröffnet ein Verfahren gegen Manchester Citys Trainer Pep Guardiola. Der 47-jährige Katalane trug zuletzt mehrfach eine gelbe Schleife an Pressekonferenzen und Spielen. Die Schleife gilt als Symbol der Unterstützung von verhafteten oder abgesetzten katalanischen Politikern, die die Unabhängigkeit von Spanien wollen.

Die FA wertete dies als «politische Botschaft» und Bruch der Bekleidungsvorschriften. Guardiola kann sich bis zum 5. März zu diesem Vorwurf äussern. (sda)

Bild: AP/AP

