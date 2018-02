Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Langnau holt Johansson +++ Seattle bewirbt sich für neues NHL-Team

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

«Urs» leihweise von Luzern zu Wil

Der FC Wil übernimmt vom FC Luzern den nordkoreanischen Nationalspieler Jong Il-Gwan leihweise bis zum Ende der Saison. Der Stürmer soll bei den Ostschweizern Spielpraxis sammeln. Der 37-fache Nationalspieler Nordkoreas kam in der laufenden Saison auf sechs Einsätze, nur zweimal stand er dabei von Beginn weg auf dem Platz.

Wil ist derweil als Zweitletzter der Challenge League besonders im Angriff auf neue Impulse angewiesen. In 20 Spielen erzielte das Team von Konrad Fünfstück nur gerade 17 Tore – und stellt damit den ungefährlichsten Angriff der Liga. (ram/sda)

Jubelt Nordkoreas «Armee der Schönen» bald auch in Wil?

Neuer Ausländer für SCL Tigers, einer weniger in Davos

Die SCL Tigers haben Stürmer Mikael Johansson mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison ausgestattet. Der 32-jährige Schwede stand zuletzt beim HC Davos unter Vertrag. Den Mitte Januar auslaufenden Vertrag mit dem Stürmer hatten die Bündner nicht verlängert. Johansson absolvierte für Davos in der National League 14 Spiele und erzielte dabei einen Treffer.

Bild: SPENGLER CUP

Der HC Davos hat sich mit Brandon Buck zudem von einem weiteren Ausländer getrennt. Der 29-jährige Stürmer schliesst sich den Vienna Capitals an. Wie bei Johansson war auch Bucks Gastspiel in Davos nur von kurzer Dauer. Dem Kanadier gelangen für den HCD in elf Ligaspielen zwei Tore. (ram/sda)

ZSC-Verteidiger Blindenbacher muss Saison beenden

Für ZSC-Verteidiger Severin Blindenbacher endet die Saison wegen einer im Oktober zugezogenen Gehirnerschütterung vorzeitig. Wie die Zürcher in einer Mitteilung schrieben, müsse der 34-Jährige nach seiner siebenten Gehirnerschütterung die Rückkehr auf das Eis verschieben.

Mitte Oktober hatte sich Blindenbacher im Auswärtsspiel gegen die SCL Tigers die Kopfverletzung zugezogen. Seither kam er nicht mehr zum Einsatz. In der aktuellen National-League-Kampagne hat Blindenbacher nur zehn von 43 Partien bestritten. Der Verteidiger wird sich mit einem Alternativprogramm fit halten. (abu/sda)

Bild: TI-PRESS

Seattle will Platz in der NHL

Seattle hat sich offiziell für einen Platz in der NHL beworben. «Voller Freude kann ich mitteilen, dass Seattle seinen Antrag für die NHL eingereicht hat», gab die Bürgermeisterin der Stadt aus dem US-Bundesstaat Washington bekannt.

Eine Investoren-Gruppe um Filmproduzent Jerry Bruckheimer bezahlte die Anmeldegebühr in der Höhe von zehn Millionen US-Dollar. Die komplette Lizenzgebühr für ein Team würde 650 Millionen Dollar betragen. Ein NHL-Team aus Seattle dürfte frühestens zur Saison 2020/21 an den Start gehen. (sda/dpa)

Bild: AP/Seattle Arena Group

Nishikori zurück auf der ATP-Tour

Mit einem Zweisatzsieg gegen den Amerikaner Noah Rubin zum Auftakt des Hallenturniers in New York hat sich der Japaner Kei Nishikori nach halbjähriger Verletzungspause auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der 28-jährige US-Open-Finalist 2015 bereitete sich mit zwei Starts an Challenger-Turnieren auf das Comeback auf der Haupttour vor.

Nach dem Masters-1000-Turnier in Montreal im August 2017 konnte die ehemalige Weltnummer 4 infolge einer Verletzung an der Schlaghand den Rest der Saison wie auch zu Beginn des neuen Jahres nicht mehr spielen. Er verpasste damit auch das Australian Open. (ram/sda)

Bild: AP/The Dallas Morning News

Clint Capela punktet und gewinnt weiter fleissig

Der Genfer Center Clint Capela hat mit den Houston Rockets einen weiteren erfolgreichen Abend erlebt. Zum 126:108-Sieg bei den Minnesota Timberwolves steuerte er 14 Punkte und 12 Rebounds bei.

Die Rockets haben nunmehr 16 ihrer letzten 18 Spiele in der NBA gewonnen, davon die letzten neun am Stück. Sie liessen überdies die Serie der Timberwolves reissen, die ihre letzten 13 Heimspiele allesamt für sich entschieden hatten.

Für die Rockets war Superstar James Harden mit 34 Punkten und 12 Assists (nebst 6 Rebounds) erneut der beste Punktesammler. (abu/sda/ap)

Bild: AP/FR51399 AP

Visp schlägt Langenthal deutlich

Der Swiss-League-Siebte Visp gewann am Dienstag einen möglichen Testlauf für ein Playoff-Viertelfinal-Duell gegen den Tabellenzweiten Langenthal deutlich mit 5:2. Für die Walliser glänzte Mark van Guilder als Doppeltorschütze in Unterzahl. Der amerikanische Stürmer erzielte das 4:2 und 5:2 innerhalb von 76 Sekunden, wobei der letzte Treffer 33 Sekunden vor Spielende ein Schuss ins leere Tor des Titelverteidigers war.

In einem Kehraus-Spiel unterhalb des Playoff-Trennstrichs setzten sich die GCK Lions gegen die Biasca Ticino Rockets mit 4:2 durch. Der Zürcher Verteidiger Marc Geiger überragte mit einem Tor und total drei Skorerpunkten. (pre/sda)

Da ist es passiert, der #SCL verliert seit langer Zeit erstmals wieder ein Spiel. #Gelbblau bekundete heute Abend von Anfang an Mühe und rannte praktisch über die gesamte Dauer einem Rückstand nach. SCL-Tore: Tschannen und @Nduenner. #ÜsiStadtÜsiMannschaft #SwissLeague pic.twitter.com/wwMsvrXNoL — SC Langenthal (@seit1946) 13. Februar 2018

Stan Wawrinka verliert in Rotterdam

Stan Wawrinka kassierte drei Tage nach seinem Halbfinal-Ausscheiden in Sofia am ATP-500-Turnier in Rotterdam eine peinliche Startniederlage. Der Waadtländer verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 259) mit 6:4, 3:6 und 2:6.

Als Griekspoor im Entscheidungssatz mit dem zweiten Break zum 5:2 erhöhte, war die Entscheidung gefallen. Wawrinka schien sich im Laufe der Partie nicht wirklich gegen die Niederlage zu stemmen. Damit platzte auch das möglich gewesene Schweizer Viertelfinal-Duell zwischen Wawrinka und Roger Federer. (sda)

Bild: EPA/EPA

Premier League verkauft TV-Rechte für 5,85 Milliarden Franken

Die englische Premier League hat den Grossteil der Fussball-Fernsehrechte für Grossbritannien für umgerechnet 5,85 Milliarden Franken an den TV-Sender Sky und die BT Group verkauft.

Es handelt sich dabei um fünf von sieben Übertragungspaketen für die drei Saisons von 2019/20 bis 2021/2022. Sky Sports erhielt demnach den Zuschlag für vier Pakete mit 128 Spielen. BT (British Telecommunications) erwarb die Rechte für 32 Spiele am Sonntagmittag.

Bild: EPA/EPA

Schuldspruch im englischen Missbrauchsskandal

Der frühere englische Junioren-Trainer Barry Bennell wurde von einem Gericht in Liverpool im Verfahren wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen. Ein Urteil steht noch aus. Das Gericht bezeichnete Bennell als «zielstrebigen und rücksichtslosen Pädophilen». Der heute 64-Jährige hat sich in den Achtzigerjahren als Juniorentrainer an Knaben im Alter zwischen acht und 15 Jahren vergangen.

Bennell hatte sieben Fälle von sexueller Belästigung gestanden, berief sich später aber auf Erinnerungslücken wegen seiner Krebserkrankung. Er war im Herbst 2016 in die Schlagzeilen geraten, nachdem der frühere Professional Andy Woodward in der britischen Tageszeitung «Guardian» schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte.

Dutzende weitere Ex-Fussballer brachen daraufhin ihr Schweigen und warfen sowohl dem früheren Junioren-Coach von Crewe Alexandra und Manchester City als auch anderen Juniorentrainern vor, sie in ihrer Kindheit sexuell missbraucht zu haben. In der Folge wurden 148 Klubs unter die Lupe genommen. (pre/sda)

Kaenzig zurück in Deutschland

Ilja Kaenzig ist zurück im deutschen Fussball. Der 44-jährige Luzerner wird neuer Finanzvorstand des Zweitbundesligisten VfL Bochum. Kaenzig war zuletzt in Frankreich Geschäftsführer beim Ligue-2-Verein Sochaux.

In Deutschland war Kaenzig bereits für die Bundesligisten Bayer Leverkusen und Hannover in verschiedenen Funktionen im Management tätig. Ausserdem war er zwischen 2010 und 2012 CEO bei den Young Boys, zuvor war er Sportchef beim «Blick». (pre/sda)

Ilja #Kaenzig gehört ab sofort dem geschäftsführenden Vorstand des VfL Bochum 1848 an. Der 44-jährige Schweizer löst den bisherigen kaufmännischen Vorstand Wilken #Engelbracht ab und bildet gemeinsam mit Sportvorstand Sebastian #Schindzielorz das neue Führungs-Duo. #meinVfL pic.twitter.com/MMEXz9H07v — VfL Bochum 1848 e.V. (@VfLBochum1848eV) 13. Februar 2018

