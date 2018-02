Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Lüthi noch eine Sekunde hinter Teamkollege Morbidelli +++ GC tätigt nächsten Transfer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

GC holt Verteidiger Cvetkovic aus Wohlen

Aleksandar Cvetkovic (22) wechselt per sofort von Wohlen in die Super League zu den Grasshoppers. Der serbische Verteidiger bestritt seit dem letzten Sommer 13 Meisterschaftsspiele für die Aargauer.

Cvetkovic erhält beim Super-League-Klub einen Vertrag bis Ende Saison mit Option auf Verlängerung. Cvetkovic befindet sich nach einer Verletzung aktuell noch in der Aufbauphase. (pre/sda)

Lüthi testet fleissig die MotoGP-Maschine

Als «nicht allzu schlecht» betitelte Tom Lüthi den ersten Testtag in Buriram. Der Berner MotoGP-Neuling belegte auf dem Chang International Circuit in Thailand, auf welchem heuer erstmals ein Grand Prix ausgetragen wird, unter 24 Fahrern den 21. Rang. Sein Rückstand auf die Bestzeit von Cal Crutchlow betrug 1,9 Sekunden. Wie Lüthi fährt auch der routinierte Brite in einem Honda-Privatteam.

Insgesamt absolvierte Lüthi am Freitag 79 Runden, womit er zu den fleissigsten Testern gehörte. «Die Strecke ist neu, das Motorrad fühlt sich immer noch neu an, deshalb benötigte ich so viele Runden wie nur möglich», so der Berner. Auf seinen italienischen Teamkollegen Franco Morbidelli büsste Lüthi rund eine Sekunde ein. Er müsse trotzdem geduldig bleiben und beim Kennenlernen der Honda Schritt für Schritt vorgehen, so der letztjährige Moto2-Gesamtzweite. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Tom Lüthi🏁 (@tomluethi12) am Feb 16, 2018 um 4:59 PST

Rochat erneut auf dem Slalom-Podest

Marc Rochat erreichte in Jaun seinen fünften Saison-Podestplatz in einem Europacup-Slalom. Der Waadtländer musste sich lediglich dem Kroaten Matej Vidovic beugen, der mit 0,15 Sekunden Vorsprung gewann.

Rochat hat bislang einen Europacup-Sieg und total sechs Slalom-Podestplätze auf dieser Stufe realisiert. Den obersten Podestplatz errang Rochat am 6. Dezember letzten Jahres in Schweden. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

1,28 Milliarden Transferausgaben im Januar

Weltweit wurden im Januar 1,28 Milliarden Dollar auf dem Transfermarkt ausgegeben. Wie aus einem Bericht der FIFA hervorgeht, gaben die englischen (482,8 Mio. Dollar) und spanischen Klubs (361,3 Mio. Dollar) mit Abstand am meisten aus.

Die Vereine aus den europäischen Top-5-Ligen England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich verpflichteten insgesamt Spieler für 979,1 Millionen Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 70 Prozent entspricht. (fox/sda/dpa)

Bild: AP/PA

McLeish wieder schottischer Nationaltrainer

Alex McLeish ist elf Jahre nach seiner ersten Amtszeit erneut als schottischer Nationaltrainer vorgestellt worden. Der 59-Jährige ersetzt Gordon Strachan, der nach der verpassten WM-Qualifikation im letzten Oktober zurückgetreten war. McLeish führte Schottland 2007 zu sieben Siegen in zehn Partien, ehe er von Birmingham City abgeworben wurde. Am 23. März bestreitet Schottland sein nächstes Länderspiel gegen den WM-Gruppengegner Costa Rica. (fox/sda/reu)

Bild: EPA/EPA

Kasami von Constantin suspendiert

Sions Captain Pajtim Kasami bekommt von Präsident Christian Constantin eine Denkpause auferlegt. Der Mittelfeldspieler wurde für drei Tage suspendiert und wird damit die Super-League-Partie vom Sonntag gegen Lausanne verpassen.

«Ich gebe ihm drei Tage Zeit, um darüber nachzudenken, was wir tun müssen, um aus dieser Situation herauszukommen, in der wir uns befinden, und welche Anstrengungen er unternehmen muss, um in seiner Karriere zu reüssieren», sagte Constantin gegenüber «Le Nouvelliste». Weshalb er diese Massnahme getroffen hat, wollte Constantin nicht verraten. Am Montag soll es dann zur Aussprache zwischen dem Präsidenten und dem Captain kommen. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer Handballer doch in den WM-Playoffs

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft steht doch noch in den WM-Playoffs. Der europäische Handball-Verband (EHF) hat dem Schweizer Protest im Anschluss an das WM-Qualifikationsspiel vom 13. Januar in Tuzla gegen Bosnien-Herzegowina stattgegeben.

Die Partie in Tuzla wird als 10:0-Forfaitsieg für die Schweiz gewertet, weil der Gegner einen Spieler einsetzte, der nicht auf dem Matchblatt aufgeführt war. Statt Bosnien-Herzegowina trifft folglich die SHV-Auswahl im Juni in den Playoffs auf Norwegen, den Finalisten der WM-Endrunde 2017. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

GC holt australischen National-Verteidiger

GC verstärkt sich weiter. Fündig geworden ist man in China bei Jiangsu Suning. Von dort kommt der 31-fache australische Nationalspieler Trent Sainsbury zu den Zürchern. Seit 2016 verteidigte der 26-Jährige in China. Bei GC erhält er einen Vertrag bis im Sommer.

GC-Sportchef Mathias Walther sagt: «Trent befindet sich nach einer Operation Ende letzten Jahres aktuell noch in der Rekonvaleszenz. Wir streben eine längerfristige Zusammenarbeit mit ihm an. Trent überzeugt vor allem mit seiner Zweikampfstärke und einer guten Spielauslösung.»

Ex-Captain Kouassi kehrt zum FC Sion zurück

Der FC Sion hat bis Ende Saison und mit einer Option für ein weiteres Jahr Xavier Kouassi verpflichtet. Für den 28-jährige Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr ins Wallis. Der Ivorer hatte die Sittener nach drei Saisons im Sommer 2016 in Richtung USA verlassen, wo er bei New England Revolution in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) engagiert war. 2015 wurde Kouassi mit dem FC Sion als Captain Cupsieger. Nun soll er dem Letzten der Super League zum Ligaerhalt verhelfen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

FC Winterthur verklagt Fan wegen Knallkörper

Der FC Winterthur verklagt einen Fan: Der junge Mann hatte im vergangenen Mai von der Gegentribüne aus einen Knallkörper auf das Spielfeld geworfen. Der FC Winterthur musste dafür bei der Swiss Football League eine Busse bezahlen. Dieses Geld will der FCW nun zurück.

Gegen die «heimtückische und feige Attacke» wolle man ein Zeichen setzen, sagte FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli im «Landboten» vom Donnerstag. Der 21-jährige Fan hatte im Mai 2017 von der Gegentribüne aus einen Knallkörper aufs Feld geworfen, der direkt neben Captain Patrik Schuler explodierte. Schuler blieb unverletzt.

Bild: KEYSTONE

Capela bucht sein 30. Double-Double

Die Houston Rockets haben es derzeit mit den geraden Zahlen. Mit 100:91 gegen die Sacramento Kings fahren sie den 10. Sieg in Serie ein, und Clint Capela realisiert sein 30. Double-Double der Saison. Der wuchtige Genfer Center steuerte 13 Punkte bei und fing 11 Rebounds ab.

Die Kings gehören zu den Lieblingsgegnern der Rockets, die nunmehr 14 der letzten 15 Duelle mit den Kaliforniern für sich entschieden haben. Superstar James Harden war mit 28 Punkten einmal mehr der erfolgreichste Werfer. In der NBA wird der Betrieb über das Wochenende zugunsten der Allstar-Veranstaltung ruhen. (sda/reu)

Grasshoppers holen Bundesliga-Stürmer

Die Grasshoppers melden kurz vor Transferschluss eine Neuverpflichtung aus der deutschen Bundesliga. Der 1,90 m grosse Mittelstürmer Kenan Kodro wechselt per sofort auf Leihbasis von Mainz in die Super League. Der Bosnier mit vier Länderspielen stand seit Saisonbeginn für den Bundesligisten im Einsatz.

Vor seinem Wechsel zu Mainz spielte der 24-Jährige in Spanien für Osasuna in Spaniens Topliga. In zehn Pflichtspielen (8 Bundesliga, 2 Cup) für Mainz blieb Kodro ohne Torerfolg.

Kenan Kodro ist der Sohn von Servette-Trainer Meho Kodro. (zap/sda)

