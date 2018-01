Sport-News

Starker Cologna siegt auch in der Verfolgung

Dario Cologna holt auf der Lenzerheide zum Doppelschlag aus. Der Bündner gewinnt am Neujahrstag die Verfolgung der Tour de Ski über 15 km Skating, nachdem er an Silvester bereits über 15 km klassisch mit Einzelstart triumphiert hat.

Cologna nimmt nun die Favoritenrolle im Kampf um den Gesamtsieg ein. Es wäre der vierte Overall-Titel für den Ausnahmekönner nach 2009, 2011 und 2012. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Sergej Ustjugow beträgt nun 23 Sekunden. Auch die Statistik untermauert Colognas Ambitionen auf den Sieg. Der Läufer, der nach der ersten Verfolgung im Rahmen der Tour de Ski geführt hatte, holte später auf der Alpe Cermis immer auch den Gesamtsieg. (abu/sda)

Nordkorea erwägt Teilnahme an Winterspielen in Pyeongchang

Nordkorea erwägt trotz der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel die Entsendung einer Delegation zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea. Das erklärte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un bei seiner Neujahrsansprache, in der er sowohl eine Eskalation des Konflikts androhte als auch ein Gesprächsangebot abgab.

«Ich hoffe sehr, dass die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang erfolgreich durchgeführt werden», erklärte Kim fünfeinhalb Wochen vor Beginn der Spiele vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang, das rund 80 Kilometer südlich der Grenze liegt. «Wir sind bereit, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, einschliesslich der Entsendung unserer Delegation. Zu diesem Zweck könnten sich die Behörden von Nord und Süd in naher Zukunft treffen», sagte Kim.

Südkorea hat positiv auf die Neujahrsansprache von Kim reagiert. «Wir begrüssen das. Wenn die Olympischen Spiele erfolgreich sind, wird das nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in der Region und der Welt zum Frieden beitragen», erklärte das Präsidialamt in einer Aussendung. (abu/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Nathalie von Siebenthal büsst an Terrain ein

Nathalie von Siebenthal macht in der Tour de Ski kein Terrain gut. Die Berner Oberländerin, als Zehnte in die Verfolgung über 10 km Skating gestartet, belegte den 16. Rang.

Immerhin ist der Schaden fürs Gesamtklassement nach der 3. Etappe in Lenzerheide nicht allzu gross. Vor der Verfolgung hatte der Rückstand aufs Tour-Podest 48 Sekunden betragen, nun sind es deren 65.

Als Siegerin kam Ingvild Flugstad Östberg ins Ziel. Die Norwegerin ging mit einer halben Minute Vorsprung auf ihre Teamkollegin Heidi Weng ins Rennen und verteidigte ihre Leaderposition souverän. Östberg feierte ihren zehnten Weltcupsieg, davon den achten in der Schweiz. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Stefanie Vögele chancenlos

Für Stefanie Vögele begann das Jahr 2018 mit einer deutlichen Niederlage. Die Nummer 144 der Welt unterlag in der Startrunde des WTA-Turniers im chinesischen Shenzhen der Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 96) 2:6, 3:6. Die Aargauer Qualifikantin kassierte gegen die 24-jährige Alexandrowa, deren grösster Erfolg ein Turniersieg 2016 auf ITF-Stufe in Limoges ist, in 65 Minuten fünf Breaks.

In der kommenden Woche wird Vögele die Qualifikation für das Australian Open bestreiten. Im letzten Jahr hatte sie die Vorausscheidung überstanden, im Haupttableau scheiterte sie dann in der 2. Runde an der späteren Finalistin Venus Williams. (abu/sda)

Bild: EPA

Houston schliesst 2017 erfolgreich ab

Die Houston Rockets beenden das Jahr 2017 mit einem Sieg. Nach fünf Niederlagen in Serie gelingt gegen die Los Angeles Lakers ein spektakuläres 148:142 nach Verlängerung.

Matchwinner für die Rockets war Chris Paul, der 15 seiner 28 Punkte in den beiden Verlängerungen beisteuerte. Die Lakers lagen Mitte des dritten Viertels mit 17 Zählern im Vorsprung, sie brachten die Führung aber nicht über die Runden.

Clint Capela stand nach zwei Spielen Pause wegen eines Bruchs des Augenhöhlenbodens wieder auf dem Parkett. In 32 Minuten gelangen dem Genfer Center je sieben Punkte und Rebounds. In der ersten Hälfte der Partie trug Capela eine Maske. Sie schien ihn aber zu behindern, weshalb er nach der grossen Pause darauf verzichtete. (abu/sda)

Bild: AP/FR33763 AP

Schweizer U20-Eishockeynati muss gegen Kanada ran

Die Schweizer verloren an der U20-Weltmeisterschaft in Buffalo zum Abschluss der Vorrunde gegen Tschechien 3:6. Als Gruppenvierter bekommen sie es im Viertelfinal mit Kanada zu tun.

Die Schweizer zeigten gegen die Tschechen eine gute Moral. Nach dem 0:1 von Jakub Lauka (3.) dauerte es nur 13 Sekunden, bis Ken Jäger mit seinem zweiten Tor an diesem Turnier der Ausgleich gelang. Noch rascher erfolgte die Antwort auf das 1:3 von Kristian Reichel (23.), verkürzte doch Dario Rohrbach nur neun Sekunden später auf 2:3. In der 24. Minute zeichnete Verteidiger Elia Riva gar für das 3:3 verantwortlich.

Bild: AP/The Canadian Press

Es war erst der zweite Powerplay-Treffer der Schweizer in Buffalo. In der 29. Minute legte Tschechien dank Martin Kaut aber erneut vor, wobei die Osteuropäer zum zweiten Mal nach dem 2:1 von Martin Necas (12.) eine Strafe gegen Davyd Barandun ausnutzten. Überhaupt gehört das Boxplay nicht zu den Stärken der Schweizer an dieser U20-Weltmeisterschaft. Sie kassierten in jedem Spiel mindestens einen Treffer in Unterzahl.

Diesmal war das Team von Trainer Christian Wohlwend zu keiner Reaktion mehr fähig. Im letzten Drittel fielen noch die Tore zum 3:5 (48.) und 3:6 (58.). Der Sieg der Tschechen, die in diesem Jahr gemäss eigener Aussage eine sehr starke Mannschaft stellen, ging in Ordnung. Sie taten deutlich mehr fürs Spiel, was das Schussverhältnis von 60:31 unterstreicht.

Im Viertelfinal wartet der ultimative Test auf die Schweizer. Die Kanadier beendeten die Gruppenphase mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 21:6. In einer Vorbereitungspartie unmittelbar vor dem WM-Start setzte es eine 1:8-Niederlage ab. Klar ist, dass die Schweizer nur dann eine Chance haben, wenn ihnen ein perfektes Spiel gelingt. (sda)

Marc Gianolas nächste Beförderung

Marc Gianola übernimmt ab sofort das Management des 31-fachen Meisters HC Davos. Der 44-Jährige wird zur noch prägenderen Figur der Bündner Organisation.

Den Vorsitz beim Spengler Cup hat Gianola bereits Anfang 2016 übernommen. Nun steigt der vierfache Familienvater in der HCD-Gruppe weiter und zum Geschäftsführer auf. Er löst den früheren FC-St.-Gallen-CEO Bill Mistura ab, der nach knapp fünf Saisons aus dem Klub ausscheiden wird.

«Ich bleibe weiterhin auf dem Boden», relativiert Gianola gegenüber der Nachrichtenagentur sda seine Beförderung zum Kopf der Administration. Seine Haltung passt zu seiner Persönlichkeit. Er sucht nicht das Rampenlicht, sondern Lösungen. Künftig zieht er im operativen Bereich die Fäden und wird im Backoffice eine personelle Aufstockung anstreben. (abu/sda)

Bild: SPENGLER CUP

Nathalie von Siebenthal überzeugt

Nach Laurien van der Graaff und Dario Cologna wartet auch Nathalie von Siebenthal mit einem Top-Resultat in Lenzerheide im Rahmen der Tour de Ski auf. Die Berner Oberländerin erreicht über 10 km klassisch mit Einzelstart den 8. Rang. Das Karriere-Bestresultat der 24-Jährigen im Weltcup ist Platz 5. Diese Klassierung gelang ihr vor drei Wochen in Davos im Intervall-Startrennen über 10 km Skating.

Als Tagessiegerin liess sich Ingvild Flugstad Östberg feiern. Die Norwegerin löste damit im Tour-Zwischenklassement Laurien van der Graaff ab, die wie Nadine Fähndrich und Lydia Hiernickel die Top 30 verfehlte. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Simon Ammann verhaut Qualifikation für das Neujahrsspringen

Simon Ammann scheitert nach einem miserablen Sprung in Garmisch-Partenkirchen völlig überraschend in der Qualifikation. 120,5 m und eine miserable Landung trugen ihm nur den 51. Rang ein. Der Toggenburger scheiterte somit um 0,2 Punkte am Cut. Als Letzter rutschte noch der junge Franzose Jonathan Learoyd ins Hauptfeld der Top 50.

«Ich habe einen technischen Fehler nach dem Absprung gemacht und wurde danach extrem breit und kam nicht in die Rotation», sagte Ammann.

Das Ausscheiden von Ammann ist besonders ärgerlich, weil er in den Trainingssprüngen mit den Rängen 4 und 8 noch überzeugt hatte und somit die Hoffnungen auf den ersten Top-Ten-Platz in dieser Saison schürte. Der Bakken in Garmisch-Partenkirchen liegt dem vierfachen Olympiasieger, er hält mit 143,5 m aus dem Jahr 2010 immer noch den Schanzenrekord. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Dario Cologna feiert in Lenzerheide seinen 22. Weltcupsieg

Dario Cologna feierte in der 2. Etappe der Tour de Ski in Lenzerheide seinen 22. Weltcupsieg. Der 31-jährige Münstertaler distanzierte den Kasachen Alexej Poltoranin über 15 km klassisch um sechs Zehntelsekunden. Dritter wurde mit 13,1 Sekunden Rückstand der Norweger Martin Johnsrud Sundby.

«Die Zuschauer waren fantastisch», freute sich Cologna. «Nach zwei Jahren ist das ein grosser Sieg.» Die Ausgangslage sei nun besser als er dies habe erwarten können.

Letztmals hatte Cologna im Januar 2015 in Rybinsk über 15 km im Skating-Stil gewonnen. In dieser Saison ist es der erste Podestplatz des Bündners. In der Tourneewertung verkürzte Cologna den Rückstand auf den Sprint-Sieger Sergej Ustjugow deutlich. Ein glänzendes Rennen zeigte auch Jonas Baumann als Elfter. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Vögele in Shenzhen im Hauptfeld

Stefanie Vögele (WTA 144) beendet das Jahr 2017 mit einem Erfolg. An Silvester qualifizierte sich die 27-jährige Aargauerin mit einem sicheren 6:1, 6:2-Sieg gegen die Türkin Cagla Büyükakcay (WTA 158) für das Hauptfeld des WTA-Turniers in Shenzhen. Dort trifft Vögele in der 1. Runde erstmals auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 96). (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Sefolosha verdirbt «King James» den Geburtstag

Die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha überraschen den letztjährigen NBA-Finalisten Cleveland mit Superstar LeBron James und gewinnen 104:101.

Sefolosha und seine Teamkollegen verdarben «King James» dessen 33. Geburtstag gründlich. Der gleichaltrige Waadtländer spielte beim überraschenden Erfolg des Teams aus Salt Lake City eine wichtige Rolle. Defensiv-Spezialist Sefolosha erzwang unter anderem sechs Fehlpässe des Superstars - und war noch dazu produktiv. Mit zehn Punkten und zwölf Rebounds - zwei davon in den letzten 50 Sekunden - gelang Sefolosha ein so genannter Double-Double, das zweite in dieser Saison. (abu/sda)

Bild: AP/FR71569AP

Schweizer ohne Skorerpunkte

Am Abend vor Silvester gelangen den Schweizer Spielern in der NHL für einmal keine Skorerpunkte. Nashville und Florida feierten aber Zu-null-Siege. Die Florida Panthers mit dem 20-jährigen Denis Malgin befinden sich in einem Hoch. Das 2:0 gegen die Montreal Canadiens war bereits der fünfte Sieg in Folge für das Team aus dem Norden Miamis. Goalie James Reimer wehrte für seinen Shutout 37 Schüsse ab.

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi und Stürmer Kevin Fiala setzten sich gegen die Minnesota Wild, die ohne den verletzten Nino Niederreiter antreten mussten, 3:0 durch. Verteidiger Yannick Weber war bei Nashville überzählig. Dennoch gab es beim Team aus dem Bundesstaat Tennessee nicht nur frohe Gesichter. Topskorer Filip Forsberg fällt wegen einer Oberkörperverletzung mindestens eine Woche aus. Der Schwede hatte in den letzten drei Saisons keine Partie verpasst.

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier verpassten den Sprung an die Spitze der Metropolitan Division durch eine 2:5-Niederlage in Washington. Der Schwede Nicklas Bäckström erzielte drei Skorerpunkte für die Capitals. (abu/sda)

Bild: AP/FR155495 AP

Lehrstunde für U20

Die Schweizer kassieren an der U20-Weltmeisterschaft in Buffalo im dritten Spiel die zweite Niederlage. Das Team von Trainer Christian Wohlwend unterliegt den verlustpunktlosen Schweden 2:7.

Die Schweizer standen dank dem 3:2-Sieg im Auftaktspiel gegen Aufsteiger Weissrussland bereits vor der Partie gegen Schweden als Viertelfinalist fest. Insofern konnten sie als jüngste Mannschaft des Turniers ohne Druck weitere wichtige Erfahrungen auf den kleineren Eisfeldern sammeln. Dabei zeigte sich, dass es noch einiges zu lernen und zu verbessern gibt. (fox/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Simon Ammann verpasst Top Ten deutlich

Simon Ammann verpasst seinen ersten Top-Ten-Platz seit fast zwei Jahren auch in Oberstdorf. Zum Auftakt der Vierschanzentournee in belegt der vierfache Olympiasieger nach Sprüngen auf 120 und 114,5 m nur den 18. Platz. Nach dem ersten Durchgang hatte Ammann als 13. noch auf einen Sprung nach vorne hoffen dürfen, er hatte aber auch wenig Glück mit dem Wind. Als zweiter Schweizer holte im strömenden Regen und bei schwierigen Rückenwind-Verhältnissen Gregor Deschwanden als 22. Weltcup-Punkte.

Den Sieg bei der Windlotterie holte sich der Titelverteidiger und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen. Er siegt vor Richard Freitag und Landsmann Dawid Kubacki. Stefan Kraft auf Rang 4 weist schon 17 Punkte Rückstand auf. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Auch Berner hat in Kloten gekündigt

Der EHC Kloten macht auch neben dem Eis schwierige Zeiten durch. Nun meldet die Onlineausgabe des «Blick», dass auch CEO Matthias Berner beim Zürcher Klub per Ende März nach fünf Jahren die Kündigung eingereicht habe. Erst am Freitag hatte der Blick berichtet, dass Peter Lüthi die Klotener am Ende der Saison verlassen werde. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Serena Williams verliert bei Comeback

Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter meldet sich Tennis-Star Serena Williams auf dem Court zurück. Auf Anhieb gelingt aber auch der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin nicht alles.

Nach ihrer Babypause befindet sich Williams noch nicht in Topform. In einem ersten Showmatch unterlag die ehemalige Nummer eins in Abu Dhabi der French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 2:6, 6:3, 5:10. Die 36-jährige Amerikanerin wirkte beim Einladungsturnier gegen die Lettin unsicher und offenbarte verständlicherweise Schwächen bei der Fitness. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Remis im Glasgower Derby

Das Glasgower Derby Old Firm endete zum Jahresausklang mit einem torlosen Remis. Es war im achten Pflichtspiel seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2016 erst das zweite Mal, dass die Rangers gegen den übermächtigen Stadtrivalen Celtic nicht verloren. Der Vorsprung von Leader Celtic auf die drittklassierten Rangers beträgt damit weiterhin elf Punkte.

Zwischen den beiden Glasgower Klubs ist der frühere Europacup-Sieger Aberdeen klassiert, der sich in den letzten Jahren (sportlich) zur Nummer 2 von Schottland gemausert hat. (fox/sda)

1. Weltcupsieg für Van der Graaff

Wer hätte das gedacht! Laurien van der Graaff siegt erstmals in ihrer Karriere – und dies beim Heimwettkampf in Lenzerheide. Die Schweizerin schlägt im Sprint zum Auftakt der Tour de Ski die gesamte Weltelite auf der 1,5 Kilometer kurzen Strecke souverän. Auf den letzten Metern hängt sie die Amerikanerin Sophie Caldwell und die Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla ab. Den zuvor einzigen Sieg hatte Evi Kratzer 1987 in Calgary über 10 km klassisch geschafft.

Bild: EPA/KEYSTONE

«Hier zu gewinnen ist einfach nur verrückt», so die 30-Jährige. «Ich konnte hier einige Male trainieren in den letzten Tagen und wusste, wie ich laufen musste. Aber ich freue mich riesig, dass ich es umsetzen konnte.» Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal und Biathletin Selina Gasparin scheiterten alle in den Viertelfinals.

Bei den Männern scheiterten Jovin Hediger und Roman Schaad im Halbfinal. Dario Cologna (Rang 14) schied im Viertelfinal um wenige Zentimeter gegen Schaad aus. Gewonnen hat Sergej Ustiugov. Damit liegt der russische Mitfavorit schon einige (Bonus-)Sekunden vor Cologna in der Gesamtwertung. (fox)

Bild: AP/Keystone

44'500 Fans beim Outdoor-Spiel USA - Kanada

Die Partie zwischen Gastgeber USA und Kanada an der U20-WM in Buffalo sorgte für einen Zuschauerrekord für ein Juniorenspiel. 44'592 Fans fanden am Freitag den Weg ins Football-Stadion der Buffalo Bills. Im Schneegestöber setzten sich die Amerikaner nach einem 0:2- und 1:3-Rückstand 4:3 im Penaltyschiessen durch. Trotz der Niederlage erreichte Kanada als erstes Team der Gruppe A die Viertelfinals. (fox/sda)

Outdoorspektakel sorgt für Zuschauerrekord bei Juniorenspiel

Acht Schweizer in den Sprint-Viertelfinals

Die Schweizer Langläufer präsentieren sich zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide sehr stark. Im Prolog zum Skating-Sprint erreichen je vier Schweizerinnen und Schweizer die Viertelfinals

Der Urner Roman Furger verlor als Vierter nur 2,01 Sekunden auf den Qualifikationsschnellsten Sergej Ustjugow. Auch Jovian Hediger (7.) und Dario Cologna (9.) liefen in die Top Ten und können so für die Viertelfinals ihre Heats früh auswählen. Cologna wird damit viele Bonifikationssekunden für das Gesamtklassement sammeln können. Auch Roman Schaad (19.) schaffte die Qualifikation souverän.

Bei den Frauen schafften vier von fünf gestarteten Schweizerinnen den Sprung in die Viertelfinals. Einen äusserst überzeugenden Eindruck hinterliessen im Prolog Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich. Als Vierte und Fünfte verloren die beiden nur knapp respektive gut drei Sekunden auf die Qualifikationsschnellste Ingvild Flugstad Östberg.

Sehr stark präsentierte sich auch Biathletin Selina Gasparin. Mit einem 24. Platz qualifizierte sich die Olympia-Zweite von 2014 bei ihrem Ausflug zu den Langläuferinnen souverän für die Viertelfinals. Als 26. gelang dies auch Nathalie von Siebenthal, die damit wertvolle Bonussekunden für das Gesamtklassement auf sicher hat. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston verliert erneut ohne Capela

Die Houston Rockets kassieren in der NBA eine weitere Niederlage. Bei den Washington Wizards setzt es ohne Clint Capela eine 103:121-Pleite ab.

Clint Capelas Wert für die Houston Rockets offenbart sich immer deutlicher. Die Rockets, bis vor kurzem die statistisch beste NBA-Franchise, erleben ohne den verletzten Genfer Allrounder einen veritablen Einbruch. Nach zuvor vier Niederlagen in 34 Spielen verloren sie in der Nacht auf Samstag zum fünften Mal in Folge. Eine ähnlich lange Negativserie verzeichneten die Rockets letztmals vor fünf Jahren.

Capelas Absenz wiege schwer, befinden amerikanische Analysten. Der 21-Jährige, der seine statistischen Werte in dieser Saison in praktisch allen relevanten Sparten auf ein neues Niveau hob, sei ein ernsthafter Kandidat für das Allstar-Team. Wie lange Capela wegen einer Verletzung an der Augenhöhle noch ausfällt, ist unklar. (fox/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

