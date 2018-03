Sport-News

Manchester United siegt dank Last-Minute-Tor

Manchester United siegte beim abstiegsgefährdeten Crystal Palace dank einem Tor von Nemanja Matic in der Nachspielzeit 3:2. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho hatte zwischenzeitlich 0:2 zurückgelegen.

Dank dem Sieg liegt Manchester United nach wie vor auf Platz 2 in der Rangliste der Premier League. Der Rückstand auf den souverän führenden Stadtrivalen City beträgt 16 Punkte.

Crystal Palace, das Team des ehemaligen Schweizer Nationalcoachs Roy Hodgson, verbleibt auf einem Abstiegsplatz. (zap/sda)

Crystal Palace - Manchester United 2:3 (1:0)

25'402 Zuschauer. -

Tore: 11. Townsend 1:0. 48. Van Aanholt 2:0. 55. Smalling 2:1. 76. Lukaku 2:2. 91. Matic 2:3.

Aegerter sammelt 253'327 Franken

Der Moto2-Pilot Dominique Aegerter hat auf der Crowdfunding-Plattform «I believe in you» einen Betrag von 253'327 Franken gesammelt. Weltweit hat noch nie zuvor ein Einzelsportler auf diesem Weg mehr Geld zusammengebracht. Der 27-jährige Berner fährt in der kommenden Saison als einziger Fahrer für das Kiefer-Racing-Team. Nach der gescheiterten Übernahme durch eine Investoren-Gruppe war die Zukunft des deutschen Rennstalls ungewiss gewesen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Drei Spielsperren für Murat Yakin

GC-Trainer Murat Yakin erhielt drei Spielsperren wegen Beleidigung des Schiedsrichter-Teams. Der 43-Jährige war am Samstag beim 0:0 gegen Lausanne in der 85. Minute auf die Tribüne verbannt worden, nachdem er sich über die Gelb-Rote Karte gegen Gjelbrim Taipi aufgeregt hatte. Auch dessen Assistent und Bruder Hakan Yakin muss mit Sanktionen rechnen – das Dossier wurde an die Disziplinarkommission übergeben. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Lausanne gegen Basel auf 14. März verschoben

Die am 24. Februar verschobene Super-League-Partie zwischen Lausanne-Sport und Basel wird am Mittwoch, 14. März, um 18.45 Uhr nachgeholt. Das Spiel hatte wegen des teilweise gefrorenen Rasens auf der Pontaise nicht durchgeführt werden können. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Kryenbühl verpasst Sieg knapp

Urs Kryenbühl verpasste seinen zweiten Sieg im Europacup um einen Hauch. Der Schwyzer belegte in der ersten von zwei Abfahrten in Kvitfjell in Norwegen mit vier Hundertsteln Rückstand auf den Norweger Adrian Sejersted Platz 2.

Das Rennen auf der Olympia-Piste von 1994 war eines mit extrem knappen Abständen. Der Italiener Werner Heel und der Österreicher Daniel Hemetsberger als Dritt- und Viertplatzierter waren einen beziehungsweise zwei Hundertstel langsamer als Kryenbühl. Nicht weniger als 23 Fahrer klassierten sich innerhalb einer Sekunde.

Seinen bisher einzigen Sieg im Europacup hatte Kryenbühl vor einem Jahr in der Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm errungen. (zap/sda)

Bild: AP/AP

ATP-Turnier in Genf verpflichtet ersten Top-Ten-Spieler

Das ATP-Turnier in Genf, das vom 20. bis 26. Mai über die Bühne geht, hat mit David Goffin einen ersten Top-Ten-Spieler verpflichtet. Der 27-jährige Belgier holt sich im Parc des Eaux-Vives den letzten Schliff für das unmittelbar danach stattfindende French Open.

Noch offen ist, ob Stan Wawrinka seinen Titel in diesem Jahr in Genf verteidigen wird. Der Botschafter der letzten drei Austragungen und Sieger von 2016 sowie 2017 konnte sich mit den Organisatoren um Turnierdirektor Thierry Grin noch nicht einigen. (fox/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Vögele macht grossen Ranking-Sprung

Stefanie Vögele hat dank ihrer Final-Teilnahme am Hartplatzturnier von Acapulco in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne gemacht. Die 27-jährige Aargauerin machte im Ranking 56 Plätze gut und wird neu auf Position 127 geführt.

Besser klassiert war Vögele, die am Sonntag erstmals in ihrer Karriere den Final eines WTA-Turniers erreicht hat, letztmals im April 2017 (WTA 122). Von ihrer besten Klassierung - 2013 lag Vögele in der Weltrangliste auf Rang 42 - liegt sie indes noch immer etwas entfernt. (pre/sda)

Bild: EPA/EFE

Saison für Bärtschi wohl gelaufen

Die Vancouver Canucks müssen bis zum Saisonende wohl ohne den Schweizer Flügel Sven Bärtschi auskommen. Der 25-jährige Berner hatte sich am Freitag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:4 n.V.) im zweiten Drittel nach einem Check die Schulter ausgekugelt. Wie Vancouvers Coach Travis Green bekannt gab, dürfte für Bärtschi die Saison damit gelaufen sein.

Bärtschi absolvierte in dieser Saison bislang 53 Spiele für Vancouver, erzielte dabei 14 Tore und gab 15 Assists. Für den ehemaligen Junior des SC Langenthal ist es bereits die zweite schlimme Verletzung in dieser Saison. Im Dezember musste Bärtschi wegen eines gebrochenen Kiefers bereits für einen Monat pausieren. (pre/sda)

bild: twitter

Jolanda Neff siegt beim Comeback

Bild: KEYSTONE

Gelungenes Comeback für Mountainbike-Weltmeisterin Jolanda Neff. Nur fünf Wochen nachdem sie sich die Brüche im linken Schlüsselbein und im rechten Ellbogen hatte operieren lassen müssen, wagte sich die 25-jährige Schweizerin im spanischen Chelva wieder ins Gelände und fuhr als Siegerin über die Ziellinie. «Ich bin überglücklich, das Rennen lief fantastisch. Ich hätte nie geglaubt, so früh schon wieder Rennen fahren zu können.»

Ursprünglich hatte Neff ihre Rückkehr erst für Mai geplant, doch nun wird sie bereits in dieser Woche nach Südafrika fliegen, wo sie am 11. März in Stellenbosch zum ersten Weltcuprennen der Saison antreten wird. (aeg/sda)

Olten und Langenthal kassieren Serie-Ausgleich

Was für ein Spektakel im vierten Spiel der Viertelfinals zwischen Thurgau und Olten: Die Ostschweizer holen im Schlussdrittel innert 89 Sekunden ein 2:5 auf und gewinnen in der Overtime in der 4. Minute 6:5. Damit steht es in der Serie jetzt 2:2.

Mit Langenthal strauchelt ein zweiter Favorit auswärts: Die Oberaargauer verlieren in Visp in der Verlängerung 3:4. Somit steht auch dieses Serie ausgeglichen 2:2.

Ajoie schlägt La Chaux-de-Fonds mit 3:2 nach Verlängerung und geht damit in der Serie 3:1 in Führung. (fox)

Ein unglaubliches Slapsticktor leitet Bayern-Gala ein

Aussenseiter Freiburg hätte in der 12. Minute durch Lucas Höler 1:0 in Führung gehen können. Aber er scheiterte alleine vor Bayern-Keeper Sven Ulreich. Auf der Gegenseite zeigte Thomas Müller, wie man ohne Torschuss ein Tor macht: Der Stürmer schoss erst Verteidiger Caglar Söyüncü an, dann Goalie Alexander Schwolow und von dort landete der Ball im Tor – das kann nur Müller.

Nach dem Slapstick-Treffer zeigt Corentin Tolisso vier Minuten später, dass Bayern auch traumhaft kann: Sein Schuss aus 35 Metern landete unhaltbar im Kreuzeck. In Halbzeit zwei sorgten Sandro Wagner und erneut Thomas Müller für den Kantersieg. Wagners Treffer war übrigens das 1500. Auswärtstor der Bayern in der Liga. Die Bayern – die ohne Robert Lewandowski antraten – mit 20 Punkten Vorsprung vorne weg, Freiburg liegt vier Punkte vor dem Barrage-Platz. (fox)

Freiburg - Bayern München 0:4 (0:2). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 25. Schwolow (Eigentor) 0:1. 28. Tolisso 0:2. 54. Wagner 0:3. 69. Müller 0:4.

Am 8. April steigt die grosse Wendy-Holdener-Party

Wendy Holdener verzichtete in der vergangenen Woche auf einen grossen Empfang nach den erfolgreichen Olympischen Winterspielen in Südkorea mit dem Gewinn eines ganzen Medaillen-Satzes. Sie wolle sich voll auf die noch ausstehenden Weltcuprennen konzentrieren.

Nun steht fest, wann die grosse Wendy-Holdener-Party stattfinden wird. Am Sonntag, 8. April, gleich nach ihrem letzten Saisonrennen bei den Schweizer Meisterschaften in Hasliberg, reist die Schweizer Sportlerin des Jahres nach Unteriberg, wo ab dem späteren Nachmittag der offizielle Empfang stattfinden wird. (fox/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

ManCity lässt Chelsea keine Chance

Manchester City lässt im Spitzenspiel der Premier League Chelsea keine Chance. Auch wenn die Partie nur 1:0 endet, die Himmelblauen sind deutlich überlegen. Das zeigt auch diese Statistik: Erstmals seit der Datenerfassung 2003 verzeichnen die Blues keinen Torschuss in den ersten 45 Minuten. Nach 90 Minuten war es einer aufs Gehäuse.

Immerhin rettet Cesar Azpilicueta in der ersten Halbzeit noch auf der Linie gegen Leroy Sané, 33 Sekunden nach dem Seitenwechsel bringt Bernardo Silva den Leader dann aber in Führung. City kreist weiterhin einsam an der Tabellenspitze. Zudem stellt ManCity mit 902 erfolgreichen Pässen einen neuen Premier-League-Rekord auf. Chelsea liegt schon fünf Zähler hinter den CL-Plätzen auf Rang 5. (fox)

Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0). - 54'328 Zuschauer. - Tor: 46. Bernardo Silva 1:0.

Rappi als erstes Team im Halbfinal

Die Rapperswil-Jona Lakers stehen nach vier Siegen auf dem schnellsten Weg im Halbfinal der Swiss League. Allerdings bekundet der Qualifikationssieger gegen die EVZ Academy für einmal viel Mühe. Erst in der neunten Minute der Verlängerung trifft Corsin Casutt zum entscheidenden 2:1.

EVZ Academy - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

1012 Zuschauer. - SR Oggier/Tscherrig, Duarte/Kehrli. - Tore: 27. Schmuckli (Hüsler) 0:1. 33. Forrer (Rondahl/Ausschluss Hügli) 1:1. 79. (78:39) Casutt (Berger) 1:2. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen EVZ Academy, 5mal 2 Minuten gegen Rappeswil-Jona Lakers.

Bild: KEYSTONE

Simon Ammann mit nur einem guten Sprung

Kamil Stoch flog beim Weltcup in Lahti der Konkurrenz davon. Der Olympiasieger aus Polen schaffte in zwei Umgängen eine Differenz von umgerechnet 15,7 m zur Konkurrenz. Neben Stoch, der seinen 27. Weltcupsieg feierte und die Führung in der Overall-Wertung ausbaute, standen der Deutsche Markus Eisenbichler und der Österreicher Stefan Kraft auf dem Podest.

Simon Ammann zeigte nur einen guten Sprung. Als 30. des ersten Umgangs steigerte sich der Toggenburger noch in den 23. Rang. Gregor Deschwanden (35.), Sandro Hauswirth (39.) und Killian Peier (40.) erlebten den Finaldurchgang als Zuschauer. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Köln taumelt weiter Richtung Abstieg

Der 1.FC Köln kann die Rote Laterne nicht an den HSV abgeben, verliert nämlich trotz 1:0-Führung gegen das formstarke Stuttgart 2:3. Dabei hatte Claudio Pizarro die Geissböcke mit seinem ersten Tor seit einem Jahr in Führung geschossen (7.). Aber ein Doppelpack in den Schlusssekunden der 1. Halbzeit von Mario Gomez lassen die Partie drehen (45. und 47.). Insbesondere beim 1:2 macht Köln-Keeper Timo Horn eine ganz schlechte Figur.

Die Entscheidung besorgt in der 57. Minute Andreas Beck mit einem Flachschuss. Das 2:3 durch Milos Jojic ist zwar schön, kommt in der 86. Minute aber zu spät. Köln damit jetzt acht Zähler hinter dem Barrageplatz, der VFB dagegen mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien auf Platz 9. (fox)

Saisonende für Bürgler und Chiesa

Der HC Lugano hatte am Samstag beim Meisterschaftsspiel in Davos grosses Verletzungspech zu beklagen. Neben Damien Brunner fallen bei den Tessinern auch Dario Bürgler und Captain Alessandro Chiesa für den Rest der Saison aus.

Verteidiger Chiesa hat sich beim Gastspiel im Bündnerland im Startdrittel einen Riss der Achillessehne zugezogen und wurde noch am Sonntag operiert. Stürmer Bürgler schied im letzten Drittel mit einer Verletzung an der rechten Schulter aus. Weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen werden zeigen, ob eine Operation nötig wird. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Arsenal blamiert sich gegen Brighton

Arsenal London kann sich die Champions-League-Quali über die Liga abschminken. Nach den Pleiten gegen die Topteams Tottenham und Manchester City ist jetzt selbst Aufsteiger Brighton zu stark. Wettbewerbsübergreifend verlor Arsenal jetzt viermal in Serie. Das gab es zuletzt 2002.

Die Südengländer gehen durch Lewis Dunk und Glenn Murray bis zur 26. Minute 2:0 in Führung. Arsenal kommt kurz vor der Pause dank dem zweiten Gunners-Tor von Pierre-Emerick Aubameyang nur noch zum 1:2. Granit Xhaka leistete den Assist, sein fünfter in dieser Saison. Der Rückstand Arsenals auf Rang 4 beträgt schon 13 Punkte. (fox)

Brighton - Arsenal 2:1 (2:1). - 30'620 Zuschauer. - Tore: 7. Dunk 1:0. 26. Murray 2:0. 43. Aubameyang (Xhaka) 2:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Klaebo auf Rang 7, Poltoranin siegt

Alexej Poltoranin glückte in Lahti die Olympia-Revanche. Der Kasache feierte über 15 km klassisch mit Einzelstart seinen 12. Weltcupsieg.

Alexej Poltoranin bezwang den zehn Jahre jüngeren Russen Alexander Bolschunow, der noch seinem ersten Weltcupsieg nachjagt, um neun Sekunden. Dritter wurde der Finne Iivo Niskanen. Der Olympiasieger über 50 km und Weltmeister über diese Distanz büsste 20 Sekunden ein.

Johannes Hösflot Klaebo kam auf Rang 7 ins Ziel und vergrösserte damit den Vorsprung im Gesamtweltcup auf Dario Cologna – der auf Lahti verzichtete – auf 219 Zähler. Noch stehen zwei Sprintrennen, der 50er am Holmenkollen, sowie zum Abschluss zwei 15km-Läufe in Falun aus.

Bild: KEYSTONE

Atmungsprobleme stoppen Tadesse Abraham

Für Tadesse Abraham hat der Lake Biwa Marathon im japanischen Otsu mit einer Enttäuschung geendet. Der 35-jährige Schweizer Rekordhalter musste nach gut der Hälfte des Rennens wegen Atmungsproblemen aufgeben.

Bis zur Halbmarathon-Marke verlief das Rennen nach Plan, ehe das Problem auftrat, das Abraham zwischen Kilometer 24 und 25 zur Aufgabe zwang. «Ich konnte nicht mehr normal atmen, weshalb ich das Rennen aufgeben musste», sagte Abraham. Als möglichen Grund für die Schwierigkeiten nannte er die hohe Luftfeuchtigkeit. Für das Rennen, das um 12.30 Uhr mittags gestartet wurde, waren Temperaturen von gegen 20 Grad angekündigt worden. «Es war sonnig und warm.»

Bild: KEYSTONE

Sneijder beendet Nationalmannschafts-Karriere

Nach 133 Länderspielen erklärte Wesley Sneijder seinen Rücktritt aus der niederländischen Nationalmannschaft. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs, das er mit dem seit Anfang Februar amtierenden Nationaltrainer Ronald Koeman bei dessen Besuch in Katar geführt habe.

«Ich habe verstanden, dass Koeman mit anderen, jüngeren Spielern einen Neubeginn versuchen will. Wir haben darüber sehr offen gesprochen, und das war ein angenehmes Gespräch. Ich respektiere seinen Entscheid», sagte der Rekordnationalspieler, der im Januar vom französischen Ligue-1-Klub Nice zu Al Gharafa nach Katar gewechselt war.

Der 33-jährige Sneijder hatte 2003 sein Debüt für die Oranje gegeben und nahm an drei Weltmeisterschaften teil. 2010 in Südafrika stand er mit den Niederlanden im WM-Final, vier Jahre später in Brasilien wurde er WM-Dritter. Sneijder spielte in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Real Madrid und Inter Mailand. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Buemi auch in Mexiko auf dem Podest

Sébastien Buemi macht nach seinem verpatzten Saisonstart in der Formel-E-Meisterschaft weiter Boden gut. Beim fünften Saisonrennen fährt er in Mexiko City zum dritten Mal in dieser Saison aufs Podest.

Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Saisonrennen in Hongkong erlebte Buemi im Dezember einen Auftakt zum Vergessen. Nun kommt der WM-Zweite der Vorsaison aber immer besser in Fahrt. Nach den Rängen 2 in Marrakesch und 3 in Santiago schaffte es Buemi auch in Mexiko aufs Podium. Hinter dem Deutschen Daniel Abt und dem Briten Olivier Turvey wurde er Dritter.

Bild: AP/The Canadian Press

Lenherr und Smith erneut mit Spitzenresultat

Wie schon am Samstag zeigen sich die Skicrosser Jonas Lenherr und Fanny Smith beim Weltcup in Sunny Valley von ihrer besten Seite. Die Sieger der Rennen vom Samstag schaffen es erneut aufs Podest.

Nach seinem Sieg vom Samstag musste sich der 28 Jahre alte Lenherr im Rennen vom Sonntag als Zweiter nur dem Kanadier Kevin Drury geschlagen geben. Der Kanadier und der Ostschweizer tauschten damit im Vergleich zum Vortag, als Lenherr knapp vor Drury über die Ziellinie gefahren war, die Plätze. Mit Armin Niederer verpasste ein zweiter Schweizer im Final der Männer als Vierter das Podest nur um wenige Zentimeter.

Bei den Frauen klassierte sich Fanny Smith hinter der schwedischen Saison-Dominatorin, Sandra Näslund und der Kanadierin Brittany Phelan im 3. Rang.

Bild: KEYSTONE

Wilder bleibt Schwergewichtschampion

Deontay Wilder setzt seine makellose Bilanz fort: Im 40. Kampf gewann der 32-Jährige aus Alabama zum 39. Mal nach K.O. Der Kampf im Barclays Center in Brooklyn war bis dahin allerdings alles andere als einseitig. Der kubanische Widersacher Luis Ortiz knockte Wilder in der siebten Runde beinahe aus. Der Favorit überstand diese Schrecksekunde jedoch und erwischte Ortiz in der zehnten Runde.

«I'm ready now!», sagte Wilder nach dem Kampf und meinte damit, dass er nun bereit sei für den WM-Kampf gegen den britischen Superstar Anthony Joshua. Und erklärte dies auch gerade mit einer Kampfansage: «Ich bin der Böseste auf diesem Planet und dies habe ich heute Abend bewiesen.» Er gehöre an die Spitze der Nahrungskette, so Wilder. (bal)

Bild: AP/AP

Aufgabe von Tadesse Abraham

Für Tadesse Abraham endet der Lake Biwa Marathon im japanischen Otsu mit einer Enttäuschung. Der 35-jährige Schweizer Rekordhalter muss nach gut der Hälfte des Rennens aufgeben.

Abraham war bei seinem zweiten Start in Otsu - 2010 wurde er für Eritrea startend Dritter - als einer der Favoriten gestartet. Der Halbmarathon-Europameister von 2016 und Fünfte des New York Marathons vom letzten Herbst wies mit 2:06:40 Stunden die drittbeste Zeit des Starterfelds auf. Abraham war unter der Woche direkt aus seinem Trainingslager in Äthiopien nach Japan geflogen.

Gewonnen wurde das Rennen vom Kenianer Macharia Ndirangu, der in seinem ersten Marathon in 2:07:53 vor seinem Landsmann Albert Korir (2:08:17) siegte. (sda)

Bild: KEYSTONE

Stefanie Vögele verliert ersten WTA-Final

Ihren ersten Final an einem WTA-Turnier erreicht Stefanie Vögele, mit dem ersten Turniersieg muss sie warten. Sie verliert den Final des Turniers in Acapulco gegen Lesia Zurenko 7:5, 6:7 (2:7), 2:6.

Die als Weltnummer 40 um 143 Positionen besser klassierte Ukrainerin Zurenko hatte das Turnier in Acapulco schon vor einem Jahr gewonnen. Damals gab sie keinen Satz ab, und in diesem Jahr bis zum Final gegen die 27-jährige Aargauerin ebenfalls nicht.

Vögele änderte dies mit dem Gewinn des ersten Satzes. Stefanie Vögele kam im zweiten Satz recht nahe an den Sieg heran. Einen Matchball erspielte sie sich allerdings nicht.

Bild: EPA/EFE

FCB-FCZ-Tickets bleiben bei allfälligem Wiederholungsspiel gültig

Wie der FC Basel am späten Samstagabend schreibt, ist die Ursache für den Stromausfall noch nicht geklärt. Sicher ist dafür schon: Gibt es ein Wiederholungsspiel, behalten die Tickets von heute ihre Gültigkeit. Weitere Informationen dazu gibt der Klub zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. (fox)

Der Hintergrund des Stromausfalls konnte Stand heute Abend, 3.3.2018, noch nicht eruiert werden. Sobald bekannt ist, weshalb es zum Ausfall kam, werden wir erneut informieren.

👉 Weitere Infos unter: https://t.co/ctZSx95e70.#FCBasel1893 #rotblaulive pic.twitter.com/k7aeIX4DiD — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 3. März 2018

Saisonende für Damien Brunner nach Beinbruch

Damien Brunner wird das Verletzungspech nicht los. Der 31-jährige Stürmer des HC Lugano schied im National-League-Spiel in Davos im Startdrittel laut Angaben des HC Lugano mit einem Beinbruch aus.

Brunner verletzte sich in der 18. Minute unglücklich und ohne gegnerische Absicht, als er am Davoser Gregory Sciaroni hängen blieb und sich das Bein verdrehte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde Brunner vom Eis geführt.

Er hatte schon in der Saisonvorbereitung eine Schulterverletzung erlitten, die erst im Dezember ein Comeback des Zürchers zuliess – zu spät, um noch ein Kandidat für das Schweizer Olympia-Team zu werden.

Bild: KEYSTONE

Napoli geht im Sao Paolo unter

Trauer im Stadio Sao Paolo: Leader Napoli wird im Heimspiel gegen die AS Roma mit 4:2 abgeschossen. Damit verlieren die Süditaliener die Tabellenspitze zumindest nach Verlustpunkten an Serienmeister Juventus.

Dabei hatte Lorenzo Insigne Napoli schon in der 6. Minute 1:0 in Führung geschossen. Aber Jungstar Cengiz Ünder mit einem herrlichen Lupfer glich kurz darauf aus. Die Wende besorgte dann Edin Dzeko mit seinen Toren zum 2:1 und 3:1 (26. und 73.). Das 4:1 besorgte Diego Perotti nach 79 Minuten, Dries Mertens sorgte in der 92. Minute noch für Resultatkosmetik. Napoli damit jetzt bei einem Spiel mehr mit einem Zähler Vorsprung auf Juventus.

Napoli - Roma 2:4 (1:2). - Tore: 6. Insigne 1:0. 7. Ünder 1:1. 26. Dzeko 1:2. 73. Dzeko 1:3. 79. Perotti 1:4. 91. Mertens 2:4.

Ronaldo trifft zum 300. Mal

Cristiano Ronaldo erreicht als zweiter Spieler die Marke von 300 Toren in der Primera Division. Der Portugiese trifft gegen Getafe zum 2:0. Das 1:0 hatte Gareth Bale in der ersten Halbzeit erzielt. Real Madrid siegt am Ende 3:1 – Ronaldo trifft zum Endstand nochmals. Es ist sein 16. Saisontor.

300 Tore schaffte vor CR7 nur ein Spieler: Lionel Messi. In der Tabelle verkürzen die Königlichen den Rückstand auf Leader Barcelona zumindest für 24 Stunden auf zwölf Zähler. (fox)

Real Madrid - Getafe 3:1 (2:0). - 55'106 Zuschauer. - Tore: 24. Bale 1:0. 45. Ronaldo 2:0. 66. Portillo (Foulpenalty) 2:1. 79. Ronaldo 3:1. - Bemerkungen: 47. Gelb-Rote Karte gegen Rémy (Getafe).

La Coruña verliert ohne Schär

Fabian Schär wurde von Trainer Clarence Seedorf nach zwei Partien über 90 Minuten zurück auf die Ersatzbank verbannt. In den fünf Spielen unter dem neuen Trainer, sass er dort jetzt schon dreimal.

Auf den ersten Erfolg mit La Coruña wartet der holländische Trainer aber noch immer. Gegen Eibar gab's immerhin ein 1:1 und damit einen Punktgewinn. In der Tabelle bedeutet dies aber noch immer einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer (bei einem Spiel mehr). (fox)

Dybala rettet Juve in der 93. Minute

Im Zweikampf mit Napoli an der Tabellenspitze der Serie A hat Juventus Turin seine Serie auf zehn Siege erstreckt. Bei Lazio Rom, dem deutlich distanzierten Dritten, erzielte Paulo Dybala das kaum noch erhoffte Tor zum 1:0 in der 93. Minute. Es war das 15. Meisterschaftstor des Argentiniers in dieser Saison.

Bei Juve wurde Stephan Lichtsteiner zwölf Minuten nach der Pause ausgewechselt. In der ersten Halbzeit hatte er ins Tor getroffen, doch hatte der Schiedsrichter ein Foul geahndet. (fox/sda)

Lazio Rom - Juventus Turin 0:1 (0:0). - Tor: 93. Dybala 0:1. - Bemerkungen: Juventus Turin bis 57. mit Lichtsteiner (verwarnt).

PSG siegt ohne Superstars

Der PSG macht in Troyes den nächsten Schritt Richtung Titel. Ohne die verletzten Neymar und Kylian Mbappé gewinnen die Hauptstädter 2:0. Torschützen sind Angel di Maria und der junge Christopher Nkunku.

Es gibt noch zwei positive Meldungen beim PSG: Neymar wurde erfolgreich operiert und mit Timothy Weah kam der Sohn des legendären George zu seinem Debüt für das Fanionteam. (fox)

Meillard: «Sölden kommt vielleicht zu früh»

Am Rande der Weltcup-Rennen in Crans-Montana orientierte auch Mélanie Meillard über ihren Gesundheitszustand. «Ich kann nicht sagen, dass es mir gut geht. Immerhin geht es aber von Tag zu Tag besser», so die 19-jährige Walliserin gut drei Wochen nach ihrem Sturz beim Riesenslalom-Training in Südkorea, der ihre olympischen Träume und ihre zuvor starke Saison jäh beendete.

Dabei zog sich Meillard im linken Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Teilabriss des inneren Seitenbands und eine Luxation des Aussenmeniskus zu. Für die Rehabilitation muss sie mit sieben bis neun Monaten rechnen. Sölden, wo am 27. Oktober der Auftakt der nächstjährigen Weltcup-Saison erfolgt, «kommt vielleicht zu früh», so das zuvor von grösseren Verletzungen verschont gebliebene Schweizer Ski-Talent. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Gelb und Niederlage für Dzemaili

In der 27. Runde der Serie A haben Bologna und Blerim Dzemaili ihren dritten Sieg in Folge mit einem 0:1 bei dem vom Abstieg bedrohten Neuling SPAL Ferrara verpasst.

Die Aufgabe des Mittelfeldklubs Bologna wurde schon nach zehn Minuten arg erschwert. Verteidiger Geancarlo Gonzalez brachte einen allein aufs Tor ziehenden Gegenspieler an der Strafraumgrenze zu Fall. Der Schiedsrichter kam nicht darum herum, Bolognas Costaricaner Rot zu zeigen. Ferraras Siegestor erzielte Alberto Grassi mit einem leicht abgefälschten Weitschuss kurz nach der Pause. (fox/sda)

