Mountfield HK bleibt im Rennen +++ Ammann schafft Quali sicher

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann, Deschwanden und Peier schaffen die Quali

Alle drei Schweizer Skispringer haben die Qualifikation für den ersten Bewerb der Vierschanzen-Tournee geschafft. Bester war in Oberstdorf Teamleader Simon Ammann (Bild), der nach 125 Metern aufsetzte. Damit belegte der vierfache Olympiasieger Rang 17.

Auch Gregor Deschwanden (121,5 m) und Killian Peier (115,5 m) schafften die Qualifikation für den Wettkampf der besten 50 Athleten sicher. Sie belegten die Ränge 34 und 38. Bester Athlet war zur Freude der einheimischen Fans der Deutsche Richard Freitag. (ram)

Ein Schweizer wird morgen mit Sicherheit den Einzug in den Final-Durchgang schaffen. Denn zwischen Ammann und Deschwanden kommt es zu einem internen K.o.-Duell. Peiers Gegner ist der Österreicher Michael Hayböck. (ram)

Bild: EPA

Tschechen fordern Team Canada

Mountfield Hradec Kralove hat sich über den Umweg Pre-Semifinals für die Halbfinals des Spengler Cups qualifiziert. Es schlug Dinamo Riga mit 4:1. Nun trifft Mountfield morgen Nachmittag erneut auf das Team Canada, gegen das die Tschechen zum Auftakt des Turniers mit 3:5 verloren hatten. (ram)

Bild: SPENGLER CUP

Dinamo Riga - Mountfield Hradec Kralove 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Davos. - 5953 Zuschauer. - SR Lemelin/Wehrli (USA/SUI), Kovacs/Obwegeser (HUN/SUI).

Tore: 6. Bednar (Cingel, Smolenak) 0:1. 20. (19:36) Mikelis Redlihs (Indrasis, Batna) 1:1. 35. Smolenak (Lhotak) 1:2. 52. Koukal (Cerveny, Gernat) 1:3. 59. Kohler (Bednar/Ausschluss Stollery) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Dinamo Riga: Kalnins; Pujacs, Galvins; Krisjanis Redlihs, Salmela; Stollery, Jerofejevs; Alisauskus; Darzins, Mikelis Redlihs, Indrasis; Kristo, Scherdew, McMillan; Skvorcovs, Bukarts, Pavlovs; Batna, Razgals, Jevpalovs, Bicevskis.

Mountfield Hradec Kralove: Rybar; Planek, Vydareny; Zamorsky, Cibulskis; Gregorc, Granak; Gernat; Kohler, Simanek, Dragoun; Kukumberg, Dzerins, Bednar; Koukal, Vopelka, Cerveny; Cingel, Lhotak, Berger, Smolenak. (sda)

Lewis und Cross im Halbfinal

An der Darts-WM in London stehen die ersten Halbfinalisten fest. Jamie Lewis, der Bezwinger von Peter Wright, kam mit einer Glanzleistung weiter. Der Waliser schlug Darren Webster glatt mit 5:0. Lewis (Bild) wird im Halbfinal auf Phil Taylor oder Gary Anderson treffen.

Hoch dramatisch verlief der Viertelfinal zwischen Rob Cross und Dimitri Van den Bergh. Cross führte mit 4:1, doch der belgische Junioren-Weltmeister schaffte den Ausgleich auf 4:4 und im fünften Satz bot sich ihm die Chance aufs 2:0 in den Legs. Doch Cross konnte sich gerade rechtzeitig nochmals fangen und zog mit einem 5:4-Sieg in die Halbfinals ein. Nun wartet er ab, welcher der beiden Holländer Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld morgen sein Gegner sein wird. (ram)

Bild: AP/PA

Kanadier weiter am Spengler Cup

Das Team Canada spielt auch die nächsten fünf Jahre am Davoser Spengler Cup mit. Die Davoser Organisatoren und «Hockey Canada» verlängerten die Vereinbarung bis 2022, wie das OK und der kanadische Verband bekannt gaben. Das Team Canada spielt seit 1984 am Davoser Traditionsturnier mit und gewann den Event schon 14 Mal. (ram/sda)

Bild: SPENGLER CUP

Ziege neu in Thailand

Der frühere Europameister Christian Ziege hat wieder ein Engagement und wird Trainer beim thailändischen Erstligisten Ratchaburi Mitr Phol FC. Der 45-jährige Deutsche, der in seiner Heimat Nachwuchs-Auswahlen, Arminia Bielefeld und Unterhaching trainiert hat, war im letzten März beim spanischen Drittligisten Atletico Baleares auf Mallorca entlassen worden. (ram/sda/dpa)

Bild: Bongarts

Djokovic gibt in Abu Dhabi Forfait

Novak Djokovic muss für sein heute geplantes Comeback verschieben. Der 30-jährige Serbe musste wegen einer Ellbogen-Verletzung für seine Halbfinal-Partie beim Einladungs-Event in Abu Dhabi gegen Roberto Bautista Agut Forfait geben. Für Djokovic springt Andy Murray in die Bresche.

«Ich bin unglaublich enttäuscht, in den letzten Tagen habe ich plötzlich wieder Schmerzen im Ellbogen verspürt. Meine Ärzte haben mir deshalb geraten, nichts zu riskieren und meine Therapie fortzusetzen», erklärte Djokovic via Twitter. Ob er in Doha und am Australian Open starten kann, will der 12-fache Grand-Slam-Sieger in den kommenden Tagen entscheiden

Die Schmerzen im Ellbogen sind nicht neu: Am 12. Juli gab Djokovic im Wimbledon-Viertelfinal gegen den Tschechen Tomas Berdych auf. Sein verletzter Ellbogen, der ihn schon ein Jahr lang geplagt hatte, zwang ihn, die Saison daraufhin abzubrechen. In der Weltrangliste ist Djokovic auf Platz 12 abgerutscht. (pre)

I am terribly disappointed that I am forced to withdraw from the Mubadala World Tennis Classic. Thank you all for your support 🙏 https://t.co/2ZhtrADXzl — Novak Djokovic (@DjokerNole) 29. Dezember 2017

Rockets vergeben 26-Punkte-Vorsprung

Die Houston Rockets verlieren in der NBA zum vierten Mal in Folge. Ohne den verletzten Clint Capela geben sie bei der 98:99-Niederlage bei den Boston Celtics einen 26-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Der Nummer 2 im Westen entglitt der Sieg im Topduell gegen die Nummer 1 im Osten buchstäblich auf der Zielgeraden. Bostons Al Horford warf die entscheidenden Punkte 3,7 Sekunden vor Schluss. Zuvor waren die Rockets stets in Führung gelegen, um Spielmitte betrug das Polster 26 Punkte.

Drei der vier jüngsten Niederlagen bezogen die Rockets ohne Clint Capela. Der Genfer fehlt seinem Team derzeit wegen einer Verletzung an der rechten Augenhöhle, die er sich vor zwei Tagen beim 107:112 gegen die Oklahoma City Thunder zuzog. Davor hatte er wegen einer Fersenverletzung drei Spiele verpasst. (pre/sda)

Arsenal gewinnt Stadtderby

Dank einer Doublette von Alexis Sanchez gewinnt Arsenal bei Crystal Palace mit 3:2. Der Chilene trifft in der 62. und in der 66. Minute zum 2:1 und 3:1 für Arsenal. Granit Xhaka wurde in der 87. Minute, kurz vor dem späten Anschlusstreffer von Palace, durch Ainsley Maitland-Niles ersetzt.

Dank dem Erfolg liegen die «Gunners» weiterhin in Tuchfühlung mit den Champions-League-Plätzen. Als Tabellensechste haben sie einen Punkt Rückstand auf das viertklassierte Liverpool. (ram)

U20-Nati unterliegt Russland

Einen Tag nach dem wichtigen 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Weissrussland verliert die Schweiz an der U20-WM in Buffalo im zweiten Spiel gegen Russland 2:5. Dass die Schweizer bis zur 59. Minute auf eine Überraschung hoffen durften, verdankten sie ihrer Effizienz. Sowohl im zweiten als auch im dritten Abschnitt waren sie mit dem ersten Torschuss erfolgreich. Der Sieg der Osteuropäer, die im ersten Spiel gegen Tschechien 4:5 verloren hatten, ging absolut in Ordnung.

Die Schweizer Auswahl geniesst nun einen freien Tag, ehe am Samstagabend Schweden der Gegner ist. Auch in diesem Spiel sind die Schweizer klarer Aussenseiter. Das Minimalziel Viertelfinal dürften sie jedoch erreichen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass Weissrussland gegen Russland und Tschechien noch punktet. (ram/sda)

Ist das geil!😍😍😍 Die Schweizer U20-Nationalmannschaft kommt gegen Russland ein 2. Mal zurück - liegt da gar noch mehr drin???🤔😯 #HomeofSports #MySportsCH #WJC2018 pic.twitter.com/Vhv3nrSExA — MySportsCH (@MySports_CH) 28. Dezember 2017

Phil Taylor im Viertelfinal

An der Darts-WM in London steht Phil «The Power» Taylor im Viertelfinal. Der 16-fache Weltmeister setzte sich gegen Keegan Brown in überzeugender Manier mit 4:0 durch.

Es war Taylors bestes Match bei seinem Abschiedsturnier; er wird seine Profikarriere nach der WM beenden. Morgen im Viertelfinal trifft er auf den Schotten Gary Anderson, zuletzt WM-Finalist und davor zwei Mal Weltmeister. (ram)

Bild: AP/PA

Federer und Nadal gemeinsam ausgezeichnet

Die französische Sportzeitung «L'Equipe» hat Roger Federer und Rafael Nadal gemeinsam zu den «Champions der Champions 2017» gekürt. Bei den Frauen gewann die amerikanische Schwimmerin Katie Ledecky die Wahl.

Erstmals in der seit 1975 durchgeführten Wahl wurde die Ehre zwei Sportlern gleichzeitig zuteil. Federer und Nadal hatten das Tennisjahr 2017 dominiert und gewannen je zwei Grand-Slam-Titel. Nadal schloss das Jahr als Nummer 1 der Weltrangliste vor dem Baselbieter ab. Federer war vom französischen Journal bereits 2004, 2005 und 2006 geehrt worden, Nadal wurde die Ehre in den Jahren 2010 und 2013 zuteil. (ram/sda)

Bild: EPA

Sevilla engagiert Trainer Montella

Vincenzo Montella wird neuer Trainer des FC Sevilla und damit Nachfolger von Eduardo Berizzo. Der andalusische Klub und Europa-League-Sieger von 2014 bis 2016 einigte sich mit dem 43-jährigen Italiener auf einen Vertrag bis Juni 2019.

Montella tritt beim Tabellenfünften der spanischen Liga die Nachfolge des vor einer Woche entlassenen Argentiniers Eduardo Berizzo an. Montella selbst war erst Ende November bei der kriselnden AC Milan freigestellt worden. (ram/sda)

Bild: AP/AP

