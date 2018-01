Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Murray frühestens im Juni zurück +++ Saudi-Arabiens Frauen dürfen ins Stadion

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Murray fehlt noch lange

Andy Murray unterzog sich in Melbourne einer Hüftoperation. Der Schotte will ab Mitte Juni auf die Rasensaison hin sein Comeback geben. Mit dem Tennis-Training will der frühere Weltranglisten-Erste in rund sieben bis acht Wochen wieder beginnen.

Der 30-jährige Schotte konnte seit Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP-Tour spielte der frühere Weltranglistenerste in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey scheiterte. Seither hat der Olympiasieger und dreifache Grand-Slam-Gewinner lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten. Mittlerweile ist Murray in der Weltrangliste bis auf Position 19 zurückgefallen. (ram/sda)

Bild: AP

Saudi-Frauen im Fussballstadion

Saudi-Arabien öffnet in dieser Woche die Fussballstadien für Frauen. Zum ersten Mal überhaupt dürfen sie am Freitag zu einem Fussballspiel in Riad gehen, wie das Informationsministerium mitteilte. Bei der ersten Partie mit weiblichem Publikum handelt es sich um das Spiel der Profiligavereine Al-Ahli gegen Al-Batih. Zutritt erhalten die Frauen in den darauffolgenden Tagen auch zu Stadien in Dschiddah und in der östlichen Stadt Damman.

Der Besuch von Sportstadien war Frauen in dem streng konservativen Königreich bislang strengstens untersagt. Eine erste Ausnahme war im September gemacht worden, als Frauen am Nationalfeiertag in Begleitung ihrer Familie ein Stadion betreten durften. Die nun angekündigte Lockerung ist Teil eines Modernisierungsprogramms von Kronprinz Mohammed bin Salman. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung bereits angekündigt, das Autofahrverbot für Frauen ab Juni aufzuheben. Zudem dürfen Frauen ab März ins Kino gehen. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/efe

Fribourg holt Zugs Forrer

Fribourg-Gottéron verpflichtet auf die nächste Saison hin vom Swiss-League-Team Zug Academy den früheren Schweizer Junioren-Nationalstürmer Sandro Forrer (20), der beim EVZ bislang zu 17 Einsätzen in der National League gekommen ist. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Coutinho fällt wochenlang aus

Das Debüt von Philippe Coutinho im FC Barcelona verzögert sich offenbar um ein paar Wochen. Der Offensivspieler aus Brasilien hat am Samstag für 120 Millionen Euro (plus rund 40 Mio Bonus) vom FC Liverpool zum Leader der spanischen Liga gewechselt, ist aber offenbar verletzt. Coutinho leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Januar ausfallen.

Nach einer optimistischen Prognose der Ärzte könnte Coutinho allenfalls am 28. Januar im Heimspiel gegen Alaves erstmals für den FC Barcelona spielen. Wahrscheinlicher aber ist ein Debüt am 4. Februar im Derby gegen Espanyol Barcelona, für das Coutinho 2012 während sechs Monaten gespielt hat. (ram/sda/afp)

Bild: AP

Usain Bolt im Probetraining in Dortmund

Der zurückgetretene Sprint-Weltrekordler Usain Bolt wird im März ein Probetraining bei Borussia Dortmund bestreiten. Dort will der Jamaikaner seine Chancen als Fussballer ausloten. «Wenn sie sagen, ich bin gut und brauche ein wenig Training, werde ich es versuchen», sagte Bolt dem englischen «Express». Möglich macht das Training beim deutschen Bundesligisten der gemeinsame Ausrüster.

Sein grösster Traum sei es, für Manchester United zu spielen. «Wenn Dortmund sagt, ich bin gut genug, werde ich mich reinhängen und hart trainieren.» Mit dem Durchschnitt will sich Bolt jedenfalls nicht zufriedengeben. «Es muss eine Top-Liga sein. Viele Mannschaften haben uns Angebote gemacht, einfach irgendwelche Klubs. Aber ich will der Beste sein», sagte der achtfache Olympiasieger, der sich selbst als Flügelspieler sieht. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Biel holt Rappis Hügli

Michael Hügli wechselt auf die kommende Saison hin vom aktuellen Swiss-League-Leader und Cupfinalisten Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Biel in die National League. Der 22-jährige Stürmer erhielt einen Zweijahresvertrag.

In der laufenden Saison hält Hügli nach 31 Swiss-League-Spielen bei neun Toren und insgesamt 27 Skorerpunkten für die Lakers.Im Cup-Halbfinal der Lakers gegen Ajoie (4:0) glänzte Hügli als Vorbereiter von zwei Toren. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Asarenka nicht an den Australian Open

Victoria Asarenka (ATP 210) verzichtet trotz einer Wildcard auf die Teilnahme an den am 15. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Die 28-jährige Weissrussin steckt in einem Sorgerechtsstreit um ihren einjährigen Sohn Leo, der wegen des schwebenden Verfahrens Kalifornien nicht verlassen darf.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste fehlt seit ihrem Achtelfinal-Out im Juli in Wimbledon auf der WTA-Tour. Asarenka triumphierte 2012 und 2013 in Melbourne; es sind ihre beiden einzigen Siege an Grand-Slam-Turnieren. Vor Asarenka hatten auch Titelverteidigerin Serena Williams und Timea Bacsinszky ihre Teilnahme abgesagt. (ram/sda)

Bild: AP

Utah Jazz verlieren trotz starkem Sefolosha

Thabo Sefolosha erleidet in der NBA mit Utah die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien. Die Jazz unterliegen bei den Miami Heat 102:103. Es war eine bittere Niederlage für Utah. Knapp vier Minuten vor dem Ende führten die Gäste noch 96:89. Den Sieg für Miami sicherte Josh Richardson 5,1 Sekunden vor dem Ende sicher.

Sefolosha zeigte bei der siebenten Auswärtsniederlage in Folge ein starke Leistung. Der 33-jährige Waadtländer war mit sämtlichen vier Versuchen aus dem Spiel heraus erfolgreich und verwertete auch alle vier Freiwürfe. Mit 13 Punkten war er der drittbeste Werfer seiner Mannschaft. Dazu kamen sechs Rebounds. Die Jazz nehmen in der Western Conference mit 16 Siegen und 24 Niederlagen den 10. Platz ein. (ram/sda)

Bild: AP

2x Mbappé, 2x Neymar, 2x Di Maria

Der PSG erreicht im französischen Cup das 1/16-Finale mühelos. Die Truppe von Unai Emery läuft in Bestbesetzung auf und lässt Rennes beim 6:1-Erfolg keine Chance. Schon zur Halbzeit steht es 4:0, wobei dieser vierte Treffer in Perfektion zeigt, wie die Hauptstädter, den Gegner dominierten. Die Treffer erzielten zweimal Mbappé, zweimal Neymar und zweimal Di Maria. (fox)

Bordeaux verliert Nerven und Spiel

In Bordeaux spitzt sich die Lage nach der sechsten Niederlage in Folge zu. Die Girondins erlitten in den 1/32-Finals des französischen Cup-Wettbewerbs eine peinliche 1:2-Niederlage gegen den Viertligisten Granville – für den Kommentator der «L'Equipe» nichts anderes als ein «Alptraum».

Auf dem Weg zur Blamage verlor die Ligue-1-Equipe vollends die Nerven: Drei Platzverweise überschatteten den miserablen Auftritt. Die Führung Bordeaux glich Granville in der 94. Minute aus. Für den Aussenseiter verwertete der Kongolese Ladislas Douniama, 2014 mit Guingamp überraschend Cupsieger, in der 103. Minute den entscheidenden Penalty des Tages (zuvor sah der zweite Spieler Bordeaux Rot). (fox/sda)

Rekordsieger Bayern beim Drittligisten Paderborn

Nach zwei Hammerlosen gegen RB Leipzig und Dortmund versuchen die Bayern ihren Ruf als «Losglück-Team» wieder aufzumöbeln: Im Viertelfinal kommt es zum Duell mit dem einzigen Nicht-Bundesligisten der acht Teams. Es geht am 6. oder 7. Februar nach Paderborn (3. Liga). Halbfinals am 17./18. April.



DFB-Pokal-Viertelfinals:

Eintracht Frankfurt - Mainz

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Paderborn (3.) - Bayern München

Schalke 04 - VfL Wolfsburg.

Bild: EPA/EPA

Auch ein Traumtor sorgt für historische Arsenal-Blamage

Arsène Wenger hat sich im FA-Cup verzockt und scheidet so früh aus wie unter ihm noch nie. Sein Arsenal-B-Team verliert bei Nottingham Forest 2:4 und verpasst die 1/16-Finals. Ohne Stars wie Granit Xhaka verlieren die Gunners auch wegen eines Traumtores von Eric Lichaj. Nach dem 1:0 erzielt der Verteidiger von der Strafraumgrenze technisch perfekt das 2:1. Für einen Engländer eigentlich verwunderlich, aber wenn man bedenkt, dass Nottinghams Trainer Gary Brazil heisst, irgendwie auch logisch.

Nach dem 2:3 durch Danny Welbeck in der 79. Minute konterte Nottingham mit dem 4:2 durch einen Elfmeter. Vier Tore hatte Arsenal im Cup gegen einen Unterklassigen letztmals 1908 kassiert. Der letztjährige Finalist ist damit bereits out.

Wenger: "We had a very difficult schedule. Many players were on the edge. I can understand the selection is questioned but it would be an easy excuse but we had 8 or 9 international players on the pitch today." — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) 7. Januar 2018

Keine Mühe bekundete dagegen Tottenham, das Wimbledon 3:0 besiegte. Eine Ehrenrunde gibt's für West Ham, das gegen Drittligist Shrewsbury Town nur ein 0:0 erreichte. Ausgeschieden ist Leeds (mit dem Schweizer Gerardo Berardi als Torschütze und Captain). Viertligist Newport County siegte 2:1.

Schweizer Handballer brillieren gegen Estland

Vier Tage nach dem 26:22 in Tallinn gewannen die Schweizer Handballer in der WM-Qualifikation auch das Heimspiel gegen Estland. Das Team von Trainer Michael Suter fertige die Balten aus Estland in Winterthur 39:21 ab.

Nach dieser Galavorstellung präsentiert sich die Ausgangslage der Schweizer vielversprechend. Gewinnen sie am Mittwoch in St.Gallen auch gegen Bosnien-Herzegowina, sind sie vorzeitig für das Playoff im Juni qualifiziert. Die Bosnier sind auf dem Papier stärker wie Estland, allerdings unterlagen sie den Balten auswärts 25:29. Zu Hause gewannen sie 31:24. Ein Sieg gegen Bosnien-Herzegowina wäre für die Schweizer eine Premiere, gingen doch die bisherigen drei Duelle allesamt verloren. (foxsda)

Bild: AP/Keystone

Kukan wieder in der NHL

Die Columbus Blue Jackets haben den Schweizer Verteidiger Dean Kukan vom AHL-Team Cleveland Monsters innerhalb von zwei Wochen zum zweiten Mal in die NHL-Mannschaft berufen.

Der 24-Jährige, der mit dem Schweizer Nationalteam bereits drei Weltmeisterschaften bestritten hat, absolvierte bisher acht NHL-Partien für Columbus, allesamt in der Saison 2015/2016. (fox/sda)

Bild: AP/FR170498 AP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare