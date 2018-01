Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Murray sagt Australian Open ab +++ Janka will in Wengen sein Comeback geben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Janka wohl in Wengen am Start

Carlo Janka wird aller Voraussicht nach kommende Woche in Wengen den Comeback-Versuch wagen. «So ist der Plan», bestätigt Thomas Stauffer. Der Männer-Cheftrainer sah den Bündner zwar noch nicht live im Training, bekam ihn aber auf Videos zu Gesicht: «Das sah gut aus.»

Janka hatte sich am 24. Oktober im Riesenslalom-Training auf der Diavolezza bei einem Sturz eine isolierte Kreuzbandruptur am rechten Knie zugezogen. Danach verzichtete er auf eine Operation. Der 31-jährige Obersaxer betrieb stattdessen einen konservativen Aufbau und stand Mitte Dezember erstmals nach der Verletzung wieder auf Schnee.

Für Janka gilt es bei seinen Comeback-Bestrebungen allerdings auch eine Regelung des Weltverbands FIS zu beachten. Will er den Verletztenstatus behalten, darf er pro Disziplin nur ein Rennen bestreiten. Janka hofft immer noch auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea (9. bis 25. Februar). (pre/sda)

Ex-Barça-Goalie Valdes tritt zurück

Der langjährige FC-Barcelona-Goalie Victor Valdes hat seine Karriere beendet. Der 35-Jährige hatte zuletzt vergangene Saison in England für Premier-League-Absteiger Middlesbrough gespielt. Mit dem FC Barcelona gewann er 2006, 2009 und 2011 die Champions League.

«Danke für alles», schrieb Valdes zum Abschluss auf Twitter. Der 19-fache Nationalspieler, als Ersatzkeeper mit Spanien 2010 Welt- und 2012 Europameister, will sich nun aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. (pre/sda)

Murray sagt Australian Open ab

Andy Murray muss seine Teilnahme am Australian Open (ab 15. Januar) absagen. Der Schotte leidet nach wie vor an einer Hüftverletzung. Wegen der Verletzung konnte Murray seit Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP Tour spielte er in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der 30-jährige Murray lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten.

Mit Kei Nishikori hat ein weiterer Topspieler seine Absage am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres bestätigt. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung. (pre/sda)

Andy Murray has withdrawn from the #AusOpen.

Capela führt Houston zum Sieg

Die Houston Rockets kommen in der NBA auch ohne ihren Superstar James Harden zu einem ungefährdeten Sieg. Entscheidenden Anteil beim 116:98 bei den Orlando Magic hat Clint Capela. Der Westschweizer war mit 21 Punkten hinter Gerald Green (27 Punkte) der zweitbeste Werfer in den Reihen der Rockets. Dazu verbuchte der Genfer Center acht Rebounds – am meisten seines Teams.

Die Utah Jazz verloren zuhause 98:108 gegen die New Orleans Pelicans, einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz. Der Schweizer Thabo Sefolosha kam beim Team aus Salt Lake City nicht zum Einsatz. Für Utah war es bereits die elfte Niederlage aus den letzten 14 Partien. Als Zehnter der Western Conference liegen die Jazz mit 16 Siegen und 22 Niederlagen nun deutlich hinter dem achtplatzierten New Orleans (19 Siege/18 Niederlagen). (pre/sda)

Nishikori muss fürs Australian Open passen

Der frühere US-Open-Finalist Kei Nishikori kann am Australian Open in Melbourne nicht starten. Der Japaner leidet nach wie vor an einer Handgelenkverletzung. Wegen der Verletzung konnte der 28-jährige Nishikori seit dem Masters-1000-Turnier in Cincinnati im August letzten Jahres nicht mehr spielen. In der Weltrangliste fiel er dadurch auf den 22. Platz zurück.

Nachdem er sich schon vom derzeit laufenden Vorbereitungsturnier in Brisbane abgemeldet hatte, musste er jetzt bekanntgeben, dass sich die Heilung des Handgelenks weiter verzögert und dass ein Start am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht in Frage kommt. Nishikori bedauert sein Fernbleiben sehr. «Das Aussie Open ist mein liebstes Grand-Slam-Turnier. Es ist mein Heim-Slam. Es tut mir sehr weh, dass ich es in diesem Jahr verpasse», schrieb er. (pre/sda)

Costa trifft fünf Minuten nach Einwechslung

Diego Costa trifft für Atletico Madrid gleich bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr von Chelsea. Der spanische Stürmer erzielte im Hinspiel der Cup-Achtelfinals beim 4:0-Auswärtssieg gegen Drittligist Lleida das dritte Tor für Atletico. Der 29-jährige Costa war erst fünf Minuten vorher eingewechselt worden.

Costa hatte schon im letzten Sommer vom englischen Meister Chelsea zu Atletico Madrid gewechselt, für das er bereits zwischen 2010 und 2014 gespielt und in 94 Spielen 43 Tore erzielt hatte. Wegen der Transfersperre durch die FIFA durften die Madrilenen allerdings neue Spieler erst ab dem 1. Januar 2018 einsetzen, weshalb Costa nun fünf Monate lang bloss am Trainingsbetrieb von Atletico teilgenommen hat. (pre/sda)

Djokovic testet vor Australian Open bei zwei Exhibitions

Der Serbe Novak Djokovic wird nächste Woche in Melbourne zwei Tennis-Exhibitions bestreiten und dann über seine Teilnahme am Australian Open entscheiden.

Das gab der an Ellbogenproblemen leidende 30-Jährige am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Er wird am Mittwoch im Melbourne Park beim «Tie Break Tens»-Turnier sowie beim am selben Tag startenden «Kooyong Classic» spielen. (fox/sda)

Schweizer Trio für drittes Tournee-Springen qualifiziert

Der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in Innsbruck mit drei Schweizern stattfinden. Mit Rang 30 meisterte Simon Ammann, der beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen hatte aussetzen müssen, die Qualifikationshürde mühelos. Allerdings hat der Toggenburger (122 m) noch viel Luft nach oben, die Haltungsnoten waren im Schnitt weit von den erhofften 18 Punkten entfernt – in die Wertung kamen zweimal eine 16,0 und einmal eine 16,5. Im K.o.-Duell des ersten Durchgangs bekommt es Ammann mit dem Norweger Robert Johansson zu tun.

Neben Ammann schafften auch Killian Peier (118 m, Rang 48) und Gregor Deschwanden (114,5 m, Rang 50) die Zulassung zum ersten Durchgang der Top 50 hauchdünn. (fox/sda)

Mottet für «Schwalbe» gebüsst

Killian Mottet, Stürmer von Fribourg-Gottéron, wurde für das «Vortäuschen eines Fouls» im Meisterschaftsspiel am 25. November gegen Genève-Servette mit 1200 Franken gebüsst.

Fribourg hatte gegen die Busse beim zuständigen Einzelrichter Einsprache erhoben, die nun abgelehnt wurde. (fox/sda)

4. Tour-de-Ski-Etappe fällt «Burglind» zum Opfer

Die 4. Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf, ein Sprint in der klassischen Technik, wird abgesagt. Heftige Windböen liessen Bandenteile und Werbebanner über die Wettkampfstrecke fliegen, so dass die Sicherheit der Athleten nicht mehr gewährleistet war. (abu/da)

Today's sprint competition in Oberstdorf, Germany has been cancelled due to severe weather. The Tour will now only have 6 total competitions. The sprint will not be replaced.

Perl legt Fokus auf Volksläufe

Langläufer Curdin Perl wird im Weltcup nicht mehr an den Start gehen und seinen Fokus künftig auf Volksläufe legen. «Ich fühle mich körperlich und mental nicht mehr fit genug, um im Weltcup auf allerhöchstem Niveau zu laufen», erklärte der 33-jährige Engadiner gegenüber der «Engadiner Post».

Das Rennen am 31. Dezember in Lenzerheide über 15 km klassisch war damit Perls letztes Rennen im Weltcup. «Mein Highlight wird nun nicht Olympia, sondern der Engadin Skimarathon sein.» (abu/sda)

Isaiah Thomas mit starkem Debüt für Cleveland

In der NBA feierte Superstar Isaiah Thomas nach einer mehr als siebenmonatigen Verletzungspause ein erfolgreiches Debüt im Dress der Cleveland Cavaliers. Der frühere Aufbauspieler der Boston Celtics erzielte beim 127:110-Heimerfolg gegen die Portland Trail Blazers 17 Punkte für sein neues Team.

Für Thomas, der vor der Saison im Austausch für Kyrie Irving von Boston zum Finalisten der Vorsaison wechselte, war es das erste Spiel seit dem 19. Mai. Cavs-Superstar LeBron James verbuchte 24 Punkte und verteilte acht Assists. Cleveland liegt mit 25 Siegen aus 37 Spielen auf Platz 3 im Osten. (abu/sda)

Bordoli ist Romanos Nachfolger bei Winterthur

Der FC Winterthur, Vorletzter der Challenge League, verpflichtet Livio Bordoli mit einem bis Ende Saison gültigen Vertrag als Cheftrainer. Der 54-jährige Tessiner löst Umberto Romano ab, der im Dezember nach der anhaltenden Erfolglosigkeit freigestellt wurde.

Bordoli bringt viel Erfahrung aus der Challenge League mit. Ab 2009 arbeitete er der Reihe nach mit Locarno, Wohlen, Chiasso, Bellinzona und Lugano. (abu/sda)

