Nächster grosser Rückschlag für Real Madrid +++ Kane trifft erneut doppelt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer verpassen WM-Playoffs erneut

Die Schweiz hat in Bosnien-Herzegowina 15:21 verloren und die WM-Playoffs verpasst. Damit ist die SHV-Auswahl zum 12. Mal in Folge und seit 1995 nicht mehr an der Endrunde vertreten. Drei Tage nach dem 21:24 in St. Gallen war das Break des Favoriten in Tuzla vor 5000 Zuschauern nicht mehr zu kontern.

Nach einer primär im Angriff ungenügenden ersten Hälfte (6:11) kamen die Gäste in der Schlussphase dank dem erneut brillanten Keeper Nikola Portner zwar vorübergehend auf und dem Heimteam bis auf einen Treffer nahe, der Umschwung war gleichwohl nicht zu realisieren. (zap/sda)

Kane trifft bei lockerem Sieg doppelt

Tottenham Hotspur hat sich gegen Everton ohne Mühe 4:0 durchgesetzt und bleibt damit an den Champions-League-Plätzen dran. Harry Kane erzielte dabei zwei Tore und steht nun als Liga-Topskorer bei 20 Toren – drei mehr als Liverpools Mohamed Salah.

Tottenham Hotspur - Everton 4:0 (1:0)

76'251 Zuschauer. -

Tore: 26. Son 1:0. 47. Kane 2:0. 59. Kane 3:0. 81. Eriksen 4:0. (sda)

Andri Ragettli gewinnt Slopestyle in Aspen

Der Schweizer Ski-Freestyler Andri Ragettli stand im zweitletzten Slopestyle-Weltcup vor den Olympischen Spielen zuoberst auf dem Podest. Der 19-jährige Bündner feierte in Aspen, Colorado (USA) seinen dritten Tagessieg. Fabian Bösch wurde Fünfter. Im Wettkampf der Frauen belegten Giulia Tanno und Sarah Höfflin die Ränge 4 und 5. (zap/sda)

Nächster grosser Rückschlag für Real Madrid

Real Madrid fällt immer tiefer in die Krise. Im Heimspiel gegen Villarreal setzt es für den Champions-League-Sieger eine 0:1-Niederlage ab.

Der Heldenstatus wird Zinédine Zidane wohl noch einige Zeit im Amt halten. Er ist weder medial noch intern angezählt - trotz Krise. Einzelne Vorgänger des Franzosen hatten für ähnliche Phasen auch schon ihren Job verloren. Und das sind die Zahlen zum Debakel: Nur eines von fünf Liga-Spielen gewonnen. Nur ein Punkt aus den letzten drei Partien. Kein Heimsieg in zwei Spielen innerhalb von drei Tagen gegen das unterklassige Numancia (Cup) und das (finanziell) bescheidene Villarreal.

Gegen Villarreal lief das Team von Zidane nach 25 erfolglosen Abschlussversuchen sogar noch in den entscheidenden Konter. Mittelfeldspieler Pablo Fornals düpierte Reals Keeper Keilor Navas in der 87. Minute mit einem Heber von der Strafraumgrenze. Der Rückstand auf Leader FC Barcelona beträgt nun 16 Punkte.

Die Heimniederlage ist für Real umso mehr inakzeptabel, als beim Gegner sechs Stammspieler verletzt fehlten. In der Innenverteidigung etwa spielte der 37-jährige Italiener Daniele Bonera, der erst zum fünften Mal in dieser Saison zum Einsatz gelangte. (zap/sda)

Real Madrid - Villarreal 0:1 (0:0)

64'403 Zuschauer. -

Tor: 87. Fornals 0:1.

Dritte Nullnummer von Chelsea in einer Woche

Antonio Conte verpasst es als Trainer von Chelsea, an seinem neuen Erzfeind José Mourinho vorbeizuziehen. Nach dem 0:0 gegen Leicester City bleibt Chelsea hinter Manchester United auf Platz 3.

Es war die dritte Nullnummer von Chelsea innerhalb von einer Woche, nachdem sich der Meister schon gegen Norwich City im Cup sowie Arsenal im Liga-Cup-Halbfinal mit einem 0:0 hatte begnügen müssen.

In einer ausgeglicheneren Partie als erwartet hatte Marcos Alonso in der Nachspielzeit eine letzte Chance für Chelsea. Der Spanier scheiterte aber mit seinem Freistoss aus 20 Metern an Leicesters Torhüter Kasper Schmeichel.

Damit blieb Chelsea in der Premier League erstmals seit dem 30. September und nach acht Erfolgen in Serie in einem Heimspiel ohne Sieg. Und dies, obwohl der Favorit in den letzten 22 Minuten nach dem Platzverweis gegen Leicesters Benjamin Chilwell in Überzahl hatte spielen können. (zap/sda)

Chelsea - Leicester City 0:0

41'522 Zuschauer. -

Bemerkungen: 68. Gelb-rote Karte gegen Chilwell (Leicester City).

Ammann fliegt aufs Podest

Was für ein Lebenszeichen von Simon Ammann! Einen knappen Monat vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang meldete sich der vierfache Olympiasieger beim Skifliegen am Kulm mit Rang 3 in der Weltspitze zurück. Nach dem ersten Durchgang hatte Ammann gar noch den zweiten Platz belegt. «Dass es aufging, ist ein Traum, ich bin super happy», strahlte der Toggenburger im ORF. «Die Jungs haben es mir nicht leicht gemacht. Ich bin mir das nicht mehr so gewohnt, als Zweitletzter da oben zu stehen.»

Der Skiflug-Weltmeister von 2010 flog 218 und 227,5 m weit. Der Norweger Andreas Stjernen feierte vor Landsmann Daniel Andre Tande seinen ersten Weltcupsieg. Für Ammann war's der erste Podestplatz seit März 2015. Einen norwegischen Dreifachsieg verhinderte er mit dem Vorsprung von 0,9 Punkten auf Robert Johansson. (ram)

Biathlon-Staffel der Frauen lange überragend

Rang 8 in Ruhpolding ist ein schlechter Zahltag für das Schweizer Biathlon-Quartett der Frauen. Nach drei von vier Läuferinnen lag es sensationell in Führung, doch Schlussläuferin Aita Gasparin (Bild) konnte in der Loipe nicht mit der Konkurrenz mithalten und kassierte beim abschliessenden Stehendschiessen die einzige Strafrunde ihres Teams heute.

Elisa Gasparin, Lena Häcki und Selina Gasparin hatten zuvor für dreissig Treffer nur insgesamt fünf Nachladepatronen benötigt. Den Sieg holte sich in einem packenden Finish Deutschland vor Italien. (ram)

Bobfahrer floppen in St.Moritz

Die Schweizer Bobfahrer verpassten beim Heim-Weltcup in St.Moritz ein Topresultat. Als Beste kamen Rico Peter/Simon Friedli auf den 8. Platz. Clemens Bracher/Michael Kuonen enttäuschten als 16. Die Deutschen feierten durch Nico Walther, Francesco Friedrich, und Johannes Lochner einen Dreifach-Triumph. (ram/sda)

Schmiergeld-Affäre: Bin Hammam bestätigt Zahlungen

Der frühere FIFA-Vizepräsident Mohamed Bin Hammam hat laut einem Medienbericht den Erhalt von 6,7 Millionen Euro im Zuge der Affäre um die WM-Endrunde 2006 in Deutschland bestätigt. Eine damit verbundene Bestechung bei der Vergabe bestritt der katarische Unternehmer im ZDF jedoch. Die Vorwürfe würden ihn nicht betreffen, unterstrich Bin Hammam. «Das sind und bleiben Anschuldigungen», sagte der wegen Korruption lebenslang gesperrte einstige FIFA-Präsidentschaftskandidat.

Die Summe und ihre Verwendung sind ein zentraler Punkt in der Affäre um die Vergabe der WM nach Deutschland im Jahr 2000. Warum dieses Geld überwiesen wurde, ist nach wie vor ungeklärt. Das Geld floss im Jahr 2002 von einem Konto von Franz Beckenbauer und seinem kurz darauf verstorbenen Manager Robert Schwan über die Schweiz auf ein Konto in Katar, das zu dem Firmengeflecht von Bin Hammam gehörte. Beckenbauer behauptete stets, dass die WM-Organisatoren mit der Zahlung einen Organisationskosten-Zuschlag des Weltverbandes absichern wollten. (ram/sda/dpa)

Federer startet am Dienstag

Belinda Bencic (WTA 77) bestreitet am Australian Open in Melbourne ihre Partie der 1. Runde gegen Venus Williams (WTA 5) am Montag. Das Duell zwischen der 20-Jährigen aus Wollerau und der 37-jährigen Vorjahresfinalistin aus den USA, die alle vier Begegnungen zwischen den beiden gewonnen hat, ist als zweite Partie auf dem Centre Court geplant (ca. 2.30 Uhr Schweizer Zeit).

Erst am Dienstag stehen Titelverteidiger Roger Federer und Stan Wawrinka im Einsatz. Federer trifft auf den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 51), gegen den er noch nie gespielt hat. Wawrinka trifft in seinem ersten Ernstkampf seit Wimbledon Anfang Juli erstmals auf den Litauer Ricardas Berankis (ATP 138). (ram/sda)

Rang 4 für Van der Graaff

Zwei Wochen nach ihrem ersten Weltcup-Sieg verpasste Laurien van der Graaff einen weiteren Podestplatz nur knapp. Die 30-Jährige wurde beim Skating-Sprint in Dresden Vierte. Für ihren insgesamt fünften Podestplatz auf Weltcup-Stufe fehlten Van der Graaff am Elbufer lediglich 28 Hundertstelsekunden.

Van der Graaff zeigte einen starken Auftritt und dominierte sowohl ihren Viertelfinal- als auch ihren Halbfinal-Lauf. Der Sieg ging an die Schwedin Hanna Falk, die bereits den Prolog gewonnen hatte.

Für das zweitbeste Schweizer Resultat zeichnete Roman Schaad verantwortlich. Wegen eines Sturzes beendete er seinen Halbfinal als Letzter und Gesamtzwölfter. (ram/sda)

Doppelsieg für Skicrosser

Die Schweizer Skicrosser trumpften beim Weltcup im schwedischen Idre gross auf: Alex Fiva (Bild) siegte vor Landsmann Marc Bischofberger. Romain Détraz wurde hinter Olympiasieger Jean-Frederic Chapuis Vierter. Armin Niederer rundete das Schweizer Glanzresultat mit einem Sieg im kleinen Final ab.

Bei den Frauen stand mit Fanny Smith ebenfalls eine Schweizerin in Final. Die 25-jährige Waadtländerin verpasste das Podest aber nach einem Sturz und klassierte sich im 4. Rang. (ram/sda)

