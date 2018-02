Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



NFL laufen TV-Zuschauer weg +++ 32 Russen klagen gegen CAS-Entscheid

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Weniger TV-Zuschauer an der Super Bowl

Durchschnittlich 103,4 Millionen Zuschauer sahen über den Sender NBC in den USA die Super Bowl zwischen den New England Patriots und den siegreichen Philadelphia Eagles. Dies bedeutete einen Rückgang von rund sieben Prozent gegenüber dem letztjährigen Final.

Die Super Bowl im American Football ist üblicherweise die am meisten gesehene Sendung des Jahres in den Staaten. Die abgelaufene Regular Season der National Football League büsste rund zehn Prozent an TV-Zuschauern ein. (sda)

Fly Eagles fly! Philadelphia gewinnt erstmals den Super Bowl

Russen-Klage beim CAS

32 russische Athleten haben vor dem Internationalen Sportgerichtshof Klage gegen ihren durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) vollzogenen Ausschluss von den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eingelegt. Neben Shorttrack-Star Viktor Ahn und Biathlet Anton Schipulin wehren sich unter anderen auch Langläufer Sergej Ustjugow sowie Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Xenia Stolbowa gegen den Olympia-Bann.

Die 32 Athleten waren auf Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission unter Vorsitz der früheren französischen Sportministerin Valérie Fourneyron vom IOC nicht nach Pyeongchang eingeladen worden. Der CAS wird die Fälle mit seiner Ad-hoc-Kommission in Südkorea am Mittwoch verhandeln. (ram/sda)

Bild: EPA/ANSA

Chelsea verliert gegen Watford in den letzten Minuten noch mit 1:4

Chelsea bestätigte gegen Watford den Negativtrend der letzten Tage. Das 1:4 bedeutete die erste Niederlage der «Blues» gegen Watford seit 19 Jahren.

Bei Watford offenbarte sich allen voran Gerard Deulofeu als Glücksgriff. Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom FC Barcelona zu Watford gewechselt war, stellte Chelseas Abwehr mehr als einmal vor Probleme. In der 42. Minute fand Chelsea-Keeper Thibaut Courtois im Strafraum dann ein erstes Mal keine regelkonforme Lösung mehr gegen Deulofeu; den fälligen Penalty verwandelte Tom Deeney.

Das Foul und der Penalty: Video: streamable

Nachdem Eden Hazard in der 82. Minute mit einer starken Einzelleistung den Ausgleich für die Blauen bewerkstelligte, war es erneut Deulofeu, der für Watford zurückschlug. In der 84. Minute leitete der Spanier nach einem Doppelpass das 2:1 durch Daryl Janmaat vor, vier Minuten später traf er selber zum 3:1.

Der Ausgleich durch Hazard: Video: streamable

Chelseas Aufholjagd wurde indes durch die Gegebenheit behindert, dass die Mannschaft des Italieners Antonio Conte seit einer Gelb-Roten-Karte in der 30. Minute gegen Tiemoué Bakayoko mit einem Mann weniger agieren musste. Während Chelsea in der Premier League die zweite Niederlage in Serie kassiert hat, endete für Watford eine seit dem 18. September 1999 andauernde Durststrecke. Seit jenem 1:0-Sieg konnten die «Hornets» in 13 Spielen gegen Chelsea nie mehr gewinnen. (leo/sda)

Schaffhausen verliert in Aarau 1:2

Der FC Schaffhausen verpasste es im Montagsspiel der 19. Runde der Challenge League den Rückstand auf den souveränen Leader Neuchâtel Xamax zu verringern. Das Team von Boris Smiljanic verlor auf dem Brügglifeld gegen den FC Aarau 1:2 und hat nach der 7. Saisonniederlage wie Servette 11 Zähler Rückstand auf den Aufstiegsplatz.

Bild: KEYSTONE

Mann des Spiels bei frostigen Verhältnissen war vor 2304 Zuschauern Aaraus Aussenverteidiger Igor Nganga. Der 30-jährige Kongolese war an sämtlichen Toren beteiligt. Das 1:0 erzielte Nganga in der 15. Minute ebenso mit einem Kopfball wie den 1:1-Ausgleich in der 25. Minute ins eigene Tor.

In der 54. Minute flankte Nganga in den Strafraum, FCS-Torhüter Mateo Matic konnte nur noch vor die Füsse von Patrick Rossini abwehren. Der Stürmer sorgte mit dem 2:1 dafür, dass Schaffhausen auch im 31. Spiel in der zweithöchsten Spielklasse oder seit dem 2:2 am 11. März 2017 gegen Le Mont ohne Remis blieb. (leo/sda)

Mikko Haapakoski neuer Assistenztrainer beim SC Bern

Der Finne Mikko Haapakoski wird für die nächsten beiden Jahre bei Schweizer Meister SC Bern Assistenztrainer seines Landsmannes Kari Jalonen.

Der 51-jährige Haapakoski, von 1993 bis 1996 als Verteidiger drei Saisons für den SCB aktiv, wird Nachfolger von Ville Peltonen, der auf die kommende Saison als Headcoach zu Lausanne wechselt. (abu/sda)

Di Biagio übernimmt Azzurri

Italiens U21-Nationalcoach Luigi Di Biagio übernimmt interimistisch das Amt des Nationalcoachs. Das gab Italiens Verband am Montag bekannt.

Der 46-Jährige wird die Squadra Azzurra in den Test-Länderspielen am 23. März in Manchester gegen Argentinien und vier Tage später im Londoner Wembley gegen England betreuen, ehe ein langfristiger Nachfolger bestellt wird. Der Posten ist vakant, seit Gian Piero Ventura im November nach dem Verpassen der WM-Teilnahme zurückgetreten ist. (ram/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Danioth gewinnt Kombination

Der Schweizer Goldrausch an der Junioren-Ski-WM in Davos geht weiter. Aline Danioth krönte sich zur neuen Weltmeisterin in der Kombination. Die 19-Jährige gewann 0,56 s vor Meta Hrovat aus Slowenien und 1,16 s vor der Österreicherin Franziska Gritsch.

Die Urnerin gewann diesen Titel bereits vor zwei Jahren und in Davos schon Gold im Team-Bewerb. Bei den Junioren ist Marco Odermatt der grosse Abräumer mit den WM-Titeln in Abfahrt, Super-G und Kombination. Odermatts Paradedisziplin kommt erst noch: der Riesenslalom morgen. (ram)

Bild: KEYSTONE

Vier Testspiele vor der WM

Der Schweizerische Fussballverband und die Nati-Gegner haben die Termine für die Testspiele vor der WM 2018 fixiert. Die Schweiz testet im März auswärts in Thessaloniki gegen Griechenland und danach in Luzern gegen Panama, das im Sommer ebenfalls an der WM spielt. Unmittelbar vor dem Turnier testet die Nati in Villarreal gegen Spanien und zum Abschluss in Lugano gegen Japan. (ram)

Swiss pre-@FIFAWorldCup schedule confirmed:



🆚 Greece

🗓 23 March

🏟 Toumba Stadium, Thessaloniki



🆚 Panama

🗓 27 March

🏟 swissporarena, Lucerne



🆚 Spain

🗓 3 June

🏟 Estadio de la Cerámica, Villarreal



🆚 Japan

🗓 8 June

🏟 Stadio Cornaredo, Lugano



🇨🇭⚽️✊ pic.twitter.com/5HLIgy9CFS — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 5. Februar 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare