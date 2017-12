Sport-News

Nadal erklärt Forfait für Brisbane +++ Van Gerwen wankt, fällt aber nicht

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nadal erklärt Forfait für Brisbane

Nach dem Exhibitionturnier in Abu Dhabi muss Rafael Nadal auch für das ATP-Turnier in Brisbane Forfait erklären. Die Weltnummer 1 leidet noch immer an Knieschmerzen. In einem Communiqué erklärte Nadal, der in Brisbane im vergangenen Januar die Halbfinals erreicht hatte, dass er wegen des späten Starts seiner Vorbereitung noch nicht bereit sei.

Nadal hatte vergangene Woche bereits eine Trainingswoche mit João Sousa in Mallorca absagen müssen. Der Spanier erklärte, er wolle nun am 4. Januar nach Melbourne reisen, wo elf Tage später das Australian Open beginnt. 2017 verlor Nadal im Final in fünf Sätzen gegen Roger Federer.

In Brisbane ist nun Titelverteidiger Grigor Dimitrov, der Sieger der ATP-Finals, topgesetzt. Andy Murray will nächste Woche nach einem halben Jahr Pause wegen Hüftproblemen sein Comeback geben. (pre/sda)

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27. Dezember 2017

Sefoloshas Jazz beim NBA-Champion chancenlos

Keine Überraschung für die Utah Jazz: Das Team von Thabo Sefolosha verliert beim NBA-Champion Golden State Warriors klar 101:126. Bis zur Halbzeit hielt das Team aus Salt Lake City noch gut mit. Im dritten Viertel wuchs der Rückstand aber von einem auf 23 Punkte an.

Nachdem er am Stephanstag bei der Niederlage gegen Denver nicht zum Einsatz gekommen war, gehörte Sefolosha am Mittwoch zu den Stamm-Fünf von Utah. In 33 Minuten liess sich der Waadtländer elf Punkte und acht Rebounds gutschreiben. Vom Feld traf er allerdings nur mit vier seiner zwölf Würfe.

Nach der zehnten Niederlage in den letzten zwölf Spielen verlieren die Utah Jazz die Playoffs langsam aus den Augen. Der Rückstand auf den 8. Platz im Westen beträgt neu 3,5 Siege. (pre/sda)

Holländischer Traum-Viertelfinal steht

Der Holländer Michael van Gerwen trifft im Viertelfinal der Darts-WM auf Raymond van Barneveld. Der amtierende Weltmeister hatte in seiner Achtelfinalpartie gegen Gerwyn Price allerdings einige Mühe zu bekunden. Er habe sich von Beginn weg nicht besonders wohl gefühlt, sagt van Gerwen nach dem Match. Am Ende zittern die Nerven seines Kontrahenten allerdings zu stark, und der Favorit setzt sich mit 4:2 durch.

Bereits früher am Abend hat sich sein Landsmann Raymond van Barneveld gegen Vincent van der Voort, ebenfalls Holländer, durchgesetzt. «Barney» siegt in überzeugender Manier mit 4:1. (abu/sda)

IN INCREDIBLE MATCH COMES TO AN END | MvG finally gets the win over Price in a testosterone fuelled tie#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/6xsdaMQheD — PDC Darts (@OfficialPDC) 27. Dezember 2017

Milan gewinnt Mailänder Derby

Die in der Serie A schwächelnde AC Milan feierte im Cup-Viertelfinal gegen Stadtrivale Inter Mailand einen Prestigeerfolg. Das Team mit Ricardo Rodriguez setzte sich nach Verlängerung mit 1:0 durch.

Den Treffer des Abends im Giuseppe Meazza erzielte der eingewechselte Patrick Cutrone in der 104. Minute. Der 19-jährige Stürmer verwertete eine Flanke des Spaniers Suso zum 1:0 und sicherte damit dem Heimteam den Einzug in den Halbfinal.

Milans Trainer Gennaro Gattuso setzte im Tor auf Antonio Donnarumma, den älteren Bruder des zuletzt umstrittenen 18-jährigen Gianluigi Donnarumma. Inter kassierte die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. (abu/sda)

Manchester City dominiert weiter

Manchester City baut seine Rekordserie auch beim Gastspiel in Newcastle aus und kommt zum 18. Sieg in Folge in der Premier League. Der Vorsprung in der Tabelle beträgt bereits 15 Punkte.

Eine halbe Stunde lang wehrte sich der Gastgeber gegen die Dominanz der «Citizens» mit Erfolg, dann leitete Kevin De Bruyne mit einem Traumpass den Führungstreffer der Gäste durch Raheem Sterling ein. Mit dem 0:1 zur Pause war der Aufsteiger aus Newcastle noch gut bedient. 83 Prozent Ballbesitz und 14:3 Torschüsse zugunsten der Gäste wiesen die Statistiker bei Halbzeit aus.

Auch nach der Pause trat der Leader dominant auf, verpasste es aber, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Und kurz vor Schluss wären die Gäste für ihr Versäumnis beinahe noch bestraft worden. Der Kopfball von Newcastles Stürmer Dwight Gayle in der 88. Minute verfehlte das Tor nur knapp.

Newcastle - Manchester City 0:1 (0:1)

52'311 Zuschauer.

Tor: 31. Sterling 0:1.

Peter Wright ausgeschieden

Das Favoritensterben an der Darts-WM geht weiter: Peter Wright scheitert in der zweiten Runde am völlig entfesselten Jamie Lewis aus Wales. Der Underdog zeigte gegen «Snakebite» ein überragendes Match und siegte in 4 zu 1 Sätzen.

Bild: AP/PA

Clint Capela erneut verletzt

Clint Capela wird den Houston Rockets in der NBA mindestens zwei weitere Spiele nicht zur Verfügung stehen. Der Genfer Center zog sich am Montag bei der 107:112-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder eine Verletzung an der rechten Augenhöhle zu. Vor der Partie am Weihnachtstag in Oklahoma hatte Capela bereits drei Spiele wegen einer Fersenverletzung verpasst. (abu/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

Deutsches WM-Märchen ist geplatzt

Kevin Münch scheitert an der Darts-WM in der zweiten Runde am Spanier Toni Alcinas. Durch diese klare 1:4-Niederlage stirbt auch der Traum, dass erstmals in der Geschichte des Turniers ein Deutscher in die dritte Runde vorstossen könnte. «The Dragon», wie Münch auch genannt wird, spielt von Beginn weg durchgehend äusserst nervös und fehlerhaft. Alcinas trifft im Achtelfinale auf Darren Webster. (abu)

VAMOS, ALCINAS! 🇪🇸



Antonio Alcinas continues his landmark run at the World Championship with a 4-1 defeat of Kevin Munch to progress to the Last 16! #WHDarts pic.twitter.com/bZ7KXAPw1M — Live Darts (@livedarts) 27. Dezember 2017

Webster wirft Whitlock raus

Für Simon Whitlock ist die Darts-WM in London überraschend früh zu Ende. Der an Nummer 10 gesetzte «Wizard» aus Australien unterlag mit 1:4 Sätzen Darren Webster. Der Engländer nahm die WM als Nummer 23 des Turniers in Angriff. Webster wird in den Achtelfinals auf den Sieger der Partie zwischen Kevin Münch und Toni Alcinas treffen. (ram)

Bild: AP/PA

Kein zweites Abfahrtstraining in Bormio

Das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt der Männer morgen Donnerstag in Bormio musste abgesagt werden. Schneefall und Nebel verhinderten die Durchführung.

Für die beiden Renntage soll sich das Wetter wieder bessern. Neben der Abfahrt steht am Freitag die erste Kombination des Winters im Programm. (ram/sda)

Leeger und Cadonau nach Langnau

Die SCL Tigers haben zwei Spieler für die kommende Saison engagiert. Der 31-jährige Verteidiger Larri Leeger (Bild) hat für zwei Saisons unterschrieben. «Viel Erfahrung und gute physische Voraussetzungen» bringe er mit, beschreibt ihn Langnaus Sportchef Jörg Reber.

Ebenfalls für zwei Jahre unterschrieb Claudio Cadonau. Derzeit steht der 29-Jährige noch eine Liga tiefer beim SC Langenthal unter Vertrag. Dazu haben die Tigers mit Stürmer Raphael Kuonen um eine weitere Saison bis im Sommer 2019 verlängert. (ram)

Bild: KEYSTONE

NHL-Aufgebot für Kukan

Die Columbus Blue Jackets haben Dean Kukan aus dem Farmteam in die NHL-Equipe berufen. Der 24-jährige Verteidiger sammelte in 27 Einsätzen für die Cleveland Monsters zwölf Skorerpunkte. Kukan (Bild: rechts) bestritt vorletzte Saison seine bislang acht NHL-Spiele für Columbus. (ram)

Bild: AP

