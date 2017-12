Sport-News

Nati mit vier Änderungen vor Spengler Cup +++ Taylor und «Barney» sind weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Vier Änderungen im Spengler-Cup-Aufgebot der Nati

Zwei Tage vor Beginn des Spengler Cups in Davos hat Nationaltrainer Patrick Fischer vier Spieler nachnominiert. Neu im Aufgebot stehen Goalie Luca Boltshauser (EHC Kloten, Bild), die Verteidiger Michael Fora (HC Ambri-Piotta) und Samuel Kreis (EHC Biel) sowie Stürmer Noah Rod (Genève-Servette HC).

Das Quartett rückt für verletzte Spieler nach. Fischer muss bei der Olympia-Vorbereitung auf Tobias Stephan (EV Zug), Gaëtan Haas (SC Bern), Romain Loeffel (Genève-Servette HC) und Thomas Rüfenacht (SC Bern) verzichten. (ram)

Sefolosha verliert zuhause

Utah Jazz mit einem überzeugenden Thabo Sefolosha verliert in der NBA das Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder mit 89:103. Defensiv-Spezialist Sefolosha erzielte gegen seinen ehemaligen Klub immerhin elf Punkte und holte zwei Rebounds herunter. Er verzeichnete mit Plus 5 die beste Plus-/Minus-Statistik in seinem Team.

Russell Westbrook imponierte derweil beim Gewinner mit drei zweistelligen Statistiken. Der NBA-Superstar erzielte 27 Punkte sowie je zehn 10 Assists und Rebounds. Es war bereits das elfte «triple-double» von Westbrook in der laufenden Saison. (ram/sda)

Phil Taylor steht im Achtelfinale

Der erfolgreichste Darts-Spieler der Geschichte, Phil Taylor, gewinnt an der WM gegen Justin Pipe, ohne einen Satz abzugeben, mit 4:0. Im Achtelfinale wartet nun Keegan Brown auf Phil «The Power» Taylor. Die Partie findet am 28. Dezember statt.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Raymond van Barneveld. Der Niederländer setzte sich mit 4:1 gegen Kyle Anderson durch. Dafür schied der an Nummer 4 gesetzte Daryl Gurney überraschend aus. «Super Chin» unterlag dem «Highlander» John Henderson mit 2:4. (haf)

Sutter ein Mitglied des 1000er-Klubs

Biels Stürmer Fabian Sutter hat am Samstag in Lugano als erst zehnter Spieler seine 1000. Partie in der höchsten Schweizer Spielklasse bestritten.

Am meisten Partien in der National League (früher NLA) absolviert hat Mathias Seger. Der 40 Jahre alte Verteidiger der ZSC Lions ist bei mittlerweile 1140 Spielen angelangt. Nebst Sutter und Seger sind vom «1000er-Klub» nur noch der bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Swiss League engagierte Sven Lindemann (1013 NL-Spiele) noch aktiv. (sda)

1000. Spiel für Fabian Sutter in der höchsten Liga. 👏 #Chapeau pic.twitter.com/YHRR9lPC8E — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) 23. Dezember 2017

Samuel Guerra verlässt den ZSC

Der 24-jährige Samuel Guerra wird die Zürcher nächste Saison verlassen und wird zu seinem Jugendklub Ambri zurückkehren. Der Verteidiger wurde beim Klub in der Leventina gross, ehe er zum HC Davos wechselte und dort in der National League debütierte. Für den ZSC absolvierte Guerra bislang 77 Partien. (haf)

Nadal nach wie vor mit Knieproblemen

Rafael Nadal hat sich von seinen Knieproblemen noch nicht wunschgemäss erholt. Nach Stan Wawrinka und Milos Raonic sagte auch der Spanier seine Teilnahme am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi (28. bis 30. Dezember) ab. Das Jahr sei hart gewesen, er müsse deshalb sein Programm umstellen, um bis zum Australian Open Mitte Januar wieder bereit zu sein, teilte der 31-jährige Weltranglisten-Erste den Organisatoren mit. (fox/sda)

