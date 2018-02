Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Neymar fällt mehrere Wochen aus +++ Dortmund mit Remis vor halbleeren Rängen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Neymar mit Haarriss im Mittelfussknochen

Schock für Paris St.Germain! Superstar Neymar, der am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen Marseille unter Tränen vom Platz getragen werden musste, wird für mehrere Wochen ausfallen. Er knickte ohne gegnerische Einwirkung um und verliess das Prinzenpark-Stadion anschliessend an Krücken.

Die Pariser haben nun bestätigt, dass sich der Brasilianer einen Haarriss am Mittelfussknochen sowie eine Verstauchung im Fussgelenk zugezogen hat. Damit wird Neymar für 3-4 Wochen ausfallen und das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid vom 6. März verpassen. (zap)

Bencic schon früh out

Wie im Vorjahr scheitert Belinda Bencic (WTA 70) am Turnier in Acapulco bereits in der Startrunde. Sie unterliegt Veronica Cepede Royg (WTA 82) aus Paraguay 6:4, 6:7, 3:6.

Bencic wartet seit ihrem Coup in der 1. Runde des Australian Open, als sie Venus Williams in zwei Sätzen bezwingen konnte, auf einen Sieg. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Napoli verteidigt Tabellenspitze

Die SSC Napoli bliebt in der italienischen Meisterschaft an der Spitze. Die Süditaliener errangen zum Abschluss der 26. Runde der Serie einen nie gefährdeten 5:0-Sieg auswärts in Cagliari.

Fünf verschiedene Spieler trugen sich als Torschützen ein. Napoli feierte den zehnten Sieg in Folge und führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Die Partie der Turiner hatte am Wochenende wegen starken Schneefällen abgesagt werden müssen. (sda)

Bild: EPA/ANSA

Dortmund mit enttäuschendem Remis

Im Montagsspiel der deutschen Bundesliga kam Borussia Dormtund gegen den FC Augsburg zuhause nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Zwar blieb die Borussia auch im neunten Spiel unter seinem neuen Trainer Peter Stöger ungeschlagen, doch das 1:1 zum Abschluss der 24. Bundesliga-Runde war eine zu magere Ausbeute. Der BVB liegt als Tabellen-Zweiter hinter dem schon längst enteilten Bayern München nur einen Punkt vor Schalke, zwei vor Frankfurt und drei vor Leverkusen und Leipzig.

Dortmund war in der 16. Minute in Führung gegangen. Der Österreicher Martin Hinteregger hatte nur unzureichend klären können, was Marco Reus ausnutzte. Marwin Hitz im Augsburger Tor war machtlos. Gleiches galt auf der anderen Seite auch für Roman Bürki, den Schweizer Keeper im Dortmunder Tor. Nach einem Corner konnte der Österreicher Kevin Danso in der 73. Minute aus kurzer Distanz zum Kopfball ansetzen. Bürki konnte den Ball mit einem Reflex nach vorne ablenken, doch gegen Dansos Nachschuss war nichts zu machen.

Aufgrund ihres Protests gegen die Spielansetzung auf einen Montag hatten über 300 Dortmunder Fanclubs angekündigt, die Partie zu boykottieren. Auf der legendären Südtribüne blieben besonder viele Plätze leer. Insgesamt sollen nur 54'300 Zuschauer im 81'000 Plätze fassenden Signal Iduna Park gezählt worden sein. (cbe/sda)

Bild: EPA

Xamax marschiert weiter

Neuchâtel Xamax liegt weiterhin auf Kurs in Richtung Aufstieg. Der Leader der Challenge League löste zum Abschluss der 22. Runde die Aufgabe in Chiasso souverän und gewann 3:0. Nach einer weitgehend noch ausgeglichenen ersten Halbzeit erzwang Xamax in der zweiten Halbzeit den verdienten Sieg.

Geoffrey Tréand (57.) und Liga-Topskorer Raphaël Nuzzolo mit dem 17. Saisontreffer (68.) sorgten für die Entscheidung. In der Nachspielzeit traf auch noch Charles-André Doudin. Xamax liegt nun wieder beruhigende 11 Punkte vor Servette, das allerdings noch einen Match weniger ausgetragen hat. (sda)

Bild: KEYSTONE

Denis Malgin mehrere Wochen out

Denis Malgin wird den Florida Panthers länger fehlen als ursprünglich erwartet. Der 21-jährige Schweizer Stürmer, der sich am Wochenende in der NHL beim 6:5-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins eine nicht näher präzisierte Verletzung am Bein zugezogen hat, muss einige Wochen pausieren. Der Oltner steht in dieser Saison mit 10 Toren und 8 Assists zu Buch. (sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Fällt Bayern-Star Coman bis Saisonende aus?

Bayern München muss mehrere Wochen auf Kingsley Coman verzichten. Der 21-jährige Flügelstürmer unterzog sich am Montag in Tübingen einer Operation. Der französische Internationale hat am Samstag beim 0:0 gegen Hertha Berlin eine Kapselverletzung am Sprunggelenk erlitten.

Nach Informationen von «L'Equipe» wurden bei dem 21-Jährigen aber auch die Bänder in Mitleidenschaft gezogen, weshalb ein chirurgischer Eingriff erforderlich war. Eine offizielle Bestätigung der Bayern lag am Abend noch nicht vor. In der laufenden Saison zählte Coman unter Trainer Jupp Heynckes meist zum Stammpersonal der Münchner. In 32 Pflichtspielen erzielte er sieben Treffer und bereitete acht weitere vor. (sda)

Bild: EPA/EPA

Di Biagio will Buffon reaktivieren

Italiens Goalie-Veteran Gianluigi Buffon soll nach dem Willen von Trainer Luigi Di Biagio für zwei Freundschaftsspiele aus dem Nationalmannschafts-Ruhestand zurückkehren. «Ich habe mit Buffon gesprochen und ihm vorgeschlagen, noch zwei oder drei Spiele zu machen», sagte Interims-Nationalcoach Di Biagio. «So ein Spieler sollte seine Zeit nicht mit einem Match wie dem gegen Schweden beenden.»

Der 40-jährige Buffon hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, nachdem sich Italien im November nicht für die WM in Russland qualifiziert hatte. Die beiden Freundschaftsspiele im März hatten die Italiener schon vor dem Ausscheiden gegen Schweden angesetzt. Am 23. März geht es in gegen Argentinien, vier Tage später gegen England. (pre/sda)

Bild: EPA/ANSA

«World Cup of Tennis» soll Davis Cup ablösen

Der Internationale Tennisverband (ITF) plant eine grosse Veränderung des traditionellen Davis Cup. Nach kleineren Änderungen auf den unteren Ebenen soll nun die Weltgruppe stark reformiert werden. Ab 2019 soll es einen «World Cup of Tennis» für die 18 besten Nationen der Welt geben.

Der Bewerb soll innerhalb einer Woche an einem Austragungsort im November zum traditionellen Termin des Davis-Cup-Finales stattfinden. Die Pläne werden der jährlichen ITF-Generalversammlung im August in Orlando vorgelegt. Zur Umsetzung braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Pläne wurden gemeinsam mit der Investorengruppe Kosmos, die für eine 25-jährige Partnerschaft eine Investition in der Höhe von 3 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Franken) in Aussicht gestellt hat, präsentiert.

Präsident und Gründer der Investorengruppe Kosmos ist der Fussballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona. «Unsere Vision ist, ein grosses Finale am Saisonende zu schaffen, das ein Tennis- und Unterhaltungs-Festival sein soll», sagte ITF-Präsident David Haggerty in einer Mitteilung des Verbandes. (pre/sda)

The ITF announces historic plans with Kosmos to transform #DavisCup and generate substantial revenues for global tennis development



Read more ➡️ https://t.co/DscrQdAnxW pic.twitter.com/iu9Hg1tIZd — ITF (@ITF_Tennis) 26. Februar 2018

Tumler wird Zweiter im Riesenslalom

Thomas Tumler belegt am Europacup-Riesenslalom in St. Moritz mit 0,46 Sekunden Rückstand auf den französischen Sieger Thibaut Favrot den 2. Rang. Für den 28-jährigen Bündner mit Weltcup-Erfahrung ist es der erste Podestplatz auf dieser Stufe seit Dezember 2014. Der sechsfache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt erreicht in St.Moritz als zweitbester Schweizer den 4. Rang. (pre/sda)

Bild: APA/APA

Brust für Schwalbe gebüsst

Goalie Barry Brust von Fribourg-Gottéron ist für das Vortäuschen eines Fouls mit 4000 Franken gebüsst worden. Die geahndete Schwalbe datiert aus einem National-League-Spiel vom 7. Januar gegen die ZSC Lions. Der Kanadier hatte Rekurs eingelegt, deshalb erfolgte das Urteil erst zum jetzigen Zeitpunkt. (pre/sda)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare