Neymar und Lo Celso mit Traumtoren bei PSG-Sieg +++ Wieder Gold für Schweizer Ski-Junioren

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dritte Goldmedaille für die Schweizer Junioren

Die Nachwuchs-Athleten von Swiss-Ski glänzten an der Junioren-WM der Alpinen in Davos auch im Teamwettkampf. Semyel Bissig, Marco Odermatt, Aline Danioth und Camille Rast gewannen Gold und sicherten der Schweiz das fünfte Edelmetall an den laufenden Titelkämpfen. Im seit sechs Jahren ausgetragenen Mannschafts-Wettbewerb war es der erste Triumph für den Schweizer Nachwuchs.

Im Final setzten sich die Schweizer 3:1 gegen Norwegen durch. Einzig der Abfahrts- und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt musste sich in seinem Duell geschlagen geben. Bronze ging an Österreich, das sich im kleinen Final gegen Italien durchsetzte. (fox/sda)

Schweiz makellos für die Unihockey-WM qualifiziert

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Männer wurde an der WM-Qualifikation im lettischen Valmiera erwartungsgemäss kaum gefordert. Die Equipe von Trainer David Jansson bewältigte das Pflichtprogramm mit lauter Siegen und einem Torverhältnis von 87:12.

Zum Abschluss der Sechsergruppe gewann sie gegen den Gastgeber Lettland 9:4. Lettland, der WM-Zehnte von 2016, hatte das Ticket für die Endrunde 2018 im Dezember in Prag wie die Schweiz bereits vor dem abschliessenden Spiel im Sack. (fox/sda)

Auch dank Neymars Zauberfreistoss siegt der PSG

Der PSG kommt gegen Lille zu einem klaren 3:0-Erfolg. Yuri Berchiche traf kurz vor der Pause zum 1:0, Neymar erhöhte mittels herrlichem Freistoss auf 2:0 (77.) und Giovani Lo Celso setzte mit dem 3:0 in der 87. Minute den Deckel drauf. Sein Lob ist dabei sehr sehenswert. Der PSG jetzt damit wieder elf Punkte vor dem ersten Verfolger Marseille. (fox)

Schweizer Skispringer kassieren ohne Ammann eine Niederlage

Die ohne Simon Ammann angetretenen Schweizer Skispringer beziehen beim Weltcupspringen in Willingen eine Niederlage.

Weder Andreas Schuler (36./123,5 m), Killian Peier (39./120), Gregor Deschwanden (41. /114,5) oder Luca Egloff (48./106 m) schafften den Einzug in den Finaldurchgang der Top 30. Neben Ammann fehlen bei der Olympia-Hauptprobe auch die besten Springer aus Österreich und Japan. Die Chance, ein paar Weltcuppunkte zu ergattern, wäre günstig gewesen.

Wawrinka in Sofia vor lösbaren Aufgaben

Der topgesetzte Stan Wawrinka (ATP 15) trifft nach einem Freilos beim ATP-Turnier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia entweder auf einen Qualifikanten oder den 19-jährigen Einheimischen Alexander Donski. Dieser wird in der Weltrangliste auf Platz 1553 geführt. Hinter Wawrinka ist der Franzose Adrian Mannarino (ATP 25) der am besten klassierte Spieler des Turniers.

Wawrinka bestreitet in Sofia sein zweites Turnier in diesem Jahr nach dem Zweitrunden-Out beim Australian Open. (fox/sda)

Davis-Cup-Team kämpft gegen Abstieg

Das Schweizer Davis-Cup-Team muss Mitte September wie in den letzten drei Jahren gegen die Relegation aus der Weltgruppe kämpfen. In der Partie der 1. Runde in Kasachstan verloren die Schweizer nach den beiden Einzeln am Freitag auch das Doppel und liegen damit entscheidend 0:3 im Rückstand.

Das Duo mit Debütant Marc-Andrea Hüsler und Luca Margaroli unterlag dem kasachischen Doppel Alexander Nedowjessow/Timur Chabibulin 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 3:6. (pre/sda)

Hug misslingt Olympia-Hauptprobe

Der Kombinierer Tim Hug holt beim ersten von zwei Wettkämpfen im japanischen Hakuba nicht wie gewünscht Schwung für die Olympischen Spiele. Der Solothurner musst sich mit Platz 27 begnügen, obwohl nur zwei Top-20-Athleten des Weltcups am Start waren. Hug hatte sich Ende November gleich am ersten Weltcup-Wochenende in Kuusamo mit einem 15. Rang die Startberechtigung für Pyeongchang gesichert. Seither passt nicht mehr viel zusammen.

Akito Watabe und Jan Schmid setzten derweil ihr Duell an der Spitze des Weltcup-Klassements fort. Der Japaner, der vor einer Woche auch das Seefeld-Triple für sich entschieden hatte, gewann nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 24:14,6 Minuten klar vor dem Norweger, der 1:12,6 Minuten Rückstand aufwies. Watabe baute mit seinem fünften Saisonsieg seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 60 Punkte aus. (pre/sda)

Riat wechselt von Servette nach Biel

Damien Riat verlässt Genève-Servette zum Saisonende und wechselt innerhalb der National League zum diesjährigen Überraschungsteam aus Biel. Der 20-jährige Schweizer Internationale unterschrieb bei den Seeländern, die derzeit Platz 3 in der National League belegen, einen Zweijahres-Vertrag.

Riat, der vor zwei Jahren an 117. Position von den Washington Capitals gedraftet wurde, bestritt in dieser Saison 45 Partien für die Genfer, erzielte dabei 12 Tore und gab ebenso viele Assists. (pre/sda)

Djokovic bestätigt Ellbogen-Operation

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bestätigt auf Instagram, dass er sich einer kleinen Operation am Ellbogen unterzogen hat. Der 30-jährige Serbe hat seit zwei Jahren Probleme am rechten Ellbogen.

«Vor wenigen Tagen entschloss ich mich zu einem kleinen operativen Eingriff», so Djokovic, «jetzt bin ich auf dem besten Weg zu einer kompletten Genesung.» Zur Dauer seines Ausfalls machte der 12-fache Grand-Slam-Sieger keine Angaben. Djokovic war nach einer sechsmonatigen Pause beim Australian Open in Melbourne angetreten, schied dort aber in den Achtelfinals gegen den Südkoreaner Chung Hyeon aus. (pre/ sda)

Dortmund gewinnt Spektakel dank Super-Neuzugang

Michy Batshuayi und André Schürrle haben Dortmund mit Keeper Roman Bürki einen 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Köln und den zwischenzeitlichen Sprung auf Platz zwei beschert.

Zwei Tage nach seiner Verpflichtung erzielte Batshuayi, der Nachfolger von Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang, zwei Tore (35./62.). Ein weiterer Treffer wurde per Videobeweis aberkannt (43.). Die Kölner glichen durch Simon Zoller (60.) und das erste Bundesliga-Tor von Jorge Meré (69.) zweimal aus. Doch Schürrle gelang in einem packenden Spiel der Siegtreffer (84.).

Der BVB feierte somit nach zuvor drei Unentschieden den ersten Sieg in diesem Jahr und verbesserte sich zumindest für 19 Stunden vom sechsten auf den zweiten Tabellenplatz. Ein Bayern-Jäger ist die Borussia bei mindestens 16 Punkten Rückstand aber keineswegs mehr.

Der Tabellenletzte Köln musste bei seiner Aufholjagd nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen ausgerechnet gegen den Ex-Coach einen Rückschlag hinnehmen. Peter Stöger war nach vier erfolgreichen Jahren am 3. Dezember wegen historisch schlechten drei Punkten aus 14 Spielen beim 1. FC Köln entlassen worden und hatte eine Woche später in Dortmund angeheuert. (zap/sda)

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:3 (0:1)

50'000 Zuschauer. -

Tore: 35. Batshuayi 0:1. 60. Zoller 1:1. 62. Batshuayi 1:2. 70. Meré 2:2. 84. Schürrle 2:3. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki und Akanji (ab 87.).

Lausanne bindet Goalgetter Margiotta

Lausanne-Sport, der Fünfte der Super League, hat Stürmer Francesco Margiotta mit einem bis Sommer 2021 gültigen Vertrag definitiv verpflichtet. Der 24-jährige Goalgetter spielt seit der Saison 2016/17 bei den Waadtländern, er gehörte aber bis anhin Juventus Turin.

Für die definitive Übernahme zahlt Lausanne den Turinern eine Million Franken. Juve hält ein Rückkaufsrecht für 2,5 Millionen Franken. Im Falle eines Weiterverkaufs bekäme Juve einen niedrigen Prozentsatz der Transfersumme.

Für Lausanne, das sich in der Super League in der zweiten Saison nach dem Wiederaufstieg besser schlägt, als gemeinhin erwartet wurde, ist Francesco Margiotta nicht nur dank seiner Abschlussstärke ein Schlüsselspieler. (zap/sda)

Erste Schweizer in Südkorea

Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung des olympischen Dorfes und eine Woche vor der Eröffnungsfeier sind die ersten Schweizer Athletinnen und Athleten in Südkorea angekommen. Unter anderen landeten heute nach einem Nachtflug das Eishockey-Nationalteam der Frauen sowie einzelne Biathleten und Freestyle-Athleten in Seoul.

Die Eishockeyanerinnen dislozierten von der koreanischen Hauptstadt allerdings noch nicht in die Region Pyeongchang, sondern in das in der Nähe von Seoul gelegene Goyang. Dort werden sie sich auf das Turnier vorbereiten. Konfrontiert wurden die ersten Ankömmlinge bei eisigem Wind mit Temperaturen von gefühlten minus 25 Grad Celsius. Den Wetterprognosen nach soll es in den kommenden Tagen aber ein wenig «milder» werden. (ram/sda)

Akanji darf nicht in der Europa League spielen

Borussia Dortmund verzichtet in den Sechzehntelfinals der Europa League auf die Schweizer Neuverpflichtung Manuel Akanji. Heute veröffentlichte die UEFA die Kaderlisten der teilnehmenden Vereine. Auf der Liste des Bundesligisten fehlt der für 20 Millionen Euro vom FC Basel gekaufte Verteidiger Akanji. Die Dortmunder meldeten dafür mit dem von Chelsea geholten Stürmer Michy Batshuayi einen zweiten Neuzugang, der den zu Arsenal abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen soll.

Weil sowohl Akanji wie auch Batshuayi in der Gruppenphase schon für ihre ehemaligen Vereine gespielt haben, konnte der BVB nur einen von beiden Spielern auf die Liste setzen. Dortmund spielt am 15. und 22. Februar gegen Atalanta Bergamo (mit dem Schweizer Remo Freuler). (pre/sda)

Schweiz im Davis Cup mit dem Rücken zur Wand

Das Schweizer Davis-Cup-Team steht in der Weltgruppen-Begegnung gegen Kasachstan in Astana vor der Niederlage. Sowohl Henri Laaksonen als auch der Ostschweizer Youngster Adrian Bodmer verloren ihre Partien in vier Sätzen.

Nach der enttäuschenden Niederlage der favorisierten Schweizer Nummer 1 Henri Laaksonen gegen Dimitri Popko wehrte sich der sein erstes Davis-Cup-Einzel bestreitende Ostschweizer Youngster Adrian Bodmer gegen die Weltnummer 73 Michail Kukuschkin zumindest anfänglich sehr gut. Der in der Weltrangliste 414 Positionen tiefer klassierte 22-Jährige aus Wil SG verlor 6:3, 3:6, 2:6, 3:6.

Bodmer dominierte im ersten Satz und ging zu Beginn des zweiten Umgangs mit einem weiteren Break in Führung. Kukuschkin kam danach jedoch gut ins Spiel und fand zu einer Dominanz, gegen die der Schweizer nichts ausrichten konnte. (pre/sda)

🇰🇿2️⃣🆚0️⃣🇨🇭



Nächstes Gold für Odermatt

Marco Odermatt krönt sich zwei Tage nach seinem Triumph in der Abfahrt in Davos auch zum Junioren-Weltmeister im Super-G – dies auf überlegene Weise. Odermatt setzt sich beim Gewinn seiner insgesamt dritten WM-Goldmedaille auf Junioren-Stufe vor dem Amerikaner River Radamus durch, der vor zwei Jahren an den Jugend-Winterspielen in Lillehammer dreimal siegreich gewesen war. Dritter wurde mit Luke Winters ein weiterer US-Athlet.

Am Mittwoch war Odermatts Reserve auf die Konkurrenz beim Sieg in der Abfahrt mit zwei respektive drei Hundertstel sehr klein gewesen, diesmal nahm er dem Zweitplatzierten bei rund 68 Sekunden Fahrzeit gleich 88 Hundertstel ab.

Die Chancen stehen gut, dass sich Odermatt an der Heim-WM in der kommenden Woche ein weiteres Mal Gold umhängen lassen darf. Am Dienstag steht mit dem Riesenslalom seine Paradedisziplin auf dem Programm. Der 20-jährige Nidwaldner hatte zuletzt in vier Europacup-Riesenslaloms die Ränge 1, 2, 4 und 3 belegt. (pre/sda)

Abfahrtstraining auch heute abgesagt

Das Abfahrtstraining der Frauen in Garmisch-Partenkirchen konnte auch am Freitag nicht ausgetragen werden. Es sei nicht möglich gewesen, die Kandahar-Strecke in einen rennbereiten Zustand zu bringen, hiess es seitens des lokalen Organisationskomitees. Die Piste breche an manchen Stellen.

Wie das Programm für Samstag und Sonntag aussieht, ist noch unklar. Damit ein Rennen ausgetragen werden kann, muss gemäss Reglement zuvor ein Training stattgefunden haben. Bislang war dies in Garmisch-Partenkirchen nicht möglich gewesen. (pre/sda)

Lausannes Manière fällt lange aus

Der 26-jährige Innenverteidiger Jérémy Manière von Lausanne-Sport fällt mit einer schweren Knieverletzung für den Rest der Saison, möglicherweise sogar das ganze Jahr, aus. Der gelernte Mittelfeldspieler erlitt in einem Testspiel einen Knorpelschaden im rechten Knie. Eine Operation wurde unumgänglich.

Nach Manières Verletzung gibt es im Kader von Trainer Fabio Celestini einen Mangel an Innenverteidigern. Der Klub ist bestrebt, dies mit einem Zuzug zu korrigieren. (pre/sda)

Hamilton bald mit neuem Vertrag

Ein neuer Vertrag für den vierfachen Formel-1-Weltmeister und Titelverteidiger Lewis Hamilton bei Mercedes ist fast nur noch Formsache. «Es ist ein Selbstläufer, dass wir weitermachen», sagte Teamchef Toto Wolff in einem Video-Interview auf der Homepage des deutschen Werkrennstalls. Die Verhandlungen würden laufen, sie seien sehr positiv.

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es besiegeln und die Unterschrift unter den Vertrag setzen», sagte Wolff. Hamiltons aktueller Kontrakt endet nach der kommenden Saison. Der 33-jährige Brite war vor der Saison 2013 von McLaren zu Mercedes gewechselt. Hamilton ersetzte damals Rekordweltmeister Michael Schumacher, der seine Karriere bei den Silberpfeilen beendet hatte. Mit Mercedes wurde Hamilton 2014, 2015 und 2017 Weltmeister. (pre/sda)

Laaksonen verliert erstes Davis-Cup-Einzel

Für das Schweizer Davis-Cup-Team hat die Weltgruppen-Partie in Kasachstan denkbar schlecht begonnen. Die Schweizer Nummer 1 Henri Laaksonen unterliegt der kasachischen Nummer 2 Dimitri Popko in vier Sätzen 2:6, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7.

Der Match des Schweizer Teamleaders Laaksonen, der Nummer 123 der Welt, gegen den als Nummer 231 klassierten Popko war von Vornherein die einzige der maximal fünf Partien, in der die Schweiz aufgrund der Klassierungen klar favorisiert war. So gesehen, wäre es nunmehr eine grosse Überraschung, wenn das Schweizer Teams in die Viertelfinals kommen sollte.

Im zweiten Einzel vom Freitag ist der Schweizer Youngster Adrian Bodmer (ATP 485) gegen Michail Kukuschkin, die Nummer 73 der Welt, krasser Aussenseiter. (pre/sda)

🇰🇿1️⃣🆚0️⃣🇨🇭



Hablützel reist nach Pyeongchang

David Hablützel stand am Donnerstag erstmals nach seinem Sturz im Final des Snowboard-Weltcups in Laax wieder auf dem Board. Obwohl Halfpipe-Training noch kaum möglich ist, hat das Ärzte- und Trainerteam der Schweizer Delegation entschieden, dass der 21-jährige Zürcher am Samstag an die Olympischen Spiele nach Pyeongchang reisen wird.

Ob er dort tatsächlich an den Start gehen wird, ist vorerst jedoch noch offen. Hablützel erlitt am 20. Januar starke Prellungen an der Lendenwirbelsäule und der Schulter sowie eine Hirnerschütterung. (pre/sda)

Skandal-Schiri Chapron drei Monate gesperrt

Der französische Schiedsrichter Tony Chapron, der einen Spieler von Nantes tätlich angegriffen hatte, ist von der französischen Fussball-Liga für sechs Monate, drei davon auf Bewährung, gesperrt worden. Chapron hatte am 14. Januar in der Ligue 1 durch sein Nachtreten gegen den Spieler Diego Carlos für Schlagzeilen gesorgt.

Bei einem schnellen Angriff in der Nachspielzeit der Partie von Nantes gegen Paris Saint-Germain (0:1) hatten sich damals die Wege von Chapron und Carlos unglücklich gekreuzt, woraufhin der Schiedsrichter ins Straucheln geraten und hingefallen war. Als er am Boden lag, trat der Referee gegen den Unterschenkel des Spielers. Darauf schickte er diesen mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

Chapron machte sich lächerlich, als er nach dem Spiel zunächst sagte, er sei ausgerutscht, als er den Spieler berührte. Unter massivem Druck entschuldigte sich Chapron später. (pre/sda)

Berra zurück bei den Ducks

Die Anaheim Ducks haben ihren Schweizer Goalie Reto Berra zumindest vorübergehend von der American Hockey League (AHL) in die NHL zurückbeordert. Der 31-Jährige rückt als zweiter Goalie nach, weil John Gibson verletzt ist und einstweilen ausfällt.

Berra spielte in dieser Saison viermal für die Ducks und brachte es auf eine Fangquote von 93,3 Prozent. Für die San Diego Gulls in der AHL absolvierte er 17 Partien. (sda)

Rockets siegen dank Harden und Capela

Mit dem dritten Sieg in der NBA in Folge starten die Houston Rockets zu einer ähnlich erfolgreichen Zeit wie bei ihrer Siegesserie im Herbst. Sie bezwingen auswärts die San Antonio Spurs 102:91. Nebst Houstons Superstar James Harden, der 28 Punkte warf, gehörte der Genfer Center Clint Capela mit 14 Punkten und 13 Rebounds zu den dominierenden Spielern der Partie.

In der Western Conference ist der 2. Platz der Rockets hinter den Golden State Warriors nun wieder ungefährdet. Mit dem Sieg banden sie den direkten Widersacher und Texaner Rivalen San Antonio zurück. (pre/sda)

Lichtsteiner für die Champions League nominiert

Der 34-jährige Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner kehrt bei Juventus Turin ins Kader für die Champions League zurück.

Der Traditionsverein veröffentlichte die Spielerliste auf Twitter. In den Gruppenspielen hatte Trainer Massimiliano Allegri den Deutschen Benedikt Höwedes dem Schweizer vorgezogen. Juventus trifft in den Achtelfinals der Champions League am 13. Februar und 7. März auf den englischen Vertreter Tottenham. (abu/sda)

Ambri-Piotta behält Goalie Conz

Ambri-Piotta hat den Vertrag mit dem 26-jährigen Torhüter Benjamin Conz für die Saison 2018/19 verlängert. Der frühere Goalie von Ajoie, Genf-Servette, SCL Tigers, Lugano und Fribourg-Gottéron stiess auf die laufende Saison zu den Tessinern.

Für den Rest des Saison gibt Ambri-Piotta Verteidiger Adrian Trunz mit einer B-Lizenz an den HC Ajoie in die Swiss League ab. Für die kommende Saison soll Trunz in die Leventina zurückkehren. (zap/sda)

Frontzeck neuer Trainer in Kaiserslautern

Michael Frontzeck ist neuer Trainer des deutschen Traditionsklubs Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Der 53-Jährige tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Jeff Strasser an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht ausüben kann. Frontzeck unterschrieb mit dem vom Abstieg bedrohten viermaligen deutschen Meister einen bis Sommer 2019 laufenden Vertrag, der sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gilt. (zap/sda)

