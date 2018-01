Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Ammann verbessert sich auf Rang 12 – ZSC-Flügel Nilsson erlitt Hirnerschütterung

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ammann von 15 auf 12 – Tande ist Skiflug-Weltmeister

Daniel-André Tande ist Skiflug-Weltmeister. Der Norweger wurde in Oberstdorf vorzeitig zum Champion gekürt. Die Jury brach den vierten und letzten Durchgang nach wenigen Springern wegen zu starker Winde ab. Tande gewann vor dem Polen Kamil Stoch, dem Sieger der Vierschanzentournee, und dem Deutschen Richard Freitag.

Simon Ammann flog bei günstigen Windbedingungen 207,5 m weit und beendete den Wettkampf auf dem 12. Platz. Nur vier Athleten flogen heute weiter. Trotz Telemark-Landung erhielt Ammann bei den Noten aber keine 18. Ammann setzte sich zwar an die Spitze des Klassements, aber auch die nachfolgenden Springer sprangen weit. Nur drei liessen sich von Ammann überflügeln.

Letztmals wurde 2010 in Planica mit dem Schweizer ein Skiflug-Weltmeister in vier Durchgängen erkoren. Am Sonntag findet in Oberstdorf noch der Team-Wettkampf statt. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Carlos Sainz gewinnt Rallye Dakar

Der 55-jährige Spanier Carlos Sainz gewinnt zum zweiten Mal in seiner Karriere das berüchtigte Rallye Dakar. Nach seinem Triumph 2010 (auf VW) genügte ihm auf der letzten Etappe zusammen mit Beifahrer Lucas Crus in seinem Peugeot 3008 DKR ein 9. Rang zum Gesamtsieg.

Hinter dem zweifachen Rallye-Weltmeister und Vater von Formel-1-Pilot Carlos Sainz jr. klassierten sich Toyota-Fahrer. Nasser Al-Attiyah aus Katar verlor als Zweiter zusammen mit dem Franzosen Matthieu Baumel über 43 Minuten, der Südafrikaner Giniel de Villiers, Sieger der letzten Etappe, als Dritter.

Peugeot zieht sich nach dieser 40. Austragung, die durch Peru, Bolivien und Argentinien führte und am Samstag in Cordoba zu Ende ging, aus dem Rallye Dakar zurück. Bei den Motorrädern siegte mit dem 31-jährigen Salzburger Matthias Walkner erstmals ein Österreicher. Für Ausrüster KTM war dies der bereits 17. Triumph in Serie. (pre/sda)

🏆 PEUGEOT WINNER OF DAKAR

Congratulations to @CSainz_oficial @LucasCruz74 for winning the 2018 @dakar at the wheel of the #3008DKRMaxi ! And thank you to the full #DreamTeam @Peugeot @TotalRacingENG for their hard work on this tough journey. #WeLoveDust pic.twitter.com/CufwvG3Oul — Peugeot Sport (@peugeotsport) 20. Januar 2018

Nilsson erlitt Hirnerschütterung

Die ZSC Lions bezahlten den 2:1-Heimsieg gegen Biel am Freitag teuer. Robert Nilsson zog sich in der 48. Minute nach einem Check des Bieler Verteidigers Beat Forster in Bandennähe wie befürchtet eine Hirnerschütterung zu.

Der schwedische Flügelstürmer bestritt nach Rückenbeschwerden seine erste Partie seit dem 19. November des vergangenen Jahres und bereitete das entscheidende 2:1 von Pius Suter (46.) vor. Die Genialität von Nilsson hatte den Lions während dessen Abwesenheit sichtlich gefehlt. Er ist nach Severin Blindenbacher, Lauri Korpikoski, Roger Karrer und Drew Shore der fünfte ZSC-Spieler, der aktuell mit einer Hirnerschütterung ausfällt.

Beat Forster, der schon zwei Minuten zuvor mit einem Crosscheck gegen Suter negativ aufgefallen war, sass im Heimspiel vom Samstagabend gegen Davos eine vorsorgliche Sperre ab. Dem Routinier droht in einem ordentlichen Verfahren eine Verschärfung des Strafmasses. (pre/sda)

Hier ist übrigens besagte Szene zwischen dem Verteidiger des @ehcbiel Beat Forster und dem gerade erst zurückgekehrten @zsclions -Stürmer Robert Nilsson!😕 Untersuchung gegen Forster läuft🙌. #HomeofSports #MySportsCH #NationalLeague pic.twitter.com/amhcAuXVd0 — MySportsCH (@MySports_CH) 20. Januar 2018

Wegers Aufholjagd endet beim Stehend-Anschlag

Der Biathlet Benjamin Weger beendet die Verfolgung in Antholz im 12. Rang. Der Walliser, von Position 16 gestartet, arbeitete sich nach zwei fehlerfreien Liegendschiessen auf Platz 8 vor und schien seinem sechsten Top-Ten-Platz in dieser Saison entgegen zu laufen. Gegen Ende des Rennens musste Weger allerdings noch dreimal in die Strafrunde.

Johannes Thingnes Bö wies Martin Fourcade erneut in die Schranken. Der Norweger kam fehlerfrei durch und nahm dem Franzosen auch in der Loipe Zeit ab. Obwohl Fourcade nur eine Scheibe stehen liess, betrug der Rückstand eine Minute. Dritter wurde der Russe Anton Schipulin. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Klaebo deklassiert die Konkurrenz

Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo gewinnt in überzeugender Manier den Sprint in klassischer Technik in Planica.

Der junge Norweger wird an den Olympischen Spielen in Pyeongchang der grosse Favorit sein, obwohl in Slowenien die Sprint-Elite nicht lückenlos vertreten war und Klaebo im Gegensatz zu mehreren Konkurrenten die kräftezehrende Tour de Ski ausgelassen hatte. Der Norweger musste nicht ans Limit gehen, um seinen Landsmann Emil Iversen und den Schweden Teodor Peterson in die Schranken zu weisen.

Für Jovian Hediger bildete die erste K.o.-Runde Endstation. Der mit zwei Top-Ten-Klassierungen in diesem Winter stärkste Schweizer Sprinter erreichte in seinem Heat bloss Platz 5. Auch Erwan Käser, ebenfalls ein Romand, blieb in seinem Viertelfinal chancenlos. Dario Cologna war nicht am Start. (abu/sda)

Bild: EPA/NTB SCANPIX

Bracher/Kuonen fahren in die Top Ten

Der Schweizer Bobpilot Clemens Bracher belegt zusammen mit Anschieber Michael Kuonen beim Weltcupfinale in Königssee im kleinen Schlitten den 9. Platz. Rico Peter/Simon Friedli wurden nur 14.

Der Sieg in Königssee ging an das einheimische Duo Francesco Friedrich/Thorsten Margis. Der viermalige Zweierbob-Weltmeister Friedrich siegte nach zwei Läufen mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor den Landsleuten Johannes Lochner/Christopher Weber. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

22 nordkoreanische Athleten in Pyeongchang

Nordkorea ist endgültig bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea dabei. IOC-Chef Thomas Bach feiert dies als Verdienst des «olympischen Geistes». Nordkorea wird mit 22 Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea vertreten sein. 20 Tage vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang am 9. Februar verkündete Bach am Samstag nach einem Treffen mit Vertretern aus beiden Ländern in Lausanne die endgültige Teilnahme von Nordkorea. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Nilsson macht das Dutzend voll

Stina Nilsson gewann den Sprint in klassischer Technik in Planica. Die 24-jährige Schwedin feierte ihren 12. Weltcupsieg. Sie hielt in überzeugender Manier die Norwegerinnen Kathrine Harsem und Maiken Caspersen Falla in Schach. Nilsson hatte die Tour de Ski ausgelassen.

Laurien van der Graaff, die Siegerin in Lenzerheide, schied in den Halbfinals chancenlos aus. Zuvor hatte die Prolog-16. noch einen tollen Lauf im Viertelfinal gezeigt. Die Bündnerin schien bereits distanziert, schloss aber nochmals auf. Auf der Zielgeraden hielt sie mit einem Spurwechsel im richtigen Moment die Slowenin Anamarija Lampic in Schach. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Solosieg für Laura Dahlmeier in der Verfolgung

Laura Dahlmeier setzt sich in der Verfolgung im italienischen Antholz durch. Die Deutsche kam zusammen mit der Weissrussin Daria Domratschewa und der Sprint-Siegerin Tiril Eckhoff aus Norwegen zum letzten Schiessen. Dahlmeier traf als einzige alle fünf Scheiben.

Elisa Gasparin, die im Sprint mit Platz 8 überrascht hatte, nutzte ihre gute Ausgangslage nicht. Bereits nach dem ersten Schiessen drehte sie zwei Strafrunden und wurde in den 25. Rang durchgereicht. Als beste Schweizerin kam ihre ältere Schwester Selina Gasparin als 19. ins Ziel. Irene Cadurisch (43.), Elisa Gasparin (44.) und Lena Häcki (51.) verfehlten die Weltcup-Punkteränge. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Florida siegt ohne Malgin

Nach seinem Dezember-Hoch kann Denis Malgin im Januar nicht im gleichen Masse auftrumpfen. Der Solothurner ist bei Floridas 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights nur Zuschauer.

Vier Toren im letzten Monat steht bei Malgin heuer bislang ein Assist gegenüber, womit er sich bei den Panthers in einer schwierigen Situation befindet. Der Stürmer kämpft um seinen Platz im Team. Beim Heimspiel gegen die Golden Knights, die wiederum ohne den angeschlagenen Luca Sbisa antraten, war Malgin überzählig.

Das entscheidende Tor des Abends zum 19. Saisonsieg der Panthers erzielte Aaron Ekblad nach 40 Sekunden der Verlängerung. (abu/sda)

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare