Winterthur verpasst drei Punkte gegen den Neuling

Der FC Winterthur könnte sich beim Wiederbeginn in der Challenge League auf Platz 8 verbessern. Trotz klarer Überlegenheit bringen es die Zürcher daheim gegen Rapperswil-Jona nur zu einem 1:1.

Als Guillaume Katz acht Minuten nach der Pause das 1:0 erzielte, schien Winterthur, das schon in der ersten Hälfte überlegen gewesen war, dem zweiten Heimsieg der Saison nach jenem gegen Wil von Mitte November entgegenzugehen. Aber Mitte der zweiten Halbzeit glich Carlos Da Silva mit einem prächtigen Weitschuss für den Neuling. Danach vergab Kofi Schulz die beste Möglichkeit, den Einheimischen die Führung zurückzugeben.

Winterthur - Rapperswil-Jona 1:1 (0:0)

2300 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 53. Katz 1:0. 66. Da Silva 1:1.

Bemerkungen: 83. Gelb-rote gegen Kleiber (Rapperswil-Jona).

Eren Derdiyok schiesst drittes Saisontor

Eren Derdiyok kommt mit Galatasaray Istanbul in der Rückrunde in Fahrt. Der Schweizer Internationale erzielte seinen dritten Treffer in der laufenden türkischen Meisterschaft, den dritten innerhalb von zwei Wochen. Am Sonntag erzielte er beim 1:2 bei Sivasspor den Ehrentreffer. Galatasaray verpasste durch die Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze, die weiterhin Gökhan Inlers Basaksehir Istanbul inne hat. (abu/sda)

1:1-Unentschieden im Stadtderby in Barcelona

Der FC Barcelona verhindert die erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft dank einem Tor in der 83. Minute. Gerard Piqué trifft gegen Espanyol Barcelona zum 1:1-Schlussstand.

Der erst zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommene Lionel Messi gab mittels Freistoss die Vorlage zum Treffer des spanischen Leaders, der trotz des Punktverlust weiterhin zielsicher Richtung 25. Meistertitel marschiert.

Espanyol war in der 66. Minute durch Gerard Moreno in Führung gegangen und durfte von einem zweiten Exploit gegen den Stadtrivalen innerhalb von weniger als einem Monat träumen. Mitte Januar gewann Espanyol das Hinspiel im Cup-Viertelfinal mit 1:0, schied aber durch ein 0:2 im Rückspiel doch noch aus. (abu/sda)

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 1:1 (0:0)

23'287 Zuschauer.

Tore: 66. Moreno 1:0. 83. Piqué 1:1.

Augsburg siegt gegen Eintracht Frankfurt

Im ersten Sonntagsspiel der 21. Runde der deutschen Bundesliga verpasst Eintracht Frankfurt den Sprung auf Platz 2. Die Hessen unterliegen in Augsburg 0:3.

Seit dem 23. September hatte das Team von Nico Kovac auswärts nicht mehr verloren, beim Gastspiel in Augsburg endete die imposante Serie der Eintracht, womit die Frankfurter den Sprung von Platz 6 auf Platz 2 in der Tabelle verpassten.

Die Tore für die Gastgeber schossen Koo Ja-Cheol (19.), Michael Gregoritsch (76.) und Marco Richter (89.), der seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte. Marwin Hitz im Tor der Augsburger feierte einen Shutout, allerdings bekundete der Schweizer Keeper auch etwas Glück. Der Serbe Luka Jovic traf für die Gäste zweimal nur den Aussenpfosten (21./85.). Gelson Fernandes wurde bei Frankfurt in der 52. Minute eingewechselt. (abu/sda)

Odermatt holt 4. Gold an Junioren-WM

Marco Odermatt ist an den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Davos nicht zu bremsen. Der 20-jährige Nidwaldner holt in der Kombination bereits seine vierte Goldmedaille. Zuvor hatte er in der Abfahrt, im Super-G und mit dem Team triumphiert.

Nach dem Slalom liegt Odermatt noch auf Rang 6, spielt danach aber seine Stärke im Speedbereich souverän aus und gewinnt mit 0,25 Sekunden vor Teamkollege Semyel Bissig. Bronze holt der Österreicher Raphael Haaser. Mit Matthias Iten (5.) und Arnaud Boisset (6.) verpassen zwei weitere Schweizer die Medaillen nur knapp. Am Morgen hatte 19-jährige Bündnerin Stephanie Jenal Bronze im Super-G gewonnen.

Für Odermatt liegt aber selbst eine fünfte Goldmedaille noch durchaus drin. Denn am Dienstag folgt der Riesenslalom, seine eigentlich stärkste Disziplin, in der er auch schon im Europacup triumphiert hat. (pre)

Roma beendet Durststrecke dank Blitzstart

Nach sechs sieglosen Spielen hat sich die AS Roma in der Serie A wieder einmal drei Punkte gesichert. Der 1:0-Erfolg beim Vorletzten Hellas Verona wurde nach der Pause jedoch zur Zitterpartie für die Römer. In der ersten Minute, nach wenigen Sekunden, eroberte Romas junger türkischer Offensivspieler Cengiz Ünder – er hatte bis dorthin in der Serie A kein Tor erzielt – den Ball. Mit einem Schlenzer von ausserhalb des Strafraums traf er genau in die untere rechte Torecke.

Für die Mannschaft von Trainer Eusebio De Francesco geriet der erste Meisterschaftssieg nach je drei Unentschieden und Niederlagen in der zweiten Halbzeit in Gefahr. Nach 51 Minuten sah Romas Mittelfeldspieler Lorenzo Pellegrini wegen eines unnötigen und überharten Fouls von hinten am brasilianischen Stürmer Matos zu Recht die Rote Karte. In den verbleibenden gut 40 Minuten verteidigten sich die Römer gegen den Zweitletzten der Tabelle indessen geschickt. Die beste Chance auf das zweite Tor der Partie hatte Romas Stürmer Edin Dzeko nach 74 Minuten. (pre/sda)

Hellas Verona - Roma 0:1 (0:1)

Tor: 1. Ünder 0:1.

Bemerkungen: 51. Rote Karte gegen Pellegrini (Roma/Foul).

Trainer Gustafsson in Olten entlassen

Der EHC Olten hat sich per sofort von seinem Trainer Bengt-Ake Gustafsson getrennt. Für den Rest der Saison ernannte der Solothurner Swiss-League-Klub den bisherigen Trainerassistenten Chris Bartolone zum Chefcoach.

Der ambitionierte Klub der zweithöchsten Schweizer Liga ist in den letzten Wochen in eine Krise geraten. Seit Mitte Dezember gewann Olten von 15 Partien noch deren fünf. In der Tabelle fiel Olten auf Platz 4 zurück. Die beiden 0:2-Niederlagen dieses Wochenende auswärts gegen Ajoie und vor den heimischen Fans gegen die GCK Lions brachten das Fass nun zum Überlaufen. (abu/sda)

Stoch gewinnt Olympia-Hauptprobe

Kamil Stoch hat heute beim Springen in Willingen mit einem 2. Rang die Führung im Weltcup-Zwischenklassement zurückgeholt. Der Pole wurde einzig vom Norweger Johann André Forfang bezwungen. Der Weltcup-Leader Richard Freitag bekundete Pech mit den Windverhältnissen und musste sich mit Platz 28 begnügen.

Gregor Deschwanden tankt bei der Olympia-Hauptprobe in Willingen kaum Moral, auch wenn er am Sonntag zumindest den Finaldurchgang erreichte, sich aber mit einem 30. Rang begnügen musste. Ansonsten blieben die ohne Simon Ammann angetretenen Schweizer Skispringer ohne Weltcuppunkte. Luca Egloff (34./128,5), Andreas Schuler (42./121,5) und Killian Peier (49./116,5) verfolgten den Final als Zuschauer. (pre/sda)

Bronze für Jenal an der Junioren-WM

Stephanie Jenal erringt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos die bereits sechste Medaille für die Schweiz. Hinter der Norwegerin Kajsa Lie und der Österreicherin Franziska Gritsch belegte die im März 20 Jahre alt werdende Jenal im Super-G Platz 3. Aline Danioth schied nach guter Zwischenzeit aus.

Über den Sieg entschieden lediglich 5 Hundertstel, Jenal als Dritte verlor jedoch bereits 0,63 Sekunden auf die siegreiche Lie. Die Bündnerin hat auf Europacup-Ebene schon 28 Einsätze hinter sich, mit einem 14. Platz als bestem Ergebnis. Im Weltcup wurde die C-Kader-Fahrerin aus Samnaun noch nie eingesetzt. (pre/sda)

Fabian Schär kriegt neuen Trainer

Deportivo La Coruña hat sich nach 103 Tagen bereits wieder von Trainer Cristobal Parralo getrennt. Dem 50-Jährigen wurden die schwachen Resultate der letzten Wochen zum Verhängnis. Am Freitag kassierten die Galicier, bei denen der Schweizer Internationale Fabian Schär unter Vertrag steht, gegen Real Sociedad eine 0:5-Niederlage. Besonders in der Verteidigung zeigte sich La Coruña in den letzten Wochen anfällig; in den letzten drei Spieltagen kassierten sie 14 Gegentore

Wer Parralos Nachfolger wird, ist noch unklar. Parralo hatte den Posten als Chefcoach vergangenen Oktober von Pepe Mel geerbt. Davor war er Trainer von La Coruñas zweiter Mannschaft gewesen. Von den 15 Spielen unter Parralo gewann Deportivo nur deren drei. Der Klub liegt derzeit auf einem Abstiegsplatz. (pre/sda)

Brady geht als MVP in den Super Bowl

New-England-Quarterback Tom Brady ist ein Mann der Rekorde. Eine weitere Bestmarke hat er nur wenige Stunden vor der Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gesetzt. Der 40-jährige Brady wurde am Samstagabend als bester Spieler der Liga (MVP) ausgezeichnet und avancierte damit zum ältesten Spieler in der Geschichte der National Football League (NFL), der diese Auszeichnung gewinnen konnte.

«Ich fühle mich sehr geehrt, diese Trophäe zu erhalten», sagte Brady, der sich an der Preisverleihung durch seinen derzeit verletzten Teamkollegen Julian Edelman vertreten liess, in einer Videobotschaft. «In einem Sport wie Football kannst du ohne grossartige Teamkollegen und Coaches nichts erreichen», so Brady weiter. Mit Brady gewann zum zehnten Mal in den letzten elf Saisons ein Quarterback die Auszeichnung als MVP. Für ihn persönlich ist es nach 2007 und 2010 der dritte MVP-Award. (pre/sda)

Hockey-Girls kassieren Testspiel-Stängeli

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen hat das zweitletzte Testspiel vor den Olympischen Spielen wie erwartet klar verloren. Das Team von Trainerin Daniela Diaz kassierte im Trainingslager im südkoreanischen Goyang gegen die vierfachen Olympiasiegerinnen aus Kanada eine 0:10-Niederlage.

Die «Hauptprobe» für das Olympia-Turnier bestreiten die Schweizerinnen am Dienstag – ebenfalls in Goyang – gegen Finnland. Ernst gilt es für die Bronze-Medaillengewinnerinnen von Sotschi am Samstag mit dem ersten Gruppenspiel gegen das Team Korea. (pre/sda)

Langlauf-Medaillengewinner unter Doping-Verdacht

Ein neuer Dopingbericht stellt dem Langlauf ein schlechtes Zeugnis aus. Reihenweise sollen Medaillen an Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften mit verdächtigen Blutwerten erzielt worden sein. Eine internationale Recherchegruppe hat über einen Whistleblower Einblick in eine Datenbank mit mehr als 10'000 Bluttests von fast 2000 Wintersportlern erhalten. In der Analyse kam heraus, dass hinter 46 Prozent aller Medaillengewinne im Langlauf bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften seit 2001 auffällige Blutwerte stehen sollen.

Laut den Daten, die die ARD-Dopingredaktion, das Schweizer Online-Magazin «republik.ch», die britische «Sunday Times» und das schwedische Fernsehen «SVT» erhalten haben, sollen in der Vergangenheit Bluttests von mehr als 50 Langläufern, die auch für die Olympischen Winterspiele in Südkorea qualifiziert sind, verdächtige Werte aufweisen. US-Arzt James Stray-Gunderson, der in der Vergangenheit für den Skiweltverband (FIS) gearbeitet hat, meinte im Bericht der ARD: «Es gibt eine beachtliche Zahl von Medaillengewinnern mit ungewöhnlichen oder höchst ungewöhnlichen Blutprofilen. Das deutet auf beachtliche Verbreitung von Doping im Skilanglauf hin.»

Insgesamt 290 Langläufer sollen sich mit abnormalen Werten verdächtig gemacht haben. Die grösste Anzahl stammt aus Russland. Aber auch Deutschland, Frankreich, Norwegen, Finnland, Österreich und die Schweiz sollen betroffen sein. Von den Schweizer Athleten, die im Datensatz auftauchen, hätten 18 Prozent oder etwa jeder fünfte zumindest einmal auffällige Blutwerte aufgewiesen. Namen wurden in den Berichten keine genannt. Ungewöhnliche Blutwerte sind kein definitiver Beweis für Dopingmissbrauch eines Athleten(pre/sda)

Kombinierer Hug erstmals in den Top 10

Der Kombinierer Tim Hug nutzt das schwach besetzte Feld beim Weltcup im japanischen Hakuba zu seinem ersten Top-10-Platz in diesem Winter. Der Solothurner belegte den 9. Rang, 1:08 Minuten hinter Jan Schmid. Der Norweger mit Schweizer Wurzeln und der Japaner Akito Watabe waren als einzige der Top 20 des Weltcup-Klassements nach Japan gereist. Die beiden setzten in den zwei Rennen in Asien ihr Duell um die grosse Kristallkugel fort. Schmid liegt nach 14 von 22 Rennen 20 Punkte hinter dem Overall-Leader Watabe. (pre/sda)

Capelas Rockets fertigen LeBron ab

Clint Capela und die Houston Rockets spielten gegen die Cleveland Cavaliers gross auf und gewannen auswärts 120:88. Die Rockets übernahmen in der Quicken Loans Arena von Beginn weg das Spieldiktat und lagen bereits nach dem Startviertel mit 12 Punkten in Front. Mann des Spiels war Houstons Shooting Guard Chris Paul mit 22 Punkten und 11 Assists. Der Genfer Clint Capela steuerte 14 Punkte und 9 Rebounds zum Sieg der Rockets bei.

Nicht auf Touren kam dagegen Clevelands Starspieler LeBron James. Dem 33-Jährigen gelangen in 31 Minuten auf dem Parkett nur elf Punkte. Dank dem vierten Sieg in Serie festigten die Rockets den zweiten Platz in der Western Conference. Einzig Meister Golden State liegt vor den Rockets. Trotz einer 108:115-Niederlage gegen die Denver Nuggets bleibt der Titelverteidiger an der Spitze des Westens. (pre/sda)

Inter patzt bei Crotone

Inter Mailand spielt bei Abstiegskandidat Crotone nur zu einem 1:1. Die Favoriten gehen zwar durch Eder in Führung, kassieren aber in der 60. Minute den Ausgleich. Im zweiten Spiel des Tages trennen sich in der Serie A Sampdoria und Torino ebenfalls 1:1. (fox)

Real Madrid blamiert sich gegen Abstiegskandidat

Nach zwei Siegen in Serie stolpert Real Madrid wieder durch die Primera Division. Die Königlichen gehen zwar durch Sergio Ramos schon früh in Führung, aber sie verpassen es, den Sack zu zumachen. So kommt das kleine Levante durch Emmanuel Boateng bei einem Konter zum 1:1-Ausgleich. Und auch das 2:1 von Isco in der 81. Minute reicht nicht. Levante gleicht in der 89. Minute durch Neuverpflichtung Giampaolo Pazzini aus. Cristiano Ronaldo sieht diesen Treffer genervt nur noch von der Bank aus.

Levante erzielte zuvor in drei Monaten kein Heimtor. Real damit nur noch zwei Zähler vor Villarreal auf dem letzten Platz, der für die direkte CL-Quali gilt (Rang 4), Levante kann Fabian Schärs La Coruña auf dem Abstiegsplatz auf drei Zähler distanzieren. (fox)



Levante - Real Madrid 2:2 (1:1). - 23'542 Zuschauer. - Tore: 11. Ramos 0:1. 42. Boateng 1:1. 81. Isco 1:2. 89. Pazzini 2:2.

Reto Berra bei Anaheim nach elf Minuten eingewechselt

Goalie Reto Berra kam bei den Anaheim Ducks zu seinem fünften Einsatz in der laufenden NHL-Saison. Der 31-jährige Zürcher wurde bei der 2:5-Niederlage der Ducks bei den Montreal Canadiens in der 11. Minute beim Stande von 0:3 eingewechselt.

Der Schweizer Keeper ersetzte Ryan Miller, der nach drei Gegentoren aus sieben Schüssen seinen Kasten räumen musste. Berra, der sein letztes NHL-Spiel am 20. November bestritten hatte, kam auf 20 Paraden bei noch 22 Torschüssen der Gastgeber. (sda)

Dritte Goldmedaille für die Schweizer Junioren

Die Nachwuchs-Athleten von Swiss-Ski glänzten an der Junioren-WM der Alpinen in Davos auch im Teamwettkampf. Semyel Bissig, Marco Odermatt, Aline Danioth und Camille Rast gewannen Gold und sicherten der Schweiz das fünfte Edelmetall an den laufenden Titelkämpfen. Im seit sechs Jahren ausgetragenen Mannschafts-Wettbewerb war es der erste Triumph für den Schweizer Nachwuchs.

Im Final setzten sich die Schweizer 3:1 gegen Norwegen durch. Einzig der Abfahrts- und Super-G-Weltmeister Marco Odermatt musste sich in seinem Duell geschlagen geben. Bronze ging an Österreich, das sich im kleinen Final gegen Italien durchsetzte. (fox/sda)

Schweiz makellos für die Unihockey-WM qualifiziert

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Männer wurde an der WM-Qualifikation im lettischen Valmiera erwartungsgemäss kaum gefordert. Die Equipe von Trainer David Jansson bewältigte das Pflichtprogramm mit lauter Siegen und einem Torverhältnis von 87:12.

Zum Abschluss der Sechsergruppe gewann sie gegen den Gastgeber Lettland 9:4. Lettland, der WM-Zehnte von 2016, hatte das Ticket für die Endrunde 2018 im Dezember in Prag wie die Schweiz bereits vor dem abschliessenden Spiel im Sack. (fox/sda)

Auch dank Neymars Zauberfreistoss siegt der PSG

Der PSG kommt gegen Lille zu einem klaren 3:0-Erfolg. Yuri Berchiche traf kurz vor der Pause zum 1:0, Neymar erhöhte mittels herrlichem Freistoss auf 2:0 (77.) und Giovani Lo Celso setzte mit dem 3:0 in der 87. Minute den Deckel drauf. Sein Lob ist dabei sehr sehenswert. Der PSG jetzt damit wieder elf Punkte vor dem ersten Verfolger Marseille. (fox)

Schweizer Skispringer kassieren ohne Ammann eine Niederlage

Die ohne Simon Ammann angetretenen Schweizer Skispringer beziehen beim Weltcupspringen in Willingen eine Niederlage.

Weder Andreas Schuler (36./123,5 m), Killian Peier (39./120), Gregor Deschwanden (41. /114,5) oder Luca Egloff (48./106 m) schafften den Einzug in den Finaldurchgang der Top 30. Neben Ammann fehlen bei der Olympia-Hauptprobe auch die besten Springer aus Österreich und Japan. Die Chance, ein paar Weltcuppunkte zu ergattern, wäre günstig gewesen.

Wawrinka in Sofia vor lösbaren Aufgaben

Der topgesetzte Stan Wawrinka (ATP 15) trifft nach einem Freilos beim ATP-Turnier in der bulgarischen Hauptstadt Sofia entweder auf einen Qualifikanten oder den 19-jährigen Einheimischen Alexander Donski. Dieser wird in der Weltrangliste auf Platz 1553 geführt. Hinter Wawrinka ist der Franzose Adrian Mannarino (ATP 25) der am besten klassierte Spieler des Turniers.

Wawrinka bestreitet in Sofia sein zweites Turnier in diesem Jahr nach dem Zweitrunden-Out beim Australian Open. (fox/sda)

